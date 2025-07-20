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São 7h00. Edição das 7:00. Miguel Gato. A começar com o primeiro-ministro que responde às críticas da oposição sobre a política migratória do governo. Luís Montenegro acusa os partidos à esquerda de não conhecerem a realidade do país.

O presidente do PSD fechou o discurso no Chão da Lagoa, na Madeira, esta tarde, com o tema da imigração. Montenegro reitera que é preciso atrair e integrar bem os imigrantes. Rejeita que o ódio aos imigrantes apontado pela esquerda seja essa a política que o governo está a aplicar. Garante Luís Montenegro que o governo apenas está a regular a imigração.

Para termos uma economia pujante, precisamos de ter bons recursos humanos, precisamos de reter aqui os nossos jovens mais talentosos e precisamos também de atrair e integrar bem os nossos imigrantes. E quando os outros olham para nós e veem que uma política de regulação e dignificação da imigração, para eles, significa ódio, eles não sabem a realidade que têm pela frente. E aqueles que não sabem a realidade que têm pela frente, mostram que não estão ao nível de ter responsabilidades de governo em Portugal.

Luís Montenegro, que rejeita também uma intenção eleitoralista nas mais recentes medidas do governo para os pensionistas. Em causa, o suplemento extraordinário que vai ser entregue no mês de setembro. O presidente do PSD diz que está no poder apenas para resolver os problemas do país.

Nós sabemos as dificuldades que as pessoas sentem, mas nós estamos no governo para resolver problemas. Nós não estamos no governo para nos distrairmos com aquilo que os outros andam a dizer, com aquilo que os outros andam permanentemente a tentar descobrir como perturbações, como fantasmas nas vidas de todos nós. Nós não temos fantasmas no nosso governo. Nós temos pessoas, nós temos problemas que queremos resolver.

Luís Montenegro, esta tarde, na Madeira, a rejeitar fantasmas no governo e a criticar os que andam permanentemente a tentar descobrir perturbações no executivo da AD.

Declarações de Luís Montenegro, que surgem na sequência das mais recentes críticas do secretário-geral do PS às políticas do governo.

Num artigo de opinião publicado no jornal Público, José Luís Carneiro acusa a AD de ter as prioridades trocadas para a resolução dos problemas do país. Para o líder socialista, no topo da agenda deveriam estar temas como a habitação, a saúde e o crescimento económico. Mas José Luís Carneiro diz que o governo acabou por colar-se à agenda da extrema-direita e acaba por priorizar assim o tema da imigração. Livre, Bloco de Esquerda e PAN também acusaram hoje a AD de aplicar uma política de divisão. Críticas feitas na apresentação da candidatura conjunta destes três partidos à autarquia de Cascais.

PCP juntou-se às críticas e quer respostas do governo para o drama da habitação.

À margem de uma reunião da Juventude Comunista, no Seixal, Paulo Raimundo realça que nenhum município consegue resolver sozinho os problemas da habitação e lembra o caso da demolição de barracas no Conselho de Loures. O secretário-geral comunista diz que é urgente que exista uma resposta pública a nível nacional.

A gente está perante uma situação, um drama, que é o drama da habitação. É um drama. Se formos pela lei, há muita gente a incumprir a lei. Nós não resolvemos o problema da habitação com o governo a continuar a apoiar, dar benesses, apoios, dinheiro àqueles que nos trouxeram à situação que temos hoje, que é a banca e os fundos imobiliários. Você já viu que todas as medidas para a habitação do governo têm sempre como intermediário a banca e os fundos imobiliários. A gente assim não vai lá, assim não vale a pena. E a segunda, ou há uma dinâmica forte de habitação, de uma política pública, da habitação pública, ou então a gente não sabe.

O PCP vai, por isso, pedir uma audiência ao Presidente da República sobre o estado do país, que o partido considera estar preso por arames. Paulo Raimundo aponta também que o setor da saúde, também este setor precisa de uma intervenção urgente do Estado.

Agora na atualidade internacional, a Rússia diz estar aberta à paz na Ucrânia, no entanto, insiste na importância de alcançar os objetivos do país no conflito.

Uma garantia dada pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que diz que os objetivos estratégicos da Rússia continuam a ser essenciais para o país. Este foi o anúncio feito à televisão estatal russa, depois de Donald Trump ter imposto um prazo de 50 dias para um cessar-fogo na Ucrânia. Dmitry Peskov volta a rejeitar as acusações de Kiev e dos aliados ocidentais de que Moscovo está a bloquear um processo de paz. O Kremlin defende que qualquer acordo deve incluir a retirada da Ucrânia das quatro regiões que a Rússia anexou em setembro de 2022. Exige ainda que a Ucrânia renuncie à adesão da NATO e aceite limites rigorosos nas Forças Armadas. Estas exigências são rejeitadas por Kiev e também pelos aliados ocidentais.

Ainda no plano internacional, Estados Unidos, fonte da Casa Branca critica os recentes ataques israelitas à Síria.

Citada pela imprensa internacional, uma fonte anónima da Casa Branca diz que Benjamin Netanyahu agiu como um louco ao atacar a Síria. A mesma fonte aponta que estas ações do primeiro-ministro israelita podem minar os esforços de Donald Trump para estabilizar a situação no Médio Oriente. Um outro alto funcionário norte-americano deixa também críticas ao ataque israelita, à Igreja da Sagrada Família, em Gaza, a única igreja católica no enclave e com a qual o Papa Francisco, antes de morrer, mantinha um contacto telefónico diário. Este ataque levou mesmo o presidente dos Estados Unidos a ligar a Netanyahu para exigir explicações.

Agora abrindo também página de desporto, Miguel. Continua a novela Viktor Gyökeres. O Manchester United entra na corrida pelo avançado do Sporting, no entanto, o sueco só pensa em jogar exatamente em Londres, no Arsenal.

Exatamente. É essa, pelo menos, a indicação que temos da imprensa desportiva, que dá conta que os Red Devils, o Manchester United, estará a negociar o jogador dentro dos valores exigidos pela SAD leonina, por volta dos 80 milhões de euros, com objetivos incluídos. No entanto, Viktor Gyökeres não quer rumar a Manchester e apenas aceita sair do Sporting para jogar na equipa londrina comandada por Mikel Arteta. Esta informação é também confirmada por Fabrizio Romano, jornalista especialista em mercado de transferências. De acordo com o jornal Record, Gyökeres está de férias na cidade espanhola de Maiorca, enquanto espera por essa transferência para o Arsenal, o avançado que faltou ao estágio do Sporting no Algarve.

Ainda no mercado e no Benfica, Richard Ríos deve ser oficializado já nos próximos dias.

O acordo entre os encarnados e o Palmeiras estará fechado, segundo adianta também a imprensa desportiva este domingo. A SAD benfiquista, Nuno, vai pagar 27 milhões de euros pelo médio colombiano.

E ainda para fechar mercado com a oficialização então da saída de Gonçalo Borges do Futebol Clube do Porto.

O extremo português mudou-se para os Países Baixos, vai jogar no Feyenoord. A SAD portista recebe 10 milhões de euros fixos pela transferência de Gonçalo Borges, mais um milhão por objetivos. Esta transferência foi já oficializada pelo clube dos Países Baixos, o Feyenoord.

E chegou lá com grande estilo, de helicóptero à cidade de Roterdão. Não sei se tiveste a oportunidade.

Não, por acaso não tive a oportunidade de ver.

Grande cenário.

Vou já ver.

Vai ver. Miguel Gato, de regresso daqui a pouco, às 19h30. A seguir a primeira parte do "Pop Up". Até já, Miguel.

Até já.