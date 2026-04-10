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Jornal das 7, com a jornalista Vanessa Cruz.

Em contrarrelógio, o governo vai voltar a sentar a UGT e os patrões na próxima semana, na mesma mesa, mas a central sindical não vai ser representada pelo secretário-geral. O Observador sabe que a presença da UGT nesta nova reunião está confirmada, sim, mas que não será Mário Mourão a representar a Central Sindical no encontro por motivos de agenda. Várias fontes asseguram ainda ao Observador que o governo não tem a intenção de prolongar as negociações em torno do pacote laboral para lá da próxima semana. O próprio primeiro-ministro Luís Montenegro avisou hoje que uma decisão final tem de ser tomada nos próximos dias. O Secretariado Nacional da UGT chumbou ontem a versão final negociada entre os parceiros sociais. No encontro da próxima segunda-feira, a Central Sindical vai estar representada no lugar de Mário Mourão por Lucinda Damaso, presidente da UGT, e também por Sérgio Monte, secretário-geral adjunto.

Sérgio Monte, que esteve esta tarde aqui na "Tarde Política" da Rádio Observador e socorre-se do adágio popular: "Até ao lavar dos cestos é vindima".

Não perde a esperança num acordo.

Até ao lavar dos cestos é vindima. Houve uma manifestação do senhor Primeiro-ministro, há aqui uma intervenção também do Presidente da República e está preso pelas traves mestras que desde sempre o governo tem. E, portanto, ou estas traves mestras evoluem no sentido de nos aproximarmos ou se não evoluírem, não há. Quanto a esta da possibilidade da nova reintegração, para nós é inconcebível, não poderíamos assinar um acordo com esta norma lá.

O secretário-geral adjunto da UGT refere-se à intenção do governo de eliminar a garantia que permite a reintegração de um trabalhador na empresa depois de ter sido despedido ilegalmente. A UGT é contra essa eliminação.

Quanto aos patrões, a Confederação do Comércio e Serviços baixa as expectativas da possibilidade de alcançar um acordo na próxima semana.

João Vieira Lopes também esteve na Rádio Observador. Insiste que a nova lei laboral devia ser aprovada em concertação social antes de ir para o Parlamento, mesmo que um acordo, admite, pareça ser cada vez mais difícil.

A experiência histórica mostrou-nos que quando este tipo de temas vai para a Assembleia da República, suportado por um acordo na concertação social, sofre menos alterações e aquilo que se decide dura mais tempo. Por isso mesmo é que nós achamos que vale a pena fazer primeiro a concertação social.

João Vieira Lopes e Sérgio Monte, convidados da "Tarde Política" da Rádio Observador, antes desse encontro no Ministério do Trabalho, que está marcado para segunda-feira.

Apesar de o governo estar a liderar o processo, o presidente da República também quer receber os parceiros sociais em Belém.

Ainda sem data definida, Ricardo, mas a revelação dessa convocatória feita pelo próprio António José Seguro, neste último dia de presidência aberta no distrito de Leiria, na Praia da Vieira, quando foi confrontado com uma comitiva da CGTP, liderada por Andreia Araújo, da Comissão Executiva, o presidente da República ouviu a CGTP exigir o fim da exclusão da central sindical nas negociações.

É um pacote que vem explorar mais quem trabalha. Para além disso, tem havido uma tentativa de afastar a CGTP daquilo que são as suas propostas. E este meu encontro com o senhor presidente é para lhe dizer que há um direito da Constituição, que é o direito a participar na legislação, que não está a ser cumprido. E, portanto, o apelo que lhe faço é que cumpra e faça cumprir a Constituição. E a CGTP tem que ser ouvida. A CGTP é a organização representativa dos trabalhadores que tem mais significado no nosso país.

Em resposta, António José Seguro assumiu que já tem uma reunião em mente com os parceiros sociais para breve e garante que tem estado atento aos desenvolvimentos das negociações.

Vai ser marcado muito em breve e eu quero falar com todos os parceiros sociais. Eu tenho estado também a ver como é que evolui todo este processo em matéria de discussão laboral, que tem existido. Tenho estado atento às posições da CGTP. A minha Casa Civil acompanha isso diariamente. Portanto, muito em breve vão receber notícias. Está bem, minha senhora?

António José Seguro, que ontem já tinha reiterado a ameaça de veto presidencial ao pacote laboral, se não houver acordo entre os parceiros sociais. A UGT disse, na "Tarde Política", que vai aceitar o convite do Presidente da República para esse encontro em Belém. Entretanto, ao Observador, fonte da Central Sindical acrescenta que, entre a reunião da próxima segunda-feira e o encontro que se seguirá depois na concertação social, a UGT tem de voltar a reunir o Secretariado Nacional.

E confirma-se, os combustíveis descem na próxima semana, o preço vai descer. Quanto descem? Qual o peso dos apoios entretanto anunciados pelo governo? Vanessa, contas feitas, quanto é que isto vai ficar?

Vamos primeiro à redução que os consumidores vão sentir. O gasóleo deve descer em média €0,05, a gasolina €0,03, a partir de segunda-feira. São contas da vice-presidente da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, Mafalda Trigo. Fala num alívio, reflexo de uma situação internacional que, ainda assim, é muito volátil.

Em termos de instabilidade internacional, ainda sentimos uma grande ambivalência, não se sabe muito bem para onde é que seguimos e, portanto, esta descida suave, comparando com as subidas das últimas semanas, acaba por espelhar exatamente esta situação. Está com uma certa cautela e contenção, no sentido de ver como é que efectivamente o conflito no Médio Oriente vai evoluir durante a próxima semana.

Entretanto, o Ministério das Finanças diz que o desconto combinado no ISP e também a incidência do IVA representam um desconto superior a €0,10 no gasóleo e mais de €5,50 por litro na gasolina.

E voltando ainda ao que disse a ANAREC aqui na Rádio Observador, a vice-presidente deixou ainda um alerta sobre a importação de combustível de Espanha.

É legal importar, desde que sejam pagos os devidos impostos.

Se as pessoas pagarem, se as empresas pagarem os devidos impostos, é o mercado a funcionar, não tem qualquer problema. A questão é que, como foi detectado por algumas situações, parte dessa importação não está a cumprir a legislação nem a pagar os devidos impostos.

Bem, este esclarecimento a propósito do facto de os combustíveis serem mais baratos em Espanha, do outro lado da fronteira. Mafalda Trigo, a vice-presidente da ANAREC, esteve no explicador da tarde política.

E o governo diz que está a avaliar a atribuição de apoios aos agricultores, precisamente para fazer face aos aumentos nos preços dos fertilizantes.

Por causa também desta crise no Médio Oriente, o ministro da Agricultura e do Mar visitou obras hoje em Reguengos de Monsaraz, do circuito hidráulico e blocos de guerra. E foi lá que José Manuel Fernandes admitiu que a subida dos custos está a deixar o setor numa situação que é obviamente difícil. Não é a primeira vez que o ministro da Agricultura fala nesta ponderação que está a ser feita pelo governo de apoios, por causa do aumento do custo dos fertilizantes e diz agora que está ainda a negociar com o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

E na Hungria, há eleições este domingo.

Está prestes a terminar o penúltimo dia de campanha de Viktor Orbán. O comício que aconteceu na terra natal do primeiro-ministro húngaro ficou marcado por uma maré de apoiantes, numa altura em que as sondagens dão como mais provável a derrota do atual primeiro-ministro, que está há 16 anos no poder. A enviada especial do Observador, Madalena Moreira, diz que não falta energia, apesar de tudo, a Viktor Orbán.

Ao fim de 45 minutos em cima do palco, Viktor Orbán começa agora as suas despedidas na cidade de Szegedsvar, a sua cidade natal, e foi recebido aqui por uma maré de apoiantes, bandeiras da Hungria, cartazes a apoiar o seu partido. Muitos daqui da cidade, muitos que viajaram só para ver o primeiro-ministro e que gritam por Viktor, como o conhecem. A temperatura já caiu abaixo dos 10 graus e mesmo assim ninguém rédea pé.

Ninguém rédea pé, é o que diz a jornalista Madalena Moreira, enviada especial do Observador à Hungria para acompanhar estas eleições legislativas. Acontecem já no próximo domingo. A campanha ainda decorre amanhã, não há dia de reflexão como em Portugal e Viktor Orbán vai fechar a campanha em Budapeste.

E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 10 de abril.

Os ataques de Israel ao Líbano passam a ter de exigir autorizações especiais. Depois de um telefonema com Donald Trump, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, terá alterado a política de ataques a Beirute. A emissora pública israelita diz que a partir de agora qualquer ação exige a aprovação pessoal do próprio Netanyahu. Donald Trump volta a deixar ameaças a poucas horas das negociações com o Irão em Islamabad, no Paquistão. Diz o presidente norte-americano que a única razão pela qual os iranianos ainda estão vivos hoje é para negociar amanhã. Teerão, entretanto, impõe desde já duas condições para as conversas que está previsto acontecerem amanhã. O cessar-fogo no Líbano tem de estar já implementado antes de essas reuniões começarem e também tem de haver garantia de que os ativos iranianos que estão bloqueados sejam desbloqueados. Depois de 10 dias a fazer história, a missão Artemis II está a poucas horas de chegar ao fim.

Exatamente. A cápsula Orion, com as quatro astronautas a bordo, vai amarar no Pacífico já nas primeiras horas da próxima madrugada, hora portuguesa.

Sim, 01h07 da manhã deste sábado, hora de Lisboa, nas águas do Pacífico, ao largo de San Diego. Desta viagem histórica trazemos mais do que dados científicos. A tripulação captou imagens incríveis da Terra no horizonte lunar, imagens que têm sido virais. Também as temos no site do Observador. Sentimo-nos todos, Ricardo, um bocadinho mais pequenos, mas maravilhados com a beleza espacial.

E entretanto, já está disponível também o novo episódio do podcast "Cabeça na Lua". À 01:00, vamos ter emissão especial aqui na Rádio Observador para acompanhar esse momento sempre complicado e delicado da reentrada na atmosfera da cápsula Orion, que vai amarar no Pacífico. Vai ser à 01h07.