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Pedro.

Carlos, boa tarde mais uma vez. Vamos começar pelas alterações ao pacote laboral. A UGT tem quase a certeza de que o Secretariado Nacional vai rejeitar a nova proposta do governo de alteração à lei laboral.

A notícia é da Agência Lusa e cita o secretário-geral adjunto da UGT, Tiago Monte, no âmbito de um debate organizado pela Associação Causa Pública. Primeiro, Tiago Oliveira, da CGTP, disse esperar que a UGT não assine o acordo sobre as alterações à lei laboral. Sérgio Monte, da UGT, respondeu dizendo que os cerca de 85 membros que pertencem ao Secretariado Nacional da Central Sindical se inserem na maioria de quase 80% dos portugueses que rejeitam a proposta laboral apresentada pelo governo aos parceiros sociais. O secretário-geral adjunto da UGT referia-se à sondagem da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e a CMTV. Recordo que a UGT decide na quinta-feira se está de acordo com a versão final da reforma laboral. Caso não haja entendimento, o governo ameaça enviar ao Parlamento o anteprojeto inicial enriquecido com contributos.

E o porta-voz do LIVRE, Rui Tavares, acusa a direita de querer apressar a aprovação de várias propostas, entre as quais o pacote laboral.

Tudo por receio de um ricochete da opinião pública, diz Rui Tavares, que acusa a direita parlamentar de estar distante do sentido social.

Eu creio que a direita, neste momento, sente que alguma está com o "rei na barriga", com a ilusão de que pode fazer tudo. Outra percebe que o tempo até que haja um ricochete da opinião pública em relação às atitudes da direita nos últimos tempos é curto e, portanto, tem que avançar com a máxima das suas propostas antes que percam definitivamente a opinião pública. Também, de certa forma, as sondagens começam a refletir isso e no próximo ano vamos vê-las refletindo isso cada vez mais.

O porta-voz do LIVRE, Rui Tavares, que acusa ainda o governo e os partidos que o apoiam de viver no passado.

Mudamos de tema nesta edição das 19h. Temos pela atualidade nacional, falamos agora, Carlos Pedro, da rescisão do acordo entre bombeiros e INEM. O Instituto Nacional de Emergência Médica reconhece a existência de dívidas que só poderão ser regularizadas com o reforço orçamental.

Sendo que este reforço financeiro está dependente da revisão interna do INEM, que está atualmente em curso, diz o organismo. Em comunicado, o INEM explica que os pagamentos até janeiro deste ano estão fechados, bem como parte de fevereiro, que será regularizado na próxima semana. O instituto assegura ainda que a Liga dos Bombeiros Portugueses tem sido informada sobre as dificuldades em cumprir os prazos dos pagamentos. Quanto ao acordo para este ano, o INEM admite que não consegue aplicá-lo sob pena de piorar a situação para todos os parceiros, mas diz-se disponível para dialogar com os bombeiros.

É a resposta do INEM depois do anúncio da Liga dos Bombeiros Portugueses e é uma decisão, Carlos, irrevogável.

Tal como referiu aqui na Rádio Observador o presidente do organismo, António Nunes assegura que não há margem para voltar atrás.

Esta decisão é irrevogável. Aquilo que nós admitimos é poder fazer um novo acordo de parceria e cooperação. Agora, este vai ser rescindido na próxima segunda-feira com uma carta registada com aviso de receção, de acordo com aquilo que está escrito. Se quiserem negociar um novo acordo, nós estamos disponíveis para isso.

A decisão foi aprovada hoje por unanimidade no Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses. Vai demorar 120 dias a efetivar-se. Não havendo acordo, o INEM terá de negociar individualmente com cada associação humanitária dos bombeiros. São mais de 400, alerta António Nunes.

O que vai passar a acontecer se não houver um novo acordo chapéu de parceria? O INEM vai ter que negociar com cada associação humanitária, há 436 associações, e cada uma estabelecerá o valor que entender para prestar esse serviço ao INEM.

Em causa está a denúncia do acordo celebrado com o INEM depois de sucessivos incumprimentos.

E seguimos, Carlos Pedro, com o Ministro da Economia, que considera que Portugal precisa de mais do que apenas crescimento econômico para abordar os próximos anos.

Manuel Castro Almeida aponta que o verdadeiro desafio prende-se com o crescimento econômico com resiliência, produtividade e capacidade de resposta. Durante um congresso da Ordem dos Economistas em Lisboa esta tarde, o ministro não quis falar aos jornalistas à saída. Lá dentro, reconheceu o impacto das tempestades na economia nacional, mas não deixou de enaltecer a ação do Executivo.

Após a tempestade Kristin, o governo aprovou um pacote de medidas de € 3,5 mil milhões para apoiar cidadãos, empresas e a recuperação de infraestruturas. Entretanto, submeteu à Comissão Europeia o pedido de apoio ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, reportando prejuízos superiores a € 5,3 mil milhões. O apoio esperado ronda os 250 a 260 milhões de euros, com execução no prazo previsto de um ano. E foi igualmente assumido o compromisso de concluir até 30 de junho os processos de apoio às habitações afetadas. Isto é o que se exige do Estado: rapidez, coordenação, responsabilidade e capacidade de execução.

O ministro Castro Almeida revela ainda que Portugal pretende mobilizar fundos europeus, reforçar o investimento público, incentivar o investimento privado e apostar na internacionalização, num cenário ainda assim de imprevisibilidade real, segundo o ministro da Economia.

E vamos escutar agora o líder parlamentar do PSD, que, Carlos Pedro, encontra uma justificação pra quem saiu do partido, o PSD, pra ir pro CHEGA. Falta de qualidade, diz Hugo Soares.

E falta de espaço também. Uma posição tomada por Hugo Soares em Cabo Verde, o líder da bancada parlamentar dos sociais-democratas deixa críticas a quem saiu e diz que quem foi não deixou saudades.

Eu não conheço um dirigente ou militante do PSD que tenha saído para o CHEGA e que eu quisesse que ele voltasse para o PSDEra sempre gente que nunca teve espaço por falta de qualidade, por falta de capacidade, muitas vezes por falta de qualidade, por falta de capacidade e muitas vezes por falta de caráter, porque atenção, nós nos nossos partidos também os temos menos bons. É assim mesmo, é verdade. Há de tudo. Nós representamos partidos que representam a sociedade, e nas sociedades e nas comunidades há de tudo.

Palavras de Hugo Soares em Cabo Verde, onde foi um dos oradores convidados da Conferência Internacional Democracia em África.

E quem também está por África é o papa. Leão XIV discursou durante a última hora para deixar, Carlos Pedro, apelos ao diálogo.

Aterrou por volta das 15h, hora de Lisboa, em Luanda. Pouco depois, falou no salão protocolar ao lado do presidente João Lourenço. Em português, o papa deixou muitos elogios ao continente africano, apelos e críticas a uma lógica extrativista.

Sempre que essa harmonia foi violada pela prepotência de alguns, o vosso povo sofreu. Ele traz as cicatrizes tanto da exploração material como da pretensão de impor uma ideia sobre outras. África tem uma necessidade urgente de superar situações e fenômenos de conflitualidade e inimizade, que dilaceram o tecido social e político de tantos países. No princípio, está o diálogo. Ele não exclui a divergência que, contudo, pode tornar-se conflito.

O papa Leão XIV em Angola, aqui no registro captado pela RTP. Antes, o chefe da Igreja Católica esclareceu que as declarações da semana passada não eram dirigidas a Donald Trump.

E precisamente o líder da Casa Branca que garante que os Estados Unidos da América não vão ser chantageados pelo Irão.

Reação de Trump ao novo encerramento do estreito de Ormuz, depois do anúncio de reabertura feito ontem por Teerão. As autoridades iranianas justificam com o bloqueio naval dos norte-americanos. Há relatos de navios atacados. Trump reagiu a partir da Casa Branca para deixar recados a Teerão e prometer mais novidades em breve.

Estamos a ter conversas muito positivas. Está a correr muito bem. Eles armaram-se em espertinhos, como têm feito há 47 anos. Nunca ninguém os enfrentou. Nós enfrentamo-los. Não têm marinha, não têm força aérea, não têm líderes, não têm nada. Estamos a falar com eles. Queriam fechar o estreito novamente, como têm feito há anos, e não nos podem chantagear.

Donald Trump, que se mantém otimista no acordo entre Estados Unidos e Irã.

E seguimos nesta edição das sete agora com o desporto, mais concretamente o futebol e a seleção nacional feminina, que, Carlos Pedro, confirmou a presença no playoff de acesso ao próximo Campeonato do Mundo.

Venceu a Eslováquia por 2 x 1, num jogo em que até começou a perder. Ainda assim, Carolina Santiago e a Kika Nazaré marcaram para as navegadoras e carimbaram a quarta vitória em quatro jogos nesta primeira fase de grupos da qualificação. Portugal lidera o grupo B3 com 12 pontos à frente de Finlândia, Eslováquia e Letónia.

E em contagem decrescente, já amanhã é dia de derby entre Sporting e Benfica, mas também já rola a bola na jornada 30 da Primeira Liga. O Aves é a primeira equipa da liga a confirmar a descida de divisão.

Desceram no sofá depois da vitória nesta tarde do Nacional por 1 x 0 em casa contra o Aves, que valeu o gol de Chucho Ramírez. A equipa avense tinha empatado ontem em Vila do Conde contra o Rio Ave dois gols, confirma hoje a descida de divisão. Tem apenas 13 pontos conquistados em 30 jogos. Por esta hora joga-se outro jogo importante nas contas da manutenção. Casa Pia-Santa Clara, com 51 minutos de jogo, permanece o empate a zeros. Mais logo à noite, a Gil Vicente-Vitória arranca pelas 20h30 em Barcelos.

E na Alemanha, o Bayern de Munique já pode cantar de galo. Os bávaros são virtualmente campeões alemães.

Ainda falta a confirmação, mas a derrota desta tarde do Borussia Dortmund por 2 x 1 contra o Hoffenheim deixa o Bayern de Munique com o título na mão. A equipa do português Rafael Guerreiro precisa apenas de pontuar amanhã na recepção ao Estugarda, ficando a faltar depois mais quatro jogos. Atenção a estes números: o Bayern de Munique leva 24 vitórias em 29 jogos, 105 gols marcados, já em um recorde, e 27 gols sofridos.

Golo compressor, caso para dizer, no fecho desta edição das 19h, com o Carlos Pedro, que está de regresso às 19h30 para atualizar as notícias. Contamos contigo, Carlos Pedro. Um grande abraço. Até já.

Até já.