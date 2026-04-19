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Carlos, muito boa tarde, bem-vindo. Começamos com o Presidente da República, que defende que o país deve ter melhorias no mercado laboral para se tornar mais competitivo na relação com Espanha. António José Seguro deixou um apelo aos jovens no primeiro dia da visita oficial a Madrid.

O novo Presidente da República esteve reunido com um grupo de 40 jovens que vivem e trabalham em Espanha. O encontro teve lugar na residência da Embaixada Portuguesa em Madrid e foi acompanhado pela equipe do Observador. Carla Jorge Carvalho, agora em direto, o presidente deixou um apelo aos jovens para que não desistam de Portugal.

Foi essa, de fato, a mensagem essencial que sai do encontro que foi promovido por António José Seguro, e em que só uma parte teve a presença dos jornalistas. O presidente foi falando um a um com estes jovens, com situações e circunstâncias muito diferentes. Ouviu, sobretudo, mas o presidente fez também perguntas.

O que vos fez sair. Nalguns casos houve alguns que não precisaram de sair, porque verdadeiramente nasceram aqui ou vieram para aqui muito cedo e, sobretudo, se está nos vossos planos esse regresso a Portugal. E também acrescentava uma outra questão, que é: como é que olham para o nosso país? Como é que veem hoje Portugal? Porque aquilo que eu posso, de alguma forma, retirar como síntese abusiva das nossas conversas é que Portugal é um país extraordinário para viver, mas que precisa de fazer umas melhorias para também ser um país extraordinário para se trabalhar.

E pois, foi aqui nas condições para se trabalhar em Portugal que o presidente acabou por se debruçar muito. Foi muito por aí a reflexão que fez, até porque ouviu muitos jovens a explicar que não é atrativo trabalhar em Portugal. Perguntou até se o mercado da habitação era melhor em Espanha do que em Portugal. A resposta foi que os problemas são comuns aos dois países. Seguro vai estar sempre acompanhado nesta visita à Espanha pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e acabou por dizer que gostava que as empresas portuguesas conseguissem ganhar mais robustez no mercado espanhol.

Embora, aqui para nós, eu gostasse muito, e o senhor ministro também, que as empresas portuguesas tivessem uma penetração maior na economia e no mercado espanhol. Vamos estimular. Essa é uma das preocupações da nossa presença aqui.

O Presidente da República acaba, sim, nestas declarações, por dar o tom daquilo que será o dia de amanhã, os encontros que vai ter primeiro com o rei de Espanha. António José Seguro vai estar acompanhado da mulher. Depois vai encontrar-se, aí sim, a sós com o Presidente do Governo, Pedro Sánchez. São encontros que não vão ter declarações no final. Como de resto já nos têm habituado, António José Seguro está a fazer uma gestão muito econômica das suas palavras, mas esta tarde, depois do encontro com os jovens, insistiu por várias vezes nesta ideia.

Quero vos deixar este apelo: não desistam de Portugal. Nós precisamos muito do vosso talento, da vossa energia, do vosso trabalho, dos vossos sonhos e da vossa generosidade.

Foi o apelo deixado por António José Seguro, que encerra assim o primeiro dia desta visita oficial ao estrangeiro a cumprir uma das promessas que fez durante a campanha eleitoral para as presidenciais, a de que vai dar destaque aos jovens. Seguro quis marcar esta primeira visita oficial precisamente com esta ideia de que é preciso estar com os jovens, percebê-los e perceber o que falta para que eles possam um dia regressar a Portugal.

A jornalista Carla Jorge Carvalho, desde Madrid, faz parte da equipe do Observador, que está a acompanhar a primeira visita oficial ao estrangeiro como presidente da República de António José Seguro.

E seguimos nesta edição das 19h agora com a atualidade internacional. Isto porque para amanhã há uma nova ronda de negociações entre Irão e Estados Unidos marcada em Islamabad, no Paquistão. Mas, Carlos Pedro, os iranianos não querem participar.

E é oficial, de acordo com a agência estatal iraniana IRNA, citada pela Sky News. Teerão justifica a decisão com o que diz ser exigências excessivas de Washington, expectativas irrealistas, mudanças constantes de posição, contradições repetidas e o bloqueio naval que se mantém. Já esta tarde, o presidente dos Estados Unidos ameaçou com a destruição total do Irão, caso não seja alcançado um acordo justo e razoável. J. D. Vance deverá chegar amanhã no Paquistão em representação da comitiva norte-americana.

E no desporto, tempo de intervalo no derby entre Sporting e Benfica. Em Alvalade, os encarnados vão vencendo por 1 x 0, graças ao gol de pênalti marcado por Sjöndroop. Em Inglaterra, o Manchester City derrotou o Arsenal e relançou por completo, Carlos Pedro, a luta pelo título inglês.

2 x 1 para a equipe de Pep Guardiola. Šećki e Álad marcaram para os Citizens. Havertz marcou o gol dos Gunners. O City continua em segundo lugar, está a três pontos do Arsenal, que ainda é líder, mas com menos um jogo realizado. Já na Alemanha, mais do mesmo, o Bayern de Munique de Guerreiro conquistou o bicampeonato ao derrotar o Stuttgart de Tiago Tomás por 4 x 2. Rafael Guerreiro marcou para os bávaros, que conquistaram a 13ª Bundesliga dos últimos 14 anos.

Tempo ainda antes de regressarmos à segunda parte do derby para atualizar a informação de âmbito local.

E a Ponte 25 de Abril esteve esta tarde cortada no sentido Almada-Lisboa, em causa uma colisão que envolveu três viaturas, uma ambulância e dois carros. Deste acidente resultaram quatro feridos, entre os quais um bombeiro, todos com ferimentos leves. Nas Caldas da Rainha, oito pessoas sofreram uma intoxicação de monóxido de carbono em Vila Nova de Alvorinha. Entre as vítimas estão cinco adultos e três menores, um recém-nascido de quatro dias, uma criança de cinco anos e um jovem de 17. Foram todos transportados, à exceção do jovem, para os hospitais de Torres Vedras e das Caldas da Rainha, com ferimentos ligeiros. Em Aveiro, a Maratona da Europa vai provocar constrangimentos no trânsito, a começar já esta noite. A partir da meia-noite de hoje e até às 23h de dia 27, o estacionamento em frente ao Centro de Congressos estará indisponível. A partir de terça-feira, também a Rua Cais da Fonte Nova estará interdita ao trânsito e ao estacionamento para a montagem do evento até precisamente dia 27. Em Matosinhos, neste verão, a vigilância das praias vai ser reforçada com drones equipados com câmaras térmicas e sistemas de comunicações. Os novos equipamentos são capazes de transmitir imagens em tempo real, de detectar pessoas em perigo e em condições de pouca visibilidade e de emitir avisos através de megafone aos banhistas. A fechar, na Batalha, este ano, a Feira de Artesanato e Gastronomia e as Festas de Agosto testam um novo modelo com custos reduzidos. No ano passado, de acordo com a autarquia, foram gastos mais de €720 mil em ambos os certames, valor que não é possível comportar este ano devido aos prejuízos causados pela tempestade Cristine. Há, por isso, alterações a nível de infraestruturas, organização e o reforço da aposta em artistas locais.

Ficam por aqui as notícias, edição das 19h, aqui no intervalo do jogo entre Sporting e Benfica. Vamos voltar a contar com o Carlos Pedro no intervalo do receção do Poco do Porto ao Tondela. Depois das 20h30, lá pras 21h15, voltamos a ouvir notícias da tua parte. Um grande abraço, Carlos. Até já.

Até lá. Abraço.

E já daqui a pouco regressamos ao Estádio José Alvalade. Recordo que ao intervalo há Sporting 0, Benfica 1. A segunda parte é para ouvir já daqui a pouco com o relato do Miguel Cordeiro e também do Alexandre Luna Pais.