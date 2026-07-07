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Vasco Maldonado Correia, agora com o Jornal das 7 na Rádio Observador e começamos pelo futebol.

Com o mundial, a Argentina campeã mundial em título, está prestes a seguir em frente rumo aos quartos de final, depois de uma reviravolta épica nos minutos finais, 3x2 nesta altura, com cerca de 20 segundos por se jogar. Mas João Lourenço, e tu que tens estado a acompanhar esta partida, a Argentina já esteve em grandes dificuldades, esteve a perder por 2x0.

Enormes dificuldades depois desses dois gols do Egito, tudo antes do minuto 78, quando a Argentina começou a operar esta remontada muito pelos pés de Leo Messi. Também uma remontada já com a cabeça dos argentinos, visto que o primeiro gol da Argentina foi proveniente da cabeça de Cuti Romero e já este terceiro e até agora último tento da seleção campeã do mundo foi da cabeça do ex-Benfica, Enzo Fernández. Uma altura em que já passaram os sete minutos dados por François Letexier, mas certamente, Vasco, haverá descontos sobre descontos, isto porque para além do gol que deu, neste momento, esse triunfo ou neste caso, essa vantagem à Argentina, houve uma grande confusão no banco do Egito. Houve pelo menos dois cartões amarelos, tanto para Sobhi como também para Fati. Houve um elemento da direção técnica do Egito que foi mais cedo para os balneários, levou cartão vermelho, por isso, Vasco, vamos ter que ainda aguardar certamente mais alguns segundos. O árbitro volta-se a dirigir ao banco do Egito, certamente para expulsar mais um elemento, neste caso, para dar cartão amarelo para o-

Para o treinador

...para o treinador. Estava a fazer uma cruz com as mãos, não sei o que ele estava a tentar dizer.

A equipe egípcia está-

Desesperada mesmo

...sim, com a cabeça. Esteve a ganhar 2x0 e agora vê-se a perder 3x2. Faltam alguns segundos para o fim deste jogo, João.

Sim, e certamente haverá muita tinta a correr, porque os atletas egípcios pedem pênalti na sequência do terceiro gol da equipe da Argentina. François Letexier não atendeu, por isso minuto 90 mais oito ou, neste caso, mais nove. A Argentina leva essa vantagem por 3x2 e Vasco, certamente todo este jogo vai ser analisado na crônica de mais 01:90 aqui na Rádio Observador.

Sendo que já é o segundo susto seguido para a seleção da Argentina, já com Cabo Verde.

Desta vez, sim, em princípio, não deve haver tempo adicional, mas passa um grande susto para a seleção.

Não vai ao prolongamento, mas não se livra do susto. O jogo vai aos 90 + 9, sendo que partimos nesta altura também em direto para Dallas, para a porta do hotel em que se encontra a comitiva portuguesa, que arranca nesta altura. Está previsto para esta altura a partida da comitiva portuguesa para o aeroporto depois da eliminação no mundial. É à porta deste hotel que tem estado o Miguel Cordeiro. E Miguel, tens ouvido várias reações diferentes ao longo dos últimos minutos, ouviste várias reações diferentes aos gols marcados nesta partida entre a Argentina e o Egito?

Sim, Vasco, o que aconteceu aqui é que os adeptos que estavam presentes em frente ao hotel da seleção festejaram os gols da Argentina. Houve um gol que foi anulado, depois os gols do Egito, assim é que está correto, um gol que foi anulado e depois o gol que foi validado. E houve apupos, podemos dizer assim, quando a Argentina marcou, e marcou novamente, e marcou novamente. E, portanto, algum desânimo também. Mas tudo acabou por se resolver no ânimo destes adeptos, quando os jogadores da seleção portuguesa começaram a sair, principalmente Cristiano Ronaldo. Uma festa autêntica, uma gritaria, um ânimo nesta rua no centro de Dallas. Muitos telemóveis ao alto para registrar esse momento. A equipe, o autocarro saiu desta rua há um minuto. Cristiano Ronaldo, naturalmente, o mais aplaudido. Rafael Leão também recebeu muitos aplausos e houve até gritos para Roberto Martinez. Isso ajuda também a caracterizar esta massa adepta que aqui estava. São maioritariamente estrangeiros. O mais difícil em todo o grupo destes adeptos que aqui estão, que estavam nesta altura, já saíram, era encontrar um português. Nós bem tentamos, não identificamos nenhum português, portanto, quase todos estrangeiros, para ver Cristiano Ronaldo, naturalmente, e alguns craques da seleção portuguesa. O autocarro já saiu, segue para o aeroporto de Dallas-Fort Worth. É a partir daí que vai ter um avião direto para Lisboa.

Sendo que o avião chega a Portugal, a Lisboa, aeroporto Humberto Delgado, por volta das 06:00. Talvez aí, apesar da hora, já se possam encontrar alguns portugueses à espera da comitiva portuguesa.

E acabou. A Argentina está nos quartos de final do mundial. Esteve a perder 2x0. Ganhou 3x2. Dez minutos, 20 com os descontos. Acabaram por ser 20 minutos frenéticos neste Argentina e Egito. Mudamos de tema. Temos de olhar para questões nacionais, como a situação dos exames nacionais, depois das críticas à forma como o governo tem lidado com este problema. O vice-presidente do PSD, Alexandre Poço, sai em defesa do ministro da Educação, diz que o governo está disponível para prestar esclarecimentos.

Declarações à Rádio Observador, no sofá do Parlamento. Alexandre Poço elogia as capacidades do ministro, garante que Fernando Alexandre tem toda a solidariedade e apoio dentro do governo da AD.

Obviamente que lamentamos que esta situação esteja a acontecer. E eu acredito que o ministro Fernando Alexandre, que é um homem muito capaz, muito inteligente, muito sagaz, competente, tem em todas as declarações que tem feito sobre o tema, e o próprio governo como um todo, expressado a nossa, por um lado Compreensão e solidariedade com a situação que esta dificuldade na correção dos exames nacionais está a gerar.

Alexandre Poço, vice-presidente do PSD, que diz que o governo tem de assumir responsabilidades e resolver os problemas que têm surgido com o novo método de correção dos exames nacionais.

E o presidente da Assembleia da República indeferiu um pedido de debate de urgência requerido pelo Chega sobre precisamente esta situação dos exames nacionais.

O Chega queria que o debate fosse marcado para o dia 15 deste mês, mas através de um despacho a que a Lusa teve acesso, José Pedro Aguiar Branco explica que não está a julgar o mérito político do tema indicado, apenas se o pedido cumpre ou não os pressupostos regimentais necessários para a marcação do debate de urgência e, nesse sentido, diz que não estão reunidas essas condições.

E Vasco, olhamos também para a situação dos incêndios. O combate às chamas no Sabugal é o que a esta hora concentra mais meios.

A esta hora, esse incêndio no distrito Guarda está a mobilizar 10 meios aéreos. No terreno estão também cerca de 310 bombeiros, sendo que o comandante dos bombeiros do Sabugal, António Morais, adianta que há ainda algumas habitações nas proximidades do fogo, nomeadamente algumas quintas. Ainda assim, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda diz que o combate está a evoluir de forma favorável.

E há outras notícias a marcar esta tarde de terça-feira.

A ULS do Amadora-Sintra confirma que já recebeu alguns dos feridos na sequência do acidente com autocarro esta manhã em Agualva-Cacém. São sete feridos que não estão em estado crítico. Três foram classificados com a prioridade amarela, urgente, outros quatro com a pulseira verde. Em comunicado, o conselho de administração do hospital lamenta profundamente essas vítimas mortais, foram duas, e todos os feridos que resultaram do acidente. A Rússia vai poder participar nos Jogos Olímpicos em 2028. O Comitê Olímpico Internacional levantou as restrições aos atletas relativas às competições em eventos mundiais. Justifica dizendo que a Rússia já não conta com organizações desportivas de regiões ucranianas ocupadas. Essa decisão surge exatamente dois meses depois de também já terem sido levantadas as restrições aos atletas da Bielorrússia, sendo que há ainda duas proibições. Estes atletas não podem competir sob o hino russo nem sob a bandeira russa. No Reino Unido, o líder do Reform UK, Nigel Farage, anunciou a demissão do Parlamento na sequência de um escândalo financeiro. Vai avançar para novas eleições.

O Vasco Maldonado Correia vai regressar às 19h30 para atualizar as notícias.