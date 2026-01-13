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São agora 9h, começa o Jornal, edição da jornalista Laura Figueiredo. Laura, André Ventura, António José Seguro ou João Cotrim de Figueiredo. São estes os candidatos que podem chegar à segunda volta.

É o que indica a mais recente sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público. De acordo com o estudo, André Ventura surge em primeiro lugar com 24% das intenções de voto, separado por apenas um ponto percentual de António José Seguro, que surge com 23%. Cotrim Figueiredo aparece em terceiro lugar com 19% dos votos. Ainda assim, pode passar à segunda volta, tendo em conta a margem de erro da sondagem. Fora de uma segunda volta ficam Gouveia e Melo e Marques Mendes, ambos empatados com 14% das intenções de voto. À esquerda, Catarina Martins e António Filipe registam 2%. Jorge Pinto, 1,5% das intenções de voto. A sondagem mostra ainda que há 15% de eleitores indecisos.

E André Ventura avisa Cotrim de Figueiredo que o país não pode ser liderado por quem não está bem da cabeça.

Um ataque depois de Cotrim ter dito que não sabe o que é que lhe passou pela cabeça para admitir apoiar André Ventura na segunda volta. Em Guimarães, o candidato apoiado pelo Chega discursou para apontar problemas no país, pedir mobilização para dia 18 e fazer mira ao candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. Um discurso que foi acompanhado pelo repórter Miguel Cordeiro em frente ao castelo.

Nada melhor do que começar em Guimarães os últimos dias para a grande vitória eleitoral do próximo domingo. Vamos vencer a primeira volta.

Confiante na vitória, André Ventura diz que vai vencer, mas avisa que ainda não ganhou.

Tal como vos dizia no passado, não se deixem condicionar por más sondagens, agora não se deixem condicionar pelas boas. Nada está ganho até ganharmos.

Perante cerca de uma centena de apoiantes que agitaram bandeiras entre chuva miudinha, Ventura falou de vários problemas. O SNS à cabeça.

A saúde em Portugal está lamentável, está de cacos.

Os que saíram também estão na lista.

O meu mandato não vai estar completo. Enquanto eu não for buscar todos, todos os que tiveram que sair deste país, porque este país lhes virou as costas.

E ainda há espaço para símbolos.

Ninguém manda abaixo estas muralhas, elas são a nossa nacionalidade, elas são a força de um país inteiro.

Perante os problemas, sem apresentar soluções concretas, Ventura pergunta:

Onde é que estamos a ser radicais? Não estamos. O país é que precisa que alguém com radicalismo de convicções venha a estar à frente dele.

O candidato apoiado pelo Chega quer os problemas na campanha e por isso repete que não quer atacar os adversários, mas ataca.

João, se não estás bom da cabeça, este país não é para quem não está bom da cabeça.

Entre risos na plateia, também ataca os discursos da campanha de Seguro.

Não se trata de romper com a Constituição, embora em muita parte merecesse. Isto é romper com a corrupção, que é uma coisa diferente.

Ataque moderado de André Ventura, num discurso de 15 minutos que culminou, mais uma vez, na vontade de abanar o país.

Porque este país precisa de uma mudança e de um abanão, o maior desde o 25 de abril de 74.

André Ventura num comício em Guimarães, acompanhado pelo repórter Miguel Cordeiro.

Com uma nova sondagem que o coloca fora da segunda volta, a candidatura de Marques Mendes insiste em Cotrim de Figueiredo e no apelo ao voto útil.

Em Ancião, Marques Mendes continua a criticar o candidato liberal e avisa que se o querem ver em Belém, não podem desperdiçar voto na primeira volta. Pouco antes de ser conhecida a nova sondagem, a candidatura atirou aos estudos de opinião, pede concentração de votos. Miguel Viteiro Dias.

O guião está definido e vai tendo apenas ligeiras alterações. O ataque é a Cotrim Figueiredo e aos votos que podem voltar ao bolso de Marques Mendes.

Imagine-se uma crise política. Imagine-se um conflito do governo com o Parlamento por causa do orçamento. Imagine-se um veto político numa lei muito sensível e muito delicada. E agora imagine-se ter na Presidência da República, nesses momentos, alguém que não sabe onde é que tem a cabeça.

E por isso aproveita um dos poucos dados positivos das sondagens.

Não pode haver aqueles que dizem: "Não, eu quero o Marques Mendes na segunda volta, mas na primeira vou fazer aqui uma experiência". Não.

Marques Mendes a avisar os que o colocam como futuro presidente que o voto útil tem que existir logo na primeira volta. E a poucas horas de ser conhecido um novo estudo de opinião em que Marques Mendes continua em quinto lugar, o dirigente do PSD, Luís Campos Ferreira, deixa um aviso.

Quem desceu duas décimas, quem subiu dois pontos, é a novela das sondagens. Mas é assim que nós queremos eleger um presidente da República?

E sugerindo que a divulgação de sondagens durante a campanha deve ser proibida, contra-ataca.

Não faz uma campanha a mostrar a sua destreza física, não faz uma campanha a mostrar os seus dotes de beleza, porque nós não estamos numa campanha para Mister Mundo, para os Jogos Olímpicos.

Num final de tarde em Ancião, em que também esteve o ministro das Finanças, Miranda Sarmento, novo toque de rebate aos que deram vitórias recentes à AD.

Aquele eleitorado moderado, não socialista, aquele eleitorado que está no centro-direita de alguns, perdoem-me a expressão, cantos de sereia. Mas isso tem um risco enorme.

Joaquim Miranda Sarmento, o sexto ministro a discursar em comícios de Luís Marques Mendes.

Miguel Viterbo Dias com os destaques do comício em Ansião, no distrito de Leiria. Amanhã o dia começa em Arcos de Valdevez.

António José Seguro insiste que é o candidato moderado em melhores condições de chegar à segunda volta nas presidenciais. Compara André Ventura e Cotrim de Figueiredo com submarinos.

O socialista volta a apontar assim aos riscos dos extremismos na segunda volta das presidenciais. Em Setúbal, confrontado por um popular, insiste no apelo ao voto útil já na primeira volta, para evitar uma segunda ida às urnas e só com candidatos de direita.

Imagine.

Vou já para o lado.

Passam dois candidatos da direita. Como é que o senhor vai dormir?

O submarino é capaz de ir ao fundo.

Mas está bem. Mas devo lhe dizer uma coisa.

Já pomos um de lado.

Mas o problema são os outros submarinos.

Já pomos um de lado.

Então imagine que só passam dois candidatos da direita à segunda volta.

Eu compreendo.

O senhor diz: "Bolas, tinha aqui um voto no Seguro pra segunda volta e ele não está cá".

Eu compreendo.

A melhor maneira do senhor ter o voto do Seguro e poder depositá-lo na segunda volta é votar já na primeira.

António José Seguro dramatiza o apelo ao voto. Diz que é o candidato em melhores circunstâncias para combater os extremismos.

Não, porque verdadeiramente já não é só um combate como há 40 anos existiu. É um combate pela democracia, pela qualidade da nossa democracia. A democracia não é apenas só votações e eleições. É também garantir que todas as pessoas tenham acesso ao Serviço Nacional de Saúde, um serviço de saúde universal, uma boa escola pública.

António José Seguro termina agora o dia com um comício no Barreiro.

Em 2025 esperou-se menos tempo nos serviços de urgência do país.

Os dados do portal de monitorização do Serviço Nacional de Saúde mostram que o tempo médio de espera para a primeira observação médica nas urgências dos hospitais públicos diminuiu o ano passado, em comparação com o ano anterior. Mas vamos a números. Para isso contamos com a Beatriz Félix, agora aqui em estúdio. Beatriz, o que é que mostram os novos dados?

Vamos a isso. O tempo médio de espera nas urgências diminuiu 12,5%. Fazendo as contas ao tempo, é uma redução de 56 minutos, em 2024, para 49, em 2025. Esta aqui é uma evolução que se registou em quase todo o país, exceto na região do Algarve, onde, pelo contrário, até houve um ligeiro aumento. Já numa outra análise, na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde estão os hospitais com maiores dificuldades de resposta nos serviços de urgência, o tempo de espera diminuiu e ficou abaixo dos 80 minutos. Esta é uma diminuição de 15%. Mesmo assim, continua a ser, com larga diferença, a região do país na qual os utentes mais tempo têm de aguardar por uma primeira observação médica.

Beatriz, estes são dados positivos e que já mereceram reações por parte dos administradores hospitalares, mas também por parte do governo.

Isso mesmo. Numa resposta ao Observador, o Ministério da Saúde sublinha os efeitos positivos destas medidas tomadas desde 2024 pelos dois executivos liderados por Luís Montenegro, todas no sentido de diminuir os tempos de espera. Já Xavier Barreto, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, diz que estes são excelentes resultados e é sinal de que a estratégia do governo faz sentido. Deixa ainda assim o alerta de que as urgências do SNS estão sob grande pressão por causa do pico das doenças respiratórias e, por isso, é necessário melhorar a referenciação dos doentes que contactam a linha SNS 24.

Beatriz Félix, mesmo assim, o ano de 2026 começou com tempos de espera nas urgências e por vezes superiores a oito horas. Há também registro de pelo menos três mortes associadas a atrasos no socorro do INEM.

E agora com praticamente 10 minutos pra lá das nove da noite, vamos ao habitual espaço de informação local.

Começamos pelo Porto. A TAP vai investir 20 milhões de euros na criação de um centro de manutenção no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. O centro vai ter capacidade para dois Airbus A321 ou aviões semelhantes. Deve estar concluído dentro de dois anos. Vai criar cerca de 200 postos de trabalho. A Brisa começa amanhã a reabilitação da passagem superior da A2 nos Foros de Amora, no Conselho de Seixal. Prevê-se que a intervenção tenha a duração de cerca de quatro meses. A circulação vai estar condicionada na Rua dos Foros de Amora. O município de Loures acompanhou 14 doentes internados às urnas de voto antecipado no último domingo. Os utentes pertencem à Casa de Saúde Santa Maria, em Camarate. O vereador da Câmara Municipal, André Antunes, esteve ao comando desta operação. Os donos do clube italiano Parma vão investir na União de Leiria. É o que avança o jornal Record. O processo da compra da maioria da Sociedade Anônima Desportiva do clube pela Crowdgroup está já na fase final. A oficialização deve acontecer ainda este mês. Em Santarém, o Teatro Sá da Bandeira vai acolher em janeiro cinema e teatro contemporâneo. Destaque para a presença da atriz Sara Carinhas no documentário "Estavas Furos", na Barriga de Lobo. Vão também estrear a peça "Lilith" e o filme "Justa", de Teresa Vila Verde. Em Santa Maria da Feira, o Mercado Municipal vai associar-se à Festa das Fogaçeiras entre 17 e 20 de janeiro. Estão previstas iniciativas que destacam a fogaça, os produtos locais e as tradições culturais do Conselho durante este evento, que é a mais antiga festividade religiosa do Conselho.

E é o ponto final no Jornal das Nove, edição da jornalista Laura Figueiredo. Até já!