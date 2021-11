Surto de Covid-19 no IPO de Lisboa provoca 21 infetados entre doentes e profissionais de saúde

Neste jornal, um surto de Covid-19 no IPO de Lisboa. Ainda o pedido do PSD para aceder a pareceres jurídicos invocados pelo Ministro da Defesa. Dirigentes do PSD rejeitam coligação com CDS-PP.