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Já são 9 em ponto. Jornal das 9, na Rádio Observador, com edição do António José Soares. E começamos com a Proteção Civil. Subiu para o nível máximo o estado de prontidão dos meios de combate a incêndios para o centro-sul do país. Na região norte, o estado de prontidão também aumentou.

Neste caso, do nível dois para o nível três. No centro e sul do país, o estado de prontidão dos meios vai estar no máximo, devido às previsões do tempo, que continuam a apontar para uma situação de muito calor e baixa umidade. Foi o que explicou o comandante operacional nacional de Proteção Civil, Mário Silvestre, na última hora.

As condições meteorológicas que eu referi fizeram com que, durante a reunião do Centro de Coordenação Operacional, que decorreu hoje pelas 10h30, tivesse sido decretado o nível três de empenhamento para a zona mais a norte e toda a faixa central do território nacional esteja em nível quatro de empenhamento, o mais severo, o mais grave de uma escala de quatro, bem como também o Algarve, que está também em nível de empenhamento nível quatro. Para isto, foram decretados um conjunto de pré-posicionamento de meios de reforço de nível nacional, bem como o pré-posicionamento de meios de reforço sub-regionais.

Nesta conferência de imprensa, ao início da noite, Mário Silvestre dava conta ainda dos cinco incêndios que mais preocupam as autoridades nesta hora.

Neste momento, temos cinco incêndios a dar-nos maior preocupação. Vouzela, como eu já referi, Barcelos, na sub-região do Cávado, Tameng e Sousa, o incêndio de Cinfães, na península de Setúbal, o incêndio de Setúbal e na área metropolitana do Porto, o incêndio de Arouca.

As 92 ocorrências registradas até o final da tarde obrigaram ao empenhamento de um total de 3025 operacionais. Vinte e três destes incêndios tiveram origem durante a noite. No total, os fogos causaram já nove feridos, dois deles em estado grave. Quanto ao incêndio de Vouzela, que está extremamente complexo, consumiu nesta altura uma área superior a 10 mil hectares.

E António, os incêndios estão já também a condicionar a circulação rodoviária e ferroviária.

Assim é, Vicente. A linha férrea entre Praias do Sado e Águas de Moura, nos concelhos de Setúbal e Palmela, está interrompida devido ao fogo que deflagrou hoje à tarde na zona do Vale de Rosa, em Setúbal. Já a A25 está cortada entre o nó de Vouzela e São Pedro do Sul e o nó de Reigoso, no Conselho de Oliveira de Frades. Segundo adiantou à Agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana, o corte ao trânsito em ambos os sentidos ocorreu cerca das 19h20. Não há previsão para sua reabertura. Em alternativa, a GNR sugere a circulação automóvel para a Estrada Nacional 333, uma via que liga Oliveira de Frades e Vouzela, com ligação depois à Nacional 16.

E o Presidente da República esteve esta tarde na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, acompanhado, António, pelo Secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha.

Foram ambos informados do ponto de situação sobre o combate aos incêndios ativos no território nacional, bem como das perspectivas para os próximos dias. António José Seguro aproveitou para cumprimentar as equipas em serviço no local e dirigir palavras de incentivo a todos os envolvidos nas operações de combate. O chefe de Estado expressou ainda a sua solidariedade para com as populações diretamente afetadas pelos fogos e vai continuar a acompanhar de perto a evolução da situação.

E, entretanto, a Direção-Geral da Saúde ativou o nível dois, nível laranja, do Plano Nacional de Preparação e Resposta sazonal em Saúde.

Um nível que corresponde a uma situação de risco elevado para a saúde da população. A DGS justifica a subida do alerta com as elevadas temperaturas e determina o reforço da coordenação entre entidades e a monitorização da situação e da capacidade de resposta dos serviços e estruturas competentes. O Plano Nacional de Preparação e Resposta sazonal em Saúde prevê quatro níveis progressivos de risco, que vai de zero ao quatro. A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, apela à população para que evite comportamentos de risco nos próximos dias.

Por favor, procurem ficar em casa. Por favor, estejam em ambientes, se for possível, mais frescos. Não se exponham a estas temperaturas. Bebam água, mesmo que não tenham sede, mas bebam água e, sobretudo, se não se sentirem bem, naturalmente, sigam as recomendações da Direção-Geral de Saúde e, sobretudo, se não se sentirem bem, de facto, telefonem para o SNS 24.

Comportamentos adequados face ao calor é o que pede a ministra da Saúde no final da reunião com o Conselho de Administração do Hospital de Guimarães, aqui em registros captados pela Sic Notícias.

E António, subiu para 89 o número de portugueses e lusodescendentes mortos na sequência dos sismos que atingiram a Venezuela no dia 24 de junho.

É o balanço mais recente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que dá conta ainda de 60 desaparecidos. Entre estes 89 mortos, 77 tinham também nacionalidade venezuelana. Destas 89 vítimas mortais, 17 eram crianças.

Falamos também nesta edição das nove de desporto. O último dia dos 16 avos de final do Campeonato do Mundo. A esta hora, já no prolongamento, decorre o jogo entre a Austrália e o Egito.

O Diogo Varela está comigo aqui em estúdio. E Diogo, parece que após 90 minutos, então, nada ficou resolvido.

É verdade, António. Boa noite. Continua um empate a um gol entre a Austrália e o Egito. Já estamos no prolongamento, minuto 93. Houve agora uma tentativa de Mohamed Salah, o capitão egípcio. A bola acabou por ir ao lado da baliza australiana. Joga-se em Dallas Na zona norte do estado do Texas e, para já, ainda não há vencedor ao final de 90 minutos. A ver vamos, António, se nos 120, nesta meia hora adicional, há um gol. Caso contrário, avança-se para a decisão de pênaltis.

Vamos ver o que é que fica decidido neste prolongamento. Obrigado, Diogo. Ainda nos 16 avos-de-final, jogam mais logo Argentina e Cabo Verde, quando forem 11 da noite, em Lisboa.

E do Mundial passamos, António José Soares, para a informação de âmbito local.

E começamos por Aveiro, onde vão arrancar as obras de requalificação do Museu Santa Joana. É um investimento de mais de € 5 milhões. O edifício vai continuar aberto ao público durante esta intervenção. Foi aprovado em Santarém um apoio de € 5 mil ao Basket Clube para comparticipar os encargos decorrentes da participação da equipa senior feminina no Campeonato Nacional da Segunda Divisão. A ajuda enquadra-se na estratégia do município de valorização do movimento associativo desportivo. Em Almada, foi autorizada a renovação do projeto de estaleiro e a respectiva localização para ocupação do espaço público. Realiza-se no âmbito da empreitada dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada. A conclusão das obras está prevista para outubro deste ano. Vão decorrer em Sintra os trabalhos de reparação do pavimento rodoviário na Estrada de Santa Maria, no dia 6 de julho. A intervenção tem duração prevista de duas semanas. Durante a execução dos trabalhos, o trânsito vai estar sujeito a condicionamentos e vai também ser implementada sinalização temporária. Os municípios de Matosinhos e do Porto, em conjunto com a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, querem reabilitar a Ribeira da Riguinha. De acordo com a proposta apresentada, trata-se de um investimento de cerca de € 9 milhões. O executivo da Câmara do Porto vai votar as minutas do protocolo de reabilitação e valorização da Ribeira no próximo dia 7 de julho. E terminamos na Marinha Grande, onde o município vai inaugurar os postos de saúde nas praias. É um dispositivo de apoio à época balnear deste ano. A cerimônia vai realizar-se no dia 7 de julho, na Praia de São Pedro de Moel.

Estas e outras notícias para ouvir em formato síntese, às 21h30, também com o António José Soares. Um abraço, António. Até já.

Até já, Vicente.

E já daqui a pouco temos também com o António, "Guerra Traduzida", para ouvir aqui na Rádio Observador.