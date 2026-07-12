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Soares. António, boa noite mais uma vez. Começamos esta edição das 21 horas com o Ministro da Administração Interna, que garante que está tudo limpinho na contratação do empreiteiro para as obras de um imóvel que possui em Odemira.

Luís Neves tem estado sob pressão depois do jornal Nascer do Sol ter revelado que o ministro contratou, a título pessoal, um empreiteiro que realizou várias obras ao serviço da Polícia Judiciária quando era ainda diretor da PJ. O ministro da Administração Interna garante que só conheceu pessoalmente o empreiteiro em 2023, depois de grande parte das obras na PJ estarem feitas. Numa entrevista esta noite ao canal "Now", o governante garante que, em relação ao imóvel de Odemira, está tudo limpo e tranquilo, mas admite que se fosse hoje, agiria de forma diferente.

Hoje faria, reconheço isso, humilde e modesto. Hoje faria de maneira diferente. Agora, ninguém constrangeu ninguém. O grosso das obras foram feitas em período que eu não conhecia. Tudo foi transparente, os contratos foram visados no Tribunal de Contas, portanto, é tudo muito limpinho e absolutamente tranquilo.

Luís Neves diz que convidou o empreiteiro para visitar o espaço e aconselhá-lo para que as obras fossem feitas e que foram obras muito simples, diz o ministro. Questionado sobre o fato de não ter disponibilizado as faturas associadas a este trabalho, à comunicação social, Luís Neves justifica que teve um diminuto tempo para responder e que não é responsável por este assunto. O governante considera que a faturação disponibilizada no portal e-Fatura é um comprovativo suficiente.

E ainda nesta entrevista ao canal "Now", o ministro da Administração Interna rejeita, António, ter ameaçado André Ventura durante um debate quinzenal.

Luís Neves reage à publicação feita hoje pelo Chega, que o acusa de ameaçar o líder do partido de forma grave e direta no Parlamento, no dia 27 de maio. O Chega acusa o ministro de ter dito a André Ventura de fazê-lo pagar pelo que estava a afirmar. Ora, o governante esclarece que as palavras ditas nesta audição parlamentar, em que foi discutida a polêmica em torno do SIRESP, são esclarecidas nesta entrevista ao canal "Now", em que Luís Neves nega ter ameaçado André Ventura.

O que eu disse é muito claro, está à frente de toda a gente e é muito estranho que só passado mais de um mês, muito mais de um mês, é que isto venha a talhe de foice.

O que é que quer dizer com estranho?

Se as pessoas se sentiam ameaçadas ou visadas, era no próprio dia ou no dia seguinte ou nos dias seguintes. Nunca ameacei ninguém, não ameacei, não é minha maneira de ser, não é o local próprio. E o que eu disse, fiz assim. Vocês vão ver, têm zero, porque eram mentiras atrás de mentiras que estavam a colocar sobre o tema SIRESP.

Luís Neves acusa também o Chega de ter cortado imagens para criar esta polêmica.

E seguimos com o PSD, que mostra, António, preocupação com o repto lançado pelo Livre ao PS, o repto de não aprovar o orçamento de Estado se o Chega entrar na revisão constitucional.

Uma posição assumida, Vicente, pela vice-presidente social-democrata no final do congresso que decorreu este fim de semana em Sintra. Inês Palma Ramalho afirma que parece que agora Isabel Mendes Lopes dita a agenda do Partido Socialista. Em reação a estas palavras, a antiga ministra do Trabalho socialista, Ana Mendes Godinho, afirmou que não há nenhum condicionamento do PS. Questionada sobre se o Partido Socialista aceita o repto, Ana Mendes Godinho sublinhou que o mais importante é a defesa dos direitos dos portugueses e dar resposta a problemas reais.

E também a marcar a atualidade nacional este domingo, técnicos de emergência dizem que a morte de um homem nas Taipas é reveladora da falência do atual modelo do INEM.

É a reação da Associação Nacional de Emergência Médica, que surge depois do INEM ter anunciado que vai averiguar por que motivo foram enviados os bombeiros voluntários de Guimarães para socorrer na vila das Taipas um homem de 48 anos em paragem cardiorrespiratória, que morreu no local. Isto apesar de a corporação das Taipas dispor de todos os meios operacionais. Os bombeiros voluntários do local demorariam entre três e cinco minutos a chegar à vítima, diz o comandante desta corporação, enquanto os de Guimarães estão a cerca de nove quilômetros e de 14 minutos do local da ocorrência. Numa resposta enviada hoje à Agência Lusa, o INEM explica que recebeu uma chamada este sábado para socorrer este homem de 48 anos, que acabaria por morrer no local. Acrescenta ainda o INEM que relativamente ao acionamento dos meios, esta ocorrência vai ser objeto de análise interna, com vista a verificar todos os procedimentos adotados.

E António, professores sem trabalho atribuído foram convocados no final da tarde de sábado para corrigir exames nacionais, isto a três dias do prazo para concluir o processo de classificação.

A denúncia foi feita hoje pela Missão Escola Pública. Segundo a porta-voz do movimento, vários docentes foram informados pelo agrupamento do júri nacional de exames que iriam receber itens para classificar na plataforma eletrônica. Cristina Mota continua a manifestar preocupações quanto ao cumprimento dos prazos e ao rigor das avaliações, uma vez que muitos dos constrangimentos se mantêm. Além das folhas de continuação ainda em falta, alguns professores receberam durante o fim de semana centenas de itens por classificar, diz a Missão Escola Pública.

E em Israel, as eleições legislativas já têm data marcada.

Segundo o jornal The Times of Israel, este ato eleitoral vai realizar-se no dia 27 de outubro. Vai ser a primeira legislatura a ser cumprida em quase 40 anos. Na próxima sexta-feira, dia 17, completam-se quatro anos desde que o Parlamento israelita assumiu a composição que apresenta nos dias de hoje.

Seis minutos para lá das nove da noite. Tempo ainda nesta edição para atualizar a informação de âmbito local que está a marcar este domingo.

E começamos por Almada. Os espaços de exercício estão com restrições devido à situação de alerta decretada no Conselho para diminuir o uso não essencial de água. As piscinas municipais estão encerradas, só devem voltar a abrir no próximo mês. A autarquia assegura que quem paga as atividades da piscina não vai perder o dinheiro. Já o Parque Urbano da Costa de Caparica, ginásios e salas de exercícios podem ser usados, mas a zona de ducha dos balneários está interdita. A Câmara de Oeiras vai lançar no final deste ano um concurso para construir a nova passagem pedonal em Algés. A estrutura com 30m de largura pretende reforçar a ligação entre a zona urbana e o passeio marítimo, de forma a melhorar a circulação de peões, sobretudo durante grandes eventos. A obra deve estar concluída entre 2028 e 2029. No Porto, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios pede esclarecimentos urgentes à Câmara Municipal sobre várias obras feitas no centro histórico. Estão incluídas as intervenções na zona classificada como Patrimônio Mundial pela UNESCO. A organização quer saber se as empreitadas foram devidamente aprovadas e quais foram as medidas tomadas pela autarquia em caso de eventuais irregularidades, como por exemplo, a demolição do interior da histórica Confeitaria Serrana. Em Leiria, está em funcionamento uma unidade de família no Hospital CUF para complementar a falta de médicos de medicina geral e familiar do SNS. É o que avança no Jornal de Leiria. Esta unidade de família pretende acompanhar as famílias ao longo da vida, com respostas na área da saúde da mulher e infantil, bem como na vigilância das doenças crônicas, como na hipertensão ou a diabetes. A Paróquia de Salreu, em Estarreja, foi vítima de burla informática. O esquema provocou uma perda significativa de dinheiro da igreja. Nas redes sociais, a Paróquia de Salreu esclarece que assim que a situação foi detectada, foram acionados os mecanismos legais competentes. E terminamos em Vila Nova da Barquinha, em Santarém, que recebe no próximo sábado a primeira edição do Barquinha Tejo Festival, um evento dedicado à música eletrônica. O festival decorre entre as 17h e as 4h30 da manhã e vai contar com a atuação de vários artistas e DJs.

É o ponto final nesta edição das nove da noite. As notícias estão de regresso à antena da Rádio Observador em formato simples às 21h30, também com edição do António José Soares. Um abraço, António. Até já.

Até já, Vicente.