Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Vamos às notícias.

Jornal das 10 com a Laura Figueiredo e começamos pelo chumbo da reforma laboral. André Ventura diz que tentou até à última hora um consenso com o governo.

Numa conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, o presidente do Chega afirmou que o governo optou por seguir sozinho, unilateralmente e de forma arrogante.

O governo optou por seguir em frente e dizer que nenhuma mexida na idade da reforma podia ser feita, porque desequilibraria todo o sistema de pensões. Procurei até à última hora que fosse possível chegar a um consenso. O que não posso, porque a consciência não permite e porque os eleitores também não o permitiriam, nem aceitariam, é trair a visão fundamental que temos de que uma reforma ou dita reforma laboral, possa transformar-se num instrumento de perseguição sobre quem trabalha e destruição da economia portuguesa. O que aconteceu hoje no Parlamento, não se trata de nenhum cálculo político, trata-se de defender precisamente aquilo de mais precioso que temos em Portugal.

André Ventura deixa ainda claro que o Chega não partilha a visão do PSD e da Iniciativa Liberal sobre a precariedade das condições de trabalho.

Nós não vemos o trabalho como uma relação de exploração e de domínio de uns sobre outros. O PSD sabia isso e o seu primeiro-ministro também sabia isso. Foi neste pressuposto de visão, repito, de que não partilhamos a visão do PSD e de Iniciativa Liberal, de que se deve descartar completamente quem trabalha, sobretudo os mais fracos e os que ganham menos, que aceitamos, mesmo assim, por ser a única via possível, encetar um processo complexo de trabalho e negociação, que culminou numa proposta de 47 páginas de alteração ao texto legal.

Declarações de André Ventura numa conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa.

E a ministra do Trabalho considera que o chumbo da reforma laboral no Parlamento é uma oportunidade perdida para o país.

É reação de Maria do Rosário Palma Ramalho, que falava aos jornalistas na Assembleia da República, antes de uma audição parlamentar sobre a prestação social única. A ministra afasta-se da admissão e explica que o país é que fica a perder com este chumbo.

Eu julgo que é, sobretudo, uma derrota para o país, porque de facto perdeu-se uma oportunidade histórica de permitir que Portugal avançasse numa matéria em que está muito mal na cada da Europa, em termos de salários, em termos de produtividade. E esta reforma contribuía de uma forma equilibrada, ou seja, sem desvanecer de modo alguns direitos dos trabalhadores, no sentido de pôr Portugal mais próximo da Europa. E ao não conseguirmos isso, naturalmente que é uma oportunidade perdida para o país.

E à semelhança do que tinha feito o primeiro-ministro, também Maria do Rosário Palma Ramalho responsabilizou o Chega por este desfecho.

O governo de Portugal tem um elevadíssimo sentido institucional e, portanto, em caso algum, poderia trocar qualquer reforma que fosse pelo hipotecar das pensões dos portugueses, porque isso significaria quebrar o contrato de confiança que os portugueses têm com o Estado relativamente às suas pensões futuras. E como foi essa a razão pela qual não se fez acordo com o partido do Chega, evidentemente que o governo está tranquilo e claro que os portugueses vão também tirar as suas ilações da razão pela qual não se fez este acordo.

Declarações aos jornalistas da ministra do Trabalho na Assembleia da República.

O Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo defende que Luís Montenegro devia ter sido informado da tentativa de ataque do grupo Armilar Lusitano antes de ser feita a divulgação na comunicação social.

Foi uma queixa feita esta tarde pelo primeiro-ministro, que lamentou não ter sido informado pelas autoridades, mas sim através da comunicação social. À Rádio Observador, o presidente do OSCOT, coronel Francisco Rodrigues, sai em defesa da posição de Luís Montenegro.

Sem pôr em dúvida exatamente a questão levantada, a dúvida ou a negação de ter conhecimento desta situação, a não ser pela comunicação social, acho que lhe devia ter sido comunicado anteriormente a situação, tanto mais que faria com que ele próprio também estivesse, de certa forma, atento a qualquer situação que poderia estar relacionada com a questão em si.

Ainda assim, Francisco Rodrigues defende que esta é uma prova de que as autoridades são capazes de conter este tipo de ataques. Foi apurado que a morada do primeiro-ministro foi conseguida por um chefe da PSP, em documentos da Polícia Municipal. O presidente do OSCOT diz que é uma situação grave. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República esclarece que a lista de alvos do grupo neonazi foi conhecida já numa altura tardia. A PGR afirma que só teve acesso à lista numa fase avançada da investigação, quando já não existia perigo, visto que os principais suspeitos estavam em prisão preventiva.

Laura, vai ficar em prisão preventiva a mulher suspeita de matar a enteada de oito anos, em Vale de Passos. A madrasta da criança foi ouvida no Tribunal de Vila Pouca de Aguiar.

A mulher foi detida ontem depois de durante a madrugada ter confessado o crime e ter indicado aos polícias o local onde deixou o corpo da menina de oito anos. A arguida está fortemente indiciada pelo crime de homicídio qualificado. A advogada de defesa, Mónica Teixeira, explica que já esperava esta medida de coação, mas adianta que ainda vai pedir uma perícia psiquiátrica.

Vamos tentar uma perícia psiquiátrica. Ela colaborou. Ela tentou, desde que caiu nela, ainda com os inspetores da PJ, colaborar, ajudar ao máximo na investigação e na recolha de toda a verdade material para o processo. Hoje, sim, também falou, esse é o primeiro interrogatório. Confessou muitos dos factos que estavam neste processo e, portanto, mostrou muito arrependimento.

Mónica Teixeira, advogada de defesa da mulher que fica em prisão preventiva, em declarações aos jornalistas no final da audiência no Tribunal de Vila Pouca de Aguiar. A saída da arguida ficou também marcada por momentos de tensão, com alguns populares a tentarem agredir a mulher suspeita de matar a criança de oito anos. Na atualidade internacional, pelo menos uma pessoa morreu e mais de 50 ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois comboios no Reino Unido. Informação avançada pelas autoridades britânicas. O acidente aconteceu junto à estação de Bedford, por volta das 17h, e levou mesmo ao corte da linha East Midlands. De acordo com a imprensa britânica, o hospital local aguarda pelos 50 feridos, alguns em estado grave. Cinco helicópteros e mais de 30 meios de emergência foram ativados para as operações de resgate. O acidente terá acontecido quando um comboio que seguia de Corby para Londres embateu na traseira de outro proveniente de Nottingham. O primeiro-ministro britânico, entretanto, já reagiu. Na rede social X, Keir Starmer expressa condolências à família da pessoa que morreu e agradece também aos serviços de emergência pela resposta rápida ao trágico incidente. No Campeonato do Mundo de Futebol, a seleção dos Estados Unidos está qualificada para os 16 avos de final, depois de vencer a Austrália por 2 x 0. A equipa anfitriã voltou a triunfar no grupo D, somou a segunda vitória em dois jogos e junta-se ao México na próxima fase da prova. As duas seleções anfitriãs são até agora as únicas já apuradas antes da última jornada. O Diogo Varela acompanhou aqui em estúdio este jogo. Diogo, boa noite. Uma vitória justa para a equipa norte-americana?

Sim, justa. Boa noite, Laura. 2 x 0, um resultado, diria, incontestado por parte da seleção norte-americana. A equipa de Mauricio Pochettino consegue esse segundo triunfo e está na próxima fase com bastante mérito. Ainda não garantiu o primeiro lugar do grupo, vai ter que esperar pelas 04h, altura em que se joga o Turquia-Paraguai, porque se a Turquia vencer, e é a seleção que mede forças com os Estados Unidos na última jornada, pode fazer os mesmos seis pontos e roubar o primeiro lugar à equipa anfitriã. Mas a certa altura este jogo, Laura, quase parecia uma batalha campal, até porque acabámos não com expulsões, mas com sete cartões amarelos. É, de resto, o jogo com mais cartões amarelos desta edição do Campeonato do Mundo de 2026. Um jogo muito físico, como se calhar até já era expectável, entre duas seleções também elas muito físicas. Ainda assim, com esse triunfo norte-americano, um autogolo ao minuto 11 de Cameron Burgess na própria baliza, o defesa australiano, e na primeira parte mesmo a acabar, Alex Freeman aos 45, fez o resultado final. Portanto, na segunda parte não tivemos gols e tivemos, sim, muitas faltas, muitos cartões amarelos. Os Estados Unidos estão na próxima fase. Agora resta saber se garantem mesmo o primeiro lugar e mantêm-se em solo norte-americano ou se caem para o segundo e aí vão ter que fazer malas e bagagens para outro país.

O jornalista Diogo Varela, com um breve resumo do jogo entre Estados Unidos e Austrália. Já seguirá minuto 90 com a crônica e as notas deste jogo. Mas antes, Laura, vamos às notícias de âmbito local. Começamos em Famalicão. A Unidade de Saúde Familiar de São Miguel Anjos já está a funcionar desde maio. Vai ser oficialmente inaugurada na próxima terça-feira pela Ministra da Saúde. A unidade teve um custo total de € 2 milhões, dos quais grande parte foi financiada pelo PRR. O hospital vai poder receber mais de 12 mil utentes. O Rock in Rio Lisboa começa amanhã, dura este fim de semana e também no próximo. A PSP vai reforçar a segurança e avisa que o trânsito vai estar condicionado. Recomendam, por isso, o uso de transportes públicos e deslocações também com antecedência. O metrô vai reforçar o funcionamento das linhas verde e vermelha até às 02h30. São esperados cerca de 100 mil visitantes. O recinto abre a partir de 13h e fecha às 2h, com exceção do dia 27, que encerra às 15h. Espinho volta a receber o encontro mais antigo de estátuas vivas nos dias 27 e 28 de junho. A programação deste ano inclui também a segunda edição do Encontro Nacional de Bodypainting. O encontro vai acontecer na Praça Doutor José Oliveira Salvador e no Parque João de Deus. Na Marinha Grande, no dia 28 de junho, vai ser feita a Rota dos Passadiços de São Pedro de Moel. O percurso tem cerca de 8 km, começa às 9h, com uma concentração marcada para junto do Arquivo Municipal e com transporte assegurado pela Câmara. A iniciativa é gratuita para a população. Em Santarém, os Santos Populares celebram-se entre os dias 25 e 28 de junho. As festas vão decorrer na Rua Arco de Mensos, no Largo Infanta Câmara, no Largo Ramiro Nobre e também no Largo de Marvila. O programa completo dos Santos Populares da cidade vai ser divulgado em breve. Na Cova da Piedade, as Marchas Populares estão também de volta na próxima terça-feira, dia 23. As 10 marchas que vão a concurso atuam na Avenida Antônio José Gomes a partir das 20h30. A final do concurso das Marchas de Almada acontece no dia 3 de julho, no Complexo Desportivo em Feijó.