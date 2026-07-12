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António, boa noite mais uma vez. Começamos esta edição das 10 com o Ministro da Administração Interna, que rejeita ter ameaçado André Ventura durante um debate quinzenal.

Luís Neves reage à publicação feita hoje pelo Chega, que o acusa de ameaçar o líder do partido de forma grave e direta no Parlamento, no dia 27 de maio. O Chega afirma que o ministro disse a André Ventura que ia fazê-lo pagar pelas suas palavras. O ministro esclarece o que disse na audição parlamentar, em que foi discutida a polêmica em torno do SIRESP. Foi numa entrevista esta noite ao Canal Mau, onde nega ter ameaçado Ventura.

O que eu disse é muito claro, está à frente de toda a gente e é muito estranho que só passado mais de um mês, muito mais de um mês, é que isto venha a talhe de foice.

O que é que quer dizer com estranho?

Se as pessoas sentiam ameaçadas ou visadas, era no próprio dia ou no dia seguinte, ou nos dias seguintes. Nunca ameacei ninguém, não ameacei, não é minha maneira de ser, não é o meu calco próprio. E o que eu disse, fiz assim. Vocês vão ver, têm zero, porque eram mentiras atrás de mentiras que estavam a colocar sobre o tema SIRESP.

Luís Neves acusa também o Chega de cortar imagens para criar esta polêmica.

E seguimos nesta edição com Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto. Apontam o dedo à maneira como o governo tem feito reformas, críticas feitas no primeiro discurso enquanto líderes do LIVRE.

Declarações que surgem depois de anunciados os resultados da eleição para a direção do partido, no congresso que terminou hoje em Sintra. A lista encabeçada por Isabel Mendes Lopes venceu por larga margem. O LIVRE vai agora apresentar na Assembleia da República um pacote de medidas para melhorar a vida dos portugueses. Ricardo Lopes.

Não houve surpresas nos resultados da eleição para o grupo de contacto, o órgão executivo do LIVRE.

Lista A, 432 votos, 11 eleitos.

Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto partilham agora a liderança do LIVRE. A lista onde estavam os nomes com mais histórico no partido venceu com quase 70% dos votos. A oposição interna criticava a excessiva centralização nas figuras dos porta-vozes, mas Isabel Mendes Lopes garante que o LIVRE é um partido plural.

Um LIVRE aberto, plural, onde as opiniões contam, onde podemos ter momentos de divergência, mas onde a divergência se faz de uma forma saudável, em democracia, e isso é muito importante continuarmos a fazer aqui no LIVRE.

No discurso de vitória, a líder da bancada parlamentar começou por agradecer o reforço da confiança, mas rapidamente passou ao ataque ao governo.

Ter um Estado mais forte, um Estado que não faz reformas, que na prática são desmantelamentos dos serviços públicos, que desmantela os próprios ministérios e que depois dá o caos que nós assistimos, por exemplo, nos exames nacionais.

Isabel Mendes Lopes considera perigoso que venha a ser feita uma revisão constitucional e pede ao PS que se meta ao barulho.

O Partido Socialista tem os votos para conseguir negociar com o PSD e dizer claramente ao PSD: "Se vocês avançarem para uma revisão constitucional feita com o Chega, então não contam conosco para mais nada, inclusive Orçamentos de Estado."

Críticas feitas, a porta-voz terminou a intervenção com uma mensagem para Rui Tavares, que está de saída da função.

Foi uma honra e também muito divertido, tenho a dizer, partilhar contigo a responsabilidade de sermos porta-vozes do LIVRE. Eu aprendi imenso. Também acho que tu aprendeste muito.

Em sentido inverso, Jorge Pinto, que assume agora o lugar de Rui Tavares, dedicou as primeiras palavras àquela que é, incontornavelmente, a maior figura do partido.

É um prazer e uma honra ter esta responsabilidade, por um lado, renovada, de me manter no grupo de contacto, por outro lado, alargada, ao passar a ser coporta-voz com a Isabel Mendes Lopes e com a enormíssima responsabilidade de vir a seguir ao Rui Tavares neste mesmo cargo.

E trouxe novidades. O LIVRE vai apresentar na Assembleia da República um grande pacote de medidas para vários setores.

Aquilo que o LIVRE vai ter como prioridade já imediata e para os próximos meses, vamos apresentar no Parlamento um grande pacote de medidas para que consigamos todos ter uma vida plena.

Liderança renovada, ambição reforçada, foi com promessas de, no futuro, chegar ao governo que terminou este 17º congresso do LIVRE, que marca um ponto de viragem no partido.

O jornalista Ricardo Lopes, que acompanhou o Congresso do LIVRE, que decorreu este fim de semana em Sintra.

E o PSD mostra preocupação com este repto lançado pelo LIVRE ao PS de não aprovar o Orçamento do Estado, isto caso o Chega entre na revisão constitucional.

Uma posição assumida pela vice-presidente social-democrata no final do congresso. Inês Palma Ramalho afirma que parece que agora Isabel Mendes Lopes dita a agenda do Partido Socialista. Em reação a estas palavras, a antiga ministra do Trabalho do PS, Ana Mendes Godinho, afirmou que não há nenhum condicionamento do Partido Socialista. Questionada sobre se o PS aceita o repto, Ana Mendes Godinho sublinhou que o mais importante é a defesa dos direitos dos portugueses e dar resposta a problemas reais.

E António, técnicos de emergência médica dizem que a morte de um homem nas Taipas é reveladora da falência do atual modelo do INEM.

É a reação da Associação Nacional que representa estes profissionais. Depois da notícia desta morte, deste homem de 48 anos em paragem cardiorrespiratória, que morreu no local, para onde foram enviados os bombeiros voluntários de Guimarães. Apesar de existir uma corporação de bombeiros locais que têm todos os meios operacionais, estes bombeiros, segundo o comandante em exercício desta corporação, demorariam entre três e cinco minutos a chegar à vítima, enquanto os de Guimarães estão a cerca de 9 km e 14 minutos do local da ocorrência. Em resposta enviada à Agência Lusa, o INEM explica que recebeu esta chamada para esta paragem cardiorrespiratória deste homem de 48 anos, que acabou por morrer, e acrescenta que está a ser analisada esta ocorrência com vista a verificar os procedimentos adotados.

Também a marcar a atualidade nacional, professores sem trabalho atribuído foram convocados no final da tarde de sábado para corrigir exames nacionais, António, isto a três dias do prazo para concluir os processos de classificação.

A denúncia foi feita hoje pela Missão Escola Pública. Segundo a porta-voz do movimento, vários docentes foram informados pelo agrupamento do Júri Nacional de Exames de que iriam receber itens para classificar na plataforma eletrónica. Cristina Mota continua a manifestar preocupações quanto ao cumprimento dos prazos e ao rigor das avaliações, uma vez que muitos dos constrangimentos se mantêm. Além das folhas de continuação ainda em falta, alguns professores receberam durante o fim de semana centenas de itens por classificar.

E António, cerca de meia centena de bombeiros combateram esta noite um incêndio industrial em Camarate, no concelho de Loures.

De acordo com a Proteção Civil, o fogo começou no bairro de São Francisco. O alerta foi dado por volta das 20h45. Para o local foram também enviados 17 meios terrestres. Já segundo os bombeiros de Lisboa, o fogo foi entretanto dominado e não há registro de feridos.

E pelo menos 27 pessoas morreram num incêndio num bar de Bangkok, na Tailândia.

O número é avançado pelo primeiro-ministro tailandês. De acordo com a BBC, os bombeiros foram chamados ao local cerca da meia-noite, hora de Bangkok, e viram os clientes a fugir das chamas. As causas do incêndio estão ainda sob investigação.

É o ponto final nesta edição das "10 da Noite" com o António José Soares, que está de regresso às 22h30 para uma síntese de notícias. Até já, António.

Até já, Vicente.