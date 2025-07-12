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Onze horas. As notícias com Nadine Soares. Boa noite. A Polícia Judiciária deteve um funcionário do Banco de Portugal suspeito da Operação Nexos no aeroporto de Lisboa. Uma informação apurada pelo Observador. A Polícia Judiciária deteve este sábado mais um suspeito de estar envolvido na Operação Nexos, uma operação que envolve crimes de corrupção passiva, participação econômica em negócio, recebimento indevido de vantagem e ainda falsificação de documentos e abuso de poder. Ao que o Observador apurou, trata-se de David Gonçalves, funcionário do Banco de Portugal, que estava de férias quando as buscas foram efetuadas e foi agora detido à chegada do aeroporto de Lisboa. Ficou detido e deverá ser ouvido no Tribunal de Instrução Criminal do Porto na segunda-feira. A Operação Nexos investiga as suspeitas de corrupção e fraude na obtenção de fundos do PRR, um esquema que pode ler com mais detalhe no site do Observador, num artigo que faz manchete a esta hora, assinado pelo redator principal Luís Rosa e pelo jornalista João Paulo Godinho. Marques Mendes mostra-se a favor da privatização da TAP, mas pede transparência. O candidato presidencial defende que este processo tem de decorrer com a total transparência para que não exista qualquer suspeita. Marques Mendes considera que a decisão de privatizar a TAP é a mais correta.

Eu não tenho nenhuma objeção, pelo contrário, acho que é uma decisão correta e é uma decisão até muito consensual. A única coisa que me permito apenas recomendar é que este processo decorra com muita transparência, com total transparência, de forma que não haja, no final, nenhuma suspeita. Agora, a decisão está certa, a decisão está tomada no momento adequado, é na boa direção, tem consenso, agora é preciso que tudo corra com total transparência.

Declarações de Luís Marques Mendes à margem de uma visita a Mafra. Questionado sobre as mais recentes polémicas no setor da saúde, o candidato presidencial defende que é necessário soluções e não mais demissões no governo. Marcelo Rebelo de Sousa descarta o veto presidencial à privatização da TAP se o negócio for na linha daquilo que foi anunciado pelo governo. O Presidente da República considera que a proposta apresentada pelo Executivo de Montenegro de privatizar a companhia aérea em 49,9% não apresenta as mesmas dificuldades que levaram à rejeição, em 2023, da operação proposta pelo governo socialista. Por isso, Marcelo Rebelo de Sousa afasta a possibilidade de vetar o diploma.

O facto de eu ter vetado o diploma socialista, que poderia haver o risco de um veto neste diploma. Ora, precisamente o diploma, daquilo que o senhor Primeiro-Ministro me explicou, e levou ao Conselho de Ministros, ultrapassa essas dificuldades, que era haver uma fase, já depois conhecidas as propostas todas, na base da transparência, em que poderia haver contactos, que eram contactos que levassem a um resultado que não tinha nada a ver com as fases anteriores do processo. Isso não acontece. Pois se for exatamente na linha daquilo que eu acabei de explicar, não há nenhuma razão para, sendo importante para o país, não deixar passar.

Declarações do Presidente da República, em São Tomé e Príncipe, nas comemorações dos 50 anos de independência do país. Ainda nesta visita, Marcelo Rebelo de Sousa abordou o tema das tarifas de Donald Trump. Revela estar surpreendido com o timing do anúncio, uma vez que as negociações com a União Europeia estão a decorrer. O Presidente da República destaca também que Portugal está totalmente alinhado com a Comissão Europeia.

A posição de Portugal é exatamente a posição da Comissão Europeia. Não esconde que não é bom para o comércio internacional e para a economia internacional haver este tipo de anúncios nas condições em que foi feito. Não é bom. Segundo lugar, que de alguma maneira foi surpreendente, uma vez que estava em curso um processo negocial que estava a correr bem da União Europeia com os Estados Unidos.

Palavras de Marcelo Rebelo de Sousa de visita a São Tomé e Príncipe. Estas declarações do Presidente da República, onde estranha o timing do anúncio por parte da Casa Branca. E Marques Mendes aconselha o governo a optar por exportações para a América Latina, em vez dos Estados Unidos. O candidato presidencial não esconde a preocupação com os possíveis impactos na economia, após o anúncio de tarifas de 30% para a Europa por parte de Donald Trump. Marques Mendes aconselha o executivo de Montenegro a explorar o Mercosul.

Se não houver recuo nesta decisão, isto é muito mau para as empresas portuguesas que exportam para os Estados Unidos. E se não houver recuo, não há volta a dar. Por isso, é melhor encontrar já uma alternativa. E eu queria aqui sugerir às empresas portuguesas, ao governo português, que estudassem alternativas. Em vez de exportarem para os Estados Unidos, que passa a ser mais difícil, ter outros mercados, outros países. E a grande alternativa que eu acho que deve ser estudada é o Mercosul, com quem a União Europeia fez recentemente um acordo. É preciso ratificar esse acordo e explorar este novo mercado.

Declarações de Marques Mendes aos jornalistas de visita à Mafra. Para o candidato a Belém, a procura de mercados alternativos deve acontecer quanto mais cedo, melhor. Mariana Mortágua defende uma posição forte da União Europeia perante as tarifas norte-americanas apresentadas por Donald Trump. A coordenadora do Bloco de Esquerda afirma que a União Europeia tem poder para travar os gigantes norte-americanos no espaço europeu. Mariana Mortágua relembra que Donald Trump tem ameaçado a Europa com várias tarifas e que os Estados-membros reagem com submissão às políticas norte-americanas. Por isso, a coordenadora do Bloco de Esquerda quer uma posição forte da União Europeia. No desporto, o selecionador nacional da equipe feminina de futebol diz que é o momento para refletir sobre a exibição no Campeonato Europeu Francisco Neto destaca que as maiores dificuldades da equipa foram a nível defensivo. Diz que agora é tempo de pensar nos erros e preparar o apuramento para o Mundial.

É a reflexão um bocadinho sobre aquilo que têm sido os nossos erros defensivos. É algo que temos que melhorar. Temos sofrido alguns gols com alguns erros que na mais alta competição não podem acontecer. São essas as reflexões desportivas que temos que ter ao longo dos próximos tempos, porque vem já um grande desafio, que é o apuramento pra um campeonato do mundo, onde nós queremos estar mais uma vez.

Declarações do selecionador nacional no aeroporto Humberto Delgado, na chegada da seleção de futebol feminino. As navegadoras foram eliminadas depois do jogo contra a Bélgica. Viktor Gyökeres já está sob alçada disciplinar do Sporting após ter falhado a apresentação, é o que confirma à luz o presidente do clube, Frederico Varandas. O avançado sueco reivindica a saída do emblema leonino. Varandas reitera a confiança de que esta situação pode ser resolvida com um fecho de mercado, uma multa pesada e um pedido de desculpas. Deixa uma garantia: ninguém está acima dos interesses do clube, seja ele quem for. O Sporting ainda não chegou a um consenso de valores sobre a possível venda do jogador. Gyökeres falhou a apresentação junto da equipa principal do Sporting em Lagos, onde vai realizar o estágio de pré-temporada e, por isso, está sob alçada disciplinar. Tempo ainda para atualizar as notícias de âmbito local. O Hospital de Sintra abriu hoje o serviço de urgência básica. O novo hospital vai permitir aliviar a pressão do Hospital Amadora-Sintra. Na próxima segunda-feira entram em funcionamento os internamentos e o bloco operatório. Em Vila do Conde, a empresa Lactugal está a ser associada à má qualidade da água do rio Onda. Os resultados da análise da Agência Portuguesa do Ambiente apontam como causa a descarga de água residual da empresa. A má qualidade da água já tinha levado a agência a desaconselhar banhos nas praias de Angeiras Norte, em Matosinhos, e Labruja, em Vila do Conde. No Seixal, a Praia da Velha, Praia dos Barcos e Praia do Seixal já não estão interditas. A Agência Portuguesa do Ambiente e a Direção Regional da Saúde de Lisboa e Vale do Tejo dizem que já não existem substâncias nocivas pra saúde pública nesta água. Nas praias do concelho de Leiria, a empresa Valores lançou a campanha EcoPraias Mais Vidro. O objetivo é aumentar as quantidades de embalagem de vidro recolhidas e encaminhadas pra reciclagem durante a época balnear. A iniciativa decorre até agosto. Esta noite o centro histórico de Santarém recebe a apresentação Nambo. É um espetáculo de rua multidisciplinar e multimídia que faz parte da programação Festa das Artes de Circo. O público vai poder assistir a coreografias aéreas, teatro e dança. Santa Maria recebe de 30 de julho a 10 de agosto a Viagem Medieval. A edição deste ano foca-se na criação do condado da feira por D. Afonso V e pretende ser uma homenagem ao município. O preço dos bilhetes começa nos €5. É com as notícias de âmbito local que fechamos este noticiário. A informação está de volta na síntese das 11h30. Até já.