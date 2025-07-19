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As notícias com Miguel Gato. Mariana Leitão é a nova presidente da Iniciativa Liberal, sucessora de Rui Rocha, foi eleita esta noite na 10ª convenção nacional do partido, com 73% dos votos. No discurso de encerramento, que aconteceu em Alcobaça, Mariana Leitão colou o AD ao Partido Socialista e diz também que Luís Montenegro tem de decidir se quer ser António Costa. João Gama. Uma iniciativa liberal com uma verdadeira alternativa política e com um caderno de encargos bem definido. O primeiro recado de Mariana Leitão foi para dentro.

Esta convenção marcou o início de uma nova etapa, uma etapa em que deixamos as nossas disputas internas e viramos toda a nossa força para fora, porque os nossos adversários não estão aqui, estão no regime instalado.

Depois de um breve agradecimento a Rui Rocha, a nova líder da Iniciativa Liberal reforça a oposição ao governo e deixa uma pergunta ao primeiro-ministro.

Subsídios, cheques disto e daquilo, promessas vagas de investimento público, tudo menos reformas estruturais, tudo menos coragem política. Isto trata-se de uma cópia do modelo que já era seguido por António Costa e chegou a hora de Luís Montenegro decidir se quer ser António Costa.

A Iniciativa Liberal diz que tem o reformismo que falta ao executivo, pergunta pela prometida reforma do Estado, promete soluções para a habitação e para a saúde, mas primeiro, a lei laboral.

As leis laborais continuam rígidas, antiquadas e desenhadas para proteger um modelo de emprego que já não corresponde à realidade. Esta rigidez não protege os trabalhadores, pelo contrário, condena-os à estagnação, ao desemprego ou à precariedade disfarçada.

A receita é a mesma, menos Estado, mais liberdade individual. Os liberais querem liderar uma alternativa e avisam que sem resposta, quem cresce são os extremos.

Este é o nosso tempo. A Iniciativa Liberal está viva, está preparada, está unida e está pronta para liderar. Viva a liberdade, viva a Iniciativa Liberal, viva Portugal. Muito obrigada a todos.

As primeiras palavras de Mariana Leitão enquanto presidente da Iniciativa Liberal. Já quanto à corrida a Belém, que pode ter um novo candidato no horizonte, João Cotrim Figueiredo, Mariana Leitão não dedicou uma única palavra. Liberal! Liberal! Liberal! João Gama, que acompanhou o discurso de Mariana Leitão após ser eleita presidente da Iniciativa Liberal esta noite. E nesta convenção, ficou-se a saber que João Cotrim de Figueiredo está a ponderar uma candidatura à Presidência da República. O anúncio foi feito em entrevista à Rádio Observador. O eurodeputado ouviu gritos de avanço para Belém a partir da plateia e respondeu, João Costa Campos, ao mote lançado pelas centenas de militantes presentes esta tarde em Alcobaça.

João Cotrim Figueiredo lançou diante da décima convenção da Iniciativa Liberal, um desabafo sobre o leque de candidatos a Belém.

O presidente da República não pode ser apenas o árbitro do sistema ou o guardião da Constituição. Candidato assim? Ainda não vi. Ainda não vi, mas faz falta.

Na plateia, são vários os membros que incentivam de viva voz o antigo presidente da IL a entrar na corrida à Presidência da República. Já fora do palco, em declarações ao Observador, reforça as críticas aos já conhecidos candidatos a Belém.

Aquilo que eu disse do púlpito é o essencial. Acho que não inspiram, de facto, as pessoas, não entusiasmam, não estou a ver a juventude aderir a nenhuma daquelas figuras.

Ao primeiro teste, resiste.

Não tenho uma decisão tomada. Mais uma vez, se tivesse, tinha dito aqui.

À segunda vez, confirma João Cotrim Figueiredo, está mesmo a ponderar uma candidatura à Presidência da República.

Estou a ponderar, isso posso dizer. Agora, por quê? Coisa que aqui há três ou quatro meses talvez não tivesse. Porque à medida que o tempo passa e os candidatos já assumidos e os potenciais se perfilam, eu fico cada vez mais desconsolado e suspeito que não seja o único.

O eurodeputado confirma que já expressou esta eventual disponibilidade a Mariana Leitão e que está nesta altura a refletir sobre se avança ou não.

É uma decisão pessoalmente arriscada, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista financeiro, até, como vocês sabem. Os candidatos são responsáveis pelas despesas das suas próprias campanhas e é algo que eu pretendo gerir com a maior das cautelas e prudências, evidentemente.

A avançar, João Cotrim Figueiredo garante que não vai abandonar o cargo de eurodeputado e que quer uma candidatura afastada da máquina partidária.

Eu não gostaria que esta fosse, se vier a assumir essa candidatura, não gostaria que fosse uma coisa demasiado partidária.

A confirmação estará para breve. É pelo menos o que diz João Cotrim Figueiredo, que não esconde interesse em concorrer a Belém.

João Costa Campos, um dos jornalistas que acompanhou a décima convenção da Iniciativa Liberal em Alcobaça. E apesar do convite ter sido estendido a todos os partidos com assento parlamentar, apenas o PSD, o Chega, o Livre e o CDS estiveram presentes. O ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, deixou os parabéns à nova presidente do partido, da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, e estende a mão à nova liderança do partido.

Espero, face, aliás, ao vigor do seu discurso, que ela possa contribuir e estar ao lado do governo nos múltiplos projetos que compõem a nossa vontade de transformar Portugal Portanto, contamos também no Governo com os contributos e com o empenho da Iniciativa Liberal para que o discurso que agora acabamos de ouvir da recém-eleita presidente da Iniciativa Liberal possa ter alguma consequência.

O ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, depois desta convenção da Iniciativa Liberal. O Chega recusou o rótulo de socialista, dito no discurso de abertura deste dia da convenção da Iniciativa Liberal por parte de Mariana Leitão, já da parte do CDS, Telmo Correia, vice-presidente do partido, disse que em certas matérias a IL e o CDS fazem um caminho comum. O Livre também marcou presença nesta convenção, mas não falou aos jornalistas. Sobre a polêmica de Portugal ser contra a inclusão do tema da fome em Gaza, numa declaração da Cimeira da CPLP, o Ministro dos Negócios Estrangeiros fala numa notícia totalmente descabida. Em entrevista à Sic Notícias, Paulo Rangel diz que esta não se tratava de uma declaração da CPLP, mas sim de um outro conselho que não se refere aos conflitos e, nomeadamente, ao conflito na Faixa de Gaza. Por isso, deixa críticas ao trabalho jornalístico que revelou este tema, que depois virou uma polêmica.

Esta notícia é totalmente descabida, não tem qualquer sentido. Isto é de quem não conhece e não fez o trabalho jornalístico bem feito para ao menos conhecer os mecanismos da CPLP. Porque, em primeiro lugar, estamos a falar não é da declaração da CPLP, é de uma declaração de um conselho de segurança alimentar e nutricional que não se refere, nem se deve referir aos conflitos. Portanto, é uma coisa marginal, é à margem da cimeira. Os conflitos são tratados na declaração final fundamental, na primeira declaração. Não é nas declarações setoriais de setores, porque se nós queremos condenar algo relativamente ao conflito israelo-palestiniano, é no setor dos conflitos que temos que o fazer.

De acordo com o jornal Público, a referência a que o governo se opôs tinha sido proposta pela sociedade civil, condenava todas as formas de violência que punham em causa o direito humano à alimentação, com referência direta à situação na Faixa de Gaza, em particular das crianças palestinianas. PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda questionaram este sábado o governo sobre esta polêmica. Os partidos à esquerda consideram a posição do governo injustificável. E a empresa responsável por assegurar o transporte aéreo de emergência em Portugal culpa o governo e o INEM pelos atrasos no concurso para a compra destes helicópteros. Esclarece também que se os prazos tivessem sido cumpridos, todos os meios estariam no terreno no dia 1 de julho. No artigo publicado hoje no Observador, o presidente desta empresa diz que todo o processo decorreu de forma atropelada, revela atrasos de dois meses neste lançamento do concurso público internacional para a compra de helicópteros, que deveria ter sido lançado em setembro e foi apenas efetuado em novembro. A falta de meios aéreos do INEM tem sido colmatada por equipamentos da Força Aérea Portuguesa. A Ucrânia propõe uma nova ronda de negociações com a Rússia já na próxima semana. Na mensagem diária transmitida ao país, Volodymyr Zelensky esclarece que nesta ronda negocial, que agora propõe, quer negociar diretamente com o presidente russo Vladimir Putin. Kiev indica que as negociações entre a Rússia e a Ucrânia estão suspensas há um mês. Pelo menos sete pessoas morreram e 28 ficaram feridas na Ucrânia em ataques russos nas últimas vinte e quatro horas. Olhamos agora para a informação de âmbito local e começamos em Oeiras, onde o trânsito vai estar cortado a partir do acesso ao estacionamento da estação agronômica entre os dias 21 de julho e 29 de agosto, vão ser feitas intervenções na rede de abastecimento de água que implicam o corte do trânsito. Vão ser feitos desvios na Rua do Aqueduto para assegurar a circulação. Em Matosinhos, devem começar nos próximos dias as obras na nova linha do Metrobús entre Matosinhos e o aeroporto. A empreitada foi adjudicada no início do mês, no valor de quase 23 milhões de euros e o projeto vai ser executado ao longo de 14 meses. O Barreiro vai receber o primeiro hotel do município. A nova unidade vai ser construída na Quinta das Canas, um projeto que conta com investimento privado de 20 milhões de euros. Ovar recebe este fim de semana mais uma edição do Cruzeiro da Ria, uma das provas de vela mais antigas da Península Ibérica. A competição vai decorrer durante dois dias, no sábado e no domingo. Em Santarém, está a decorrer a Festa da Marioneta, com apresentações em várias freguesias. Hoje o espetáculo acontece na freguesia de Alcanede, às 18h, com a apresentação do espetáculo Um Botão na Minha Cabeça. Núria Fernandes, bailarina de Leiria, foi contratada pela Companhia Júnior da Ópera de Paris. Com 18 anos, foi uma das nove bailarinas selecionadas após as audições que decorreram em França neste mês de julho e envolveram centenas de candidatos.