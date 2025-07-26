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São 11 horas. As notícias com António José Soares.

Boa noite. A Iniciativa Liberal acusou o governo de ter perdido tempo ao fazer a Lei de Estrangeiros a uma velocidade estonteante. Mariana Leitão considera que a decisão do Presidente da República de enviar as alterações à Lei dos Estrangeiros para o Tribunal Constitucional foi sensata e diz que esta decisão teria sido evitada se o governo tivesse tido respeito pelo processo legislativo. Vamos ouvir o som de Mariana Leitão.

Considerando que o processo, de facto, foi muitíssimo mal conduzido pela parte do governo. Parece-nos, inclusivamente, que era evitável esta situação, que vai provavelmente demorar mais tempo do que se tivéssemos originalmente feito um processo bastante mais desenvolvido e trabalhado na Assembleia da República. O governo entendeu fazer isto tudo a uma velocidade estonteante, não se permitiu ouvir uma série de entidades, nem corrigir eventualmente algumas situações na lei que levantavam dúvidas exatamente sobre a sua constitucionalidade.

Declarações de Mariana Leitão antes de um jantar com candidatos autárquicos na Charneca da Caparica, em Almada. A líder da Iniciativa Liberal disse também que espera que, caso a Lei de Estrangeiros seja considerada inconstitucional, haja um processo legislativo com respeito entre as instituições que é suposto haver. Luís Montenegro acredita que o Tribunal Constitucional vai validar as alterações à Lei dos Estrangeiros. Isto depois do Presidente da República ter enviado o diploma para fiscalização preventiva. Durante o discurso na celebração dos 51 anos da Juventude Social-Democrata, em Ovar, o primeiro-ministro disse que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa é um procedimento perfeitamente normal, mas o chefe do governo está confiante que o decreto vai ter luz verde do Palácio Ratton. Já sobre as acusações de que o governo está a atuar com base em agendas de outros partidos, Luís Montenegro reitera que o PSD tem um programa próprio. Declarações de Luís Montenegro nas celebrações dos 51 anos da Juventude Social-Democrata, em Ovar. Durante o discurso, o primeiro-ministro também rejeitou as críticas feitas pelo Partido Socialista de que o Executivo só se preocupa com alguns jovens. Luís Montenegro utilizou o IRS Jovem e o passe gratuito até aos 23 anos como exemplos de que o partido está empenhado em apoiar todos os jovens. José Luís Carneiro assume linhas vermelhas na lei da greve e na legislação laboral. O secretário-geral do PS diz estar do lado dos trabalhadores. José Luís Carneiro afirma que abandonar a chamada agenda do trabalho digno e desvalorizar a contratação coletiva são linhas vermelhas para o Partido Socialista. O líder do PS falava em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, à margem da apresentação das listas autárquicas locais. Carneiro foi também questionado pelos jornalistas sobre se não considera que o Chega, no plano negocial, não estará à frente do PS, uma vez que já convergiu com o governo noutras questões, como no IRS e na imigração. Carneiro respondeu dizendo que neste caso é estar atrás e acrescenta que o PS estará à frente na defesa dos trabalhadores, na valorização dos rendimentos e dos salários e também numa economia que cresça, que crie riqueza e que promova a justiça social. A líder da Iniciativa Liberal considera difícil antecipar consensos à direita sobre a lei da greve, porque não se percebe bem a posição do Chega. Antes de um jantar com candidatos autárquicos na Charneca da Caparica, em Almada, Mariana Leitão reagiu ao desafio lançado esta sexta-feira por André Ventura para que haja um consenso alargado à direita para alterar a lei da greve. A líder dos liberais admite, no entanto, ter dúvidas. Em causa está o facto de o partido liderado por André Ventura defender o direito à greve das forças de segurança, tema com que a Iniciativa Liberal não concorda.

A minha dúvida em relação a essa questão é que não se percebe bem a posição do Chega quanto à matéria, porque, por exemplo, o Chega, quando se fala em greve das forças de segurança, acha lindamente que as forças de segurança façam greve. Nós aí temos uma visão completamente diferente, considerando que é a segurança das pessoas também que está em causa e que uma eventual lei da greve nessas forças de segurança podia trazer problemas graves para a segurança e bem-estar das pessoas no país. E, portanto, como nunca se sabe muito bem o que esperar do Chega, é difícil antecipar esses consensos.

Mariana Leitão defendeu ainda que devem ser feitas melhorias à greve para que sejam garantidos serviços mínimos e que as pessoas não sejam dependentes dos interesses que estão estabelecidos em algumas estruturas sindicais. Mais de 40 voos foram hoje cancelados no Aeroporto de Lisboa devido à greve dos trabalhadores da Menzies, a antiga Groundforce, um número avançado por Carlos Araújo, o dirigente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins. Explica que até às 20h30 houve 25 voos cancelados à partida e 19 à chegada. A paralisação começou às 0h de sexta-feira, prolonga-se até à 00h de segunda. A ANA Aeroportos de Portugal aconselha os passageiros com voos operados pela Menzies a contactarem previamente a respectiva companhia aérea para confirmarem o estado da viagem antes de se dirigirem ao aeroporto. Na Escócia, centenas de pessoas protestaram este sábado contra a visita privada de Donald Trump. O presidente norte-americano chegou ontem ao país. No desembarque, Trump falou sobre a imigração, defendendo que os países europeus se devem unir para travar a invasão. São palavras de Donald Trump à chegada à Escócia ontem. Recordamos que amanhã o presidente dos Estados Unidos tem agendada uma reunião com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, para discutir um acordo comercial que poderá evitar tarifas elevadas. Já para segunda-feira está previsto um encontro com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. No desporto, a novela Gyökeres chegou hoje ao fim. O Sporting anunciou a venda do jogador ao Arsenal numa operação de €76 milhões. Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Sporting informa que tem a receber do Arsenal, no imediato, um valor de perto de €65.800.000. A que acrescem cerca de €10.200.000 em função da verificação de determinados objetivos relacionados com o desempenho desportivo de Gyökeres, que veste agora a camisola 14 do Arsenal. Terminamos com o Benfica, que conquistou esta noite a Eusébio Cup. Os encarnados venceram o Fenerbahçe por 3 x 2. Foi no jogo da apresentação do Benfica aos adeptos e que marcou também o fim da pré-época do Clube da Luz. A informação está de regresso à Rádio Observador quando forem 23h30. Até já.