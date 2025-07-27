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11 horas. As notícias com António José Soares.

Boa noite. Um professor de dança foi despedido da Academia Contemporânea do Espetáculo de Famalicão depois de alegados casos de assédio e é alvo de mais denúncias noutras três escolas. As alegações de assédio foram feitas por dezenas de ex-alunas, incluindo situações quando eram menores de idade, segundo relatos recolhidos pelo "Observador". O docente enviava mensagens persistentes e consideradas desconfortáveis através das redes sociais, com comentários de teor pessoal e emocional. Muitos desses contatos mantinham-se mesmo sem resposta das jovens, obrigando várias a bloquearem o professor por sentirem receio ou desconforto. Esta é uma notícia que pode ler com mais pormenor no site do "Observador", é assinada pela jornalista Joana Moreira e faz manchete a esta hora. As chamas aproximaram-se de habitações no incêndio em Ponte da Barca, em Viana do Castelo. Segundo declarações da Proteção Civil esta noite ao "Observador", as casas na linha de fogo foram protegidas por meios de combate. As chamas estão a ser combatidas nesta altura por cerca de 260 operacionais, apoiados por mais de 80 viaturas. Já segundo a Agência Lusa, que cita um oficial do Comando Nacional da Proteção Civil, há registro de um bombeiro com ferimentos ligeiros. A greve na Menzies, antiga Groundforce, provocou este domingo o cancelamento de 36 voos no aeroporto de Lisboa, 22 partidas e 14 chegadas. Um número avançado por Carlos Araújo, dirigente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins. A paralisação em curso convocada pelo SIM e pelo Sindicato dos Transportes começou às 0h de sexta-feira, prolonga-se até à meia-noite de segunda. Trata-se da primeira de cinco greves de quatro dias, marcadas para os fins de semana até o início de setembro. O sindicato está a apelar à participação dos trabalhadores numa concentração na segunda-feira, às 10h, no edifício 70 do Aeroporto Internacional Humberto Delgado. O presidente da República garantiu hoje que ainda não leu a Lei da Nacionalidade e alerta para as dúvidas sobre a Lei de Estrangeiros, que o levaram a pedir a fiscalização preventiva do diploma ao Tribunal Constitucional. Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas à margem da cerimónia de encerramento do Festival Internacional de Música de Marvão, no distrito de Portalegre. Questionado pelos jornalistas sobre as dúvidas que tinha em relação à Lei de Estrangeiros, o presidente da República respondeu assim:

Correspondem às dúvidas que foram levantadas por várias entidades e, portanto, é bom que haja certeza de direito. O Tribunal Constitucional, mais vale prevenir do que remediar, olhará e dirá: justifica-se, não justifica, e fica definida a certeza do direito, porque no nosso sistema, de outra maneira, o que acontece é que, havendo dúvidas, qualquer tribunal pode a qualquer momento suscitar essa dúvida e depois sobe ao Tribunal Constitucional. E aí é já muito mais tarde e com eventuais divergências que o tribunal se pronuncia.

Já em relação aos serviços de saúde encerrados este fim de semana, o presidente da República não quis comentar. Marcelo Rebelo de Sousa sublinha apenas que acompanha o que se passa em relação a essa matéria. Os Estados Unidos e a União Europeia chegaram a um acordo comercial para tarifas de 15% sobre os produtos europeus. A decisão foi anunciada depois da reunião entre Donald Trump e Ursula von der Leyen, que decorreu este domingo na Escócia. A nova taxa que vai ser aplicada aos produtos europeus é a metade daquela de 30% que tinha sido anunciada pelo presidente norte-americano. Tinha ameaçado Donald Trump impor esta taxa a partir do dia 1 de agosto. Agora, no final do encontro, os dois líderes falaram aos jornalistas depois dessa reunião. Donald Trump vê este acordo como uma parceria entre a Europa e os Estados Unidos.

"Acho que ambos queríamos fazer um acordo. Disse uma coisa muito importante: vai aproximar-nos. Acho que este acordo nos vai aproximar. É uma parceria, em certo sentido. É um ponto muito importante."

Já Ursula von der Leyen fala em duras negociações que vão reequilibrar as relações comerciais.

"Vai trazer previsibilidade, que é muito importante para as nossas empresas dos dois lados do Atlântico. Será uma tarifa de 15% sobre todos os produtos, tudo incluído. Investimentos, como o senhor presidente disse, irão para os Estados Unidos e as compras que faremos. Basicamente, o mercado europeu está aberto, 450 milhões de pessoas. Portanto, é um bom acordo. É um acordo enorme, com negociações duras. Eu já sabia quando vim e foi realmente muito duro, mas chegamos a uma boa conclusão para os dois lados."

A presidente da Comissão Europeia, depois do anúncio do acordo entre os Estados Unidos e a Europa, que estabelece a aplicação de taxas alfandegárias de 15% aos produtos europeus. No futebol, o Porto venceu os neerlandeses do Twente por 2 x 1, no regresso ao Estádio do Dragão. Foi o primeiro teste da pré-época aberto ao público, a primeira vez que os adeptos puderam ver em ação vários dos novos reforços, assim como o próprio técnico italiano, Francesco Farioli, em estreia no comando do clube azul e branco. A Inglaterra renovou o título de campeã europeia de futebol feminino depois de vencer a Espanha por 3 x 1, já nos pênaltis. O jogo decorreu no Estádio Saint Jakob-Park, em Basileia. As inglesas revalidaram o título europeu e conquistaram o segundo Euro seguido, depois de já terem vencido em 2022. Tadej Pogačar venceu a Volta à França em bicicleta. O ciclista esloveno iguala os quatro títulos do britânico Chris Froome e fica apenas a um dos recordes históricos de cinco triunfos na prova. Pogačar, com apenas 26 anos, reforça-se assim entre os grandes nomes do ciclismo internacional. O atleta esloveno terminou hoje em quarto lugar a última etapa da Volta à França em bicicleta, que ligou Mantes-la-Ville aos Campos Elísios com 132 km e uma passagem inédita por Montmartre. A etapa dois foi vencida pelo belga Van Aert, que cortou a meta isolado. Tempo agora para as notícias de âmbito local. No Seixal, o trânsito vai estar condicionado a partir de amanhã na Rua Foros de Amora. Em causa está a construção de uma rotunda e de uma zona de estacionamento no bairro do Sotelo. Está previsto que esta empreitada demore cerca de dois meses. A Marina de Oeiras foi reconhecida como estação náutica. A certificação foi atribuída pelo Fórum Oceano numa cerimônia oficial. Esta distinção posiciona o conselho como capital náutica de Portugal. A Universidade da Terceira Idade do Conselho das Ambuscas está à procura de professores. Não é exigida uma formação acadêmica específica. A UTIC procura docentes voluntários com competências para integrar o projeto. O Teatro Aveirense já apresentou a programação para o mês de setembro. O cartaz conta com a estreia de dois espetáculos, de Sara Barros, Leitão e de Gisela Ferreira, assim como a apresentação de novas criações de Olga Roriz e Micael de Oliveira. Já no Porto, a Galeria Municipal vai apresentar a instalação Praia de Ruínas, do artista grego Andreas Angelidakis. Vai estar em exibição até outubro. O arquiteto foi nomeado representante oficial da Grécia na próxima edição da Bienal de Veneza, uma das mais importantes posições de arte contemporânea do mundo. Em Leiria, vai decorrer amanhã uma manifestação de trabalhadores da Associação Mutualista Montepio Rainha Dona Leonor. O movimento é convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal para denunciar o incumprimento do contrato coletivo de trabalho dos trabalhadores das instituições particulares de solidariedade social. A manifestação começa às 11h, à porta da instituição. A informação está de regresso aqui à Rádio Observador, quando forem 11h30 com uma síntese de notícias. Até já.