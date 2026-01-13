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As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Vamos a um novo resumo de mais um dia de campanha eleitoral rumo às eleições deste domingo. Gouveia e Melo tenta convencer o eleitorado e fala a três fatias: as forças de segurança, os militares e os idosos. Num jantar comício em Alcobaça, o almirante quer agradar às forças de segurança e aos militares com o serviço ao país, aos idosos, a grande fatia do seu eleitorado, aproxima o discurso e personaliza até o sentimento. Nadine Soares.

Em Alcobaça, Gouveia e Melo contou com dois apoios. Francisco Rodrigues dos Santos, antigo líder do CDS, aparece na campanha para defender que o almirante é a pessoa certa para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa.

Uma ambição para Portugal que não se fica pelas meras proclamações. Ela já foi testada e foi provada nas situações mais difíceis. Nós, depois de um presidente dos afetos, precisamos de um presidente dos acertos.

E atreve-se até a comparações.

Muitas vezes, quando o vejo assim, evoca-me a memória de Ramalho Eanes. Vindo das Forças Armadas, hoje temos uma certeza: é o político e o presidente mais consensual da história da nossa democracia.

Ângelo Correia, antigo ministro de Pinto Balsemão, junta-se aos discursos. Utiliza a experiência do almirante para defender que Gouveia e Melo pode ser um presidente resiliente.

O senhor, há um ano e meio, onde é que o senhor estava? Estava ao pé da Gronelândia, de submarino. Estava aqui a passear debaixo do mar? Não. Estava, seguramente, a pensar, a ver coisas e estudar coisas que podiam ser úteis no futuro a Portugal. Tem ossos duros.

O candidato termina as intervenções no jantar com apoiantes, com o foco no eleitorado. Fala aos idosos e personaliza até o sentimento.

Tenho visitado muitos lares e das coisas que mais me impressiona é sentir que as respostas hoje ainda são depósitos de pessoas idosas. Fere-me pensar que um dia poderei acabar assim. E já disse numa brincadeira, se assim for, que me metam numa embarcação à vela e me deixem ir para o mar sossegado.

Deixou ainda uma palavra às forças de segurança.

Eu estou convosco e que percebo a importância do vosso serviço a Portugal.

E uma mensagem à classe que lhe é familiar, os militares.

Não porque eu fui um ex-militar, mas porque sei e vivi entre vós os sacrifícios que fazem pela nossa pátria.

Já na segunda semana de campanha, Gouveia e Melo tenta convencer o eleitorado, confiante na segunda volta.

Jornalista Nadine Soares, que acompanha a caravana de Gouveia e Melo. Esta terça-feira, o almirante começa o dia em Setúbal. E depois do apelo ao voto aos moderados, António José Seguro vira-se agora para os indecisos e avisa que nada está ganho até ao dia 18 de janeiro. António José Seguro reforça, por isso, o apelo ao voto e pede a confiança dos eleitores da esquerda ao centro-direita.

E por isso, aos indecisos, à minha esquerda, ao centro-esquerda, eu digo que concentrem aqui os votos, porque esta é a única candidatura que pode ir à segunda volta. O mesmo digo ao centro e ao centro-direita. Esta é a candidatura que pode equilibrar o sistema. E o mesmo digo a todas as pessoas que aqui estão e que já não estão indecisas. Não são as sondagens que ganham. Ninguém ganhou uma eleição estando em primeiro lugar nas sondagens.

António José Seguro, num comício esta noite em Bragança, a encerrar mais um dia de campanha, o candidato presidencial tem evitado comentar as polémicas do dia e, por isso, preferiu focar-se na política do P grande e alertar para os riscos de privatizações na saúde e na Segurança Social.

Serei leal à Constituição da nossa República. Isso é um juramento que faço, mas resulta das minhas convicções. Porque quando eu olho para a Constituição, não vejo apenas um conjunto de artigos e de princípios fundamentais. Ela expressa a visão de um país, de um país que avança, que progride, mas não deixa ninguém para trás. É por isso que a saúde não pode ser privatizada. É por isso que a Segurança Social não pode ser privatizada, por uma razão muito simples: é porque a saúde e a Segurança Social têm que ser universais e de acesso para todas e todos os portugueses, independentemente dos recursos que têm no banco ou dos recursos que têm no bolso.

O discurso do candidato apoiado pelo PS, Seguro insiste nas críticas das dificuldades na saúde, compara mesmo as urgências dos hospitais como um calvário. Para esta terça-feira, o candidato apoiado pelo PS vai continuar na campanha, neste caso, vai estar em Setúbal e também no Seixal. Luís Marques Mendes cola João Cotrim Figueiredo ao Chega, depois da declaração do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal sobre um eventual apoio a André Ventura. A caravana de Marques Mendes aproveitou a oportunidade para atirar a Cotrim Figueiredo e conquistar votos à direita. Miguel Vitor Dias.

De manhã já tinha deixado uma primeira achega a João Cotrim Figueiredo, mas ao final de tarde, Luís Marques Mendes insistiu.

Andaram durante uma eternidade a dizer que eram diferentes do Chega até o momento em que disseram que estariam ao lado do Chega. Disseram-nos que era a direita liberal e afinal parece que é a direita radical. E isto é sério porque significa, na prática, a candidatura da Iniciativa Liberal querer entregar Portugal aos cartazes do Chega. Isso não é bom para a nossa democracia.

O candidato apoiado pela AD aproveita esta declaração de Cotrim Figueiredo para se assumir como o candidato mais fiável.

Não há o risco de acordarem de manhã e ter uma notícia de que o presidente pensa tudo ao contrário do que as pessoas achavam que pensava.

E conquistar os indecisos à direita e à esquerda.

Tem que ser também, e vai ser

A candidatura da defesa da democracia para as pessoas moderadas do centro-direita ou do centro-esquerda

Mas se Marques Mendes foi direto no ataque ao candidato liberal, já antes o eurodeputado Sebastião Bugalho tinha aquecido a sala.

Perguntaram-lhe se descarta ou não descarta, e ele não descarta. Até lhe chama moderado. Vejam bem! É caso para dizer que o João Cotrim é liberal até dizer Chega.

Concluindo assim:

Esta é uma eleição para o Palácio de Belém, não é uma eleição para o Palácio da Bazófia.

Sebastião Bugalho e Luís Marques Mendes, num dia em que a caravana aproveitou o deslize de Cotrim Figueiredo para conquistar eleitores à direita.

Miguel Vitor Dias no comício de Luís Marques Mendes, em Vila Pouca de Aguiar. Amanhã, a caravana do candidato apoiado pela AD começa o dia em Ourém. E André Ventura posiciona-se como presidente do povo e diz que quer ser o mecânico de Portugal. Em Mirandela, o candidato foi recebido em festa e prometeu lutar pelo país esquecido. De manhã, em Vila Real, reagiu com naturalidade às palavras de Cotrim Figueiredo e provou vinho com moderação. A reportagem é do jornalista Miguel Cordeiro, em Trás-os-Montes.

Ao som de bombos de Mirandela e perante o maior banho de multidão desta campanha, André Ventura promete lembrar-se dos esquecidos.

É por eles que estamos a lutar, não nos podemos esquecer disso. É por eles, por um país, para todos.

Em cima de um palco, o candidato apoiado pelo Chega fala agora em ser o presidente do povo.

Presidente do povo, presidente do povo.

Com os apoiantes a aproximarem-se do palco, Ventura ouve uma idosa que aponta para as dificuldades de atendimento no SNS. O candidato lembra esse e outros problemas e compara o país a uma oficina.

Eu quero ser o mecânico de Portugal que vai arranjar, organizar e pôr este país a andar rápido, que é o que nós precisamos.

Pela primeira vez, Ventura não falou aos jornalistas à chegada a uma arruada, mas de manhã, em Vila Real, já tinha reagido com naturalidade às palavras de Cotrim.

Já disse que procurarei evitar ao máximo que haja um presidente socialista. Agora, também tenho que dizer isto, porque já o disse, que, na verdade, o João Cotrim de Figueiredo não se distingue muito dos outros candidatos em relação ao PS e ao PSD. Portanto, na verdade, em termos de modelo, é mais ou menos a mesma coisa. É uma espécie de Bloco de Esquerda, mas bem vestido.

Numa visita a uma adega, o candidato provou vinho branco, tinto e até vinho do Porto e fez questão de lembrar:

Moderação, estamos hoje aqui numa adega, não é uma boa palavra.

Moderação agora cabe na campanha do candidato do Chega, Júlio Borges, que se apresenta como lacaio da cooperativa de Vila Real, até deixa uma recomendação.

Esta casa não produz vinho com qualidade menos. A qualidade menos, há um lugar para expor. Transforma-se em aguardente, viniga, e o bom aproveita-se.

André Ventura em Vila Real e Mirandela no arranque da última semana de campanha. João Cotrim Figueiredo nega em absoluto a acusação de assédio por parte de uma antiga assessora da Iniciativa Liberal. O candidato a Belém vai avançar com um processo por difamação. A notícia caiu esta segunda-feira que nem uma bomba numa ação de campanha na Covilhã. Em causa, uma publicação na rede social Instagram de uma ex-assessora da Iniciativa Liberal a acusar o então presidente do partido, Cotrim Figueiredo, de assédio sexual. O candidato a Belém nega as acusações e garante que vai avançar para a Justiça.

Tive conhecimento dessa notícia ontem e é absolutamente e completamente falso o que essa senhora pôs a circular e vai ser, obviamente, objeto de processo por difamação, porque há política suja e depois há isto, que ainda é baixo disto. É absolutamente inadmissível. Não percebo como é que em Portugal ainda há gente que acha que consegue fazer política desta maneira. E isto só acontece porque, de facto, há gente, não sei, com medo, com surpresa de eu estar a crescer. Não vos vão amedrontar. Vou até o fim para apurar quem pôs isto a circular e por que mente desta forma descarada.

João Cotrim Figueiredo diz que tem testemunhas que garantem que nunca teve comportamentos indevidos com as mulheres. Para saber mais desta segunda-feira, deste dia de campanha de João Cotrim Figueiredo, pode ler um artigo que está neste momento em manchete no site do Observador, assinado pelo jornalista Pedro Jorge Castro. O governo vai pagar mais de oito milhões de euros à Comissão Europeia para evitar receber mais migrantes. O executivo alega falta de condições e, por isso, recusou receber 420 requerentes de asilo de outros estados-membros, como Espanha ou a Grécia. A notícia foi avançada pela Sic Notícias. Portugal aceita participar no mecanismo de solidariedade imposto pela União Europeia, mas com esta exceção, para que o sistema não fique comprometido. São as explicações do governo que, a partir do mês de junho, vai pagar o valor reserva de solidariedade, um fundo que apoia países que estão sobre pressão migratória. Para terminar, no Irão, mais de 600 manifestantes foram mortos em 14 províncias do país desde 28 de dezembro. A informação é dada pela organização não governamental Iran Human Rights. Entre os mortos estão nove menores, indicou esta organização, que indica também o registo de milhares de feridos, num número que ultrapassa os 10 mil. Num comunicado, a ONG manifestou profunda preocupação com a escalada e a continuidade dos assassinatos de manifestantes, bem como o risco de execuções em massa. Estes são os maiores protestos no Irão desde 2022. Já nas reações a estes novos desenvolvimentos, António Costa exige que o regime do Irão pare com a repressão violenta contra o próprio país. O pedido do presidente do Conselho Europeu numa publicação na rede social X. Já Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, anunciou, nesta segunda-feira, a imposição de tarifas de 25% a qualquer país que faça negócios com o Irão. É um ponto final neste noticiário das 14h00. Informação na Rádio Observador regressa às 14h30.