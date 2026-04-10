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Boa noite, eu sou a Teresa Freire. São duas da manhã, hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. O pacote laboral foi esta quinta-feira chumbado pelo Secretariado Nacional da UGT. O Presidente da República mantém a posição já assumida: sem acordo na concertação social, a reforma é vetada e o governo garante que tem a porta aberta para continuar a negociar. O Secretariado Nacional da UGT chumbou a versão mais recente do pacote laboral, negociado com o governo e com os patrões. O regresso do banco de horas individual e o alargamento da duração dos contratos a termo estão entre os pontos que impedem um acordo. À Rádio Observador, o secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública, José Abrão, explicou que apesar do chumbo, a central sindical não quer abandonar a mesa das negociações.

A negociação só termina quando uma das partes diz que terminou. A UGT não diz que terminou, apenas recusa esta proposta. Não abandonaremos nunca a mesa das negociações sem que nos digam que não se pode avançar mais.

José Abrão, o secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública. Por outro lado, os patrões colocam-se contra a UGT e rejeitam voltar à mesa de negociações. A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal rejeita a viabilidade para continuar a negociar. A mesma posição é assumida pela Confederação do Turismo de Portugal, que também rejeita voltar a discutir o tema, pelo menos nos termos dos últimos encontros. E a CGTP também se pronunciou. O secretário-geral, Tiago Oliveira, considera que esta central sindical foi excluída pelo governo das negociações. Já o governo garantiu que tem a porta aberta para continuar a negociar. Essa mesma garantia foi deixada pelo ministro da Presidência, Leitão Amaro.

Vamos aguardar a recepção da posição oficial da UGT, mas podemos afirmar que o governo está, como esteve sempre, com a porta aberta à negociação. Não vale a pena acrescentar mais palavras do que estas sobre isso, e assim o governo tem a porta aberta para completar a negociação. Que versão é que será enviada ao Parlamento? Será a versão aprovada em Conselho de Ministros.

Declarações de Leitão Amaro depois do Conselho de Ministros desta quinta-feira. E o Presidente da República deixa o aviso: não vai voltar atrás com a palavra no que toca ao pacote laboral. Sem acordo na concertação social, esta reforma é vetada. No entanto, António José Seguro tem esperança de que todos os envolvidos contribuam para a convergência.

Sou uma pessoa otimista, e eu considero que o país precisa muito de diálogo. Ainda não foi possível chegar a esse entendimento, segundo as declarações que foram feitas pela UGT, mas eu renovo essa necessidade de que o diálogo nunca se esgote, porque é através do diálogo que pode haver convergência.

O Presidente da República, que esteve esta quinta-feira em Pedrógão Grande, o chefe de Estado quer prevenir tragédias no futuro. Esteve lado a lado com os autarcas da região de Leiria e com o ministro da Administração Interna. Visitaram o memorial para as vítimas dos incêndios que assolaram Pedrógão Grande em 2017. O chefe de Estado reconfortou as vítimas, que lhe pediram que não permita que a situação se volte a repetir. Vasco Maldonado Correia.

O senhor está aqui vivo.

Está, estamos todos vivos.

E com voz.

Sim, senhor.

Emocionado com os testemunhos de quem sobreviveu, o Presidente da República visitou o memorial das vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande. Sai com uma certeza:

Nós temos que tirar daqui a melhor lição, já que não podemos dar vida a quem a perdeu.

A lição passa por não repetir os erros do passado e, por isso, Seguro deixa uma série de desejos urgentes.

Todo o material combustível que está nas nossas florestas, os caminhos florestais que estão impedidos, os aceiros que continuam também impedidos, possam rapidamente ser limpos.

E fica a promessa de guardar na memória os testemunhos que vai recolhendo.

Eu posso-me ir embora amanhã para Lisboa, pra vida normal como presidente da República, mas levo este território comigo.

Nove anos depois, a tragédia continua a assombrar a região, como evidencia Dina Duarte, presidente da Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande.

Aquilo que eu lhe peço é, dentro do seu grande magistério de influência, que faça com que não haja outros 2017.

António José Seguro lembra que não é ele quem toma as decisões.

Eu não detenho o poder executivo, mas tenho voz e tenho convicções.

E por isso passa a bola ao ministro da Administração Interna, que também acompanhou a visita. Luís Neves deixou o apelo à ajuda de toda a população para um ano mais difícil do que o habitual.

A minha obrigação, a obrigação do governo, é alertar porque de facto este ano temos fatores de risco acrescidos e todos são necessários. E por isso estamos a fazer o nosso trabalho no sentido de minorar a época que aí vem, que será seguramente muito difícil.

No bolso, o Presidente da República leva um convite que vai ser ponderado para realizar as cerimônias do 10 de Junho na região de Leiria, mas o principal desejo é que os próximos tempos tragam uma bem-vinda monotonia.

Que os seus mandatos venham a ser calmos, é o que eu lhe desejo do fundo do coração.

Há uma coisa que eu não posso prometer, é que seja calmo.

Vasco Maldonado Correia, que acompanhou a visita do Presidente da República a Pedrógão Grande, a primeira presidência aberta de António José Seguro, dedicada à região Centro, durou toda esta semana, está quase a partir para o último dia esta sexta-feira. Portugal e mais oito países do sul da União Europeia apelam a uma trégua efetiva no Líbano. Os estados membros do sul da União Europeia emitiram um comunicado em que congratulam o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão, mas deixam um apelo: pedem que o cessar-fogo seja cumprido em todo o Médio Oriente. Chipre, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Itália, Malta e Portugal mostram-se preocupados pela violência continuar em larga escala. É o que sai do encontro que decorreu entre os ministros dos Negócios Estrangeiros destes nove países ao longo desta quinta-feira na Croácia. Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky concordam com o cessar-fogo de 32 horas devido à Páscoa ortodoxa, que é celebrada no próximo domingo. A trégua temporária inicia-se no sábado à tarde e termina no domingo à noite. É uma iniciativa que já tinha acontecido no ano passado. Depois deste acordo, o presidente ucraniano veio até à rede social X para deixar mais um apelo ao homólogo russo. Pede que a trégua seja estendida para se terminar com a guerra. Na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto e o Nottingham Forest empataram a uma bola no Estádio do Dragão. A equipa da casa abriu o marcador com um gol do William Gomes aos 11 minutos e pouco depois o autogol do Martim Fernandes fechou o resultado. Na reação, Francesco Farioli considera que o Porto ficou aquém em alguns momentos do jogo, mas até merecia ganhar.

Acho que hoje houve apenas uma equipa que fez tudo para ganhar e essa equipa fomos nós. Tivemos muitas chances, acho que tivemos 18 remates à baliza. Então acho que criamos o suficiente para vencer com um resultado bastante confortável, mas, de novo, se perderes o instinto assassino, perdes pontos e foi isso que aconteceu esta noite. Hoje, por alguns momentos, acho que não estivemos exatamente no nível que deveríamos estar, mas como disse, contra uma equipa da Premier League, criar esta quantidade de oportunidades e acabar com o empate é uma pena, mas é o que é.

Já o treinador da equipa inglesa, o português Vítor Pereira, admite que o Porto foi mais forte.

De facto, o Porto foi mais forte em termos de jogo. Eu fiz nove substituições do último jogo pra este. Estivemos, não há dúvida nenhuma, com alguma felicidade, não concedemos só um gol, fizemos dois, porque bonito seria se nós hoje, neste momento, estivéssemos aqui a falar, tínhamos ganho 2 x 1.

Vítor Pereira, o treinador do Nottingham Forest, que volta a medir forças com o Porto na próxima quinta-feira em Inglaterra. Ponto final neste jornal das 14h. A informação está de regresso às 14h30 com a síntese de notícias.