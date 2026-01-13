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As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Vamos a novo resumo de mais um dia de campanha eleitoral rumo às presidenciais deste domingo. Depois de um apelo ao voto aos moderados, António José Seguro vira-se agora para os indecisos e avisa que nada está ganho até ao dia 18 de janeiro. António José Seguro reforça, por isso, o apelo ao voto e pede a confiança dos eleitores de esquerda ao centro-direita.

E por isso, aos indecisos, à minha esquerda, ao centro-esquerda, eu digo que concentrem aqui os votos, porque esta é a única candidatura que pode ir à segunda volta. O mesmo digo ao centro e ao centro-direita. Esta é a candidatura que pode equilibrar o sistema. E o mesmo digo a todas as pessoas que aqui estão e que já não estão indecisas. Não são as sondagens que ganham. Ninguém ganhou uma eleição estando em primeiro lugar nas sondagens.

António José Seguro num comício esta noite em Bragança, a encerrar mais um dia de campanha. O candidato tem evitado comentar as polémicas do dia e, por isso, em Bragança, preferiu focar-se na política com P grande e alertar para os riscos de privatizações na saúde e na Segurança Social.

Serei leal à Constituição da nossa República. Isso é um juramento que faço, mas resulta das minhas convicções, porque quando eu olho para a Constituição, não vejo apenas um conjunto de artigos e de princípios fundamentais. Ela expressa a visão de um país, de um país que avança, que progride, mas não deixa ninguém para trás. É por isso que a saúde não pode ser privatizada. É por isso que a Segurança Social não pode ser privatizada. Por uma razão muito simples: é porque a saúde e a Segurança Social têm que ser universais e de acesso para todas e todos os portugueses, independentemente dos recursos que têm no banco ou dos recursos que têm no bolso.

Discurso do candidato apoiado pelo PS. Seguro insiste nas críticas, nas dificuldades na saúde, compara mesmo as urgências dos hospitais a um calvário. Gouveia e Melo tenta convencer o eleitorado e fala em três fatias: forças de segurança, militares e idosos. Num jantar-comício em Alcobaça, o almirante tenta agradar às forças de segurança e aos militares pelo serviço ao país, aos idosos, a grande fatia do seu eleitorado, aproxima o discurso e personaliza até o sentimento. Nadine Soares.

Em Alcobaça, Gouveia e Melo contou com dois apoios. Francisco Rodrigues dos Santos, antigo líder do CDS, aparece na campanha para defender que o almirante é a pessoa certa para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa.

Uma ambição para Portugal que não se fica pelas meras proclamações. Ela já foi testada e foi provada nas situações mais difíceis. Nós, depois de um presidente dos afetos, precisamos de um presidente dos acertos.

E atreve-se até a comparações.

Muitas vezes, quando o vejo assim, evoca-me a memória de Ramalho Eanes, vindo das Forças Armadas. Hoje, temos uma certeza: é o político e o presidente mais consensual da história da nossa democracia.

Ângelo Correia, antigo ministro de Pinto Balsemão, junta-se aos discursos. Utiliza a experiência do almirante para defender que Gouveia e Melo pode ser um presidente resiliente.

O senhor há um ano e meio, onde é que o senhor estava? Estava ao pé da Gronelândia, de submarino. Estava aqui a passear debaixo do mar? Não. Estava seguramente a pensar, a ver coisas e estudar coisas que podiam ser úteis no futuro a Portugal. Tem ossos duros.

O candidato termina as intervenções no jantar com apoiantes, com foco no eleitorado. Fala aos idosos e personaliza até o sentimento.

Tenho visitado muitos lares e das coisas que mais me impressiona é sentir que as respostas hoje ainda são depósitos de pessoas idosas. Fere-me pensar que um dia poderei acabar assim. E já disse numa brincadeira, se assim for, que me metam numa embarcação à vela e me deixem ir pro mar sossegado.

Deixou ainda uma palavra às forças de segurança.

Eu estou convosco e que percebo a importância do vosso serviço a Portugal.

E uma mensagem à classe que lhe é familiar, os militares.

Não porque eu fui um ex-militar, mas porque sei e vivi entre vós os sacrifícios que fazem pela nossa pátria.

Já na segunda semana de campanha, Gouveia e Melo tenta convencer o eleitorado, confiante na segunda volta.

Jornalista Nadine Soares, que acompanha a caravana de Gouveia e Melo esta terça-feira. O almirante começa o dia em Setúbal. E André Ventura posiciona-se como presidente do povo e diz que quer ser o mecânico de Portugal. Em Mirandela, o candidato foi recebido em festa e prometeu lutar pelo país esquecido. De manhã, em Vila Real, reagiu com naturalidade às palavras de João Cotrim Figueiredo e provou vinho, mas com moderação. A reportagem é do jornalista Miguel Cordeiro, em Trás-os-Montes.

Ao som de bombos de Mirandela e perante o maior banho de multidão desta campanha, André Ventura promete lembrar-se dos esquecidos.

É por eles que estamos a lutar, não nos podemos esquecer disso. É por eles, por um país, para todos.

Em cima de um palco, o candidato apoiado pelo Chega, fala agora em ser o presidente do povo.

Presidente do povo! Presidente do povo!

Com os apoiantes a aproximarem-se do palco, Ventura ouve uma idosa que aponta para as dificuldades de atendimento no SNS. O candidato lembra esse e outros problemas e compara o país a uma oficina.

Eu quero ser o mecânico de Portugal que vai arranjar, organizar e pôr este país a andar rápido, que é o que nós precisamos.

Pela primeira vez, Ventura não falou aos jornalistas à chegada a uma arruada, mas de manhã, em Vila Real, já tinha reagido com naturalidade às palavras de Cotrim.

Já disse, procurarei evitar ao máximo que haja um presidente socialista. Agora, também tenho que dizer isto, porque já o disse, que, na verdade, o João Cotrim de Figueiredo não se distingue muito dos outros candidatos em relação ao PS e ao PSD. Portanto, na verdade, em termos de modelo, é mais ou menos a mesma coisa. É uma espécie de Bloco de Esquerda, mas bem vestido.

Numa visita a uma adega, o candidato provou vinho

Branco, tinto e até vinho do Porto. E fez questão de lembrar:

Moderação, estamos hoje aqui numa adega, não é uma boa palavra.

Moderação agora cabe na campanha do candidato do Chega, Júlio Borges, que se apresenta como lacaio da cooperativa de Vila Real, até deixa uma recomendação.

Esta casa não produz vinho com qualidade menos. A qualidade menos, há um lugar para expor. Transforma-se em aguardente, vinagre e o bom aproveita-se.

André Ventura em Vila Real e Mirandela no arranque da última semana de campanha. João Cotrim de Figueiredo nega em absoluto a acusação de assédio por parte de uma antiga assessora da Iniciativa Liberal. O candidato à Belém vai avançar com processo por difamação. A notícia caiu esta segunda-feira como uma bomba numa ação de campanha na Covilhã. Em causa, uma publicação na rede social Instagram de uma ex-assessora da IL a acusar o então presidente do partido, Cotrim de Figueiredo, de assédio sexual. O candidato à Belém nega as acusações e garante que vai avançar para a Justiça.

Tive conhecimento dessa notícia ontem e é absolutamente e completamente falso o que essa senhora pôs a circular e vai ser obviamente objeto de processo por difamação, porque há política, há política suja e depois há isto, que ainda é baixo disso. É absolutamente inadmissível. Não percebo como é que em Portugal ainda há gente que acha que consegue fazer política desta maneira. E isso só acontece porque, de facto, há gente, não sei, com medo, com surpresa de eu estar a crescer. Não vos vou amedrontar, vou até o fim para apurar quem pôs isto a circular e porque é que mente desta forma descarada.

Em declarações ao jornalista, João Cotrim de Figueiredo diz que tem testemunhas que garantem que nunca teve comportamentos indevidos com mulheres. E vamos agora até Santo Tirso, até porque 35 idosos foram evacuados de um lar nesta cidade do distrito do Porto, devido a um incêndio. O fogo, entretanto, já foi extinto esta noite, ao início da madrugada. Neste caso, em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, revelou que dois utentes foram transportados por precaução para unidades hospitalares.

Há aqui 35 pessoas evacuadas, dois deles para a unidade hospitalar, que eram oxigenodependentes, um para Santo Tirso Hospital, outro Hospital de Famalicão. É disso que falamos, por uma questão de precaução. Portanto, não há feridos propriamente dito, mas por uma questão de precaução, o INEM decidiu evacuá-los.

35 idosos foram levados para o Pavilhão Municipal e outros dois ficaram a dormir em residências pessoais. Já o comandante dos bombeiros voluntários tirsenses, Vítor Pinto, diz que o regresso dos utentes deve ser feito o mais rapidamente possível.

Em princípio, todos eles vão cá passar a noite. Ou seja, a ideia é que todos regressem cá, mesmo aqueles que foram evacuados por medida preventiva, até que a ventilação esteja efetuada e existam condições de segurança para que eles retomem. A ideia é que todos os utentes retomem cá durante esta noite ainda.

O alerta, a primeira alerta deste incêndio foi dado perto das 21h30 e mobilizou mais de 40 operacionais e 19 viaturas. Os candidatos a presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional foram esta segunda-feira eleitos. Este ato eleitoral decorreu de forma indireta por um colégio de autarcas. Segundo o Ministério da Economia, em comunicado, foram eleitos Álvaro Santos para a CCDR do Norte, Ribau Esteves para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Teresa Mourão Almeida, em Lisboa e Vale do Tejo, Ricardo Pinheiro na CCDR do Alentejo e, por fim, José Apolinário na Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Algarve. Citado no comunicado, o ministro da Coesão, Manuel Castro Almeida, saudou a eleição dos novos presidentes, que considerou muito importante para prosseguir com o processo coordenado de desconcentração. Todos os candidatos eleitos esta segunda-feira foram escolhidos com base num acordo eleitoral entre PSD e PS, que acordaram a eleição de candidatos sociais-democratas para a CCDR do Norte e do Centro. O PS ficou com as CCDRs de Lisboa, Vale do Tejo, Alentejo e do Algarve. Para terminar, digo-lhe que o governo vai pagar 8,4 milhões de euros à Comissão Europeia para evitar receber mais migrantes. O Executivo alega falta de condições e, por isso, recusou receber 420 requerentes de asilo de outros estados membros, como Espanha ou Grécia. Esta notícia foi avançada pela SIC Notícias. Portugal aceita participar no mecanismo de solidariedade imposto pela União Europeia, mas com esta exceção, para que o sistema não fique comprometido. São as explicações do governo que, a partir de junho, vai pagar o valor reserva de solidariedade, um fundo que apoia países que estão sob pressão migratória. É o ponto final neste noticiário das três da manhã. Informação na Rádio Observador regressa às 15h30.