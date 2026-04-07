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Boa noite, eu sou a Teresa Freire. São três da manhã, hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Há registro de explosões no Irão, especialmente na capital. A notícia é avançada pelos mídia locais, pela Al Jazeera e também pelo jornal Haaretz, que cita ainda as Forças de Defesa de Israel, que dizem ao jornal que já concluíram uma série de ataques aéreos contra infraestruturas do regime terrorista iraniano em Teerão e em todo o Irão. O Al Jazeera fala de explosões perto do Aeroporto Internacional de Mehrabad, a sul da cidade. Já a agência de notícias Fars adianta que também foram ouvidas explosões na cidade de Karaj, um subúrbio do oeste de Teerão. Entretanto, o Ministério da Defesa da Arábia Saudita diz que abateu sete mísseis balísticos lançados contra a região oriental do país. Citado pela Al Jazeera, o ministério adianta que os destroços caíram nas proximidades das instalações energéticas e que a avaliação dos danos está em curso. Ataques que surgem depois de nesta tarde, Donald Trump ter voltado a ameaçar o Irão, diz que o país pode cair numa só noite. Essa noite pode ser já a de amanhã, de terça para quarta-feira. Foi o que disse Donald Trump na Casa Branca.

O país todo pode ser tomado numa noite, e essa noite pode bem ser amanhã. Todas as pontes no Irão vão ser dizimadas amanhã à noite, às 12h. Todas as plantas de poder no Irão vão ser desfeitas, queimadas, destruídas. Nunca mais vão poder ser usadas. Vai ser uma demolição completa às 12h e, se quisermos, vai acontecer num período de quatro horas. Nós não queremos que isso aconteça.

Donald Trump, em conferência de imprensa na Casa Branca, o presidente norte-americano insiste que a meia-noite de terça-feira é o prazo limite para o regime iraniano aceitar um novo acordo e reabrir o Estreito de Ormuz sem restrições. Caso o Irão não cumpra o pedido norte-americano, os Estados Unidos admitem atacar pontes e centrais energéticas iranianas. O Irão já reagiu a estas recentes declarações. Rejeitam a retórica que consideram ser rude e arrogante de Donald Trump. Citado pelo "Times of Israel", um porta-voz do exército iraniano garante que as ameaças de ataques e o discurso do presidente norte-americano não têm qualquer efeito na continuidade das operações ofensivas e de destruição por parte dos soldados iranianos. O Fundo Monetário Internacional alerta que o atual conflito vai levar a uma inflação mais elevada e a um crescimento econômico global mais lento, mesmo que a guerra termine de imediato. Citada pela Reuters, a responsável do FMI, Kristalina Georgieva, lamenta a guerra e explica que sem o conflito, o FMI esperava passar a estimar um crescimento global ligeiramente mais elevado. Na política nacional, a ministra do Trabalho diz que a reunião com o UGT e os patrões correu bem e que está tudo encaminhado para se chegar a um acordo. Garantia deixada por Maria Rosário da Palma Ramalho, que adianta que as negociações do pacote laboral prosseguem. No fim da reunião, a ministra revelou o próximo passo: as partes envolvidas têm de consultar órgãos e associados. A ministra do Trabalho a destacar uma reunião positiva com o UGT e os patrões. Depois da reunião, apenas a ministra prestou declarações aos jornalistas. Foram 53 reuniões até agora, com as alterações ao Código do Trabalho em cima da mesa. A UGT vai reunir na próxima quinta-feira o Secretariado Nacional. O governo aprovou a alteração temporária do regime do Imposto sobre Produtos Petrolíferos para prolongar o alívio fiscal nos combustíveis. Os preços continuam a subir na sequência do conflito no Médio Oriente. Segundo um comunicado, o Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que altera, de forma temporária, o regime jurídico do ISP. O Executivo vai descer os limites mínimos do imposto. O comunicado do governo explica ainda que as alterações temporárias permitem continuar a reduzir o Imposto sobre Produtos Petrolíferos através da devolução da receita adicional de IVA. O presidente do Brasil vai visitar Portugal ainda este mês. Lula da Silva é esperado no dia 21 de abril. É o que revela fonte da presidência brasileira à Agência Lusa. Lula da Silva tem já um encontro agendado com o primeiro-ministro, Luís Montenegro. Vai também reunir com o presidente da República. Se este encontro acontecer, vai ser a primeira vez que o novo chefe de Estado está com o presidente do Brasil, uma vez que Lula da Silva não marcou presença na tomada de posse de António José Seguro. No desporto, o Benfica empatou a um gol com o Casa Pia e, por isso, José Mourinho diz que os encarnados estão fora das contas do título. O Benfica estava a vencer com um gol de Richard Hughes, marcado aos 68 minutos, mas 10 minutos depois, Rafael Brito, do Casa Pia, marcou pela equipa da casa. Após o encontro, José Mourinho criticou a atitude dos jogadores e assumiu que o Benfica está fora das contas do título.

Eu diria mais do que aquilo que você disse. Você diz que nós perdemos dois pontos. Eu diria que nós perdemos as últimas possibilidades que teríamos de lutar pelo título

E deixamos de depender de nós próprios para ficar em segundo lugar. Depois de estar a ganhar 1 x 0, estou de acordo com a sua introdução, que há displicência, que não há aquela energia, que não há aquela fome de quem está realmente a jogar muito, eu diria, a jogar tudo.

A reação do José Mourinho, na flash interview da Sport TV, após o empate a um golo com o Casa Pia. Já Álvaro Pacheco, técnico da equipa adversária, realça a resposta do Casa Pia quando estavam a perder.

Eu acho que foi uma grande resposta da nossa equipa. Penso que a equipa, desde a nossa chegada, tem vindo sempre a crescer. Realçar a exibição. Fomos capazes de dividir o jogo, sabíamos que íamos ter que ser uma equipa muito compacta, uma equipa muito serena, muito humilde, muito unida para passar as dificuldades que o Benfica nos iria provocar. E depois nós também sermos capazes de nunca perder aquilo que nos caracteriza: a ambição de chegar ao golo, a ambição de discutir o jogo, a ambição de conquistar os três pontos.

A reação de Álvaro Pacheco após o empate a um golo entre o Casa Pia e o Benfica. Já o Sporting joga esta terça-feira com o Arsenal para a Liga dos Campeões. Rui Borges diz que os sonhos podem tornar-se realidade. O encontro dos quartos de final da Champions está marcado para esta terça-feira, às 20h, em Alvalade. Na antevisão, Rui Borges diz que os Leões podem fazer história e lembra que o sonho comanda a vida.

Tornar a realidade o sonho. É isso que nós queremos tornar realidade. Continuar, de alguma forma, a marcar o nosso caminho, individual e coletivamente, seja os jogadores, seja a equipa técnica, mas acima de tudo, e é isso que nos move, marcar a história de um grande clube como o Sporting. Esperamos e acreditamos que poderemos continuar a fazer algo diferente, algo extraordinário. Dizer com isto também que será muito importante a ajuda e a energia dos nossos adeptos.

As palavras do técnico do Sporting, em conferência de imprensa antes do jogo. Já do lado do Arsenal, o treinador Mikel Arteta diz que a equipa está animada e motivada para este jogo.

Isto são os quartos de final da Liga dos Campeões, não fica muito melhor do que isto. Trabalhámos muito durante a temporada para estarmos na posição em que estamos nesta competição. Vamos jogar frente a um oponente que sabemos dos seus recordes e o que eles já fizeram. Então, estamos com mais fome do que nunca, muito animados e motivados para o jogo de amanhã. Claro que falei com o Viktor para entender a dinâmica e a cultura aqui no Sporting, para saber também o que é que eles falaram e as coisas que discutiram quando jogaram contra nós. No fundo, para ter mais informação sobre eles, que podemos usar em nosso favor amanhã.

As palavras do técnico do Arsenal antes do jogo com o Sporting. A primeira mão dos quartos de final da Champions joga-se em Alvalade a partir das 20h e há relato e análise aqui na Rádio Observador. É a notícia de fecho deste jornal das 15h. A informação regressa às 15h30 com a síntese de notícias.