Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

São 3 horas. As notícias com Marta Caramelo Nobre.

Começamos pelo Mundial de Futebol. A seleção nacional tenta, nesta segunda-feira, chegar às quartas de final do Campeonato do Mundo. Vai jogar contra a Espanha, em Dallas. O primeiro-ministro vai assistir ao jogo da equipa das Quinas. Na antevisão à partida, o selecionador nacional não revelou detalhes sobre o plano de Portugal e disse por várias vezes que todos os jogadores estão prontos para ir a jogo. Roberto Martínez voltou também a destacar o processo de crescimento da equipa portuguesa e considera que todos os desafios que se levantaram nos últimos jogos foram fundamentais para preparar a equipa para os oitavos.

Durante o percurso no Mundial, é importante sempre olhar para frente e olhar o próximo adversário. Isso ajuda muito a crescer. O que é importante é que a equipa sabe sofrer, a equipa sabe manter o nível até o fim. Não estamos aqui para defrontar a Espanha, estamos aqui para estar ao melhor nível. Todos os jogos são diferentes, mas, sem dúvida, estamos agora mais preparados que quando chegamos.

Sobre o facto de enfrentar a seleção do país em que nasceu, Roberto Martínez quis garantir que é em Portugal que se sente em casa e recorda que tem sido imigrante durante quase toda a vida.

Nunca trabalhei na Espanha. Eu vivi 21 anos no Reino Unido, vivi 21 anos na Espanha, sete anos na Bélgica e três anos e meio em Portugal. Então a minha casa é onde tenho a família e onde tenho a missão. Então, para mim, estar muito perto dos jogadores, muito perto daquilo que representa a nossa seleção e como selecionador, é um orgulho incrível e totalmente focado nos sentimentos que a nossa seleção representa.

E ainda antes de Roberto Martínez, falou Cristiano Ronaldo numa conferência de imprensa com sala cheia para escutar o capitão da equipa portuguesa. Ronaldo mostrou-se tranquilo em relação a qualquer resultado que Portugal consiga frente a Espanha.

É desfrutar de cada momento. Eu não vou ser mais Cristiano por ganhar o Mundial ou vou ser menos Cristiano se não ganhar o Mundial. Obviamente que todos estamos aqui com esperança, e eu principalmente. Todas as competições que eu entro é para tentar ganhar, mas sabemos que vai ser só um que vai ganhar. Não pode haver nem dois, nem três. Por isso é desfrutar, não pensar no dia de amanhã, desfrutar dia a dia. Foi algo que eu aprendi. Se uma das coisas que a idade te dá é maturidade, experiência, relativizar e suavizar muitas das coisas.

Sobre o facto de continuar a jogar com 41 anos, Cristiano Ronaldo refere que não está obcecado. Disse que fazer três golos no Mundial é um ótimo registo e garantiu que tem se sentido bem.

Jogar com 41 anos eu acho que tem sido uma boa experiência, porque para chegar a este nível tens que abdicar de muitas coisas. E aquilo que eu tenho feito em toda a minha carreira tem sido essa adaptação também às nuances da idade, sabendo que não era o mesmo jogador que era. Mas uma coisa que eu tenho clara é que nada mudou. Continuo ainda a fazer golos, por isso espero fazer amanhã. Se não fizer amanhã, que outro companheiro meu faça e possamos passar. E é isso é o que fica. É o que fica na memória: é passar, jogar com uma grande equipa e era bonito ganhar à Espanha amanhã.

Cristiano Ronaldo em antevisão ao duelo com a Espanha nos oitavos do Mundial. Do outro lado do campo, o selecionador espanhol deixa grandes elogios a Portugal e a Espanha. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente a Portugal, Luis de la Fuente disse que a equipa que lidera vai ter de estar muito concentrada. Declarações no estádio de Dallas, local onde se vai jogar o duelo entre Portugal e Espanha, nos oitavos de final. Sobre o jogo, de la Fuente diz que quer os adversários sempre preocupados com a posse espanhola e deixou elogios a Portugal.

Penso que Portugal tem, sobretudo, uma grandíssima equipa e creio que é preciso estar atento a todos eles. Neste caso, nós, por estratégia, obviamente vamos tentar estar atentos ao rival quando não tivermos a bola, mas o que queremos é que eles estejam mais ocupados conosco. E temos uma boa ala direita. Joga o Marcos, o Pedro, o Lamine ou quem quer que seja. E eu creio que esse é um dos melhores planos que podemos ter: garantir que os rivais precisam de estar atentos à nossa equipa.

De la Fuente falou também de Cristiano Ronaldo para dizer que o jogador português é um exemplo para todos os futebolistas.

Penso que Portugal tem, sobretudo, uma grandíssima equipa e creio que é preciso estar atento a todos eles. Neste caso, nós, por estratégia, obviamente vamos tentar estar atentos ao rival quando não tivermos a bola, mas o que queremos é que eles estejam mais ocupados conosco. E temos uma boa ala direita. Joga o Marcos, o Pedro, o Lamine ou quem quer que seja. E eu creio que esse é um dos melhores planos que podemos ter: garantir que os rivais precisam de estar atentos à nossa equipa.

Nesta conferência de imprensa, o selecionador espanhol quis também recordar que nesta fase todos os detalhes importam porque os jogos são a eliminar.

O Mundial não é uma liga. Aqui não há 38 jornadas. Aqui já sabes que amanhã é uma final. Digo uma final pelo que significa. Pode ser o último jogo se não estivermos bem e se Portugal jogar melhor. Ou podemos continuar por mais três jogos. E aqui a melhoria tem de ser, além de progressiva e constante, imediata. Creio que estamos nesse caminho.

A antevisão do selecionador espanhol ao jogo entre Espanha e Portugal. Ainda no Mundial, a esta hora joga Inglaterra e México, um jogo que está a ser acompanhado em direto pelo jornalista Diogo Varela, aqui em estúdio. Diogo, boa noite. Tempo de intervalo nesta partida e Inglaterra está mais perto dos quartos de final.

Sim, que bela reviravolta, Marta. Boa noite. Quem nos tivesse ouvido na síntese das 14h30, agora vai pensar que nós mudámos completamente o discurso. A verdade é que o jogo também mudou, porque se há meia hora o jogo estava enfadonho, estava desinteressante, num espaço de praticamente quatro, seis minutos, tudo mudou. Primeiro marcou Inglaterra, dois golos pelo mesmo interveniente, Jude Bellingham apareceu aos 36 e aos 38 a marcar para a equipa dos Três Leões, a seleção inglesa. Só que Julián Quiñones, ele que foi o melhor marcador da principal liga do Campeonato da Arábia Saudita, aos 42, reduziu para o México, sendo que, Marta, se não tivesse havido intervalo, eu até acredito que o México ainda fosse chegar ao empate, porque a seleção mexicana acaba esta primeira parte completamente por cima, completamente dominante e Inglaterra safou-se de boa pelo apito do árbitro para o final dos primeiros 45 minutos. De resto, importa sublinhar que os dois golos apontados por Inglaterra, neste caso por Jude Bellingham, foram os primeiros dois golos do México sofridos neste Campeonato do Mundo. A seleção mexicana ainda não tinha sofrido qualquer golo até aqui. Neste momento, apenas Espanha, o adversário de Portugal, é a seleção que ainda não sofreu no Campeonato do Mundo.

O jornalista Diogo Varela com os destaques desta partida México-Inglaterra. Noutros jogos deste domingo, o Brasil foi eliminado pela Noruega. A seleção brasileira falha assim o sonho do hexacampeonato. Perdeu por 2-1, com dois golos de Haaland. A Noruega aguarda agora adversário, que vai sair do jogo que decorre a esta hora. Por cá, a Proteção Civil avisou este domingo que no início desta semana vai ser possível baixar os avisos de tempo quente, nomeadamente baixar o nível de aviso vermelho para laranja em alguns distritos do país. Foi o que explicou o segundo comandante nacional da Proteção Civil, José Ribeiro.

Estão emitidos avisos para tempo quente de nível laranja e vermelho para os próximos dias, mas com a probabilidade de desagravamento ao longo dos próximos dias. Mantém-se o vento forte nas terras altas que, como sabem, nos têm trazido dificuldades extremas na supressão dos incêndios rurais.

José Ribeiro na conferência de imprensa da Proteção Civil ao início da noite de domingo. A Aliança Democrática inicia esta segunda-feira as jornadas parlamentares em Cascais. O encontro terá como orador convidado o antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, na abertura dos trabalhos. Não vai ser possível contar com a presença de Luís Montenegro, já que o Primeiro-Ministro vai estar nos Estados Unidos para ver o jogo da Seleção Nacional frente a Espanha. A intervenção inicial, aliás, fica assim a cargo do Ministro da Defesa, Nuno Melo. Mais de 360 polícias reforçam a partir desta segunda-feira os aeroportos portugueses. A medida visa aumentar a capacidade da Polícia de Segurança Pública no controle de passageiros, bem como reduzir as filas de espera que se fizeram sentir nos últimos meses. Estes mais de 360 agentes pertencem à Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP e concluíram na passada sexta-feira a componente teórica do curso de controle de fronteiras aéreas. A partir desta segunda-feira, inicia o estágio operacional de duas semanas nos postos de fronteira. A distribuição do reforço faz-se pelos vários aeroportos do país, com o contingente maior a fixar-se em Lisboa. Em Almada, já foi reparada a rutura numa conduta adutora que cortou o fornecimento de água em seis zonas do concelho. O restabelecimento integral da água será, ainda assim, feito de forma faseada. É o que indica um comunicado dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada. Nos últimos dias, vários moradores do concelho têm relatado sucessivas falhas d'água. Foi até lançada uma petição, que conta já com quase 4 mil assinaturas, na qual são exigidas medidas urgentes para minimizar os impactos da falta de água. Entretanto, a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos pediu esclarecimentos aos Serviços Municipalizados de Água de Almada. Numa nota publicada este domingo na rede social Facebook, a autarquia de Almada informa que o concelho atingiu este ano o maior consumo de água dos últimos 75 anos. Notícia de fecho do Jornal das Três. A informação regressa à hora certa.