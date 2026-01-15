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As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Seguimos com as eleições presidenciais e com nova sondagem. André Ventura e António José Seguro aparecem isolados para seguirem para uma segunda volta. O inquérito da Aximage para o Diário de Notícias aponta para que o candidato apoiado pelo Chega apareça no topo das intenções de voto, com 24,7%. No segundo lugar aparece António José Seguro, com 23. Isolados dos restantes candidatos, aparecem António José Seguro e André Ventura, isto porque Luís Marques Mendes e João Cotrim de Figueiredo estão empatados na terceira posição, com 14,19%. Já Henrique Covey Melo ocupa o quinto lugar, com 13,6%. E neste dia de campanha, faltam agora 48 horas para terminar esta campanha eleitoral rumo às presidenciais de domingo. André Ventura pede que os eleitores não se deixem levar pelas sondagens. No final da tradicional descida da Rua de Santa Catarina, no Porto, o candidato apoiado pelo Chega discursou na Praça da Batalha. Perante os apoiantes, Ventura atacou a entrada de Montenegro na campanha e avisou para os riscos de confiar nas sondagens, ainda que tenha aparecido em primeiro lugar.

Não se deixem embalar pelas sondagens. Nós temos que sair e votar. Se queremos que aquilo que estamos a ver nas televisões, em primeiro lugar aconteça, não basta ficarmos a olhar. Nós temos mesmo que ir lá e que fazer esse voto. O primeiro-ministro pode entrar na campanha às vezes se quiser, o presidente da República pode entrar na campanha, eles podem meter na campanha quem eles quiserem. Podem meter na campanha todas as figuras conhecidas deste país. Eu não as quero, eu quero o povo português, eu quero o povo português a levantar-se e a querer essa mudança.

O discurso de André Ventura na cidade do Porto. E António José Seguro quer viralizar o apelo ao voto. O candidato continua a ver a corrida a Belém como uma luta a dois, entre ele e André Ventura. Ao longo desta quarta-feira, Seguro foi confrontado com várias sondagens que lhe apontam diferentes lugares, sem nunca deixar abalar a confiança. António José Seguro elege como principal alvo André Ventura, que teve, nesta quarta-feira, o primeiro lugar nas sondagens. E por isso, João Gama, o candidato a Belém quer viralizar o apelo ao voto.

Sondagens com melhores resultados e sondagens com piores não abalam a confiança de Seguro.

Eu estou moralizadíssimo. Já reparou? Todas as sondagens que têm surgido, majoritariamente, dão-me condições de passar à segunda volta.

Vê a corrida apenas a dois, com André Ventura.

É que há aqui dois candidatos que estão em condições de passar à segunda volta, mas não é indiferente qual é que passa em primeiro lugar.

E encontra na chuva, um consolo.

Como sabem, uma campanha molhada é uma campanha abençoada.

Uma arruada interrompida pela chuva em Mafra, já na Lourinhã. No palco, no jantar comício, Seguro manteve as sondagens em mente para fazer um apelo ao voto.

Mas há outra viralização que precisa de acontecer. É cada uma e cada um de vós, de hoje até domingo, às 19h, não pare um segundo sequer para concentrarmos os votos da nossa candidatura. Utilizem as redes sociais, trabalhem, trabalhem para que no domingo se possa saber como é grande a vitória da nossa candidatura.

Foi na Lourinhã onde recebeu Susana Peralta, que sempre se mostrou contra o voto útil e partilhou elogios ao candidato socialista, mas também um desabafo.

Eu ficaria realmente muito satisfeita e, apesar de tudo, com alguma esperança no futuro, que o nosso país conseguisse eleger uma pessoa que é, sobretudo, um homem decente, mas também uma pessoa progressista, humanista e, espero eu, de esquerda. Muito obrigada.

Esquerda ou não, a economista e comentadora encontra em Seguro um travão à extrema-direita e à direita ultraliberal. Também na Lourinhã, Ana Jorge, antiga ministra da Saúde, subiu ao palco para elogiar a capacidade de Seguro para agregar e também a principal preocupação que Seguro trouxe para a campanha: a saúde se resolve com um pacto.

As reformas profundas, mas em que as pessoas estão primeiro, só são possíveis com consensos, como a história nos ensina.

Comício na Lourinhã, com António José Seguro a pedir uma viralização de votos para o levar à segunda volta.

O dia de António José Seguro, pela voz do jornalista João Gama. Amanhã o candidato apoiado pelo PS começa o dia em Montemor-o-Velho e acaba em Braga, numa ação dedicada aos jovens. Luís Montenegro avisa a base eleitoral da AD que não ter Marques Mendes na segunda volta é masoquismo político. Na segunda aparição na campanha eleitoral, o primeiro-ministro atirou aos que abandonaram o PSD para apoiar outros candidatos. Pegando na calculadora, fez contas para mostrar que Luís Marques Mendes deve estar na segunda volta. Miguel Vítor Dies.

Luís Montenegro voltou à campanha e perante as críticas, depois da primeira participação, quis vincar.

Há um partido, que é o PSD, que não quer ter em Belém uma extensão do governo. Nós não queremos, nem precisamos. Todos os outros são projetos de governação encapotados de projetos de presidente.

Não tem, nem quer, mas para colocar Marques Mendes em Belém, nesta reta final, é preciso fazer contas. E por isso o centro-direita tem que se unir para mostrar quanto vale.

Da extrema-direita em Portugal, representa 20%, tem uma possibilidade forte de estar na segunda volta. O espaço político da extrema-esquerda e do socialismo, com o qual está interligada, a extrema-esquerda e o socialismo valem em Portugal hoje 25% 30%, em boas contas, juntando aqueles cacos todos.

Luís Montenegro a apelar à união da base eleitoral da AD, que deu vitórias nas duas últimas legislativas. Já Marques Mendes também falou de contas, agora.

Esse espaço vale em Portugal 35%, 40%, hoje. E nós vamos aceitar que, no fim da noite eleitoral de domingo, esse espaço, que é o espaço mais representativo, pode ficar de fora? Eu pergunto: não acham isso estranho, incongruente? Não acham isso um exercício quase de masoquismo político?

Já Marques Mendes também se agarrou à calculadora, agora que um estudo de opinião lhe é mais favorável.

Finalmente, hoje mesmo, parece que a sondagem da rua começa a aparecer nas sondagens das televisões.

O candidato apoiado pela AD, na segunda vez que recebe o primeiro-ministro e com 48 horas pela frente até ao fim da campanha eleitoral.

Miguel Vitor Medos a acompanhar a campanha de Marques Mendes. Amanhã o dia começa em Amarante e termina na cidade do Porto. A situação no Irão atingiu um ponto crítico com o encerramento do espaço aéreo do país a voos comerciais. O governo iraniano afirmou já ter o controle da situação, após os protestos dos últimos dias, que já resultaram na morte de mais de 2500 pessoas. Entretanto, a Embaixada Britânica em Teerão foi fechada temporariamente e o presidente dos Estados Unidos descarta desistir de uma ação militar no Irão. Diz que, para já, vai ponderar. Trump afirma que os planos de execução de manifestantes no Irão foram já interrompidos.

"Disseram-nos que as mortes no Irão estão a parar. Pararam, estão a parar e não há planos para uma execução ou execuções. Fui informado disso por uma fonte confiável. Vamos descobrir. Tenho a certeza de que se isso acontecer, todos ficaremos muito chateados".

Ficam as declarações de Donald Trump. Antes disso, o chefe do Poder Judiciário iraniano sugeriu que os manifestantes detidos nos protestos das últimas semanas no país seriam sujeitos a julgamentos sumários e execuções. E a Dinamarca vai criar um grupo de trabalho para tentar superar as divergências com os Estados Unidos. O anúncio do Ministério dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, depois de uma reunião nesta quarta-feira na Casa Branca, que juntou a chefe da diplomacia da Gronelândia e uma equipa norte-americana. O objetivo será responder às preocupações de segurança norte-americanas, mas respeitando os limites da Dinamarca.

Decidimos formar um grupo de trabalho de alto nível para explorar se podemos encontrar um caminho comum daqui para frente. Este grupo, na nossa visão, deveria focar-se em como abordar as preocupações de segurança americanas, respeitando, ao mesmo tempo, as linhas vermelhas do reino da Dinamarca. Esperamos que esse grupo se encontre pela primeira vez dentro de poucas semanas.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca admitiu que as perspectivas de Copenhague e da Gronelândia continuam a divergir das dos Estados Unidos. E vamos ao desporto. O Futebol Clube do Porto eliminou o Benfica e está nas semifinais da Taça de Portugal. Venceu as Águias por uma bola a zero, gol aos 15 minutos, de autoria de Jan Bednarek. Na reação ao triunfo, Francesco Falcion congratula-se com o resultado da equipa azul e branca, mas já está a olhar para o próximo jogo no campeonato.

Estou feliz. Ganhar um jogo como o de hoje é sempre especial. De destacar a celebração e a conexão com os adeptos. Por isso, estou muito feliz com o resultado. Mas agora vamos arrefecer as ideias e acalmar, porque no domingo temos um jogo importante com o Vitória.

Menos animado está, naturalmente, José Mourinho, que considera que o Benfica merecia um resultado diferente.

Acho que sim. Não é fácil jogar contra o Porto, principalmente no Dragão, e fazê-lo da maneira como nós fizemos, acho que merecemos, obviamente, mais. Acho que o gol falhado, a oportunidade falhada no minuto 90, é elucidativo daquilo que eu estou a dizer. Não tivemos problemas no jogo. Controlámos bem. Com todos os problemas que tivemos, com ausências, com substituições forçadas, os rapazes tiveram muito bem no jogo.

Ainda esta noite de Taça de Portugal, houve grande surpresa. 47 anos depois, o Fafe está nas semifinais da prova Rainha. A equipa da terceira divisão eliminou o Braga por 2x1. Tudo dito neste noticiário das 04h00. A informação na Rádio Observador regressa às 05h00.