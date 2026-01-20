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Quatro horas. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. E no rescaldo da primeira volta das eleições presidenciais, a candidatura de António José Seguro está a começar a chegar à direita. São já várias as figuras que entre Seguro e Ventura escolhem declarar apoio ao candidato apoiado pelo Partido Socialista. É o caso de Rui Moreira, que revela que na segunda volta vai votar em António José Seguro. O mandatário da candidatura de Marques Mendes diz que a escolha é clara.

Estarei com António José Seguro nesta segunda volta. Sem nenhum desprezo para André Ventura, é óbvio que André Ventura disse em tempo que não queria ser presidente de todos os portugueses, queria ser presidente apenas de alguns portugueses, o que é perfeitamente legítimo. Eu quero um presidente que seja presidente de todos os portugueses, daqueles que pensam como eu e daqueles que pensam de forma diferente. Portanto, esta é a minha forma de ver a vida e considero que António José Seguro é, neste momento, uma pessoa que me dá essas garantias e por isso irei apoiar firmemente a candidatura de António José Seguro à segunda volta.

O antigo autarca do Porto, em declarações à SIC, afirma também que compreende a neutralidade manifestada por Luís Montenegro, que optou por não escolher nenhum dos lados. Isaltino Morais não diz objetivamente em quem vai votar, mas levanta o véu. Em Ventura não vota. O apoiante de Henrique Gouveia e Melo e presidente da Câmara de Oeiras diz que ainda está a digerir os resultados deste domingo e que mais à frente dará sinal de quem apoiará.

Obviamente, pelo meu percurso, eu nunca votaria em André Ventura, como é óbvio. Portanto, para mim isso está perfeitamente claro.

E, portanto, votará em António José Seguro?

Não disse que votava, em quem votava ainda. O que estou a dizer é que André Ventura não votarei.

Sabe em quem não vota.

Não, porque as eleições foram esta noite. Eu ainda estou a digerir a tristeza que me deu a votação que o almirante Gouveia e Melo teve e, portanto, eu diria que tenho que ir por os dias, eu direi claramente em quem vou votar.

Isaltino Morais, que deixa essa declaração de voto mais para frente. Antes foi Carlos Guimarães Pinto e Cecília Meireles clarificar que escolhem António José Seguro. O anúncio foi feito num espaço de comentário da SIC. O liberal Carlos Guimarães Pinto enaltece o perfil de António José Seguro, fala num voto claro, sem hesitações.

Não vou votar em António José Seguro como um mal menor. Estas são umas eleições presidenciais em que a personalidade, o caráter, o respeito pelas instituições, pela separação de poderes, são tão ou mais importantes do que o partido de origem e por isso parece-me claro que é esta a escolha. Nem sequer preciso justificar este voto falando no quão má a alternativa é. Basta uma consciência de que considero que ele pode vir a ser um bom presidente da República.

Mais cautelosa manifesta-se a centrista Cecília Meireles, que defende que António José Seguro reúne mais condições para o mais alto cargo da nação.

Eu acho que o presidente da República deve ser um árbitro mais do que um jogador. Não tenho dúvida nenhuma de que todos terão tentações partidárias, quer André Ventura, quer António José Seguro, mas acho que tendencialmente António José Seguro será mais árbitro do jogador. É uma escolha em que não me sinto bem representada. Acho que apesar de tudo, me sentirei menos não representada.

Cecília Meireles, do CDS, e Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, clarificam o sentido de voto na segunda volta. Votam em António José Seguro. Também Pedro Duarte, Miguel Poiares Maduro e Mário Amorim Lopes, todos eles de direita, já tinham sido claros quanto ao voto em António José Seguro na segunda volta. António José Seguro considera que este é um sinal de que está a ser bem-sucedido o apelo que fez aos democratas para que o apoiem na segunda volta das eleições. O repto foi lançado no discurso da vitória da primeira volta. Para Seguro, cautela, nada está ganho, mas adianta que há apoios no horizonte.

Representa que o apelo que eu ontem fiz está a ser bem-sucedido. Eu ontem apelei a todos os democratas, aos progressistas e aos humanistas para se juntarem a esta candidatura, que é uma candidatura pela liberdade e pela democracia, num momento muito exigente da vida do nosso país e da vida da Europa e até do mundo.

E vê também como uma resposta à atitude de Luís Montenegro?

Vejo estes apoios como manifestação de confiança e que correspondem a esse apelo que eu fiz. Fico feliz, muito feliz, e sei que há outros que estão em vias de ser também tornados públicos, isso é muito bom.

António José Seguro regressa esta terça-feira à estrada, vai visitar um centro de saúde na área metropolitana de Lisboa. Estão bem os dois portugueses envolvidos no acidente entre os dois comboios de alta velocidade no sul de Espanha. A informação foi confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. O segundo português que se encontrava entre os feridos foi assistido no Hospital Rainha Sofia, em Córdoba, e já teve alta. Já antes, o gabinete de Paulo Rangel, o ministro dos Negócios Estrangeiros, tinha informado que uma cidadã portuguesa estava em casa e bem de saúde O acidente ferroviário ocorreu no domingo à noite, envolveu dois comboios de alta velocidade. De acordo com as autoridades espanholas, morreram 40 pessoas e cerca de 150 ficaram feridas. Nos Estados Unidos, a Anistia Internacional alerta para uma trajetória perigosa do país, um ano depois do regresso de Donald Trump à Casa Branca. A Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos denuncia uma escalada autoritária e alerta para a erosão de direitos nos Estados Unidos. No relatório divulgado para assinalar o segundo mandato de Donald Trump, a Anistia Internacional acusa a administração de Trump de práticas repressivas contra a liberdade de expressão, bem como ataques à separação dos poderes. Os alarmes soam em particular no que diz respeito aos direitos de migrantes e refugiados, que, segundo a Anistia Internacional, estão a ser sistematicamente violados por parte da administração de Donald Trump. No desporto, amanhã é dia de Liga dos Campeões, penúltima jornada. Entra em campo o Sporting contra o Paris Saint-Germain, em Alvalade. O técnico Leonino desvaloriza as ausências de Yulmann, Pedro Gonçalves e Diomande. Rui Borges considera que vai defrontar a melhor equipa da Europa, mas garante que isso traz ainda mais motivação para os jogadores. Vamos ouvir esse registo de Rui Borges, que considera que defrontar o Paris Saint-Germain é um sinal positivo para a equipa. Não estamos agora neste momento em condições de ouvir esse registo de Rui Borges. Já o treinador do Paris Saint-Germain, Luís Henrique, recordou as recentes conquistas do Sporting e admite que a equipa tem muita qualidade. Antecipa um jogo desafiante frente aos leões. Sporting e Paris Saint-Germain, é um jogo que pode acompanhar aqui na Rádio Observador. Amanhã, às 20h. Fica por aqui este jornal das 16h. Em informação, estou de regresso às 17h. Até já.