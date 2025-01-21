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São 6 horas. As notícias com Maria Miguel Duarte.

Bom dia, começamos nos Estados Unidos. Donald Trump perdoou a 1500 pessoas condenadas pelo ataque ao Capitólio. Esta foi uma das primeiras ordens executivas assinadas por Trump. O novo presidente norte-americano anunciou os indultos para os condenados pela invasão ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021. Assim que chegou à Sala Oval, na Casa Branca, o republicano assinou uma ordem executiva que perdoa 1500 pessoas acusadas, mas ainda no desfile da inauguração, Donald Trump classifica os suspeitos de insurreição como reféns.

Agora começa o trabalho. Nós vencemos, mas agora começa o trabalho. Temos de os trazer de volta para casa. Hoje vou assinar os perdões aos reféns no dia do dia 16 de janeiro. Vamos tirá-los de lá.

Ainda na cerimônia em Washington, Trump assinou várias ordens executivas em palco, entre elas a retirada do Acordo de Paris, que o presidente norte-americano qualifica como injusto.

Vamos sair imediatamente dos injustos acordos climáticos de Paris. Os Estados Unidos não vão sabotar a sua própria indústria enquanto a China polui com impunidade.

Trump também aprovou novas tarifas para o Canadá e para o México a partir de dia 1 de fevereiro. Esta ordem executiva prevê novas tarifas ao comércio na ordem dos 25%. São estas algumas das primeiras medidas de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, mas ainda no desfile da inauguração, o novo presidente lembra os reféns no Médio Oriente.

Há reféns que regressaram e estão conosco hoje. Bem-vindas a casa. Não é uma boa situação. As três jovens senhoras chegaram a casa ontem, estão mais pessoas a chegar a casa. Isto não devia ter acontecido. Os três anos foram ridículos, nunca deviam ter acontecido.

Donald Trump, esta segunda-feira, no desfile da inauguração em Washington. Quem também passou pelo palco no início da cerimônia foi Elon Musk, que foi acusado por vários utilizadores nas redes sociais de ter feito uma saudação nazi durante o discurso na Capital One Arena. O momento aconteceu enquanto Musk agradecia aos apoiantes de Donald Trump e colocou a mão direita no peito e levantou, ao mesmo tempo, o braço. Já durante o discurso de tomada de posse, Donald Trump fez saber algumas das medidas que pretende implementar durante o mandato, entre elas enviar tropas para a fronteira com o México para, de acordo com o mesmo, defender os Estados Unidos da imigração ilegal. Já na economia, pretende atacar a inflação e descer os preços, inclusivamente no setor da energia. Donald Trump que garante que o melhor período da América começa agora. E em reação, Marcelo Rebelo de Sousa pede ao mundo para não se resignar perante Trump e para lutar pela paz. Foram declarações do chefe de Estado numa cerimônia no Palácio da Ajuda, no dia da tomada de posse de Donald Trump. O presidente da República deixa assim um apelo à comunidade internacional.

Toda a paz e a paz toda. Por muito que o realismo deste mesmo dia nos sopra o ouvido dizendo que esta não é a hora de toda a paz e da paz toda, que hoje é hora do egoísmo, do egocentrismo, do sucesso daqueles que pensam, querem e fazem tudo, menos construir a verdadeira paz. Há horas assim, em que a regra parece não ir no sentido da paz verdadeira, mas da paz que faz de conta. Há horas assim, mas não nos deixemos sucumbir por elas.

O apelo de Marcelo Rebelo de Sousa no dia da tomada de posse de Donald Trump como o presidente número 47 dos Estados Unidos da América. E no Médio Oriente, só esta segunda-feira, entraram mais de 900 caminhões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. É uma informação do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU. Este foi o segundo dia do cessar-fogo entre Israel e o Hamas. De recordar que o acordo prevê a entrada de 600 caminhões de ajuda humanitária todos os dias durante seis semanas. De acordo com a Reuters, o Hamas prometeu libertar o segundo grupo de reféns já este sábado, tal como tinha sido negociado com Israel. Olhamos agora para a atualidade nacional. A Proteção Civil elevou para cinco os distritos sob aviso laranja devido ao mau tempo. São eles Viana do Castelo, Braga, Porto, Beja e Faro. A medida foi tomada devido à passagem da depressão Garoe. Estão previstas assim chuvas fortes, trovoadas e ainda existe a possibilidade de granizo. O adjunto de Operações Nacionais da Proteção Civil, Carlos Mata, indica que a população foi avisada.

De acordo com informações do IPMA, prevê-se para os próximos dias um agravamento do estado do tempo, devido aos efeitos da depressão Garoe. Temos uma precipitação que poderá, por vezes, ser bastante forte e acompanhada de trovoada e ocasionalmente de granizo. Elevámos o estado de alerta especial para nível laranja nas regiões afetadas, que serão no norte do país, nomeadamente nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e também Beja e Faro. Emitimos também, há pouco tempo, um SMS preventivo, aqueles SMS que as pessoas recebem em casa com algumas indicações de alguns cuidados.

Declarações do adjunto de Operações Nacionais da Proteção Civil, Carlos Mata, que alerta para possíveis cheias durante os próximos dias. A Proteção Civil pede precaução nas estradas, cuidado com objetos que possam cair devido aos ventos fortes e também para a população evitar as zonas costeiras devido à agitação marítima. Mário Centeno é ouvido hoje no Parlamento sobre a política de recursos humanos do Banco de Portugal. A 8 de janeiro, os deputados aprovaram o requerimento do Chega para o governador do banco central ser ouvido sobre este tema. No requerimento, o Chega aponta, sem referir nomes, o caso recentemente vindo a público de um dos quadros do Banco de Portugal que estava a exercer funções como consultor e a auferir uma remuneração de cerca de €15 mil. A audição de Mário Centeno está marcada para às 11h. E a Iniciativa Liberal quer que o governador do Banco de Portugal passe a ser proposto por um órgão interno e não pelo governo. O partido propõe ainda um requisito: que a pessoa escolhida não tenha exercido funções governativas nos três anos anteriores. O partido liderado por Rui Rocha propõe que o Banco de Portugal passe a selecionar os candidatos através de um concurso público internacional. O Conselho Nacional do PSD reúne-se hoje com a situação política na agenda e a olhar para as eleições autárquicas. Esta é a primeira vez que o partido se reúne com a nova composição, saída do Congresso de dezembro. Na reunião, é esperado que sejam homologados alguns candidatos autárquicos de nomes que já foram previamente aprovados pelas distritais. Isto porque o documento de orientação estratégica para as eleições autárquicas define que todos os candidatos autárquicos sejam homologados pela direção até final de março. O Conselho Nacional do PSD está marcado para hoje, às 21h, e vai acontecer no Centro de Congressos de Lisboa. E na saúde, o Hospital de Vila Franca de Xira não está a receber doentes em maca no serviço de urgência até às 9h de hoje. O estabelecimento encontra-se com constrangimentos no serviço de urgência geral, isto de acordo com uma comunicação do Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Foi uma informação enviada esta segunda-feira, ao final da tarde, aos subcomandos regionais e bombeiros da área de influência do Hospital de Vila Franca de Xira. Os doentes transportados em macas estão a ser desviados para as urgências de outros hospitais. E para terminar, no futebol, o Benfica enfrenta o Barcelona numa partida a contar para a Liga dos Campeões. Na antevisão, o treinador do Benfica diz que espera uma equipa determinada em vencer. A dois jogos do fim da fase eliminatória da Liga dos Campeões, Bruno Lage faz as contas à possibilidade de qualificação direta e sublinha que a equipa tem capacidade para atingir o objetivo.

O nosso objetivo tem que ser, primeiro, olhar para o jogo e tentar vencer o jogo. E foi dessa maneira que nós nos preparámos. O segundo é olhar para os pontos. Há um estudo que nos diz que, eventualmente, 15 pontos pode chegar para o apuramento direto. Nós ainda estamos com a possibilidade de conquistar esses 15 pontos, mas o que temos de fazer é o foco no jogo de amanhã, jogarmos bem, criarmos as nossas oportunidades de gol, vencer o jogo.

O técnico dos encarnados, Bruno Lage, numa conferência de imprensa de antevisão. O Benfica-Barcelona joga-se esta terça-feira no Estádio da Luz. O apito inicial do encontro está marcado para as 20h, com análise e relato em direto aqui na Rádio Observador. É assim que fechamos este jornal das 6h. Voltamos a atualizar toda a informação quando forem 6h30. Até já.