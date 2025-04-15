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As notícias com Nadine Soares.

Bom dia. O Governo Regional da Madeira do PSD/CDS-PP toma hoje posse. O executivo liderado por Miguel Albuquerque inicia funções perante a Assembleia Regional no Salão Nobre do Parlamento, no Funchal. Este novo governo para a legislatura 2025-2029 decorre das eleições antecipadas de março. Miguel Albuquerque foi indigitado presidente do Governo Regional da Madeira por Irineu Barreto, representante da República. É o quinto liderado pelo social-democrata, que ocupa o cargo desde 2015, ano em que substituiu Alberto João Jardim. Ainda na política, noite marcada por debates para as eleições legislativas do próximo mês. No frente a frente entre Mariana Mortágua e Rui Tavares, a coordenadora bloquista diz que o que diferencia o Bloco de Esquerda do Partido Livre é a posição sobre o investimento na defesa. Mariana Mortágua defende que a Europa já investe o suficiente nesta área. Acrescenta, por isso, que a esquerda não pode aceitar que o projeto econômico europeu seja o armamento, em vez da habitação ou dos serviços públicos.

Porque a Europa tem um orçamento e uma capacidade militar que ultrapassa a da Rússia e, portanto, não é a defesa da Europa que está em causa. O que está em causa é alimentar uma indústria da defesa, é fazer com a justificação do armamento, aquilo que a Europa foi incapaz de fazer por causa das suas regras de austeridade e as suas regras erradas, que é ter um projeto econômico. Eu só quero terminar para dizer: não me parece que a esquerda possa aceitar que o projeto econômico da Europa seja o armamento. O projeto econômico da Europa tem de ser a habitação, os serviços públicos, a transição ecológica.

Do outro lado, Rui Tavares diz que a Europa não pode ser negacionista sobre o atual cenário internacional e defende que não se deve subestimar as políticas de Vladimir Putin.

Não, eu creio que a Europa não pode ser negacionista em relação às ameaças que estão à sua volta. Eu não gostaria que a Europa, em nenhuma situação, ficasse perante a ameaça de Putin. Foi uma ameaça em 2007 na Geórgia, 2014 na Ucrânia, 2022 na Ucrânia outra vez. Nós estamos aqui no Conselho de Oeiras. As tropas russas chegaram a Bucha. Bucha é como a distância de Alverca até aqui. Os senhores estiveram quase a tomar Kyiv. E, portanto, eu não quero que se pense que Putin é uma gripezinha, como Bolsonaro dizia do Covid e portanto, temos que nos preparar e preparamo-nos mesmo, que a ameaça venha ou não venha.

Declarações de Rui Tavares sobre o tema da defesa num debate com Mariana Mortágua transmitido pela SIC Notícias. Noutro debate da noite, Luís Montenegro esteve frente a frente com Rui Rocha. O líder da AD considera que a oposição está cada vez mais próxima das ideias da coligação PSD/CDS. Defende mesmo que há uma montenegrização da política portuguesa. O líder da AD fala numa situação reconfortante.

Eu tenho assistido, aliás, a uma grande aproximação de todos os partidos àquelas que são as propostas e à moderação da AD. Há uma certa montenegrização do pensamento político dos partidos da oposição. Basta ver aquilo que diziam sobre imigração, aquilo que diziam sobre segurança, aquilo que diziam sobre economia, sobre política fiscal, aquilo que diziam sobre a necessidade de recuperar a administração pública, de poder dar condições de valorização das carreiras, que também atraiam para a administração pública bons quadros e os fixem. Hoje, quase todos os partidos acabam por concordar com as linhas de orientação principais do governo, o que acaba por ser reconfortante para quem tem a linha orientadora, mas naturalmente continua a ser um desafio enorme para desenvolver o país.

Já do outro lado, Rui Rocha atira que Montenegro está cada vez mais parecido com António Costa. O líder dos liberais acusa o governo da AD de irresponsabilidade e de abandonar os portugueses.

As decisões que foram tomadas pela AD, por Luís Montenegro, ao longo desta viagem deste ano, puseram em causa precisamente duas questões fundamentais. A AD tinha prometido trazer estabilidade e a decisão de ir para uma moção de confiança pôs em causa essa estabilidade, porque Luís Montenegro sabia que avançando com a moção de confiança, estava a pôr o destino do país nas mãos de dois partidos manifestamente irresponsáveis, o Chega e o PS. Ora, quem põe o destino do país nas mãos e na decisão de partidos irresponsáveis, também tem uma cota parte de responsabilidade. Mas a outra questão, que é a questão fundamental, que é a questão das reformas, da mudança, essa também foi abandonada e foi abandonada logo a propósito do orçamento, por exemplo, quando Luís Montenegro decidiu encostar-se ao PS.

Os destaques do debate da IL e AD transmitido pela RTP, análise do editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes acredita que Montenegro pode ter conquistado mais eleitores indecisos.

Eu creio que ele poderá ter conquistado mais votos em pessoas que estejam indecisas entre a IL e o PSD, ou seja, principalmente naquele que for um eleitorado que arrisca menos e mais ao centro, porque de facto, a forma como defende o Serviço Nacional de Saúde etc., faz com que, junto a Rui Rocha, pareça de facto mais um moderado de centro e mais conservador nessa matéria, que é a defesa do Estado social.

A análise do editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, frente a frente de Luís Montenegro e Rui Rocha, a análise feita pelo editor de política do Observador. Outras notícias que marcam a atualidade: Portugal representou 25% da área ardida na Europa, depois de 2023 ter sucedido a 2020 como o ano mais quente de sempre, chegou a vez de 2024. A região Centro Sul e Sudeste do continente foram as mais afetadas e atingiram temperaturas médias recorde. Em Portugal, a maior preocupação foram os incêndios. 110 mil hectares arderam num espaço de uma semana, um quarto de toda a área ardida na Europa no ano passado. São dados do relatório anual sobre o clima do Observatório Europeu Copérnicus. Continua a observar-se uma tendência crescente das temperaturas na Europa e no mundo, com uma maior incidência de eventos meteorológicos extremos, como tempestades e cheias. É um artigo que pode ler com mais detalhe no site do Observador, assinado pelo jornalista Martim Andrade. E o governo vai conceder tolerância de ponto aos trabalhadores na tarde de Quinta-feira Santa, é o que indica um despacho assinado por Luís Montenegro. No documento, justifica-se a tolerância de ponto com a prática habitual de deslocações de muitas famílias fora dos locais de residência neste período de Páscoa. Fechamos na atualidade internacional. O Hamas vai responder à proposta de tréguas israelitas após consultas. Uma delegação do grupo viajou este fim de semana para o Cairo para conversações com representantes do Egito e do Qatar, que estão a atuar como mediadores no conflito. Mas o Hamas rejeita já a condição estabelecida por Israel, o desarmamento do grupo para o fim definitivo da guerra. Um responsável do Hamas revela à agência France Presse que esta condição é uma linha vermelha que não é negociável para o grupo palestiniano. Em comunicado, o Hamas explica que a proposta inclui a libertação de metade dos reféns na primeira semana, isto após o acordo, em troca de um cessar-fogo de pelo menos 45 dias. Para terminar a guerra, Israel exige o desarmamento do Hamas e de todos os grupos armados palestinianos em Gaza, uma condição já rejeitada pelo Hamas. É o ponto final neste noticiário. Voltamos a atualizar a informação às 06h30 da manhã. Até já.