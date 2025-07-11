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Seis horas. As notícias com Carlos Pedro.

Bom dia, Jornal das seis na Rádio Observador. A começar pelas autárquicas. Carlos Moedas é de novo candidato à presidência da Câmara de Lisboa, vai em busca do segundo mandato. Informação avançada pelo Expresso, que cita o autarca. Carlos Moedas diz que ainda tem muito para fazer pelos lisboetas. Numa entrevista ao Expresso, deixou também uma indireta a Alexandra Leitão, candidata pelo PS a Lisboa. Diz Carlos Moedas que em apenas quatro anos ninguém consegue resolver os males que um executivo socialista criou durante 14. Depois de um longo período de reflexão, o autarca avança assim na corrida a um segundo mandato e numa altura em que ainda não estão fechados os lugares nas listas com CDS e a Iniciativa Liberal. Na quarta-feira, o Observador tinha dado conta de um crescente mal-estar entre todas as partes, com liberais e democratas cristãos a lutarem pelos melhores lugares na aliança. Ainda de acordo com o Expresso, a apresentação da recandidatura de Carlos Moedas à Câmara de Lisboa acontece até ao final deste mês. E se as eleições autárquicas fossem hoje, Manuel Pizarro seria o novo presidente da Câmara Municipal do Porto. É o que revela uma nova sondagem do Iskete para o Expresso e para a SIC, que dá a vantagem ao candidato do PS em relação a Pedro Duarte, que encabeça a coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Ainda assim, os dois partidos que lideram a tabela de sondagens quase duplicam a intenção de voto. O PS passou de 8 para 36 e o PSD passou de 17 para 33% das intenções de voto. Em terceiro lugar, surge Miguel Correia, candidato do Chega, que reúne 9% das intenções de voto. Os resultados à esquerda mostram que PCP e Bloco vão ter dificuldades em eleger deputados para a Assembleia Municipal com 3 e 2% das intenções. Mais longe fica o Livre, com apenas 1%. Já no que diz respeito à abstenção, 12% dos inquiridos admitiram que no dia 12 de outubro não vão às urnas. É o tema que marcou o dia de ontem, a reprivatização da TAP. O ministro das Infraestruturas defende que manter a participação do Estado na transportadora aérea é garantir que, a longo prazo, a empresa valoriza. Em entrevista à RTP, Miguel Pinto Luz explica que o governo não optou por uma alienação de mais de 50% da empresa, porque considera que o importante é maximizar as sinergias com um parceiro internacional credível e assim valorizar a parte do Estado.

Porque acreditamos que ao alienar 49,9, maximizamos a oportunidade dos 50,1. Ou seja, nós alienamos 49,9, encontramos um parceiro internacional credível, que faça crescer a companhia, mais rotas, mais aviões, e isso vai valorizar a participação de 50,1. E, portanto, maximizamos desse ponto de vista o prêmio de controle futuro, maximizamos as sinergias e, acima de tudo, damos a oportunidade a que estes investidores que aparecem nesta primeira fase possam vir de fora da União Europeia.

Sobre o cenário de uma privatização da maioria do capital, mais apetecível para os potenciais compradores, o ministro das Infraestruturas garante que fica para o privado a gestão da empresa. Miguel Pinto Luz reforça ainda que o executivo vai ser criterioso na venda, pretende negociar apenas com companhias aéreas relevantes.

O governo só está disponível para vender a TAP a um parceiro industrial, ou seja, do setor, com dimensão relevante, eu disse-o ali na peça. O que é a dimensão relevante? Necessariamente maior do que a TAP, portanto, tenha garantias que possa escalar.

Mesmo que o negócio seja melhor no fundo.

Ainda que possa esse parceiro aparecer com um fundo. Isso já deixamos em aberto. Agora, estruturalmente, o negócio tem que ser estabelecido com parceiro de indústria. Para quê? Para haver sinergias, sinergias de rotas, de operação, de gestão da TAP. E é isso que nós procuramos.

À RTP, o ministro garante ainda que o governo quer salvaguardar todos os postos de trabalho durante as negociações de venda da TAP. Antes, ainda ontem, no briefing do Conselho de Ministros, Pinto Luz traçou os cinco objetivos da operação. São eles: recuperar montantes investidos pelo Estado, reforçar competências da aviação e rotas estratégicas, valorizar a TAP com investimento privado, manter a sede da empresa em Lisboa, assim como o hub, e ainda preservar o valor político da TAP. Nas reações a este anúncio do governo, as opiniões dividem-se entre os partidos. Destaque para o Chega, que pediu debate de urgência. O partido de André Ventura diz que só assim será possível clarificar o plano do executivo. Ontem, no programa Explicador da Rádio Observador, o deputado Carlos Barbosa pediu uma maior participação dos restantes partidos no processo de venda da TAP.

Porque achamos que não está ainda esclarecido a forma como está a ser feita e está a ser feita sem os partidos que estão na oposição e que também podem ter decisão neste processo, não estão a ser ouvidos, e que nós achamos que deve o próprio Parlamento ser ouvido sobre esta possível privatização.

Já o PS, pela deputada Marina Gonçalves, critica as declarações de Luís Montenegro, reitera que os socialistas vão manter a posição.

E por isso, da parte do Partido Socialista, a nossa posição é muito clara. As nossas questões, obviamente, as duas dimensões que colocamos, que são diferentes também do ponto de vista de decisão política, são para nós importantes e são fundamentais nesta discussão, e não temos nenhum motivo para mudar a nossa posição, sobretudo porque para nós a TAP é um ativo estratégico e não um poste de fundo, como disse o primeiro-ministro.

Do lado da Iniciativa Liberal, o deputado Jorge Miguel Teixeira acusa o governo de recuar no plano de reformas. O liberal defende que a TAP deve ser privatizada 100%.

E nas decisões fundamentais, que são de fato determinantes na decisão de que tipo de Estado é que nós queremos, o governo recua, e recua tão atrás

Que chegou a ser menos ambicioso do que António Costa no final do seu mandato, que chegou a afirmar que estava disposto a que a TAP fosse privatizada 100%. A posição da Iniciativa Liberal a este respeito é muito clara e tem sido a mesma ao longo dos anos. A TAP é para ser privatizada a 100%.

Pelo PSD, Alexandre Poço olha com satisfação para o início deste processo de privatização da TAP. O social-democrata lembra que a transportadora aérea só pode crescer com investimento privado.

É uma boa notícia para os portugueses. Tem como objetivo essencial recuperar, até ao limite do possível que a negociação permita, os montantes que o Estado investiu ao longo dos últimos anos na TAP. Eu recordava aqui que o Estado está impedido de investir mais na TAP, em virtude do acordo de reestruturação da empresa com a Comissão Europeia. E nesse sentido, para que a TAP possa crescer, para que a TAP possa ser uma empresa de maior relevância no panorama aeroportuário, ela necessita de um parceiro privado.

PSD, Chega, PS e Iniciativa Liberal ouvidos ontem no programa explicador da Rádio Observador. Recordo que o Chega já avançou com o pedido de um debate de urgência sobre a venda da transportadora aérea portuguesa. Mudamos de tema para a saúde. Urgências de obstetrícia encerradas no Barreiro. Um bebé nasceu ontem na Via Rápida IC21, a caminho do Hospital de Almada. O parto foi realizado pela própria família, avança o "Correio da Manhã". A mulher de 33 anos deslocava-se num veículo ligeiro para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, acompanhada pelo marido e pela mãe. Isto porque a urgência de obstetrícia do Barreiro está encerrada. De acordo com o "Correio da Manhã", a grávida entrou em contacto com o INEM, mas as dificuldades de comunicação impediram o socorro. O Centro de Orientação de Doentes Urgentes alega que não houve colaboração por parte dos utentes, que terão mesmo desligado o telefone. Também ontem, um bebé com 26 semanas, nascido a bordo de uma ambulância dos Bombeiros da Nazaré, morreu poucos minutos depois de chegar ao Hospital de Leiria. Nasceu prematuro a 10 minutos do hospital, morreu poucos minutos depois de apresentar um índice de Apgar 4, próximo de um quadro grave. É a terceira morte de um bebê em circunstâncias semelhantes nas últimas semanas. A Assembleia da República discute hoje se o conceito de violência obstétrica deve ser eliminado da lei que promove os direitos da mulher na gravidez e no parto. O debate surge no seguimento de um projeto de lei entregue pelo CDS-PP, que sugere a revogação da lei aprovada em março. De acordo com a lei, são considerados como violência obstétrica os atos físicos e verbais exercidos por profissionais de saúde que tenham como base um comportamento desumanizado ou abuso de medicalização. Na quarta-feira, a ministra da Saúde admitiu que a lei precisa de ser aperfeiçoada. Mudamos de tema. Vários militares no ativo estão envolvidos no treino de grupos neonazis e há suspeitas de que o grupo 1143 usou armas reais em jogos de guerra. É o que revela o semanário "Expresso" na edição de hoje, que cita conversas entre membros de grupos extremistas que, alegadamente, receberam formação com armas reais de ex-militares, mas também de militares no ativo. Falamos dos jogos bélicos realizados no início de 2023 e que se destinavam a preparar os extremistas para um cenário de guerra civil que esperavam que sucedesse. Desde há poucos meses, o grupo 1143 publicita a realização de jogos de guerra apenas, aparentemente, com espingardas de airsoft e armas de pressão com balas de plástico. Estes treinos paramilitares com armas airsoft estão a causar preocupação entre as autoridades portuguesas. Um alerta que aumentou de intensidade com as suspeitas de que possam estar a ser utilizadas armas reais com a ajuda de membros das Forças Armadas. No desporto, Portugal jogou hoje o encontro decisivo nas contas da fase de grupos do Europeu de Futebol Feminino. A adversária é a Bélgica. Já eliminadas, as belgas jogam apenas para cumprir calendário. Portugal joga a sobrevivência na competição. Ainda assim, as portuguesas não esperam facilidades de um adversário que no mês passado derrotou a equipa das Quinas por 3 x 0. Em caso de vitória, Portugal faz quatro pontos e consolida a melhor prestação de sempre em Europeus. Francisco Neto quer o triunfo, mas aponta para algo mais importante: o apuramento, que está dependente de outros fatores.

Só será a melhor se conseguirmos os nossos objetivos, que é passar. Claro que nós percebemos a pergunta, podemos chegar aos quatro pontos e mesmo assim ficar pelo caminho. Há equipas, às vezes, com três, como aconteceu em 2017, que com três pontos passaram. Portugal já foi campeão da Europa no masculino com três pontos na fase de grupos. Se fizermos os quatro pontos, mas não tivermos os gols suficientes, é sinal que não fomos competentes o suficiente para seguir em frente.

O selecionador nacional, Francisco Neto, na antevisão ao Portugal-Bélgica. A equipa das Quinas tem obrigatoriamente que vencer e esperar pela derrota da Itália perante a Espanha. Pelo meio, as portuguesas têm que anular uma desvantagem de seis gols para as italianas. A partida arranca às 20h e vai contar com relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador. Na atualidade internacional, os Estados Unidos vão aplicar novas taxas de 35% sobre os produtos importados do Canadá. Donald Trump publicou esta quinta-feira, nas redes sociais, a carta dirigida a Mark Carney, o primeiro-ministro do Canadá. Diz Trump que as tarifas de 35%, separadas de todas as outras tarifas setoriais, vão ser aplicadas a partir de agosto. Já em março, o norte-americano impôs uma tarifa de 25% sobre viaturas e peças de automóvel importadas desde o Canadá. Em junho, anunciou uma tarifa de 50% sobre as importações de aço e alumínio, também do Canadá. Agora, esta nova taxa de 35% sobre todos os produtos importados desde o país vizinho. O Papa Leão XIV quer voltar a Portugal logo que seja possível. A confirmação partiu do embaixador cessante de Portugal junto da Santa Sé, Domingues Fezas Vital, citado pelo "Correio da Manhã". Fezas Vital encontrou-se com Leão XIV no último sábado. Confessa agora que o sumo pontífice manifestou o desejo de voltar a Portugal depois de ter estado no país para a Jornada Mundial da Juventude em 2023. Fica por aqui este jornal. A informação regressa com a síntese das 18h30.