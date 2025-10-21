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As notícias com Nadine Soares. Bom dia. Luís Marques Mendes defende que é preciso aguardar o relatório definitivo sobre o acidente no Elevador da Glória. Diz que não pode haver impunidade, mas tem de haver clareza. É uma posição defendida esta noite em entrevista à CNN Portugal em relação ao relatório preliminar divulgado. O candidato à Presidência da República diz que nesta altura é preciso ter cautela.

Neste momento é preliminar, muita cautela, mas muita exigência relativamente ao futuro. Num acidente desta gravidade, com o número de mortos que ocorreu, não pode haver impunidade, tem que haver muita clareza, tem que haver causas muito concretas e eu espero que o relatório final leve em atenção isto.

Marques Mendes, ontem à noite, em entrevista à CNN Portugal. Já Carlos Moedas avisa que o acidente teve causas técnicas e não políticas. É uma reação do presidente da Câmara de Lisboa, que surge na sequência do relatório preliminar sobre o acidente do Elevador da Glória, que aponta falhas à Carris, quer na manutenção como na supervisão. O relatório revela que o cabo do elevador não estava certificado para o transporte de passageiros, como explica a grande repórter de economia do Observador, Ana Suspiro.

O cabo que foi instalado não correspondia às certificações que tinham sido feitas pelo departamento de engenharia da empresa a vários níveis, inclusive que não sequer estava certificado para ser utilizado em equipamentos de transporte de pessoas. E depois havia outras coisas mais técnicas, tem a ver com diâmetros e com as pesuras. Não consegue, contudo, nesta fase, o gabinete de investigação de acidentes estabelecer uma relação direta entre as duas coisas, ou seja, não tem a certeza de que foi essa a causa do acidente.

A jornalista Ana Suspiro acrescenta ainda que este relatório aponta falhas acumuladas à Carris.

Das propostas que foram recebidas, duas delas não cumpriam os requisitos, os cabos que eles se propunham fornecer não cumpriam os requisitos. E, no entanto, foi escolhida uma delas por uma razão que tinha a ver com a razão pela qual este procedimento foi lançado em 2022. A Carris precisava de fazer uma substituição da motorização no elevador de Santa Justa e, portanto, estava com pressa e aceitou a proposta que prometia entregar os cabos mais depressa. E por acaso era uma das duas cujas certificações não correspondiam àquilo que era necessário para estes equipamentos.

A jornalista Ana Suspiro com algumas das conclusões preliminares do acidente que aconteceu a 3 de setembro no Elevador da Glória. E a Carris diz que desconhece as falhas da empresa externa responsável pela manutenção. O relatório aponta, por exemplo, que as inspeções previstas para o dia do acidente estão registadas como executadas, mas há evidências que não foram feitas no horário indicado na folha de registo. Em comunicado, a Carris diz que o Conselho de Administração desconhecia estes factos, até porque esse incumprimento, garante, nunca foi reportado pela Direção de Manutenção do módulo elétrico, nem pelo gestor do contrato. Numa nota enviada ao Observador, a Carris ressalva que a informação ainda é incompleta, uma vez que o relatório final pode ficar pronto só em setembro do próximo ano. Este acidente, no Elevador da Glória, provocou 16 mortos e cerca de 20 feridos. António José Seguro agradece o apoio do PS à candidatura à Presidência da República, ainda assim sublinha que tem uma candidatura acima de partidos. É um agradecimento público feito ontem à noite em entrevista à Sic Notícias, um dia depois do Partido Socialista ter anunciado oficialmente o apoio ao antigo líder na corrida a Belém. António José Seguro diz que se sente honrado, revela que ligou ao secretário-geral do partido, José Luís Carneiro, a manifestar esse agradecimento. Ainda assim, o candidato a Belém deixa uma ressalva.

A minha candidatura é uma candidatura suprapartidária e que tem a sua própria estrutura. Nós temos mandatários distritais, mandatários concelhios, temos diretores de campanha distritais, concelhios, temos uma estrutura própria e obviamente todos aqueles que vierem e que sejam democratas, progressistas, humanistas, que é esse o meu apelo, que convirjam nesta candidatura, são todos muito bem-vindos. Esta não é uma extensão de um partido. Eu percebo que outras candidaturas são os partidos que as anunciam. No meu caso, não foi assim.

António José Seguro prepara-se para a corrida a Belém, quer ser um presidente da República diferente de Marcelo Rebelo de Sousa.

Eu serei um presidente muito mais ativo, de forma discreta, para resolver os problemas do que propriamente um presidente que todos os dias fala para aparecer nos telejornais. Nos últimos anos, tem havido uma política de tratar os sintomas e não tanto as causas dos problemas. Nós precisamos de erradicar as causas dos problemas. Isso leva mais tempo.

São declarações de António José Seguro em entrevista à Sic Notícias. O ex-presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, defende que o governo merece uma abstenção do PS no Orçamento do Estado. O socialista acusa o governo de esbanjar dinheiro guardado por antigos executivos socialistas.

Que a maior maldade que o grupo parlamentar do PS vai fazer ao atual governo, maldade que o atual governo merece, é mesmo abster-se no orçamento, impedindo-os de continuar a serem uma mera comissão eleitoral, rapando o fundo do tacho, que receberam bem recheado do ministro das Finanças, Fernando Medina, e dos seus predecessores.

Augusto Santos Silva, nas jornadas parlamentares do PS em Penafiel, o antigo presidente da Assembleia da República acusa o governo de ser especialista em degradar os serviços públicos. Está sob custódia da Polícia Judiciária a principal suspeita da tentativa de homicídio a José Manuel Anes. É a filha do antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. É o que avança um comunicado da PJ, que acrescenta que devido à gravidade da agressão, José Manuel Anes está internado no Hospital de São José, em Lisboa. O Observador apurou que o criminalista de 81 anos está livre de perigo e que a Polícia Judiciária está a investigar publicações nas redes sociais, alegadamente feitas pela filha de José Manuel Anes, que aludem à tentativa de homicídio. No desporto, José Mourinho recusa que as eleições do Benfica representem uma pressão acrescida sobre a equipa. No Reino Unido, na antevisão do jogo frente ao Newcastle, o técnico garante que o Benfica vai jogar como se fosse a última oportunidade do clube nesta competição.

Estão 18 pontos em disputa. Depois do jogo de amanhã, estarão 15. Se nós fizermos 15 pontos, qualificamo-nos. Nem precisamos de 15, nem precisamos de 14, nem precisamos de 13, nem precisamos de 12, provavelmente nem precisamos de 11. Portanto, o jogo de amanhã não é decisivo. Agora, nós jogaremos o jogo a pensar que sim, jogaremos o jogo como se fosse a nossa última oportunidade, mas não é.

Declarações de José Mourinho, técnico do Benfica. As Águias entram em campo hoje frente ao Newcastle às 8 horas, num jogo a contar para a Liga dos Campeões. Conta como sempre com relato e análise aqui na Rádio Observador. E a fechar este jornal. Ana Stasia vai regressar a Portugal já no próximo ano para um concerto no Campo Pequeno, data marcada para 27 de outubro, às nove da noite. É um espetáculo para celebrar 25 anos do álbum de estreia da cantora norte-americana, "Not That Kind". A notícia foi avançada pela promotora Everything Is New. Os bilhetes ficam à venda já esta sexta-feira. É a notícia de fecho aqui na Rádio Observador.