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Bom dia, eu sou a Nadine Soares, começa agora o jornal das seis da manhã e começamos com um aviso do Presidente da República. Não vai voltar atrás com a palavra no que toca ao pacote laboral apresentado pelo governo. Sem um acordo na concertação social, a reforma será vetada. Palavras de António José Seguro, que ainda mantém a esperança de que todos os envolvidos contribuam para uma convergência nesta matéria.

Sou uma pessoa otimista e eu considero que o país precisa muito de diálogo. Ainda não foi possível chegar a esse entendimento, segundo as declarações que foram feitas pela UGT, mas eu renovo essa necessidade de que o diálogo nunca se esgote, porque é através do diálogo que pode haver convergência.

Já o governo garante que a porta continua aberta para negociar as alterações à lei laboral. É uma garantia, antes destas declarações do Presidente da República, deixada pelo ministro da Presidência, Leitão Amaro.

Vamos aguardar a recepção da posição oficial da UGT, mas podemos afirmar que o governo está, como esteve sempre, com a porta aberta à negociação. Não vale a pena acrescentar mais palavras do que estas sobre isso. E é assim: o governo tem a porta aberta para completar a negociação. Que versão é que será enviada ao Parlamento? Será a versão aprovada em Conselho de Ministros.

Declarações de Leitão Amaro depois do Conselho de Ministros desta quinta-feira. A UGT que chumbou a versão mais recente do pacote laboral, que está a ser negociado com o Executivo e os patrões. O regresso do banco de horas individual e o alargamento da duração dos contratos a termo estão entre os pontos que impedem um acordo. Já os patrões mostram-se contra a UGT e rejeitam voltar à mesa de negociação. A CGTP também se pronunciou, volta a acusar o Executivo de excluir a central sindical. E voltamos a António José Seguro. O Presidente da República esteve esta quinta-feira em Pedrógão Grande. O chefe do Estado quer prevenir tragédias no futuro. Esteve lado a lado com os autarcas da região de Leiria e com o ministro da Administração Interna. Visitaram o memorial para as vítimas dos incêndios que assolaram Pedrógão Grande em 2017. O chefe de Estado reconfortou a população, que lhe pediu que não permita que a situação se volte a repetir. Vasco Maldonado Correia.

O senhor está aqui vivo.

Graças a Deus.

Não é? E com voz.

Emocionado com os testemunhos de quem sobreviveu, o Presidente da República visitou o memorial das vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande. Sai com uma certeza:

Nós temos que tirar daqui a melhor lição, já que não podemos dar vida a quem a perdeu.

A lição passa por não repetir os erros do passado e, por isso, Seguro deixa uma série de desejos urgentes.

Todo o material combustível que está nas nossas florestas, os caminhos florestais que estão impedidos, os acessos que continuam também impedidos, possam rapidamente ser limpos.

E fica a promessa de guardar na memória os testemunhos que vai recolhendo.

Eu posso-me ir embora amanhã para Lisboa, para a vida normal como Presidente da República, mas levo este território comigo.

Nove anos depois, a tragédia continua a assombrar a região, como evidencia Dina Duarte, presidente da Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande.

Aquilo que eu lhe peço é, dentro do seu grande magistério de influência, que faça com que não haja outros 2017.

António José Seguro lembra que não é ele quem toma as decisões.

Eu não detenho o poder executivo, mas tenho voz e tenho convicções.

E, por isso, passa a bola ao ministro da Administração Interna, que também acompanhou a visita. Luís Neves deixou o apelo à ajuda de toda a população para um ano mais difícil do que o habitual.

A minha obrigação, obrigação do governo, é alertar para que, de facto, este ano temos fatores de risco acrescidos e todos são necessários. E por isso, estamos a fazer o nosso trabalho no sentido de minorar a época que aí vem, que será seguramente muito difícil.

No bolso, o Presidente da República leva um convite, que vai ser ponderado, para realizar as cerimônias do 10 de junho na região de Leiria. Mas o principal desejo é que os próximos tempos tragam uma bem-vinda monotonia.

Que os seus mandatos venham a ser calmos. É o que eu lhe desejo de fundo do coração.

É uma coisa que eu não posso prometer, é que seja calmo.

Vasco Maldonado Correia, que acompanhou esta visita do Presidente da República a Pedrógão Grande. A primeira presidência aberta de António José Seguro, dedicada à região Centro, durou toda a semana, termina esta sexta-feira com outro dia dedicado à região de Leiria. Marta Temido garante que se ainda fosse ministra da Saúde, teria pedido serviços mínimos durante a greve do INEM em 2024, o que levou a várias mortes que tenham sido registadas pelos atrasos na prestação de socorro. A antiga ministra foi esta quinta-feira ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Instituto de Emergência Médica. Questionada pelo deputado André Rijo, do Partido Socialista, Marta Temido acredita que os portugueses vão saber tirar as devidas ilações sobre o que se passou durante esta greve.

Quero perguntar-lhe se acha que do ponto de vista da responsabilização política, este caso ficou órfão de responsabilização política.

Como disse, em cada momento, há eleições e os portugueses sabem retirar ilações. E, portanto, se isso aconteceu, tenho a certeza que serão retiradas as ilações oportunamente.

Marta Temido relembra que o caso da morte da grávida, que motivou a demissão em 2022, é exemplo do que defende quanto à assunção de responsabilidade política. Afirma que é um critério imprescindível. Na atualidade internacional, Donald Trump critica a postura do Irão sobre a passagem do Estreito de Ormuz. Nas últimas horas, o presidente norte-americano fez algumas publicações nas redes sociais, descreve a postura do Irão como muito inadequada sobre a passagem de petróleo no estreito de Ormuz. Apela ao país que acabe com os planos de cobrar taxas no estreito. Donald Trump deixa a ameaça de que o petróleo vai em breve Vai começar a fluir com ou sem a ajuda do Irã, o presidente norte-americano, que enaltece ao dizer que garantiu que o Irã nunca terá armas nucleares. O primeiro-ministro do Reino Unido conversou com Donald Trump para pedir a rápida reabertura do estreito de Ormuz. Os dois líderes conversaram por chamada telefônica e concordaram que, agora que há um cessar-fogo em vigor, a fase seguinte é alcançar uma solução prática para retomar o tráfego marítimo no estreito de Ormuz. É uma informação avançada por comunicado pelo governo britânico. São destaques da conversa entre Donald Trump e Keir Starmer. Portugal e mais oito países do sul da União Europeia apelam a uma trégua efetiva no Líbano. Os estados-membros do sul da União Europeia emitiram um comunicado em que se mostram satisfeitos com o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, mas deixam um apelo, pedem que o cessar-fogo seja cumprido em todo o Médio Oriente. O Chipre, a Croácia, Eslovênia, Espanha e ainda França, Grécia, Itália, Malta e, por fim, também Portugal, mostram-se preocupados com a violência que continua em larga escala. É a conclusão que sai do encontro que decorreu entre os ministros dos Negócios Estrangeiros destes nove países ao longo desta quinta-feira na Croácia. E na guerra da Ucrânia, um cessar-fogo de 32 horas. Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky concordam com uma trégua nos ataques devido à Páscoa Ortodoxa, uma data que se celebra no próximo domingo. A trégua temporária começa este sábado à tarde e termina no domingo à noite. É uma pausa que já tinha acontecido no ano passado. Na rede social X, o presidente norte-americano deixa um apelo ao homólogo russo que a trégua seja estendida para que a guerra termine de uma vez. Tempo ainda para olharmos para o desporto. O Futebol Clube do Porto e o Nottingham Forest empataram a uma bola no Estádio do Dragão. Jogo a contar para a Liga Europa. A equipe da casa abriu o marcador com o gol de William Gomes aos 11 minutos. Pouco depois, um autogolo de Martim Fernandes fechou este resultado. Na reação à partida, Francesco Farioli considera que o Futebol Clube do Porto ficou aquém em alguns momentos do jogo, mas ainda assim mereceu ganhar.

Acho que hoje houve apenas uma equipe que fez tudo para ganhar e essa equipe fomos nós. Tivemos muitas chances, acho que tivemos 18 remates à baliza. Então acho que criamos o suficiente para vencer, com o resultado bastante confortável, mas, de novo, se perderes o instinto assassino, perdes pontos e foi isso que aconteceu esta noite. Hoje, por alguns momentos, acho que não estivemos exatamente no nível que deveríamos estar, mas, como disse, contra uma equipe da Premier League, criar esta quantidade de oportunidades e acabar com o empate é uma pena, mas é o que é.

Declarações de Francesco Farioli, que defendia que o Futebol Clube do Porto até merecia ganhar depois deste empate a uma bola. Já o treinador da equipe inglesa, Vítor Pereira, admite que o adversário foi mais forte.

De fato, o Porto foi mais forte em termos de jogo. Eu fiz nove substituições do último jogo pra este. Tivemos, não há dúvida nenhuma, com alguma felicidade, não concedemos só um gol, fizemos dois, porque bonito seria se nós hoje, neste momento, estivéssemos aqui a falar, tínhamos ganho 2x1.

O Futebol Clube do Porto e o Nottingham Forest voltam a medir forças na próxima quinta-feira no City Ground, em Inglaterra. Outras notícias em destaque a esta hora. O novo sistema europeu de controle de fronteiras para cidadãos extraordinários, extracomunitários, aliás, entra hoje plenamente em vigor em toda a União Europeia, isto após um período faseado de implementação que provocou constrangimentos em Portugal, especialmente no aeroporto de Lisboa. O sistema substitui o carimbo no passaporte pelo registro digital de dados biométricos para cidadãos não pertencentes à União Europeia e passando assim a funcionar a 100% a partir de hoje. O sistema de depósito de reembolso entrou hoje em funcionamento em todo o país. O sistema, que abrange embalagens de plástico ou metal, de bebidas de uso único até três litros, com reembolso da taxa de €0,10 paga na compra de cada embalagem, a ser feito através de máquinas instaladas em todo o país. De acordo com experiências em outros países, os responsáveis deste projeto acreditam que o sistema vai permitir recolher muitas mais embalagens de bebidas de uso único, apontando para taxas de 90%. Em 2029, a ministra Maria Graça Carvalho espera que este sistema seja bem-sucedido. E fica por aqui este jornal das 06h, mas deixe-se ficar. Já a seguir, conferência de imprensa.