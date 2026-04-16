Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

São seis horas. As notícias com Nadine Soares.

Bom dia. Os deputados elegem hoje os representantes do Conselho de Estado após sucessivos adiamentos por impasse negocial entre o PSD, Chega e PS. Ficou ainda adiada para maio a escolha dos juízes para o Tribunal Constitucional, altura em que a Assembleia da República vai ter de escolher quatro de 13 juízes. A votação está marcada para esta tarde. Entre as 15h e as 17h, os deputados vão votar entre duas listas para a indicação de cinco membros do Conselho de Estado, o órgão de aconselhamento do Presidente da República. E ainda neste dia, as alterações à lei laboral voltam a ser discutidas à mesa da Concertação Social. Isto numa altura em que os parceiros continuam a aguardar audiências com o Presidente da República, António José Seguro. Agora, a ministra do Trabalho considera ser adequada uma reunião da Comissão Permanente da Concertação Social. Ainda sem adiantar detalhes, Maria Rosário Palma Ramalho reitera que as negociações não se vão arrastar para sempre. Falamos ainda do apagão do ano passado. Está quase a fazer um ano e o grupo de trabalho criado na Assembleia da República para discutir este evento, com a perspectiva da entrega do relatório no final deste mês, dele vão sair sugestões para o governo. A ideia é fazê-lo no dia 28 de abril, quando se completa precisamente um ano desde que Portugal continental e Espanha ficaram sem energia elétrica. Meses depois, o PS sugeriu a criação desse grupo de trabalho. Já foram ouvidas mais de 80 entidades e sem querer revelar para já pré-conclusões, o coordenador do grupo, Carlos Cação, avança pelo menos com esta data, estar aprovado a 28 de abril. Sobre o que poderá sair do grupo, o deputado social-democrata enaltece a postura de todos os grupos parlamentares e diz que poderá sair daqui uma espécie de guião para o governo.

É um guião que pode depois, cada grupo parlamentar ter alguma iniciativa parlamentar, algumas sugestões ao governo. Há aqui, efetivamente, um empenho de todos os grupos parlamentares de concluirmos este trabalho com sucesso, e ele vai ser conseguido, tenho a certeza absoluta. E a partir daí, depois também cabe a cada grupo parlamentar tomar as suas iniciativas legislativas em função das conclusões do relatório.

Do outro lado, o deputado socialista Pedro Vaz espera que o governo tome em consideração as conclusões do relatório final, mas levanta dúvidas.

Espero, apesar de este governo ter uma dimensão muito grande de autossuficiência, de soberba no que diz respeito às propostas das outras forças políticas ou mesmo até de outros stakeholders, de outras entidades da sociedade.

Pedro Vaz, do PS, e Carlos Cação, do PSD, ouvidos na Rádio Observador. Este ponto de situação relativo ao grupo de trabalho criado no Parlamento para debater o apagão do último ano é o destaque do "Onde Para o Caso" desta tarde, que pode ouvir depois do jornal das 17h, na Rádio Observador. E a Associação de Profissionais da Guarda mostra-se satisfeita com a reativação da Brigada de Trânsito, aliás, quase 20 anos depois. Foi extinta em 2007. A reativação é anunciada como uma das medidas do Ministro da Administração Interna para fazer face à sinistralidade nas estradas portuguesas. À Rádio Observador, César Nogueira, presidente da associação que representa os profissionais da GNR, defende que atualmente faz todo sentido haver esta unidade especializada.

As instituições atualmente estão a funcionar, coisa que em 2009 ou até 2009 não funcionavam tão bem. E por isso, situações como a Operação Central, que levou a essa investigação, isso dificilmente ocorrerá. Como disse, os tempos são outros, há mais fiscalização, há mais escrutínio, até por parte do cidadão.

Ainda assim, reitera que para a brigada funcionar é necessário mais meios e carreiras atrativas. A reativação da Brigada de Trânsito está incluída num pacote de medidas a implementar pelo Ministério da Administração Interna, como por exemplo, também, a alteração do Código da Estrada. E o Movimento Democrático de Mulheres apresentou uma queixa à Entidade Reguladora da Comunicação Social contra o programa da manhã da TVI, apresentado por Cristina Ferreira. A queixa foi também feita à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Em causa está a forma como foi abordado um caso de violação de uma menor no programa "2 às 10". O grupo de mulheres explica que as afirmações feitas pela apresentadora introduzem ambiguidades inaceitáveis sobre o conceito de consentimento. Cristina Ferreira terá dado a entender que no decorrer desta violação, em contexto de adrenalina, um não pode não ser percebido como um limite claro. Entretanto, a TVI já reagiu a esta polêmica. A estação considera que as palavras da apresentadora estão a ser descontextualizadas e alvo de manipulação. Em comunicado, garante que em nenhuma circunstância a televisão ou Cristina Ferreira concordaria com a banalização de violação ou sexo sem consentimento. Adianta que vai tratar do caso também em tribunal. E o ator Rui de Carvalho foi homenageado pela Assembleia da República numa cerimônia especial nos Passos Perdidos. O ator recebeu das mãos de José Pedro Aguiar-Branco o voto de saudação aprovado por todos os deputados. Sem querer emocionar-se, Rui de Carvalho pediu estima pela cultura e respeito pela democracia. Miguel Viterbo Dias.

A Assembleia da República levantou-se para aplaudir de pé Rui de Carvalho. Numa cerimônia incomum, Aguiar-Branco entregou ao ator o voto de saudação pela carreira, que Rui de Carvalho agradeceu emocionado.

É muito importante. Ao fim de 100 anos, ser homenageado assim é porque eu servi como deve ser.

O presidente do Parlamento aproveitou para vincar que esta saudação foi atribuída pela totalidade dos portugueses.

Esta dimensão excepcional da posiçãoDa Assembleia da República, que representa a totalidade do povo português, até porque o voto foi aprovado por unanimidade.

Numa sessão em que esteve também a Ministra da Cultura, vários atores, família e amigos, Rui de Carvalho pediu à filha Paula para ler uma mensagem.

"Não entendo como é possível não se ser democrata. Em minha casa, havia respeito pelas ideias dos outros. Por isso, muitas vezes pergunto-me como é possível não estarmos todos a lutar por um país melhor, em vez de estarmos todos a remar em sentido contrário. Tenho a certeza de que somos o país que a maioria dos países gostaria de ser".

E já no fim, lembrou de viva voz.

Estimar-lhe e amar-lhe. Acima de tudo, a liberdade e a democracia são as coisas mais belas que um homem pode ter.

Já com o regresso aos palcos apontados para o final de abril, Rui de Carvalho pediu ainda:

Se estimam a cultura, este país vai ser maior.

Miguel Vitero Dias a acompanhar a cerimónia de homenagem a Rui de Carvalho, que aos 99 anos tem regresso aos palcos planeados já para a próxima semana no Porto. Na atualidade internacional, os Estados Unidos impõem novas sanções ao setor petrolífero do Irão. É uma medida avançada pelo Departamento do Tesouro norte-americano, é uma sanção que vai ser aplicada a 20 pessoas, empresas e embarcações ligadas às elites do regime. Isto é, de acordo com o secretário Scott Bessent, entidades envolvidas com a rede do filho do antigo conselheiro do Irão, que acabou morto nos primeiros ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel. O cessar-fogo entre Israel e o Líbano estará também para breve, é o que avança o Financial Times, com recurso a duas fontes libanesas. Fontes que indicam que o acordo poderá entrar em vigor ainda esta semana, provavelmente depois das forças terrestres israelitas terminarem as operações no sul do país. Tempo ainda para olhar para o desporto. O Sporting disse adeus à Liga dos Campeões depois de ter empatado a zeros com o Arsenal em Londres. Falhou o apuramento histórico para as meias-finais. Os leões entravam nesta partida em desvantagem, depois de terem perdido com os ingleses na primeira mão dos quartos de final em Alvalade por 1 x 0. Desta forma, é o Arsenal que segue em frente. No entanto, na reação ao jogo, Rui Borges, técnico leonino, mostra-se orgulhoso dos jogadores, considera que mereciam, pelo menos, ter ido a prolongamento.

Acho que a palavra orgulho é certa pra falar da equipa e do grupo, dos jogadores. Acho que eles, por tudo que fizeram ao longo destes dois jogos, ou no cômputo geral dos dois jogos, acho que merecíamos mais, merecíamos pelo menos disputar o prolongamento hoje, porque acho que tanto num jogo como no outro, acho que as melhores oportunidades são de Sporting. O caráter, a personalidade que tivemos de equilibrar o jogo, de nos bater cara a cara com uma das melhores, considerada por todos, das melhores equipes da Europa, foi fantástico. Por isso, a palavra orgulho é a certa pra falar deste grupo de trabalho.

E com a época na reta final, o Sporting ainda vai jogar contra o Benfica e o Porto. Rui Borges destaca a ambição da equipa e apela ao apoio dos adeptos.

A ambição nunca nos faltou. Pelo contrário, fomos uma equipa sempre muito ambiciosa, muito corajosa, muito comprometida. É recuperar, respirar e pensar no jogo do Benfica com calma. Perceber que o Benfica é uma equipa que tá mais fresca nesse sentido, porque tá a jogar de semana a semana. Mas nós, dentro daquilo que é o nosso espírito, dentro daquilo que é a nossa ambição, em nossa casa, com a ajuda dos nossos adeptos também, a energia deles será muito importante.

Rui Borges, em conferência de imprensa, neste registo da Sport TV, termina assim a campanha europeia dos Leões. Não chegavam tão longe na competição há mais de 40 anos. E hoje o Futebol Clube do Porto joga, mas para a Liga Europa, Francesco Farioli quer fazer história contra o Nottingham Forest. O técnico azul e branco assume o desejo de conseguir a primeira vitória do clube em Inglaterra.

Viemos pra cá com o desejo de escrever uma página importante na história do Futebol Clube do Porto, com uma intenção clara e com o propósito firme de fazer os nossos adeptos felizes. Claro que se conseguirmos mudar a dinâmica do passado do Porto com equipes inglesas, será bom, mas a nossa prioridade é fazer um grande jogo, uma excelente exibição. E claro, se tivermos a oportunidade e se formos suficientemente bons para isso, passar à fase seguinte. Acho que é pra isso que realmente jogamos.

Depois do empate na primeira mão, os Dragões tentam amanhã contrariar o historial negativo em Inglaterra. Das 23 vezes que os Dragões foram à terra de Sua Majestade, nunca ganharam. Futebol Clube do Porto e Nottingham Forest jogam esta noite, às 20h, rumo às meias-finais da Liga Europa. Aqui na Rádio Observador, vamos contar, como sempre, com relato e comentário em direto. Fica por aqui este jornal das 06h, mas deixe-se ficar já a seguir conferência de imprensa.