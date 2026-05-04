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As notícias com Carlos Pedro.

Bom dia, Jornal das 6 na Rádio Observador. O gasóleo e a gasolina voltam a pesar mais na carteira a partir de hoje. Há nova subida do preço dos combustíveis. O gasóleo sobe entre os €0,085 a €0,10 por litro. Já a gasolina deve sofrer o aumento de €0,06. São os efeitos da instabilidade vivida no Médio Oriente, que promete continuar a fazer os preços oscilar. De recordar que o governo voltou a aprovar uma descida extraordinária do ISP de 1,6 cêntimos no gasóleo e 0,6 cêntimos na gasolina ontem. Em entrevista à Sic Notícias, a ministra do Ambiente defendeu que a redução generalizada dos impostos sobre os combustíveis não é, ainda assim, a solução mais eficaz para responder a este aumento dos preços. Maria da Graça Carvalho indica que é preferível ajudar por setores.

Estamos a acompanhar a situação, estamos a fazer o desconto do ISP correspondente ao IVA dos aumentos do combustível e estamos a optar por ajudar os setores. A diminuição dos impostos do combustível não nos parece, para já, a melhor solução. Preferimos ajudar setorialmente e isto por uma das razões: a ajuda setorial é mais eficiente do que uma ajuda generalizada. A ajuda generalizada tem também o impacto de incentivar a continuar a importar combustível.

A ministra afasta ainda um cenário de alarme devido a uma alegada falta de combustível. Diz que Portugal está bem.

Não nos parece. Isso seria um caso muito extremo, porque nós temos tido os contactos regulares com a refinaria, neste caso a Galp, também com as refinarias espanholas, e não há, neste momento, cenários de falta de-

Mesmo que a situação se mantenha durante muito tempo?

Pelo menos até agosto, temos a situação, o que nos diz todas as refinarias, mesmo as da Repsol, as cinco espanholas da Repsol, a Galp, que não há cenários de falta. Só no fim de agosto poderá haver uma pequena redução do jet fuel.

Maria da Graça Carvalho, em entrevista à Sic Notícias, a ministra do Ambiente garante ainda que não estão previstas restrições no consumo de combustíveis. Com críticas pelo meio, o Presidente da República promulgou ontem à noite a Lei da Nacionalidade, uma promulgação anunciada através de uma nota deixada no site da Presidência da República. Ainda assim, para o chefe de Estado, uma lei desta importância deveria assentar num maior consenso entre os partidos. Recordo que o diploma passou no Parlamento com os votos favoráveis de PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS-PP, todos partidos à direita. Também por isso, o presidente revela que desejava um documento sem marcas ideológicas do momento. No entanto, a lei é aprovada, diz António José Seguro, porque os critérios mais exigentes e o aumento dos prazos para a aquisição da nacionalidade não impedem a imprescindível proteção humanitária e a desejável integração dos menores. Facto que António José Seguro realça como importante e que deve ser considerado em eventuais futuras alterações legislativas. É o que diz o presidente da República. Ora, na análise, o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, explica os avisos para o futuro deixados pelo presidente da República.

Quem estava à espera que António José Seguro fosse um completo presidente à esquerda, que vetasse a lei porque ela não integra nenhum partido à esquerda, ele não fez isso. Quem estava à espera que ele apenas assinasse e não desse nenhum aviso, também errou, porque ele faz estes vários avisos à navegação. Imaginem uma pessoa quando se está a sentar no sofá onde já estão outras pessoas sentadas, tenta ganhar espaço com o corpo. Está a tentar ganhar espaço no sofá para dizer assim: "Atenção que daqui para frente, quando forem leis deste gênero, é bom que tentem esse maior consenso". Portanto, é um aviso sobre esta lei, que ele viabiliza, mas também é um aviso para o futuro relativamente a matérias que são aprovadas no Parlamento.

A análise do editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Dizer ainda que António José Seguro avisa que a lei não deve ser permanentemente alterada e pede especial atenção aos menores de idade. Reabre hoje a pesca da sardinha, após cinco meses de encerramento, tem um limite de 33.446 toneladas para a frota portuguesa, confirmou à Agência Lusa o Ministério da Agricultura e Mar. A pesca da sardinha tinha encerrado a 3 de dezembro para proteger o recurso. Recordo, Portugal e Espanha têm uma gestão partilhada da cota da sardinha. Na saúde, os trabalhadores do setor iniciam hoje uma greve de dois dias para reivindicar melhores salários e condições dignas de trabalho. Um protesto que inclui também uma manifestação em Lisboa. O pré-aviso é do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos. A greve está sujeita a serviços mínimos. Está ainda agendada para esta manhã de segunda-feira uma manifestação junto ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Lá fora, o Irão já reagiu à operação anunciada por Donald Trump, diz que é uma violação do acordo de cessar-fogo. Donald Trump anunciou ontem que hoje começa uma operação para guiar os navios retidos no estreito de Ormuz. O presidente norte-americano anunciou nas redes sociais o que chama de Projeto Liberdade e avisou o Irão para que não interfira nesta operação naval. Ainda assim, Teerão reage por intermédio de um legislador, cita a Al Jazeera, e acusa Washington de violar o acordo de cessar-fogo. Esta missão vai contar com elementos das Forças Armadas dos Estados Unidos. A imprensa norte-americana alertava para o início dessas operações ainda durante esta madrugada. Prevê o apoio de mais de 100 aeronaves e 15 mil homens. Entretanto, Donald Trump considera a proposta de 14 pontos do Irão inaceitável. São declarações relatadas por Nathan Guttman na rede social X. O jornalista falou com Trump. O presidente norte-americano diz que analisou com cuidado a proposta e diz agora que o documento é inaceitável. Admite, ainda assim, que o Irão está a esforçar-se para chegar a um acordo, mas o presidente norte-americano mostra-se insatisfeito com a proposta oferecida. Esta é a posição oficial dos Estados Unidos, que, de resto, já terá chegado a Teerão. A delegação iraniana diz estar a analisar esta resposta norte-americana. Ainda assim, insiste que vai deixar de fora, para já, as negociações sobre o programa nuclear, um ponto que, já se sabe, é prioridade na mesa de discussão para Donald Trump. A fechar com o desporto, Sporting e Vitória Sport Clube fecham hoje a jornada 32 da Primeira Liga. Já depois do Futebol Clube do Porto se ter sagrado campeão com o triunfo em casa por 1x0 diante do Alverca. Os Leões enfrentam uma das piores crises da época neste momento. São cinco jogos sem vencer, mas hoje podem voltar a igualar o Benfica no segundo lugar da prova. Rui Borges não pode contar com João Simões, Ulman, Fresneda e Ioannidis. Gonçalo Inácio ainda está em dúvida. A partida arranca às 20h15 em Alvalade. Conta com relato aqui na Rádio Observador. Em Itália, dizer que o Inter de Milão foi campeão. Os Nerazzurri a conquistar o 21° título de campeão italiano da história do clube, após vencer o Parma por 2x0. São temas para explorar no próximo "Vamos à Bola" com o jornalista Martim Madeira. Por agora, ponto final neste jornal. Já a seguir, o conference de imprensa com a jornalista Teresa Frer.