Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

São sete horas. As notícias com Rui Casanova.

O Eurogrupo vota na segunda-feira o nome do futuro vice-presidente do Banco Central Europeu. Mário Centeno destaca a importância deste cargo para Portugal e garante que tem experiência para o assumir. Mário Centeno explica, em entrevista ao "Observador", que avançou com a candidatura por duas razões: primeiro, porque Portugal não tem atualmente ninguém em conselhos executivos de reguladores ou supervisores na área financeira e, por outro lado, por uma questão pessoal, por achar que reúne a experiência necessária depois das passagens pelo Banco de Portugal, Conselho do BCE e presidência do Eurogrupo. O Eurogrupo, que reúne os ministros das Finanças da zona euro, vota depois de amanhã, segunda-feira, o nome do futuro vice-presidente do Banco Central Europeu. O cargo fica disponível em breve, no final de maio. São seis os candidatos. O Parlamento Europeu considera Mário Centeno e Mārtiņš Kazāks, governador do Banco Central da Letónia, como os candidatos preferenciais para o cargo escolhido. Tem de garantir o apoio de 72% dos Estados-membros. Caso não exista um consenso, os ministros podem deixar a discussão para mais tarde, com uma nova reunião já marcada para 16 de fevereiro. Em entrevista ao "Observador", Mário Centeno admite que a discussão se possa arrastar para fevereiro, mas destaca que o objetivo que foi assumido em dezembro, quando se estabeleceu o calendário deste processo, é que se deveria tomar a decisão no dia 19, próxima segunda-feira. O ex-governador do Banco de Portugal, antigo ministro das Finanças, afirma ainda que já recolheu o apoio de vários países de diferentes zonas geográficas da área do euro, no entanto, sem os nomear, e acrescenta que os grandes países ainda estão em processo de decisão, como é normal. É o que sublinha Centeno. O governo português apresentou formalmente a candidatura de Mário Centeno na semana passada, no último dia do prazo para a entrega de nomes, na sequência de um pedido do próprio ex-ministro das Finanças e antigo governador do Banco de Portugal. Este é o artigo que faz manchete a esta hora no site do "Observador". É um artigo assinado pelo jornalista da editoria de economia, Edgar Caetano. O Ministério Público abriu um inquérito ao caso do feto encontrado morto no Hospital CUF Tejo, em Lisboa. Numa resposta à Agência Lusa, a Procuradoria-Geral da República confirma a instauração de um inquérito ao caso e adianta que o Ministério Público determinou a realização da autópsia médico-legal ao feto. De acordo com a CNN Portugal, que avançou esta notícia ontem, a mulher terá dado à luz numa casa de banho no hospital, um feto morto com cerca de 30 semanas, tendo depois tentado desfazer-se do corpo na sanita da casa de banho. A CNN Portugal adianta que a mulher, de 33 anos, portuguesa, não terá informado os serviços clínicos de que estava grávida e o companheiro afirmou também desconhecer a gravidez. Entretanto, o "Observador" confirmou que o caso transitou para a Polícia Judiciária, que já abriu uma investigação. O Hospital CUF Tejo ainda não se pronunciou sobre este caso. Este fim de semana há quatro urgências do SNS encerradas. São elas as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais do Barreiro e Caldas da Rainha. Estão encerradas tanto hoje como amanhã. É o que indica o portal oficial do Serviço Nacional de Saúde, sendo que ontem havia também a indicação de que a urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Vila Franca de Xira ia estar encerrada este fim de semana, mas a esta hora essa informação já não consta do site oficial do SNS. É um dia histórico para o comércio no mundo. É assinado este sábado o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. 25 anos depois do início das negociações, vão ser abertas as portas para a maior zona de livre comércio do mundo. A assinatura do acordo vai acontecer em Assunção, na capital do Paraguai. Vão estar presentes a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países que integram o Mercosul. A presidente da Comissão Europeia saúda Lula da Silva pelo papel que diz ter sido determinante no âmbito do acordo do Mercosul. Ursula von der Leyen esteve no Brasil para uma reunião trilateral com António Costa e o presidente brasileiro. A líder do Executivo comunitário fala num acordo poderoso.

"O acordo da União Europeia-Mercosul envia uma mensagem poderosa. Diz: bem-vindos ao maior mercado do mundo e à maior zona de comércio livre do planeta. Este é o poder da parceria e da abertura. Este é o poder da amizade e da compreensão entre povos e regiões através dos oceanos. E é assim que criamos prosperidade real, uma prosperidade que é partilhada."

Também o presidente do Brasil afirma que vai ser feita história com este acordo. Lula da Silva quer restaurar a relação com a Comunidade Europeia no momento que diz é também decisivo para a economia do Brasil.

A União Europeia e o Mercosul farão história ao criar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 720 milhões de pessoas e um Produto Interno Bruto de US$ 22 trilhões. Essa é uma parceria baseada no multilateralismo.

Lula da Silva, em declarações numa conferência de imprensa ao lado de Ursula von der Leyen e António Costa. Mais de 25 anos depois do início das negociações, o tratado entre a União Europeia e o Mercosul vai ser oficializado hoje em Assunção, a capital do Paraguai. Este acordo vai criar uma das maiores zonas de comércio livre do mundo, com mais de 700 milhões de consumidores. Vai permitir aos europeus exportar mais veículos, maquinaria, vinhos e bebidas espirituosas para a América do Sul, enquanto no sentido contrário, vai ser facilitada a entrada na Europa de produtos como carne, açúcar e arroz. Uma delegação da Ucrânia voltou hoje a Miami, nos Estados Unidos, para manter negociações sobre o acordo de paz para o conflito com a Rússia. A delegação é composta pelo secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, pelo chefe de gabinete da presidência e pelo líder do grupo parlamentar Servo do Povo. Representantes norte-americanos negoceiam separadamente com Kiev e Moscovo há vários meses, um acordo que visa pôr fim a quase quatro anos de conflito, mas as partes continuam separadas, sobretudo em relação ao futuro dos territórios ocupados e às garantias de segurança à Kiev para evitar uma nova agressão russa. Esta nova ronda de contactos surge em plena nova vaga de ataques aéreos em grande escala da Rússia, que levaram o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a declarar o estado de emergência no setor energético do país. Vamos ao desporto. Neste Jornal da Chefe, da Rádio Observador. O Sporting venceu o Casa Pia, em Alvalade, por 3 x 0 ontem à noite, na abertura da jornada 18 do campeonato. Geny Catám bisou ainda na primeira parte e Daniel Bragança fechou o marcador perto do final da partida. Com esta vitória, o Sporting distancia-se provisoriamente do Benfica e aproxima-se do líder Futebol Clube do Porto à condição. Rui Borges admite dificuldades em perceber a dinâmica da equipa adversária, mas fala num resultado justo em Alvalade.

Controlamos muito bem os dois médios, muito bem, Simões Moreira, muito bem, um grande jogo também. Por isso acho que foi um resultado que acaba por ser justo.

Do lado do Casa Pia, apesar da derrota, o técnico Álvaro Pacheco, que se estreou ao comando técnico dos Gansos, destacou o bom desempenho dos jogadores em Alvalade.

Penso que a segunda parte foi diferente daquela primeira, em que conseguimos equilibrar, conseguir dividir, criar oportunidades. Conseguimos criar também no nosso processo ofensivo algum desconforto do Sporting.

Sporting 3, Casa Pia 0, foi o resultado final deste jogo na abertura da jornada 18 da Lia Portugal Betclic. Hoje é a vez do Benfica entrar em campo. Os encarnados defrontam o Rio Ave em Vila do Conde. José Mourinho diz que vai à caça do Sporting e Porto no campeonato, uma expressão utilizada pelo treinador do Benfica na conferência de imprensa de antevisão desta partida.

Estamos com tudo, estamos motivados para dar caça, digamos assim, caça entre aspas, respeitosamente, às duas equipas que estão à nossa frente. Depois do empate em Braga, voltar a vitórias no campeonato.

José Mourinho confirma ainda a ausência de Richard Rios para os próximos três jogos, por causa de uma lesão do jogador colombiano. Já Sotiris Sylaidopoulos, o técnico do Rio Ave, afirma que para esta partida os jogadores têm uma motivação extra, visto que vão jogar contra o Benfica.

Espero um jogo muito difícil. O Benfica é sempre o Benfica, é uma grande equipa, com grandes jogadores e um treinador fantástico, por isso vai ser muito exigente para nós. Mas, por outro lado, também é um grande desafio. Às vezes, nestes jogos contra grandes clubes, é mais fácil motivar os jogadores, porque eles têm essa motivação interna e todos querem jogar e ter o melhor desempenho possível. Por isso, espero que seja um jogo interessante e vamos dar o nosso melhor para conseguir tirar algo positivo dele.

Os técnicos a lançarem esta partida, Rio Ave-Benfica, para a jornada 18 da Primeira Liga de futebol. Joga-se hoje às 20h30 em Vila do Conde. Jogo com relato e comentários em direto numa emissão especial de desporto para ouvir aqui na Rádio Observador. É com o desporto que fechamos este Jornal da Chefe. Eu estou de regresso já a seguir para atualizar toda a informação numa nova síntese às 19h30.