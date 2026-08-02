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As notícias com Rui Casanova.

Bom dia. O governo português apoia a realização de um Conselho da União Europeia de ministros do Interior para discutir a crise migratória em Ceuta, mas continua a rejeitar a suspensão do espaço Schengen. Esta reunião de emergência vai acontecer na próxima terça-feira. O pedido inicial partiu de Espanha, depois, um grupo de 22 Estados-membros reforçou a necessidade deste conselho. Portugal não se integrou neste grupo de países, mas vai participar no debate e apoia a discussão. Numa publicação na rede social X, Luís Montenegro diz que é a favor da realização deste Conselho da União Europeia de ministros do Interior, mas o primeiro-ministro tem rejeitado respostas mais restritivas defendidas por alguns governos e insiste numa política de regulação e humanismo. É a expressão utilizada por Luís Montenegro nesta publicação. O chefe do governo já avisou, por exemplo, que rejeita a suspensão do espaço Schengen. Em causa, a crise migratória em Ceuta, depois de mais de 60 mil migrantes entrarem no território espanhol a partir de Marrocos, com registro de pelo menos 67 mortos. Entretanto, Espanha garante que a situação continua a voltar à normalidade. Praticamente todos os migrantes que entraram em Ceuta regressaram entretanto a Marrocos. É o que garantem as autoridades espanholas. Ainda assim, há relatos de espaços de acolhimento completamente sobrelotados. É naturalmente um assunto que vamos continuar a desenvolver ao longo desta manhã aqui na Rádio Observador. Donald Trump cancelou o ataque que estava previsto contra o Irã. O presidente dos Estados Unidos anuncia que há a perspectiva de um novo acordo. Donald Trump afirma que estava pronto para atacar o Irã com terror e força militar que não eram vistos desde a Segunda Guerra Mundial, mas explica que aceitou travar a ofensiva a pedido do próprio Irã e de outros países do Médio Oriente, após terem sido alcançadas bases para um novo acordo. É o que escreve o presidente dos Estados Unidos numa publicação na rede social Truth Social divulgada esta madrugada. Trump garante ter o apoio de Israel neste processo. Afirma também que este entendimento prevê a reabertura do estreito de Ormuz, bem como o fim da ameaça nuclear iraniana. O cancelamento deste ataque surge numa altura em que o Médio Oriente estava em alerta máximo para uma eventual ofensiva dos Estados Unidos. Entretanto, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em entrevista à Fox News, afirma que o Irão está agora mais disponível para negociar com os Estados Unidos. É um tema para analisar no gabinete de guerra das manhãs 360 de fim de semana, deste domingo, para ouvir depois do jornal das 10. Destaque agora para o incêndio de Valpaços. Está dominado, mas mais de 700 operacionais, apoiados por 230 viaturas, continuam no terreno para evitar que as chamas voltem a sair de controle. O fogo, que começou em Valpaços, distrito de Vila Real, na terça-feira, foi ontem dominado de madrugada, depois de atingir Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, já no distrito de Bragança. A Proteção Civil explica que o incêndio está controlado, mas ainda não extinto. Por isso, continua o trabalho dos operacionais no terreno. São mais de 700, apoiados por 230 viaturas. É o que indica a esta hora a Proteção Civil. O autarca de Valpaços alerta que o fogo destruiu 16 mil hectares de terreno durante a semana. Vamos ao desporto. O Futebol Clube do Porto conquistou a Supertaça. Os Dragões venceram o Torreense por 1 x 0. Conquistam assim a Supertaça número 25 da história e começam a nova temporada com mais um troféu. Valeu o gol de Viktor Frohlich aos 38 minutos. Vamos às reações. Francesco Farioli admite que a vitória não foi fácil. Agora é tempo de celebrar, mas o técnico portista também já olha para o campeonato.

"Foi uma partida muito difícil. Mérito total ao Torreense pela organização e pela qualidade de muitos jogadores. É uma equipa muito física, que complicou bastante a nossa vida, mas era importante vencer e conseguimos. Agora temos algumas horas para comemorar e depois, foco total na próxima semana e no início do campeonato."

Análise de Francesco Farioli, técnico vencedor desta partida, já a olhar para o início da liga. Já o técnico do Torreense, Luís Tralhão, diz que apesar da derrota, sai orgulhoso do que os jogadores fizeram em campo.

"Fazer o jogo que fizemos aqui hoje enche-me de orgulho. Fico muito entusiasmado também para o que aí vem. Por outro lado, já estou começado a habituar a ganhar taças. E sentir que ficamos perto, ficamos tão perto. Não existem vitórias morais, mas há aqui um sentimento agridoce. Muito orgulhoso pelo que fizemos em campo. Acho que o Futebol Clube do Porto e nós tivemos quase o mesmo número de oportunidades. Não tenho a estatística, mas sentimos que estivemos muito próximos de marcar. Obviamente, estamos a jogar com uma equipa de um poderio fantástico, uma intensidade brutal, mas honestamente, hoje, acho que pelo menos era justo irmos para o prolongamento."

Análise de Luís Tralhão, treinador do Torreense. Declarações dos dois técnicos desta partida no final do jogo à Sport TV. Supertaça Cândido de Oliveira, vitória do Futebol Clube do Porto por 1 x 0 frente ao Torreense, gol de Viktor Frohlich. A partida que marca o arranque oficial da temporada 2026-2027 correu esta noite no Estádio Cidade de Coimbra. Vai ser um tema em destaque no "E o Campeão É?" desta manhã, para ouvir depois da síntese das 11h30, das manhãs 360 fim de semana, aqui na Rádio Observador. É o ponto final neste jornal das 7. As notícias estão de regresso já a seguir, numa nova síntese às 7h30. Até já.