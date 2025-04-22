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Bom dia, são 8:02. As notícias na Rádio Observador com Carla Jorge Carvalho. O Patriarca de Lisboa considera que a mensagem e a postura do Papa Francisco vai influenciar o sucessor e admite que seria maravilhoso que fosse um português.

São os destaques das declarações do Patriarca de Lisboa. Na última hora, aqui na Rádio Observador, Rui Valério deixa vários elogios ao legado de Francisco.

Eu estou profundamente convencido que seja o magistério proclamado do Papa Francisco, as suas homilias, as suas mensagens, seja, sobretudo, os seus gestos, representam e foram para a humanidade esta semente que agora está a germinar e que vai dar frutos. E eu tenho a certeza que são frutos maravilhosos, sobretudo no capítulo da paz, no capítulo da compreensão e no capítulo da fraternidade. É um gesto e uma postura que eu tenho a certeza que vai perdurar e vai atuar em toda a sociedade, não só dentro da igreja.

O Patriarca de Lisboa, Rui Valério, diz que Francisco teve um olhar holístico sobre o mundo e que foi isso que o destacou em relação a outros papas. Rui Valério deseja que o próximo seja tão bom como os antecessores e repete que seria maravilhoso voltar a ter um português no trono de São Pedro.

O Vaticano anuncia que a causa da morte do Papa Francisco foi um AVC.

Fala numa falha cardíaca irreversível, uma informação que foi confirmada ontem à noite. As exéquias vão decorrer ao longo dos próximos nove dias, com o funeral previsto para o próximo fim de semana, sendo que hoje vai realizar-se a primeira congregação de cardeais para confirmar os pormenores das cerimónias fúnebres. Vamos novamente em direto até ao Vaticano, ao encontro do enviado especial da Rádio Observador, Luís Soares. Luís, a Praça de São Pedro já abriu?

A praça abriu há cerca de uma hora e agora, Carla, bom dia mais uma vez, o cenário é bem diferente daquele que eu relatava e que via há cerca de uma hora. Há já muito mais gente a chegar à Praça de São Pedro, alguns em grupo, até em oração, a percorrer as ruas que vão até à zona de entrada para a Praça de São Pedro, que já se vai compondo. No entanto, têm ainda de passar por controles de segurança até poderem efetivamente entrar na Praça de São Pedro. Também ao longo deste dia e nas próximas horas irão chegando esses cardeais que vão definir as cerimónias fúnebres do Papa Francisco, sendo certo que a imprensa italiana está a apontar para a possibilidade do funeral acontecer no próximo sábado, mas ao longo deste dia saberemos exatamente como é que tudo vai decorrer. O certo é que, para já, o corpo do Papa está na Casa de Santa Marta, aqui bem perto da Basílica de São Pedro, sendo que amanhã o corpo deve ser trasladado para a Basílica. Para já, continua a chegar muita gente. Há bandeiras de todo o mundo que se vão vendo por aqui, pessoas que querem prestar uma última homenagem ao Papa Francisco.

A reportagem do Luís Soares está na Praça de São Pedro, que já abriu, aguardando-se os pormenores sobre a data exata do funeral. Mas há pouco, Volodymyr Zelensky já indicou à Agência France-Presse que deverá ir ao funeral do Papa. Também Donald Trump e Emmanuel Macron já tinham, eles próprios, confirmado a presença.

E de Roma passamos para Fátima.

É lá que está a repórter Nadine Soares. Bom dia, Nadine. Ainda é cedo e, por isso, ainda há poucos fiéis aí no santuário.

Sim, ainda é cedo e o santuário, agora sim, está em completo silêncio. Já decorreu a missa das 7h, na Capelinha das Aparições. Contou com a presença de uma dezena de fiéis, que entretanto já abandonaram o espaço. Estamos agora à entrada do santuário para entender se chegam mais fiéis para prestar homenagem ao Papa Francisco. Para já, há pouco movimento. Como dizia, apesar de ser cedo, hoje sente-se mais tranquilidade em relação ao dia de ontem, em que os fiéis descreviam um ambiente mais pesado. Não fosse esse o dia em que se soube também a perda do Papa Francisco. Não há nenhuma cerimónia planeada para esta manhã, apenas o toque do finado, o toque duplo do sino, uma homenagem ao Papa Francisco, que deve tocar até ao funeral do sumo pontífice. Para já, um dia bastante sereno no Santuário de Fátima, que ainda está a começar. Ao longo da manhã são esperados mais fiéis para prestar essa homenagem a Papa Francisco.

Nadine Soares no Santuário de Fátima. É um dia de semana. Estamos numa terça-feira, dia de trabalho. O presidente da República falou ao país ontem à noite, a partir do Palácio de Belém, para sublinhar precisamente a importância do legado deixado por Francisco. Marcelo Rebelo de Sousa fala no amigo tardio, mas intenso de Portugal.

Pedro Nuno Santos e Paulo Raimundo distanciaram-se dos tempos da geringonça no debate de ontem à noite na RTP.

O secretário-geral do PCP saiu ao ataque, colou o PS à AD, lembrando que os socialistas viabilizaram o orçamento do Estado.

O PS, quando viabilizou o orçamento do Estado, o PSD do CDS, não viabilizou o país. O que viabilizou foi 1800 milhões de euros de benefícios fiscais para as grandes empresas.

Na resposta, Pedro Nuno Santos rejeita esta ideia do PCP. Fala mesmo numa crítica injusta.

O PCP comete um erro. Ele voltou a fazê-lo aqui, equiparar o Partido Socialista à AD. Isso não é correto, não é justo.

O secretário-geral socialista diz mesmo que é um erro histórico fazer esta comparação.

Já André Ventura e Mariana Mortágua tiveram um debate aceso sobre imigração e tarifas.

Em que a coordenadora do bloco usou Legos para explicar as importações portuguesas.

75% das importações em Portugal vêm da União Europeia. Isto que aqui está, que é a invasão chinesa. Isto que aqui está são 5%.

Já o líder do Chega insistiu na necessidade de proteger a economia nacional e os produtores europeus.

Nós temos os seus amigos da China, da Índia, do Bangladesh, da Tailândia e de outros, a produzir em massa e invadir os mercados da União Europeia.

A habitação foi também um tema neste debate. A coordenadora do bloco insiste nos tetos máximos para as rendas. André Ventura acusa Mortágua de defender a ocupação ilegal de casas.

São agora 8:08, Carla. Antes do Três Toques, que outras notícias marcam esta manhã de terça-feira?

Vítor Hugo Salgado, investigado por suspeitas de violência doméstica, anunciou que vai deixar o cargo de presidente da Federação de Braga do PS. Em comunicado, lamenta também que o Partido Socialista não apoie a recandidatura à Câmara de Vizela. O Observador avançou este fim de semana que o socialista está a ser investigado por suspeitas do crime de violência doméstica. A GNR registou cinco mortes em mais de 2300 acidentes na Operação Páscoa. Os dados foram divulgados há pouco, em comunicado. Já a PSP registou 1400 acidentes, 902 pessoas detidas, sobretudo por crimes rodoviários.