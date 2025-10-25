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São 8 horas. "Jornal das Oito" com edição do Rui Casanova. Rui, começamos no desporto, porque hoje é dia de eleições presidenciais no Sport Lisboa e Benfica. É a eleição mais concorrida da história do clube e as urnas abrem daqui a meia hora.

Os sócios podem votar entre 8h30 e às 22h. Há mais de 160 mil sócios aptos para votar nestas eleições. Caso nenhum dos seis candidatos consiga a maioria dos votos, ou seja, mais de 50%, vai ser realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, que está marcada para 8 de novembro. Por isso, é preciso fazer contas e há um número mágico, José Rafael Lopes.

51% dos votos assegura uma eleição imediata à primeira volta. Nas eleições do Benfica, o caso ficaria logo resolvido, mas não é certo que nenhum deles o consiga. Vamos à contagem, a começar com o incumbente, Rui Costa.

Queremos um Benfica grandioso em todas as frentes, um clube moderno, único e vencedor.

Rui Costa é o atual presidente do Benfica, procura a reeleição. Aos 53 anos, tem passado como presidente, dirigente e antiga glória do clube encarnado. Rui Costa chegou à presidência do clube após a demissão de Luís Filipe Vieira. Agora volta a apresentar-se ao sufrágio nas eleições mais concorridas de que há memória no clube. Quem também está de regresso é Luís Filipe Vieira, empresário com 76 anos.

Sou o único candidato que não tem riscos para os benfiquistas. Votar em mim não é um tiro no escuro.

Vieira foi o presidente do Benfica entre 2003 e 2021. É o mais titulado na história do clube, com destaque para 22 títulos no futebol masculino. Deixou o clube de forma precoce devido a suspeitas de vários crimes na Operação Cartão Vermelho. Na corrida eleitoral, há um candidato que volta a apresentar-se ao sufrágio após ter falhado a eleição no passado. João Noronha Lopes encabeça a lista E.F.

Passei o último ano a preparar-me para isto. Estudei o clube, reuni com muitos clubes estrangeiros e, principalmente, tive a preocupação de reunir uma equipa.

Formado em Direito, perdeu as eleições para Vieira em 2020, onde alcançou 34% dos votos. Agora pretende melhorar e vencer o ato eleitoral. No currículo, conta com uma passagem no clube como vice-presidente de Manuel Vilarinho. A lista B na corrida à presidência é encabeçada por Martim Meyer.

A nossa proposta é a única que explica como pôr o Benfica de novo no caminho das vitórias do futebol.

Gestor. Com 51 anos, é candidato pela primeira vez. Martim Meyer não tem ligações à gestão recente do clube. Gera empresas do ramo automóvel e da mobilidade desde 2012. Agora pretende ser presidente do Benfica. A lista C conta com João Diogo Mantegas como líder.

Queremos devolver ao Benfica tudo aquilo que o Benfica nos deu. Fazemos com sentido de responsabilidade e com plena convicção de um amor profundo.

Aos 42 anos, o advogado é candidato pela primeira vez à direção do Benfica. João Diogo Mantegas é professor convidado na Liga Business School. Agora pretende também ser o próximo presidente do clube da Luz com a candidatura "O Benfica Vencerá". A lista de candidatos fecha com a candidatura de Cristóvão Carvalho.

Pensei em um Benfica ambicioso, pensei em um Benfica europeu.

O advogado de 53 anos é também candidato pela primeira vez. Fez carreira em Direito e tem como baluarte a gestão financeira do clube encarnado.

José Rafael Lopes, com o perfil dos candidatos à presidência do Benfica. Há 108 mesas espalhadas por Portugal e pelo mundo, mesas de voto. É expectável que o Pavilhão da Luz seja o local com mais afluência. Também hoje é dia de jogo. O Benfica recebe o Arouca no Estádio da Luz às 20h30.

E a Rádio Observador tem preparado uma emissão especial para acompanhar as eleições no Benfica e, claro, este jogo Benfica-Arouca é um assunto para seguir ao longo do dia com análise e reportagem em direto. Rui, destaque agora para a corrida a Belém. Eduardo Ferro Rodrigues diz que ainda está em período de reflexão sobre que candidato apoiar.

Eduardo Ferro Rodrigues, ex-secretário-geral do PS, antigo presidente da Assembleia da República, afirma ao Observador que desde 1980 vota no candidato presidencial apoiado pelo Partido Socialista. Ora, o PS formalizou recentemente o apoio a António José Seguro na corrida a Belém, mas Ferro Rodrigues não se atravessa com o apoio ao ex-secretário-geral socialista. Garante que está em período de reflexão e que vai esperar pelos debates. Ao Observador, adianta apenas que vai votar em quem lhe der mais garantias de firmeza no combate à extrema-direita.

Eduardo Ferro Rodrigues, que promete também manter-se à margem desta campanha.

Sim, afirma que não tenciona assumir qualquer protagonismo, é o que afirma ao Observador. Ferro Rodrigues foi um dos socialistas que chegou a desejar que António Sampaio da Nova entrasse nesta corrida a Belém, mas o antigo reitor da Universidade de Lisboa não chegou a avançar. De recordar também que na semana passada Francisco Assis desafiou Ferro Rodrigues e também Santos Silva a apoiarem António José Seguro, um apelo que, até ver, não teve efeito.

Este é um artigo em manchete a esta hora no site do Observador. O Tribunal Constitucional deixou a CDU a um voto do Chega em Lisboa e ordenou a recontagem de uma secção de voto.

O Tribunal Constitucional deu provimento ao recurso da CDU para a recontagem de votos na freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa. Ora, nesta freguesia, a CDU teve um voto nulo, validado a seu favor. Ao Chega, aconteceu precisamente o contrário. Ou seja, havia uma diferença de três votos entre os dois partidos, que agora é encurtada para um. Ou seja, a CDU aproxima-se do Chega. Vai ser agora feita a recontagem na secção de voto número 28 da freguesia de São Domingos de Benfica. Com esta decisão, a CDU continua a ter a possibilidade de reeleger a vereadora Ana Jara, que tinha perdido o lugar no executivo municipal para o segundo vereador do Chega.

Luís Montenegro acredita que a criação das urgências regionais vai ajudar a resolver a crise no Serviço Nacional de Saúde.

A medida foi anunciada ontem por Ana Paula Martins. O objetivo da Ministra da Saúde é juntar dois ou mais serviços de urgências e o governo pretende avançar já no início de 2026 na Península de Setúbal. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, está confiante de que as urgências regionais vão ter um bom resultado e contribuir para uma melhoria do funcionamento do SNS.

Há um problema mais acentuado na região de Lisboa, na região da Península de Setúbal Também na região de Leiria, mas sobretudo na região de Lisboa e da Península de Setúbal, cuja resolução, a partir de agora, tem mecanismos que são, do ponto de vista do nosso edifício jurídico, mais adequados a poder dar uma resposta às pessoas, que é aquilo que interessa. E, nomeadamente, a possibilidade de haver urgências regionais com centros de excelência e de desempenho elevado é uma forma para nós podermos ultrapassar o que tem sido o constrangimento de funcionamento de algumas urgências.

Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas ontem à noite, à margem do velório do antigo ministro da Justiça, Laborim Lúcio. Este regime de urgências regionais ainda vai ser negociado com os sindicados médicos, que têm afirmado que estão contra a medida.

Já o secretário-geral do PS acusou o governo de falhar completamente na saúde e no plano que a ministra anunciou há um ano e meio.

Para José Luís Carneiro, a criação das urgências regionais mostra que o governo não está a conseguir resolver as falhas do SNS.

É o reconhecimento do falhanço do plano do governo de há um ano e meio. Há um ano e meio o governo apresentou um plano para a saúde. Falhou na sua totalidade, falhou a ministra, falharam os responsáveis que assumiram esses compromissos. Como se vê, nós quando propusemos ao governo uma proposta para a gestão da emergência hospitalar, tínhamos razão, porque o governo falhou e a prova que falhou é que já vai para o quarto presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica. Mas o mais grave é as consultas de cirurgia, nomeadamente oncológicas, estarem a aumentar.

Para além da criação das urgências regionais, José Luís Carneiro chama também a atenção para as sucessivas substituições na liderança do INEM, declarações do secretário-geral socialista ontem à noite em Braga, à margem de uma sessão com militantes para discutir o orçamento do Estado para 2026.

E é o ponto final no Jornal das Oito.