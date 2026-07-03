Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Portugal venceu esta madrugada a seleção da Croácia por 2 x 1 e garantiu a passagem às oitavas de final do Mundial de Futebol. A seleção portuguesa vai agora defrontar a Espanha.

Já na próxima segunda-feira. Portugal teve de esperar pelo último minuto para resolver a partida desta noite. Marcaram Gonçalo Ramos, aos 90 minutos mais quatro. Cristiano Ronaldo marcou primeiro, ao minuto 68. No final do encontro, o capitão da seleção nacional falou de um jogo sofrido, mas disse também que isso é normal quando estamos nesta fase do Campeonato do Mundo.

Para ganhar uma competição desta magnitude, há que saber sofrer. Tocou hoje, acho que foi um jogo bastante interessante para os espectadores. Controlámos bastante a primeira parte, na segunda parte foi um pouco caótico o jogo, mas é normal, eles marcaram, a gente entrou um pouco em estresse, em pânico, mas depois o desbloqueio emocional teve quando marcamos o pênalti e a partir daí o jogo foi mais fácil. Depois tivemos mais um pouco de dificuldade, mas a competição é isto, temos que estar preparados e continuar.

Cristiano Ronaldo a falar na zona mista, também no final do jogo, mas já na conferência de imprensa, o selecionador nacional deixou elogios à equipa portuguesa.

Fico muito satisfeito, porque na segunda parte tivemos muito coração, mas também muita capacidade para utilizar diferentes perfis e ajustar aquilo que precisamos. Claro que agora, no Mundial, precisamos de melhorar em todos os jogos, há aspetos que precisamos de utilizar bem, mas acho que é um dia para estar muito orgulhoso dos nossos jogadores. O jogo foi fantástico para o adepto em geral.

Análise de Roberto Martínez, que olha já para o próximo encontro frente a Espanha, diz que vai ser um jogo fantástico.

Nós respeitamos muito a qualidade da Espanha, mas é uma equipa europeia. Nós conhecemos a Espanha muito bem, eles conhecem também o que nós somos e acho que vai ser um jogo fantástico, mas um jogo europeu dentro do Mundial. Duas equipas que querem a bola, que querem procurar a baliza rápido e criar oportunidades. Então acho que vai ser um grande jogo.

Roberto Martínez na conferência de imprensa, depois de Portugal ter batido a Croácia por 2 x 1 e garantir a presença nas oitavas de final do Campeonato Mundial. O jogo com Espanha vai ser na próxima segunda-feira, 20h, hora de Lisboa, vai realizar-se na cidade de Dallas, nos Estados Unidos.

E Carla, foram milhares os adeptos que festejaram a vitória portuguesa em Portugal, mas também no Canadá.

Também lá a comitiva portuguesa foi recebida no hotel onde está hospedada, por um autêntico mar de gente, portugueses e lusodescendentes que vivem em Toronto. O relato é trazido pelo enviado especial d'"O Observador", Miguel Cordeiro.

É impressionante o mar de gente que está em frente ao Hotel Delta no momento em que chega o autocarro. Cristiano Ronaldo foi à janela agradecer o carinho, houve outros jogadores a fazer o mesmo. É uma loucura. Estamos a falar de uma cidade que tem uma das maiores comunidades portuguesas em todo o mundo e essas pessoas estão a vibrar imenso com o que aconteceu, mas já estavam a vibrar antes do jogo. É impressionante o carinho que estão a dar também à seleção.

Miguel Cordais, no Diário do Mundial desta manhã, com o relato da festa feita ontem no Canadá, depois da vitória portuguesa frente à Croácia.

Falamos agora da situação que começou em Vouzela, este incêndio no distrito de Viseu já alastrou até Aveiro, mobiliza neste momento quase 900 operacionais.

E é o que está a preocupar mais as autoridades esta manhã, uma vez que está a ameaçar habitações e também pelas difíceis condições de combate às chamas. O ponto de situação foi feito pelo comandante José Costa, da Proteção Civil, esta manhã, à Rádio Observador.

É um incêndio que preocupa mais. Está ativo, tem um perímetro bastante extenso entre Vouzela e Águeda. Temos condições meteorológicas muito difíceis, com vento forte, humidade relativa baixa e também temperaturas elevadas, mesmo durante a noite. Existem várias habitações ameaçadas no perímetro do incêndio. Houve também alguns anexos agrícolas que arderam, onde está a fazer levantamento agora com o dia. Registaram-se também três operacionais com feridos leves, bombeiros, e ainda um civil com ferimentos, nomeadamente queimaduras. A linha ferroviária do Vouga também está interdita entre Mourisca do Vouga e Águeda.

Oitocentos e oitenta e sete bombeiros estão, nesta altura, no incêndio que começou em Vouzela. Estão acompanhados por mais de 270 meios terrestres. De acordo com o site da Proteção Civil, também já há, neste momento, um meio aéreo no local. O fogo chegou ao distrito de Aveiro, obrigou ao corte da linha ferroviária do Vouga, entre Mourisca do Vouga e Águeda. Há um total de quatro feridos, três bombeiros e um civil foram transportados para o hospital com queimaduras leves. Além deste incêndio, no distrito de Viseu, há mais três fogos ativos em Portugal continental, de grandes dimensões, em Barcelos, Cinfães e Castelo de Paiva, onde estão 200 operacionais, sendo que nas próximas horas vão estar envolvidos também vários meios aéreos nestes quatro incêndios ativos.

O país está em situação de alerta desde a meia-noite e assim vai ficar até segunda-feira.

Devido às altas temperaturas, também durante a noite e ainda pelas previsões de vento muito forte. O governo proibiu o acesso, circulação e permanência no interior de certos espaços e caminhos florestais. Está também proibida a realização de queimadas e de trabalho com maquinaria. O primeiro-ministro garante que o Executivo está a prevenir ao máximo situações extremas. Em declarações no Canadá, onde assistiu ao jogo da seleção nacional, Luís Montenegro avisa, no entanto, que os próximos dias serão muito difíceis.

Estamos a prevenir ao máximo para não termos depois de ter situações mais extremas. Mas há coisas que nós não dominamos, nós não dominamos a natureza.

Comportamentos que muitas vezes são também associados a fenômenos criminosos. Essa parte é uma parte que nós temos de combater e é isso que vamos fazer também.

Garantias deixadas esta noite pelo primeiro-ministro, que está em Toronto, no Canadá. Os autarcas socialistas em Grândola e Vila Velha de Ródão contrariam a oposição oficial do PS, que acusa o Governo de estar a travar a entrega de habitações vazias por razões eleitorais. Foi uma acusação que surgiu pela voz do secretário-geral socialista, José Luís Carneiro. Diz que há casas prontas e vazias à espera de serem entregues quando houver novas eleições. Só que são habitações destinadas à Bolsa Nacional de Alojamento Temporário e também ao arrendamento acessível. Os socialistas acusam o Governo de ter uma atitude desumana, mas são os autarcas do próprio partido a apontar para questões burocráticas. É o que explica o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes.

O próprio presidente da junta dessa freguesia do Conselho Grândola, onde estão as casas, explica-nos, depois podemos ir lá mais em detalhe, que o que prendeu teve a ver com questões de financiamento. O Estado tem que ter sempre um parceiro ou entidade do Estado, neste caso, a Junta de Freguesia ou promotor, para esta rede nacional de uma IPS especializada.

Para as casas de emergência, ou seja, de acolhimento de emergência.

E neste caso, até havia um acordo com a Casa Padre Américo e depois com a APAV, e até foi bastante testado até o fim com a APAV. Só que o financiamento não havia ainda e não há ainda um acordo relativamente àquilo que o Instituto da Segurança Social pode pagar à associação. Portanto, não avançou por isso.

As explicações deixadas pelo editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, que está na história do dia de hoje. São agora 08h08, Carla, antes dos Momentos de Glória, que outras notícias marcam esta manhã de sexta-feira? O Parlamento vota hoje a chamada Lei das Burcas e também a criação de penas acessórias para a perda de nacionalidade. Dois temas que foram consensualizados entre PSD e CHEGA, mas agora há divergências. André Ventura anunciou ontem que vai votar contra as alterações que foram apresentadas pelos sociais-democratas. Esta manhã também os deputados vão tentar eleger o nome proposto por PS e PSD para a Provedora de Justiça, o nome de Luísa Neto. O ataque russo de ontem a Kiev provocou pelo menos 30 vítimas mortais. É o balanço mais recente feito pelas equipes de socorro. A capital ucraniana foi alvo de um ataque com 500 drones e mais de 70 mísseis. O autarca de Kiev diz que é o maior ataque desde o início da guerra. Volodymyr Zelensky já prometeu, entretanto, retaliar.