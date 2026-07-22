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Vamos às notícias. Jornal das 8, com a Carla Jorge de Carvalho. Carla, a época especial de exames vai ser aberta a todos os alunos elegíveis para a segunda fase e vai decorrer entre os dias 3 e 8 de setembro.

Em comunicado, o Ministério da Educação esclarece também que os alunos que realizarem o exame, tanto na segunda fase como na época especial, vão ficar depois com a melhor nota entre os dois resultados. Carlos Pedro, é a solução que o governo encontrou para minimizar o impacto das falhas nas classificações das provas.

E para o Ministério da Educação, que admitiu os erros no processo de digitalização destas provas, esta é, para todos os efeitos, uma segunda fase. Por isso, e ao contrário do que tinha sido referido por Fernando Alexandre ontem de manhã no Parlamento, todos os alunos que forem à segunda fase estão também elegíveis para a época especial. Contará depois, para efeito de pauta, o melhor resultado. Mas vamos às datas dos exames, que decorrem entre segunda e sexta-feira da segunda semana de setembro. Dia 3, na segunda-feira, há exames, por exemplo, de Português e Economia A. No dia seguinte, dia 4, há exames de História, Biologia e Geologia e Geometria Descritiva. Dia 7, os alunos são avaliados nas disciplinas de Matemática e Filosofia e no dia 8, o último desta época especial, há espaço para os exames de Física e Química, Inglês e Geografia.

E ainda não se conhecem todas as notas da primeira fase em algumas disciplinas. Geografia é precisamente um dos casos mais complicados. Carlos, há um novo alerta para um possível erro.

Sim, é um alerta deixado pela Associação de Professores de Geografia, que apela à verificação urgente do item 12.1 do exame de Geografia, que foi realizado por 16 mil alunos, é preciso esclarecer e recordar também que o júri nacional de exames já tinha alargado o prazo de inscrição para a segunda fase dos exames de Geografia, precisamente devido a um erro na avaliação de dois itens.

Isto numa altura em que decorrem as candidaturas de acesso ao ensino superior, com números muito mais baixos do que o normal, Carlos.

No primeiro dia de candidaturas, na segunda-feira, inscreveram-se apenas 304 alunos. Ora, no ano passado, também no primeiro dia de candidaturas, houve 10 mil registos. O governo anunciou ontem também que a segunda fase de candidaturas às universidades vai decorrer entre os dias 24 de agosto e 22 de setembro. Os resultados são depois afixados no dia 30 do mesmo mês de setembro.

A decorrer está esta primeira fase de candidaturas ao ensino superior. Vai ser até 6 de agosto. Os resultados vão ser divulgados no dia 23, também de agosto. Carlos Pedro, aqui com as informações divulgadas ontem à noite pelo Ministério da Educação acerca dos exames nacionais e também do acesso ao ensino superior.

A Polícia Judiciária celebrou 17 contratos com a empresa do empreiteiro amigo do Luís Neves entre 2019 e 2025, negócios que envolveram um total superior a €2.200.000.

Um valor acima do que foi inicialmente divulgado pela Judiciária é o que pode ler-se na lista enviada ao Observador. Em apenas três contratos de empreitadas nas sedes da Polícia Judiciária, na Guarda e em Évora, a empresa de João Carvalho faturou mais €345 mil do que era suposto. Noutros exemplos revelados pelo Observador, no Departamento de Investigação Criminal da Guarda, foram gastos mais de 1,2 milhões de euros. Na Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, o contrato chegou perto do milhão de euros e foram ainda gastos quase 100 mil nas instalações da Judiciária do Porto.

Em contratos que, na sua maioria, não tiveram concorrência.

Não. Dos 17 contratos de que falamos, nove foram feitos por contratação excluída. É um regime especial que permite a consulta de apenas uma entidade. Esta forma de contratação rendeu à empresa de João Carvalho uma receita total próxima de um milhão e meio de euros.

É um artigo em manchete a esta hora no Observador, assinado pelos jornalistas João Paulo Codinho, Mariana Furtado e Luís Rosa. Marcelo Rebelo de Sousa deixou a Presidência da República com praticamente metade do patrimônio financeiro que tinha quando iniciou funções.

O Observador consultou a declaração de cessação das funções do presidente Marcelo, entregue em maio, em que declara quatro ativos financeiros com valor total de €185 mil. Sem ter em conta a inflação, o salário que ganhava em 2025 era quase 60% inferior ao que ganhava em 2014. O jornalista Miguel Pereira Santos explica que a desvalorização do patrimônio se deve principalmente à diminuição da remuneração enquanto Marcelo esteve em Belém.

O salário foi sendo atualizado. O salário do presidente da República também é atualizado à semelhança dos restantes cargos da função pública, ainda que tenha havido, durante grande parte deste tempo, um corte de 5% que foi aplicado a todos os políticos, ainda do tempo da Troika. E chegamos a 2025, que é também o seu último ano completo em funções, em que ganha €150 mil ao ano. Portanto, se quisermos fazer uma comparação do salário de Marcelo em 2025, Marcelo presidente, ao Marcelo comentador de 2014, é uma queda, ainda assim, passados 10 anos e sem ter em conta aqui inflação, nem nada dessas ponderações, é uma queda de quase 60% do salário que teve enquanto era comentador e professor.

O jornalista do Observador, Miguel Pereira Santos, na história do dia de hoje. De 2014 para cá, Marcelo Rebelo de Sousa passou a ter carro próprio, mas continua sem ser dono de qualquer casa.

É tema em análise na história do dia desta quarta-feira. O episódio já está disponível em podcast. Carla, vamos a outras notícias em destaque a esta hora.

Vamos sim. A Assembleia Municipal de Almada rejeitou a moção de censura apresentada pelo PSD ao executivo liderado pela socialista Inês de Medeiros. A moção de censura teve os votos contra do PS, CDU e LIVRE, a abstenção do Bloco e os votos favoráveis do PSD, Iniciativa Liberal e Chega. Os sociais-democratas pretendiam condenar a atuação do executivo camarário na sequência dos cortes de abastecimento de água à população, em particular na Costa da Caparica. Cerca de 50 concelhos em Portugal continental estão hoje em perigo máximo de incêndio rural. A informação do IPMA, os concelhos em maior risco estão nos distritos de Vila Real, Viseu, Bragança e Guarda, também Santarém, Portalegre, Castelo Branco e Faro. O perigo de incêndio vai manter-se elevado, pelo menos até o fim de semana. Um avião da EasyJet que decolou ontem à noite do Aeroporto de Lisboa rumo a Barcelona foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência em Madrid. O comandante da aeronave declarou emergência ao controle de tráfego aéreo cerca de 30 minutos depois de descolar, quando já tinha entrado no espaço aéreo espanhol. A EasyJet ainda não confirmou a origem do problema.