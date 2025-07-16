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Este é o Jornal das 9. Figuras de topo do PS pedem a José Luís Carneiro que se afaste da AD e deixe Luís Montenegro a negociar sozinho com André Ventura. Carla.

O PS reuniu ontem à noite a comissão política e vários elementos do partido deixaram conselhos ao secretário-geral. Entendem que a AD está colada ao Chega e, por isso, afirmam que é a altura do PS se afastar de acordos com Luís Montenegro e de assumir uma posição de combate. Isto, Rui Casanova, para vincar diferenças e ganhar vantagem.

Nomes como Pedro Silva Pereira, Miguel Costa Matos, Eduardo Cabrita ou Pedro Delgado Alves pedem a José Luís Carneiro que aproveite a aproximação da AD ao Chega, sobretudo em matéria de imigração, para se distanciar de acordos com Luís Montenegro. O histórico socialista António José Vieira da Silva resume: onde a AD negociar com o Chega, o PS não deve negociar com a AD. Isto na semana em que José Luís Carneiro enviou uma carta a Luís Montenegro a sugerir precisamente um acordo ao nível da defesa. Ora, o Observador apurou que nesta reunião da comissão política do PS, vários elementos destacados do partido não concordam com esta tentativa de aproximação e expressaram esse mesmo descontentamento. Defendem que a estratégia deve ser precisamente a contrária.

E Rui José Luís Carneiro terá concordado com os argumentos que foram apresentados nesta reunião da comissão política?

Sim, foi o que apurou o Observador, que ouviu fontes presentes nesta reunião. Ora, o secretário-geral do PS saiu do encontro com um discurso mais duro e também com uma mensagem para Luís Montenegro.

O primeiro-ministro tem que decidir com quem quer construir as soluções de Estado, as soluções de soberania. E o primeiro-ministro tem que ter consciência histórica e tem que ter memória do que significa o Partido Socialista, do que significa o PPD e do que significa o CDS. São os partidos que construíram as liberdades, os direitos e as garantias fundamentais e, portanto, criar quaisquer dúvidas sobre esta matéria significa que o primeiro-ministro não está à altura das responsabilidades que está a desempenhar.

Com quem prefere negociar Luís Montenegro? Ou o Chega, ou o PS, é o desafio e a pergunta lançada por José Luís Carneiro ao primeiro-ministro. José Luís Carneiro que afirma que se Luís Montenegro escolher o Chega, tal significa um cenário de ruptura total com o Partido Socialista.

Rui Casanova, com as conclusões da comissão política do PS, que terminou já de madrugada. Nesta reunião houve um outro tema em destaque: demolição de habitações ilegais em Loures. Isto depois da carta aberta subscrita por militantes e por simpatizantes do PS, a criticar a falta de resposta social da Câmara de Loures, liderada precisamente pelo socialista Ricardo Leão.

Este vai ser o tema do Explicador desta manhã. É nosso convidado João Costa, um dos socialistas que subscreve esta carta aberta. Explicador para ouvir depois deste Jornal das 9. E Carla, os resultados dos exames do nono ano ainda não saíram e há provas de matemática que podem ser anuladas em 15 escolas.

A prova realizou-se pela primeira vez em formato digital e em causa estão problemas nos computadores ou no acesso à rede. De acordo com a Rádio Renascença, foi dado um tempo de compensação e o Ministério da Educação quer agora assegurar que todos os alunos acedam às provas em condições de equidade. O Júri Nacional de Exames coloca agora nos pais a decisão final: ou os alunos fazem um novo exame na segunda fase, mas como se fosse a primeira, que está marcado para sexta-feira, ou então aceitam o resultado da primeira prova, sem o conhecimento prévio da nota. Como dissemos, os resultados ainda não foram afixados. Só hoje devem ser enviados às escolas. A Nadine Soares está a fazer uma ronda por escolas em Lisboa e, Nadine, até agora não há notas à vista.

Não, o Observador andou a fazer uma ronda pelas escolas do agrupamento de Alvalade e não encontrou notas do nono ano ainda afixadas, apenas papéis colados nas portarias com o aviso, que se encontra também nos sites das várias escolas, de que o Júri Nacional de Exames informa que as classificações das provas do nono ano serão enviadas amanhã, ou seja, referente ao dia de hoje, às escolas, de modo a serem produzidas e então afixadas as pautas com os resultados assim que possível. Ora, entretanto, os resultados desses exames ainda não saíram. Não encontrei notas afixadas. As pautas deviam ter saído ontem. Só hoje vão ser enviadas às escolas. Como diziam, o Ministério da Educação explica que este atraso se deve a dificuldades técnicas decorrentes de novos processos de classificação. Relembro que estas provas, tanto de matemática como de português, contam 30% para a classificação final das duas disciplinas e os alunos que pretendem ir à segunda fase só têm até hoje para se inscreverem. Não há notas afixadas. Com alguns professores que consegui conversar, apenas relatos de muito trabalho nesta altura do ano de provas finais, a que se juntam estas dificuldades, passa a sensação de que será uma situação que ainda vai demorar a ser resolvida, o chegar dessas notas do nono ano, também com membros da direção a chegarem mais tarde à escola e também alguns de férias, devido ao fato de estarmos no verão. Foi este o cenário que encontrei em algumas escolas do agrupamento de Alvalade, ainda sem essas notas do nono ano afixadas. Escolas, para já, que ainda é cedo, sem notas, mas como dizia, com os alunos a terem só hipótese de se inscreverem numa possível segunda fase até hoje.

Nadine Soares à procura das pautas com as notas dos exames do nono ano. Ainda não chegaram às escolas e também ainda não há qualquer indicação sobre a hora, o momento, ou até podemos dizer mesmo o dia em que esses exames vão ser divulgados. São notas que contam em 30% para o resultado final das disciplinas de matemática e de português.

Nove horas e seis minutos. É verão e a subida das temperaturas convida a banhos, mas a praia de Matosinhos tem sido alvo de interdições por causa da contaminação da água. E as restrições, Carla? Mantêm-se.

Mantêm-se. Os banhos são desaconselhados há vários dias pela Agência Portuguesa do Ambiente, por causa da descarga de resíduos orgânicos. As águas apresentam valores de contaminação acima do normal. A Maria Rego continua numa das praias de Matosinhos e, Maria, por aí não há informação relativa a estas restrições.

Exatamente. Nem mesmo aqui nos placares de entrada para esta praia conseguimos ter acesso a essa informação. A esta hora ainda não se veem propriamente banhistas a fazer praia por aqui, também porque faz alguma brisa fresca, ainda assim, para hoje são esperadas temperaturas altas e, por isso, naturalmente vão chegar também até aqui mais banhistas, seguramente, ao longo do dia. Esta praia de Angeiras Norte, em Matosinhos, está afetada pela contaminação das águas e, por isso, são desaconselhados banhos neste mar por parte da Agência Portuguesa do Ambiente. Na página oficial da APA conseguimos ver que há já uma semana que esta praia está classificada a vermelho, com aviso de má qualidade de água. Mas mesmo com estes avisos, há sempre quem arrisque e ao longo da última semana também fomos vendo vários banhistas que têm ido naturalmente ao mar. Estes avisos estão presentes no site, mas como disse, aqui na praia não vemos indicações acerca da contaminação das águas, nem mesmo, como disse também, nos painéis de informação aqui à entrada. Recordo que em causa está a descarga de águas residuais contaminadas pela empresa Lactogal, que afetaram não só esta praia onde me encontro, Angeiras Norte, como também a praia de Labruge, em Vila do Conde. Esta é já a terceira vez este ano que este problema acontece, de águas contaminadas, e que os banhos são desaconselhados em praias de Matosinhos. Dar ainda uma última nota de que para resolver estes problemas, que se têm tornado cada vez mais recorrentes, hoje mesmo a Lactogal é recebida pela ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, sendo que ontem a mesma empresa esteve também reunida com a Agência Portuguesa do Ambiente.

A reportagem direto da Maria Rego está numa das praias de Matosinhos, Angeiras Norte. Os banhos têm sido desaconselhados, tem sido assim durante toda a época balnear, isto por causa da descarga de resíduos orgânicos.

E a localidade de Torre Pacheco, em Espanha, tem sido marcada por violência entre imigrantes e grupos de extrema-direita. A última noite foi mais calma, mas as autoridades continuam atentas a possíveis confrontos nas próximas 48 horas.

Até porque estão já marcados para hoje e para amanhã novos protestos contra a imigração nesta localidade da região de Múrcia. A polícia conseguiu ontem evitar distúrbios ao proibir uma manifestação organizada por grupos ligados à extrema-direita. No entanto, Miguel Gato, nas noites anteriores, a situação foi muito diferente e tudo começou com uma agressão a um homem de 68 anos.

O idoso foi atacado por jovens de origem marroquina com idades compreendidas entre os 19 e os 22 anos. Numa primeira fase, esta agressão causou revolta nos moradores de Torre Pacheco, apenas com manifestações pacíficas, mas rapidamente a situação escalou. Nas noites que se seguiram, grupos de extrema-direita, organizados nas redes sociais, começaram uma verdadeira caça ao imigrante, ação que mereceu a resposta da comunidade magrebina, que representa 30% da população da localidade. Seguiram-se violentos confrontos, nomeadamente com a polícia, que está nas ruas com um forte dispositivo. E como disseste, Carla, esta noite foi mais calma. Há apenas relatos de um episódio com uma jornalista da RTVE, estação televisiva espanhola, que terá sido insultada e agredida em reportagem por manifestantes radicais que se encontravam na rua. Há 14 detidos a registar nas últimas noites, entre os quais três dos suspeitos do ataque ao homem de 68 anos. O principal ficou em prisão preventiva, os outros dois suspeitos saíram em liberdade condicional.

Miguel, esta situação está não só a agitar as ruas, mas também a política em Espanha.

O governo de Pedro Sánchez fala numa situação de violência incitada por mentiras difundidas online e atribui culpas ao discurso radical e anti-imigração do Vox, partido irmão do Chega em Espanha. O líder regional deste partido em Múrcia, que está inclusive a ser investigado pela Justiça por associar a violência em Torre Pacheco à imigração ilegal, isto após uma queixa realizada pelos partidos de esquerda que suportam o governo espanhol, o PSOE e também a coligação Somar. Já Alberto Núñez Feijóo, líder do maior partido da oposição, o PP, Partido Popular, pronunciou-se para condenar todas as formas de violência.

Miguel Gato, com a situação em Torre Pacheco, em Espanha. A Guarda Civil está nas ruas desta localidade da região de Múrcia com mais de 100 elementos do grupo de intervenção, de modo a tentar evitar mais distúrbios.

Nove horas e 11 minutos. Já de seguida o Explicador, com o antigo ministro do PS, João Costa, sobre a demolição de casas ilegais em Loures e a carta de vários socialistas, a carta aberta. Primeiro, ainda tempo para outras notícias em destaque a esta hora, Carla.

Com vários viticultores a manifestarem-se esta manhã em Peso da Régua, o objetivo é alertar para a crise que afeta a região demarcada do Douro e reivindicar falta de apoio do governo. Ao início da manhã, os manifestantes começaram a juntar-se em diferentes entradas da cidade, bloquearam as estradas com carrinhas e tratores. Chegaram também a cortar o ponto de acesso a Peso da Régua. As alterações à lei dos estrangeiros e a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP são votadas hoje no Parlamento, medidas que têm a aprovação assegurada pelos partidos de direita. Isto numa altura em que o patriarca de Lisboa defende que a imigração é um exame moral da atualidade. Rui Valério considera essencial que a integração não signifique renúncia à própria identidade, porque não podemos acolher à custa do relativismo moral. É o que escreve num artigo de opinião publicado aqui no Observador. Mais de 80 concelhos de 10 distritos estão hoje em perigo máximo de incêndio rural. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê temperaturas de 40 graus em Évora e Beja e de 39 em Castelo Branco e Bragança. Para hoje está prevista a subida da temperatura mínima no interior e uma pequena descida na temperatura máxima no litoral oeste.

Carla Jorge Carvalho e o Jornal das Nove.