Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Corção 92. As notícias com Carla Jorge Carvalho. O antigo deputado do Chega, Gabriel Mithá Ribeiro, acusa André Ventura de ter uma personalidade tóxica e vingativa. Revela ainda que saiu do Chega por não ter feito parte do governo-sombra apresentado pelo partido. Mithá Ribeiro escreve esta sexta-feira um artigo de opinião no Observador, chama-se "Os sete pecados mortais do predador narcísico", uma referência directa a André Ventura. No texto, o agora ex-deputado do Chega justifica a saída do Parlamento e também a cisão com o partido. Miguel Gato deixa duras críticas a André Ventura.

Acusa-o de ser precisamente narcisista, um demónio vingativo e de promover a cultura de cancelamento dentro do Chega. Mithá Ribeiro diz que André Ventura está a liderar o partido através de uma pulsão autocrática destrutiva que o torna inadequado para liderar qualquer governo. O antigo vice-presidente do Chega acrescenta que o país provou o mesmo veneno com o Partido Socialista de José Sócrates, erro que, no entender de Mithá Ribeiro, não deve ser repetido.

E a gota de água para Mithá Ribeiro foi mesmo não fazer parte do governo-sombra apresentado por Ventura?

O antigo deputado não gostou de ser excluído desta solução. Escreve que foi a última tentativa que podia tolerar daquilo que considera ser um assassinato cívico de que estava a ser alvo internamente e que por isso decidiu sair. Gabriel Mithá Ribeiro diz que o Chega apresentou nomes fracos no governo-sombra, que mais parecia um jantar ocasional de amigos. Mithá Ribeiro entende ainda que André Ventura é incapaz de atrair cidadãos competentes para o partido. Este que é um longo artigo de opinião no Observador, em que o ex-deputado escreve ainda que o Chega é neste momento incapaz de ser uma alternativa reformista ao PS e ao PSD.

Miguel Gato com o artigo de opinião de Gabriel Mithá Ribeiro no Observador hoje. O antigo deputado renunciou ao mandato na Assembleia da República, também à candidatura à presidência da Câmara de Pombal nas últimas autárquicas e já não é militante do Chega. A Rádio Observador já pediu uma reação à direção do Chega, mas ainda não obteve resposta. Este é o assunto que faz manchete a esta hora no site do Observador. Pedro Passos Coelho afirma que a imigração é um problema para o país neste momento e culpa António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. O ex-primeiro-ministro alerta para radicalismos e falta de segurança. E vai mais longe, avisa que se nada mudar em breve, os portugueses vão sentir-se estrangeiros no próprio país. Passos Coelho lembra que há dois anos alertou para aquilo que descreve como um problema na imigração. Recorda que na altura foi apelidado de populista. Passado este tempo, Miguel Cordeiro diz que o tempo lhe veio dar razão.

Pedro Passos Coelho sabe que quando fala, muitos ouvem com atenção, mas faz questão de avivar a memória dos mais distraídos.

Já agora convém a gente lembrar-se, justamente aqui há uns anos eu chamei a atenção para o problema da imigração, e a mim parece-me que há aqui um problema que se materializou.

Quando disse esta frase, Pedro Passos Coelho já discursava há 40 minutos na apresentação do novo livro de Miguel Morgado, "Introdução ao Liberalismo". No discurso, já tinha questionado a relação entre liberdade e segurança. Já tinha dito que as pessoas se sentem inseguras e desorientadas. Referiu que não é otimista nem pessimista, é apenas realista e depois apontou o dedo.

Por que que não se fez nada? Por que se insistiu numa coisa que nós sabíamos que ia dar errado? Vi há pouco aqui o Ministro da Presidência, que já deve ter informado desta vez o senhor Presidente da República dos dados oficiais, mais oficiais, portanto, mais sólidos sobre a imigração. Portanto, em muito pouco tempo entrou imensa gente em Portugal. E se tudo se mantiver como está, com o reagrupamento familiar e por aí fora, bem, qualquer dia também acontecerá cá aquilo que acontece noutras sociedades em que as pessoas, os nacionais, as pessoas que fazem parte daquela sociedade se sentem estrangeiras na sua própria terra.

Para uma plateia de quase 200 pessoas, no Salão Nobre da Câmara do Comércio de Lisboa, Pedro Passos Coelho fala de uma política errada em Portugal, diz que o PS sabia exatamente o que estava a fazer e pede que se questione António Costa por essas escolhas.

Já alguém perguntou ao senhor Presidente do Conselho Europeu se ele não queria rever essa posição, essa política que trouxe tanto radicalismo a Portugal, tanta insegurança e incerteza na maneira como as pessoas discutem no espaço público. No entanto, quando eu chamei a atenção para estes problemas há dois anos, meu Deus! Populismo. Populismo, irresponsabilidade total. Nem parece que foi primeiro-ministro, completamente irresponsável. Não sei o que dirão agora.

Pedro Passos Coelho ao ataque e a dizer que são as práticas das instituições liberais governadas com irresponsabilidade que acabam por gerar radicalismo.

Miguel Cordeiro com as declarações de Pedro Passos Coelho durante a apresentação de um novo livro de Miguel Morgado. Na análise, o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, diz que Pedro Passos Coelho poderia ser o antídoto do PSD contra André Ventura. Apesar de explicar também que neste momento não há grande espaço político para o antigo primeiro-ministro.

Pedro Passos Coelho tem este problema, que é, ele no fim dizia que o PSD teve um resultado muito bom nas autárquicas. Pois. E enquanto Luís Montenegro estiver muito bem ou tiver bons resultados, apesar de não governar com maioria, não há uma grande perspetiva de haver um espaço político para Pedro Passos Coelho executar aquilo que são as suas ideias reformistas para o país. Sem dúvida, ele tem uma ideia muito clara e Pedro Passos Coelho tem uma grande vantagem, podia ser o antídoto do PSD contra Ventura.

Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador esta manhã no "E o Vencedor É?". Passos Coelho tem feito várias intervenções políticas no último mês, mas garante que agora vai ficar sem falar durante muito tempo. João Cotrim de Figueiredo esteve a ouvir Passos Coelho na apresentação do livro de Miguel Morgado. Admite que gostaria de receber o apoio do ex-primeiro-ministro na corrida à Presidência da República. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal diz que ouvir Passos Coelho falar sobre política e o futuro de Portugal é uma lufada de ar fresco e por isso abre a porta a um eventual apoio de Passos na corrida a Belém.

Eu gostaria de ter o apoio de todos aqueles que têm essas posturas liberais e que têm em relação a Portugal uma preocupação de futuro e que querem se expressar no discurso político hoje. Todos esses são bem-vindos.

Depois de ouvir Pedro Passos Coelho hoje, acha que esse seria um cenário possível, o apoio à sua candidatura nas presidenciais?

Acho claramente que sim. Acho que do ponto de vista da sua orientação política, eu sou o candidato que está mais perto daquilo que Pedro Passos Coelho pode desejar fazer em Portugal. E devo lhe dizer mais, um cenário em que existisse um presidente da República com a minha atitude e um primeiro-ministro com a atitude de Pedro Passos Coelho, seria uma oportunidade única que o país não tem tido nos últimos 30, 35 anos para, de facto, fazer as reformas que fazem falta.

Certo é que Passos Coelho já afirmou que não se sente obrigado a apoiar nenhuma candidatura presidencial, mesmo havendo Marques Mendes na corrida, um ex-líder social-democrata. O jornal Expresso conta hoje que António José Seguro jantou em Lisboa há cerca de um mês com uma dezena de personalidades da direita, muitas próximas de Passos Coelho, para as tentar convencer a apoiá-lo na candidatura à Presidência da República. Entretanto, e ainda sobre a corrida a Belém, António Filipe assume-se como o verdadeiro candidato de esquerda e recusa desistir em nome de outra candidatura. Tem havido apelos para que desista em nome da convergência de esquerda. Ora, o candidato apoiado pelo PCP recusa esta ideia e diz que a haver uma convergência, deve ser em torno da candidatura do próprio. António Filipe, em entrevista à Agência Lusa, garante que se mantém na corrida a Belém, independentemente de outras candidaturas. A grande maioria dos centros de saúde alerta que tem falta de material básico, como vacinas ou pensos, e quase todos tiveram falhas informáticas no último ano. Há também falta de profissionais de saúde. São as conclusões do estudo anual da Associação Nacional das USF, que faz um retrato do estado dos cuidados de saúde primários. André Biscaia, o presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, explica que os problemas começam em questões simples e, por isso, pede uma mudança na forma como os centros de saúde são geridos.

90% das USF reportaram falta de material básico. Em 77%, a reposição foi superior a dois dias. Estamos falando de material básico, estamos falando de vacinas, kits para rastreios, material para pensos, papel e toner para as impressoras. Nunca poderia faltar. E isto leva a atrasos, leva a indeficiências, leva a conflitos. Mas isto depois passa também para outros aspectos que já não têm a ver com as ULS, têm a ver com os sistemas mais nacionais, como são as aplicações informáticas.

André Biscaia, o presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, em declarações à Agência Lusa. O estudo alerta também que cerca de 40% dos centros de saúde dizem ter falta de profissionais na equipa. Mais de 80% registaram ausências prolongadas no último ano. São agora 9h11. Já a seguir, o explicador sobre o Dia Nacional de Luta contra a Dor. Primeiro, Carla, tempo ainda para as outras notícias que estão em destaque. Começa daqui a duas horas a manifestação do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses em frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa. O sindicato convocou também uma greve de 24 horas com serviços mínimos. Os enfermeiros estão contra a proposta de acordo coletivo de trabalho apresentado pelo governo. Falam no ataque e acusam o executivo de querer poupar dinheiro à custa destes profissionais de saúde. Marcelo Rebelo de Sousa alerta que o crescimento econômico em Portugal não está a ser suficiente para ajudar os mais pobres. O presidente da República sublinha que são quase dois milhões os portugueses que permanecem pobres ou no limiar da pobreza. Declarações no Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Um estudo da PortData mostra também que a taxa nacional de risco de pobreza em Portugal desceu ligeiramente em 2023 para os 16,6%, mas sublinha que a situação dos idosos e das famílias monoparentais é preocupante. O Hamas avisa que a entrega dos corpos de reféns mortos vai demorar algum tempo. O grupo palestiniano diz que está à procura dos cadáveres nos escombros, mas avisa que não tem equipamento adequado para a limpeza. É hoje que Donald Trump volta a receber Volodymyr Zelensky na Casa Branca. O tema principal em cima da mesa vai ser a possível entrega de mísseis de longo alcance. Entretanto, Trump diz que o próximo encontro com Vladimir Putin pode acontecer dentro de duas semanas.