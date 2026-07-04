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São 9 horas. Notícias na Rádio Observador, edição das 9 com Rui Casa Nova. Mais de mil operacionais e 350 viaturas continuam a combater o incêndio de Vouzela, no distrito de Viseu. Um incêndio, Rui, que já fez dois feridos graves.

Um homem ficou ontem com queimaduras graves quando tentava combater o fogo e outro sofreu um traumatismo craniano grave ao cair de uma carrinho que transportava água. São informações avançadas por fonte oficial da Proteção Civil à Agência Lusa. Este incêndio dura há dois dias, começou em Vouzela durante a madrugada e alastrou-se, entretanto, para os concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, também em Viseu, e chegou a Águeda, já no distrito de Aveiro. Ao início da madrugada, o jornalista Miguel Pinheiro Correia, que tem estado no terreno a acompanhar a evolução deste incêndio, dava conta de um cenário mais calmo, sobretudo por causa da descida ainda que ligeira das temperaturas, mas ainda com muito trabalho pela frente para os operacionais que estão no terreno a tentar dominar as chamas. A noite caiu, a escuridão é quase total em Castanheira do Vouga, onde as chamas já estão um pouco mais distantes. E aqui, agora, com o cair da noite, veio também alguma tranquilidade entre a corporação dos bombeiros, uma tranquilidade que não se verificava há muito. Há muitas horas que os bombeiros não tinham um momento mais relaxado, sendo que este relaxamento não é significado de uma vitória total contra as chamas. O combate ainda se prolongará e exemplo disso são os mais de mil bombeiros que ainda se mantêm no terreno, neste terreno vasto. Um incêndio que deflagrou em Vouzela, mas que se estendeu para vários concelhos e chegou aqui a Castanheira do Vouga, onde me encontro, e onde agora, perto de um pavilhão da Associação Humanitária dos Bombeiros, estão vários bombeiros, dezenas, de várias corporações, corporações de todo o país, de Mafra, Ericeira, mas também de perto de Aveiro, de Vagos, que estão aqui a descansar. Alguns esperam para serem rendidos, depois de horas de combate aqui nesta zona, que está integrada num dos flancos mais complicados, o que obrigou a maiores trabalhos para os bombeiros. Um flanco de quase 29 quilômetros entre Vouzela e Águeda, que obrigou a trabalhos demorados, que ainda não terminaram, ainda continuarão. Fonte da Proteção Civil indicava ao Observador, há pouco, que o objetivo para esta noite é, pelo menos, não perder, não abdicar, não desaproveitar todo o trabalho árduo que foi feito durante o dia. Isto porque na última noite a situação complicou-se bastante à boleia do vento e por isso a intenção é que agora seja possível, esperando que o vento dê algumas tréguas, conter, pelo menos, as chamas para que este trabalho ao longo deste dia não seja prejudicado ou não seja deitado ao lixo. Agora descansam alguns bombeiros, que esperam para serem rendidos, mas, como disse, o combate às chamas está longe de ter terminado e prolongar-se-á pelas próximas horas, também pela manhã de sábado.

O jornalista Miguel Pinheiro Correia a fazer um ponto de situação deste incêndio a partir de Castanheira do Vouga. Mais de mil operacionais continuam no terreno, apoiados por 350 viaturas, e nos últimos minutos juntou-se ao combate a este incêndio um meio aéreo, sendo que esse número de meios aéreos deve aumentar nas próximas horas, o que indica a esta hora a página oficial da Proteção Civil. No Explicador desta manhã vamos também fazer um ponto de situação destes incêndios com os presidentes das Câmaras Municipais de Vouzela e Águeda. É para ouvir depois do jornal das 11. Situação mais calma em Setúbal, Rui, o incêndio que tinha começado ontem à tarde foi dominado esta madrugada.

Por volta da 1h, é o que confirma uma fonte oficial da Proteção Civil à Agência Lusa. Falamos de um incêndio que começou numa viatura ontem, ao início da tarde, alastrou-se depois a uma zona de mato. O fogo chegou a obrigar cerca de 60 pessoas a sair de casa. Vinte e cinco habitações foram evacuadas por causa da proximidade das chamas. Dez pessoas ficaram feridas, feridos ligeiros. Falamos de oito bombeiros e dois civis, é o que confirma a Proteção Civil. A esta hora a situação mais controlada, com as chamas dominadas, mantêm-se ainda assim no terreno 240 operacionais apoiados por 70 viaturas para as habituais operações de rescaldo.

Já a Proteção Civil subiu para o nível máximo o estado de prontidão dos meios de combate a incêndios para as regiões Centro e Sul do país.

Sim, por causa das temperaturas, vão manter-se elevadas, é o que explica o comandante operacional nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre.

As condições meteorológicas que eu referi fizeram com que, durante a reunião do Centro de Coordenação Operacional, que ocorreu hoje pelas 10h30, tivesse sido decretado o nível três de empenhamento para a zona mais a norte e toda a faixa central do território nacional esteja em nível quatro de empenhamento, o mais severo, o mais grave de uma escala de quatro, bem como também o Algarve, que está também em nível de empenhamento nível quatro. Para isto, foram decretados um conjunto de pré-posicionamento de meios de reforço de nível nacional, bem como o pré-posicionamento de meios de reforço sub-regionais.

Hoje, quase todos os distritos do continente estão sob aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, uma vez mais por causa do calor. O IPMA prevê novamente temperaturas a rondar os 40 °C em quase todo o território continental. E há pouco, a CP, a Combiós Portugal, informou que cancelou este fim de semana seis ligações Intercidades, isso no âmbito das medidas extraordinárias adotadas devido a esta vaga de calor e também ao alerta vermelho em vigor até amanhã. É o que acaba de anunciar a CP, através de um comunicado, seis ligações Intercidades canceladas por causa do calor.

E às 11h está marcado um novo ponto de situação da Proteção Civil, que vamos acompanhar aqui em direto na Rádio Observador. Destaque agora para a situação na Venezuela. O número de mortos na sequência dos sismos voltou a subir para 2645.

É o que indica o mais recente balanço das autoridades. Há ainda mais de 12 mil feridos e 50 mil desaparecidos. O número de portugueses e lusodescendentes mortos na sequência dos sismos também voltou a subir. O mais recente balanço dá conta de 89 vítimas mortais. Há ainda 60 desaparecidos. Dados oficiais do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Amanhã assinala-se um dia de luto nacional pelas vítimas destes sismos na Venezuela, que aconteceram na semana passada.

No Medio Oriente, começam hoje as cerimónias fúnebres do antigo líder supremo iraniano, Ali Khamenei. O funeral vai decorrer sob fortes medidas de segurança.

Sim, as cerimónias vão prolongar-se por seis dias, vão percorrer várias cidades do Irão e também do Iraque. Só em Teerão, e para termos uma ideia, as autoridades esperam entre 15 a 20 milhões de participantes. Será, por isso, o maior funeral da história do Irão. Vai decorrer sob apertadas medidas de segurança por causa do conflito com os Estados Unidos. Ali Khamenei foi morto no primeiro dia de guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, num ataque que aconteceu a 28 de fevereiro deste ano.

Ainda na atualidade internacional, os Estados Unidos celebram hoje, dia 4 de julho, os 250 anos da independência, mas uma vaga de calor está a levar a alterações nos festejos, Rui.

Sim, eventos previstos para Washington, Filadélfia, Boston ou Nova Iorque foram cancelados ou tiveram de sofrer adaptações nas últimas horas devido às altas temperaturas registadas. Em causa uma vaga de calor extremo que está a atingir os Estados Unidos. Apesar deste cenário, o presidente Donald Trump promete realizar hoje, neste dia da Independência, o comício político mais espetacular de sempre em Washington. É o que promete Donald Trump. Ora, na análise, o historiador Bruno Cardoso Reis distingue os Estados Unidos de outras grandes potências pelo papel na promoção de liberdades ao longo destes últimos 250 anos.

Por vezes, os Estados Unidos, como qualquer grande potência, e os Estados Unidos são uma grande potência nas áreas relevantes do poder, na economia, na inovação, na dimensão militar. Acontece muitas vezes as grandes potências realmente cometerem grandes erros porque têm grande poder e, portanto, com grande poder, há uma grande tentação de abusar desse poder. Dito isto, eu acho que, apesar de tudo, os Estados Unidos destacam-se, comparando com outras grandes potências, por terem tido um compromisso maior, não sempre, mas um compromisso maior com princípios de liberdade económica, de liberdade política. E, por exemplo, no caso de Portugal, foi muito importante que os Estados Unidos apoiassem o processo de transição português nos anos 70.

Análise do historiador Bruno Cardoso Reis, num excerto do programa Cinco Continentes.

Um programa que pode ouvir na íntegra depois do jornal do meio-dia este sábado, aqui na sua rádio. No Mundial, a Argentina está nos oitavos de final. Venceu Cabo Verde por 3x2 no prolongamento.

Chega assim ao fim o sonho da equipa dos Tubarões Azuis neste Mundial 2026. Ainda assim, dificultou e muito a vida à campeã do mundo, Argentina. O jogo só ficou resolvido nos últimos minutos do prolongamento. A Argentina encontra agora o Egito nos oitavos de final. O Egito que eliminou a Austrália nos pênaltis. Esta madrugada, a Colômbia também garantiu o apuramento para a próxima fase do Mundial. Eliminou o Gana de Carlos Queiroz por 1x0. Vai encontrar a Suíça na próxima fase. Hoje começam os oitavos de final. Temos um Canadá-Marrocos às 18h e depois, às 22h, Paraguai e França medem forças para decidir quem segue em frente no Mundial 2026 de futebol.

E depois das 22h, temos encontro marcado com o Miguel Cordeiro no Diário do Mundial para ouvir aqui na Rádio Observador.