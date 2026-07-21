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Notícias. Jornal das 9 com a Carla Jorge de Carvalho. Carla, o ministro da Educação vai estar na Assembleia da República esta manhã. Vai ser ouvido pelos deputados sobre as falhas no processo de correção dos exames.

É uma audição que acontece a pedido do PCP e do LIVRE, está marcada para às 10h, sendo que a esta hora, 09h, são os responsáveis do Educa, o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, que vão responder às perguntas dos deputados. Carlos Pedro, agora em direto do Parlamento, já arrancou a audição?

Não, Carla, está ligeiramente atrasada esta primeira de duas audições nesta manhã, na Comissão de Educação e Ciência aqui na Assembleia da República. São audições que têm, como dizíamos, foco no polêmico processo de correção e classificação dos exames nacionais. Agora às 9h é expectável que seja ouvido Rui Pires, presidente do Júri Nacional de Exames, que faz parte do Educa, graças à reestruturação do Ministério da Educação no domingo. O Educa precisamente que admitiu algumas notas dos exames inicialmente enviadas na sexta-feira às escolas. Admitiu que essas notas, ou algumas delas, estavam incorretas devido a um erro de exportação nos ficheiros. Ainda assim, admitiu que a anomalia foi corrigida no próprio dia. Esperam-se, por isso, mais esclarecimentos durante esta audição, que foi pedida apenas pelo LIVRE. Depois, às 10h, é a vez de ouvirmos o ministro da Educação, a pedido do PCP e do LIVRE, como dizias, Carla, sobre o processo de digitalização e avaliação dos exames nacionais, um processo que Fernando Alexandre descreveu como positivo e importante para a educação em Portugal, apesar dos constrangimentos. Lembro que a data para a fixação das pautas foi adiada, as notas foram caindo a conta-gotas, algumas suspensas e também por isso Fernando Alexandre anunciou ontem a reabertura de uma época especial para os alunos que se sintam prejudicados. Vai decorrer em setembro, como sabemos, já depois de terminada a primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. Aí o Ministério da Educação decidiu não mexer, apesar dos apelos da oposição e apesar de o próprio ministro ter admitido erros no processo. Pediu, inclusive, desculpas às famílias portuguesas. Mas isso e as restantes polêmicas com a correção dos exames é algo para ser esclarecido nas próximas horas pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre, na sala do Senado, no Parlamento. Mas por agora esperamos pelos responsáveis do Educa para esses primeiros esclarecimentos nesta manhã.

E contamos contigo, depois das 10h, Carlos Pedro, para nos dares conta do que terão dito os responsáveis pelo Educa, a começar pelo presidente do Júri Nacional de Exames, Rui Pires, que deverá fazer parte deste grupo que vai responder às dúvidas dos deputados. Daqui a uma hora, como recordava o repórter Carlos Pedro, o ministro da Educação vai deslocar-se mais uma vez ao Parlamento. Recorde-se que já lá esteve na sexta-feira. Hoje é o dia em que arranca a segunda fase dos exames nacionais.

O PSD assume problemas na correção dos exames, mas defende Fernando Alexandre.

Foi o que ouvimos pela voz do secretário-geral do partido, Hugo Soares, que admite falhas, apesar de garantir que o ministro está a trabalhar para corrigir o que correu mal.

Alguém acha que o ministro da Educação, em particular, queria que este processo tivesse tido as dificuldades que teve? Não, ninguém acha. O ministro não perdeu qualidade por causa disso. E a prova de que não perdeu qualidade é que não deixou de estar ao leme dos acontecimentos, procurando mitigar, resolver os transtornos que nós sabemos que foram causados às famílias.

Hugo Soares garante que Fernando Alexandre é um ministro competente e que nada mudou nas últimas semanas em relação à competência que tem para liderar a pasta da Educação.

Correu tudo bem? Não, não correu tudo bem, isso é evidente e é notório. Houve um atraso de três dias na publicação das pautas e houve vários erros que estão agora a ser corrigidos. Os ministros de um governo devem corrigir problemas, fazer mudanças. Esta é uma mudança grande, que evidentemente tem implicações. E nem tudo correu bem. E aquilo que o senhor ministro está a fazer é procurar corrigir os erros e, como ele disse hoje e muito bem, dar garantias de transparência neste processo e, sobretudo, de tratamento igualitário e justo a todos os alunos.

Hugo Soares, em declarações ontem à noite aos jornalistas em Águeda de Vale de Vez, nega que os problemas com os exames nacionais estejam a criar desconforto dentro do governo.

A Assembleia Municipal de Almada vai apreciar hoje a moção de censura à liderança da autarquia, numa iniciativa do PSD depois dos problemas com o abastecimento de água no conselho.

Com os sociais-democratas a acusar o executivo municipal de falta de planeamento e de investimento, consideram que terá sido por isso que desde o início do mês, milhares de famílias e empresas registaram sucessivas falhas no abastecimento de água, com impacto em setores como a restauração ou a hotelaria. Para minimizar o impacto no conselho, foram entretanto abertos dois novos furos. Os CMAS de Almada anunciaram um reforço das ações de fiscalização e, entretanto, foi anunciado que as reservas médias de água no conselho se situavam já nos 40%. Mesmo que seja aprovada esta noite, esta moção de censura não é vinculativa, ou seja, não terá qualquer efeito prático na continuidade da equipe liderada por Inês de Medeiros.

Mais uma noite de ataques ao Irã, que respondeu a essa ofensiva dos Estados Unidos e garante ter destruído vários alvos norte-americanos na região.

A guarda revolucionária iraniana diz ter atacado pontos militares norte-americanos no Koweit, no Bahrain. Dá ainda conta de uma explosão em dois petroleiros que tentavam atravessar o estreito de Ormuz. Entretanto, os houthis apoiados pelo Irã ameaçam abrir uma nova frente na guerra. Desde ontem impuseram um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita. O tenente-general Marcos Soronha afirma que a entrada em cena do grupo iemita tem como objetivo dar vantagem ao Irã na mesa das negociações.

É evidente que essa questão foi ultrapassada e hoje fazem parte Da sua estratégia de escalar o conflito e estendê-lo a todo o Médio Oriente como forma de ganhar vantagem, caso, sob o ponto de vista do diálogo direto entre Estados Unidos e Irão, o Irão comece a perceber que não tem sucesso e, portanto, possa fazer isto. Porque a estratégia do Irão é essa mesmo, é de algum modo criar uma situação de caos no Médio Oriente, que leva uma grande pressão internacional sobre os Estados Unidos no sentido de terem que parar as operações militares.

O tenente general Marcos Ronha, no gabinete de guerra desta manhã, acredita que a onda de ataques nos Estados Unidos, no Irão, não fecha a porta às negociações de paz.

Vamos ao futebol. O novo selecionador nacional, Jorge Jesus, assume que é preciso olhar para os estatutos para gerir um plantel.

Foi ontem à noite, em entrevista ao Canal 11, o novo técnico da seleção nacional explica que as regras são iguais para todos, sim, mas no balneário e também em campo, a história dos jogadores também interessa.

Os jogadores têm que ter estatutos diferentes. Têm que ter todos regras iguais. Agora, os jogadores têm que ter estatutos diferentes e os colegas têm que saber que há jogadores que são diferentes. Diferentes pelo seu passado, diferentes pela importância que têm para as equipes. Agora, as regras são iguais para todos.

A explicação de Jorge Jesus, que antecede a primeira convocatória do novo selecionador, será só em setembro. Jesus antevê, desde já, poucas alterações ao plantel que foi escolhido pelo antecessor Roberto Martínez para o Campeonato Mundial.

Temos já de seguida o explicador das manhãs 360, mas temos ainda outras notícias que estão a marcar a atualidade, Carla.

Com o IP3, que continua cortado nos dois sentidos depois da circulação ter sido interrompida ontem de manhã na zona Penacova. Para já não há previsão de reabertura, é o que confirma à Rádio Observador a Proteção Civil da região de Coimbra. Em causa está um derrame de resina transportada por um caminhão que obrigou ao corte da estrada. O trânsito está a ser, entretanto, desviado para a Nacional dois. Vinte e três concelhos do interior do país estão hoje em perigo máximo de incêndio rural. A informação do IPMA abrange os concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Faro. O IPMA prevê temperaturas acima dos 30 graus no interior do país. O perigo de incêndio rural vai intensificar-se em algumas regiões a partir de amanhã e vai manter-se elevado pelo menos até ao início da próxima semana. A Rússia atacou a Ucrânia na última madrugada com quase 60 drones. A informação é avançada através de um comunicado do exército ucraniano, que foi atualizado esta manhã, que revela que as defesas aéreas suprimiram 46 drones inimigos e munições de ataque no norte, sul e leste do país. Trago-vos agora a história de um estafeta sul-coreano que venceu um dos mais prestigiados prêmios literários da China.

É verdade, o prêmio Lu Xun.

Olha, muito bem. Tens um toquezinho francês, mas sim.

Estou a tentar.

É por aí.

Há um coreano agora no plantel do Futebol Clube do Porto, também se chama Wang.

Tens que treinar o Wang.

O Wang. Lu Xun é o nome de um escritor que é considerado o pai da literatura chinesa moderna e desta vez foi vencido por um sul-coreano que já fez cerca de 150 mil quilômetros a entregar comida pelas ruas da cidade de Kushan e depois dessa experiência conseguiu produzir e dessa experiência resultaram mais de 5 mil poemas sobre a felicidade e o sofrimento das pessoas.

E deve haver muito boas histórias.

Claro que sim. Por exemplo, foi ele que escreveu: "Quem disse que com as asas abertas se tem de voar alto, voar baixo também é voar".

Estava a pensar nisso quando estava a acelerar na moto para ir entregar mais.

É a história do crocodilo, que voava baixinho.

Este prêmio só costuma ser atribuído a escritores profissionais, o que não é aqui o caso.

Não é o caso. Este nem tem formação universitária. Aliás, teve de deixar a escola cedo por dificuldades financeiras. Há sete anos que é estafeta, já trabalhou na construção civil, na recolha de lixo, já vendeu em bancas de rua e agora é um reconhecido escritor.

Wang Zibing, vencedor do prêmio Lu Xun, acho que é assim, Lu Xun, com esta coleção de poemas.

Ninguém se vai zangar contigo se se enganarmos.

Em princípio, não. Intitulado "Voo Baixo", são inspirados em entrevistas a cerca de 200 estafetas e nos desafios diários que estes enfrentam. Bela forma de terminarmos o Jornal das Nove.