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Quarta-feira, dia 28 de janeiro, e é sempre por volta desta hora que há um novo episódio do "O Bom, o Mau e o Vilão", da Rádio Observador, que também pode ouvir em podcast. Olá, Miguel Pinheiro. Bom dia.

Bom dia.

Miguel, vamos começar com o teu bom, que venceu o debate de ontem.

Sim, António José Seguro conseguiu vencer o debate. Ele precisa dos votos da direita e insistiu nas três qualidades que podem levar essa direita a votar nele. Disse: "Sou íntegro, experiente e dialogante." E depois, especificamente para os eleitores da AD, repetiu em relação à futura relação com o governo, a frase: "Venho para ajudar a fazer, venho para cooperar. Há ruído a mais na política portuguesa e quero ser o presidente das soluções." Portanto, tentou tranquilizar os eleitores da AD que não querem agora ver o governo a ter dificuldades excessivas. Além disso, conseguiu colocar André Ventura à defesa nos temas em que supostamente deveria dominar. No enriquecimento ilícito, colocou André Ventura a responder a perguntas como se fosse um aluno na escola e nas subvenções vitalícias não se deixou levar pelo caso do Armando Vara e teve uma frase que fez lembrar Ramalho Eanes, que recusou muito dinheiro a que teria direito. E ontem António José Seguro disse: "Eu não recebo subvenção vitalícia. Teria direito a €300 mil, recebi zero, fui à minha vida." António José Seguro só tropeçou na imigração, quando o moderador lhe perguntou o que faria se o governo português avançasse com uma proposta idêntica à que foi aprovada agora em Espanha, da regularização extraordinária de quase meio milhão de imigrantes. Ele respondeu assim meio perdido: "Mas desculpe, um presidente em que é que intervém aí?" E aquilo foi fatal. Seguro andou vários minutos a tentar emendar o erro e percebeu-se que ficou tão irritado que no fim do debate, quando uma jornalista insistiu na pergunta, ele atirou-lhe isto: "Já respondi, não vamos fazer outro debate. Mais alguma pergunta?" Que é um António José Seguro que nós nunca tínhamos visto. Irritadíssimo, afinal, ele irrita-se. Só é pena irritar-se com jornalistas. Se calhar devia irritar-se com outras coisas, digo eu. Mas enfim, apesar desta escorregadela, ele fez o que tinha a fazer e o debate correu-lhe bem.

Sim, mesmo não tendo esmagado ninguém, esmagou ninguém. A vantagem é sempre de quem parte à frente, neste caso.

Sim, mas não era fácil aquele debate e ele ia preparado com três ou quatro pontos que lhe saíram bem.

Miguel, o teu mau perdeu o debate de ontem.

É, há sempre alguém que perde. André Ventura. O ponto foi este: é que voltámos a ter o mesmo André Ventura de sempre. Primeiro, à entrada, cria um teatrinho com meia dúzia de pessoas a gritarem por ele como se fosse o povo a dar-lhe força. Veio o povo. O povo de repente foi abrir a porta do local onde foi o debate para ovacionar o seu líder. Mas quando se começava a olhar para as imagens, estava lá um deputado do Chega, estava lá o pai de Rita Matias. Afinal, é o povo? Lá dentro, Ventura usou a linguagem de sempre, com expressões como: "Não desfaça de parvos" ou "Distribuir a malta toda pelo Estado". Fez as ameaças de sempre, assumindo que irá procurar conflitos institucionais com o governo se for eleito. Recorreu às táticas de sempre, queixando-se de que o querem cancelar e depois, quando não gostava das perguntas, lamentando que os jornalistas quisessem debater com ele, e utilizou os argumentos de sempre, culpando os últimos 50 anos por todos os problemas do país e insistindo que está em causa um combate entre as elites que distribuíram os recursos pelos amigos e o povo que foi deixado na pobreza. E depois, além de ter feito o de sempre, espetou-se, porque ao tentar mostrar que Seguro não tinha ideia nenhuma sobre nada, o grande ponto dele durante o debate todo era: "Ele não tem ideia sobre nada, zero ideias." Mas a tentar insistir nesse ponto, e tentando mostrar que ele próprio, André Ventura, fervilha de ideias, propôs que o Procurador-Geral da República passasse a ser escolhido não pelo primeiro-ministro e pelo Presidente da República, mas pelo próprio Ministério Público. Atenção, há um motivo para o Procurador-Geral ser escolhido pelo primeiro-ministro e pelo Presidente da República: é para ele ter uma legitimidade democrática, indireta, mas democrática. E há uma razão para serem os dois: é que assim o poder de nomeação não é só de um, está distribuído por dois responsáveis políticos. Ter o Ministério Público a ter o poder de escolher o procurador, não respondendo a nada. Isto aqui é uma coisa que não entra na cabeça de ninguém. E André Ventura percebeu logo que tinha dito um disparate e por isso, depois do debate, quando respondeu aos jornalistas sobre esse assunto, disse que a proposta era apenas uma reflexão. Afinal, era só para refletirmos. Não era uma proposta a sério. Mas neste frente a frente ficou mais do que provado que André Ventura desistiu de fazer uma campanha entre a esquerda e a direita, como tinha prometido, uma campanha que pudesse atrair os eleitores da AD, e está a fazer a mesma campanha de sempre, uma campanha populista, que tenta colocar em confronto o povo e as elites, uma campanha que se dirige apenas aos eleitores do Chega. Por isso, ontem Para mim ficou evidente que André Ventura desistiu de ser o líder da direita. Ele quer só ser o líder do Chega. Faz a campanha que é permitido fazer, uma vez que a direita que ele queria ter a apoiá-lo fugiu toda para Seguro. Não sei, acho que talvez houvesse um outro caminho, mas André Ventura não quis seguir esse caminho, foi para o caminho mais confortável. Tudo bem, fica líder do Chega.

Miguel, vamos conhecer o teu vilão de hoje.

É o governo, porque está a espalhar-se uma moda de governar com pequenos cheques. O governo achou que as pessoas tinham que mudar para eletrodomésticos mais eficientes e então passou um pequeno cheque no programa e-LAR. Agora o governo acha que as pessoas têm de começar a usar pequenos painéis solares para produzirem energia, vai passar um pequeno cheque. O governo também acha que as pessoas devem comprar carros elétricos e vai passar outro pequeno cheque. Só para os carros, são 20 milhões de euros. Todos os governos dão incentivos económicos mais ou menos subtis à sociedade para induzirem determinados comportamentos, como é evidente, ninguém contesta isso. Mas parece-me que já começa a ser de mais. Não é propriamente saudável termos um país que vive de pequenos cheques que são distribuídos a torto e a direito pelo governo, ainda por cima às pessoas que são mais rápidas a inscreverem-se em sites, porque como com o e-LAR, é criado um site, quem tem experiência de ser o primeiro a chegar e a inscrever-se, recebe o cheque. Quem não é assim tão rápido, não recebe o cheque. Este andar aqui de chequezinhos de um lado para o outro, não estou a ver que seja uma boa solução. Dizão, é como comprar bilhetes para um concerto muito concorrido. Não, mas é o mesmo princípio. Primeira chegad, é o primeiro servido. As pessoas que conseguiram os bilhetes para a Taylor Swift têm alta probabilidade de conseguir o chequezinho para o carro elétrico. Olha, está aí um serviço a prestar às pessoas. E já têm transporte para o concerto.