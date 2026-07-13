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Começa agora uma nova edição do "O Bom, o Mau e o Vilão" da Rádio Observador. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia.

Bom dia.

Bom dia, Miguel. Quem é o bom desta segunda-feira?

Olha, o bom de hoje são os alunos desconfiados. Como sabem todos os pais, estudantes e professores, o processo de avaliação dos exames nacionais está uma confusão. Há coisas que nós sabemos, sem qualquer dúvida, que correram mal. Os prazos foram alargados e os prazos não se alargam quando as coisas estão a correr bem. Temos de ver se é mesmo no dia 17 que as notas saem. Depois, há coisas que tememos que tenham corrido mal. Os avaliadores andaram numa enorme incerteza com o sistema onde aparecem as respostas a falhar sucessivamente, e isso não os deve ter deixado no estado de espírito mais tranquilo para avaliar exames. E depois, há coisas que não sabemos se foram bem feitas. Os exames foram devidamente digitalizados? As respostas aparecem no sistema de forma completa? Vamos ter que descobrir essas coisas. E por causa de tudo isto, os alunos devem fazer tudo ao seu alcance para se certificarem de que não são prejudicados por uma experiência mal feita. O Expresso ouviu um estudante que disse o seguinte: "Mesmo quando receber a nota, não vou confiar totalmente neste sistema. Vou pedir para consultar a prova, analisá-la com a minha professora e se houver razões para pedir reapreciação, vou fazê-lo." E infelizmente, é mesmo preciso fazer as coisas assim. Não confiar no sistema, não aceitar a primeira coisa que lhes é posta à frente, duvidar sempre, questionar sempre. Por culpa do ministério estamos assim. Mas enfim, a culpa lá está, é do Estado, não é nossa.

E vamos ver qual é que vai ser a influência ou o peso que terão estes pedidos de revisão das notas, porque vão ser mais do que foram nos últimos anos. De certeza.

Sim, até agora há poucos pedidos de revisão. Se de repente isto duplica ou triplica, realmente vamos ver se o sistema está preparado para responder a isso. Espero que alguém esteja a pensar nisso já. Espero eu.

Miguel, o teu mau tem ambição.

Tu tens um coração enorme, Maria João.

Gigante.

É isso. Vamos usar essa palavra, tem ambição. O LIVRE fez este fim de semana o seu congresso e a mensagem principal foi: queremos ir para o governo. Papá, queremos ir para o governo. Eu digo papá, porque o LIVRE só lá chega com o PS. Portanto, o papá PS é que tem que criar as condições para os meninos do LIVRE irem para o governo. Mas então, numa entrevista ao Observador, Rui Tavares enumerou uma lista interminável de nomes de potenciais ministros do LIVRE. No Congresso, Jorge Pinto, que é o novo co-portavoz, referiu-se a Isabel Mendes Lopes, que é a outra co-portavoz, como futura ministra. E quando noutra entrevista perguntaram a Isabel Mendes Lopes se admitia candidatar-se a primeira-ministra, já não a ministra, mas a primeira-ministra, a resposta solene foi esta, atenção. Imaginem que estão a ouvir o hino. Estão a ouvir a bandeira nacional ao vento. Imaginem, cá vai: "Ninguém em política pode recusar o desafio de servir o seu país." Isto disse-nos Isabel Mendes Lopes. E claramente, os principais responsáveis do LIVRE passaram-se. Acho que passaram para o outro lado. Segundo percebi, eles queriam mostrar ao país que o partido tem muitos quadros com qualidade, mas acabaram a parecer uns marcianos convencidos de que o partido vai chegar ao governo na próxima semana. A única pessoa lúcida no meio disto tudo foi Ricardo Sá Fernandes, que se estava a candidatar ao Conselho de Jurisdição, penso eu, algo assim. Ricardo Sá Fernandes sentiu-se na obrigação de avisar que o poder não está ao virar da esquina. Foi a expressão que ele usou, mas eu suspeito que no Congresso ninguém o ouviu.

Eu não sei o que é que tens contra a ambição política, Miguel.

Nada.

É bom ter políticos com ambições. Elas ficaram claras.

Sabes, eu também vou ser o melhor goleador do próximo mundial. Não sabias? Mas vou ser. Já estou a trabalhar para isso e a fazer alongamentos.

Eu acredito em ti.

Obrigado.

Miguel, só falta o teu vilão, que é Luís Neves.

É. Vamos lá ver se nos entendemos. Nós só estamos hoje ainda a falar sobre este tema das obras numa propriedade de Luís Neves, por causa de Luís Neves. Não é por causa de mais ninguém, é por causa de Luís Neves. Ontem o ministro da Administração Interna deu três entrevistas e andou ali para trás e para frente, e para trás e para frente, e ele a dada altura até perguntou: "Eu ainda não consegui alcançar qual é a dúvida." E como Luís Neves ainda não conseguiu alcançar qual é a dúvida, eu posso explicar, não tenho nenhum problema em explicar. Aliás, já lhe foi explicado, mas pronto. A dúvida é esta: como é que Luís Neves pagou os € 5 mil ao empreiteiro que também trabalhou para a PJ? Como é que pagou? Foi com transferência bancária? Foi com cheque? Foi com dinheiro? Foi como? Não estão em causa as faturas. Luís Neves está sempre a falar nas faturas. Nós já sabemos que há faturas no portal da Autoridade Tributária. Não é isso que está em causa. Também não está em causa o pagamento a fornecedores ou a outros fornecedores. Luís Neves disse ontem que 90% ou mais foi por transferência bancária, quando é fornecimentos, ou quando foi ao balcão, foi de Multibanco, estou a citá-lo. Não é isso que está em causa. A questão, eu vou repetir, é: como é que Luís Neves pagou os € 5000 ao empreiteiro? E basta apresentar os comprovativos desse pagamento, mas isso Luís Neves não fez e uma indicação que nós tivemos na sexta-feira, aqui no Observador, foi de que não o fará. E eu só não percebo o que é que custa. Ninguém está a fazer processos de intenção, nada. Mas quando estas coisas surgem, é preciso, e acho que já houve outros casos, como com o primeiro-ministro, em que o arrastar destas situações foi problemático. É muito fácil acabar com isto e eu não entendo por que o Luís Neves não mostra tudo. Era tão simples, é só mostrar as coisas, explicar as coisas até ao detalhe, para seguirmos todos em frente.

Ó Miguel, mas é muito frequente os políticos, quando isto envolve obras, metem-se sempre em trabalhos e depois é tão difícil explicar quem é que pagou, como é que pagou. Eu acho que não deviam fazer obras.

Olha, de facto.

Acho que era o melhor.

A primeira pergunta a quem quiser ir pra política: o senhor ou a senhora fez obras? Se fez, obrigado.

Está a pensar em fazer obra?

Fica pra próxima.

Vamos ao resumo: o bom de hoje são os alunos desconfiados, o mau é o LIVRE e o vilão desta segunda-feira é Luís Neves. Foram as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs de 360 e que também pode ouvir em podcast.