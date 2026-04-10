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Essa agora o Domínio da Guerra da Rádio Observador, sempre com o major general Farnam Moreira. Bom dia!

Bom dia a todos.

Também nos pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais ou pelo nosso site. General, esta foi uma semana de surpreendentes desenvolvimentos na guerra do Médio Oriente. Recordamos que na segunda-feira estava no ar a ameaça de Donald Trump de fazer descer o inferno sobre o Irão e que menos de 24 horas depois, as duas partes, sob a intermediação do Paquistão, falavam em cessar-fogo. Mas entretanto, estamos perdidos entre as várias propostas, umas publicadas, outras escondidas, e o que afinal foi aceito como base de negociação entre as partes. Em princípio, teremos o início das negociações presenciais a partir deste fim de semana em Islamabad. Isto se o frágil cessar-fogo durar até lá, não é, general? Que aspectos devemos reter de todo este processo e o que é que podemos esperar?

Foi uma semana incrível. Porque, na verdade, nós estivemos perto do apocalipse. O apocalipse foi prometido por Donald Trump no início da semana.

De dizimar toda uma civilização.

E no dia seguinte tivemos um anúncio surpreendente de um cessar-fogo. Importa aqui recordar um pouco este processo para ver se nos situamos nas condições atuais deste conflito. O conflito dura desde 28 de fevereiro, portanto, 40 e poucos dias. Seis semanas, que correspondem aquele prazo que Donald Trump anunciou de duração deste conflito. Ou seja, ele também, esgotadas as seis semanas, estava à procura de uma saída. Mas houve aqui quatro fases distintas nas operações de natureza militar. A primeira foi a eliminação da liderança iraniana, a segunda foi a degradação das instalações e dos meios ligados ao comando e controle, sobretudo da Guarda Revolucionária. Depois, uma terceira fase foi a degradação das capacidades ofensivas estratégicas do Irão, nomeadamente uma destruição, parte significativa, não completa, dos seus meios de lançamento de mísseis balísticos, por um lado, e também a destruição de dois elementos convencionais importantes na manobra ofensiva iraniana, que eram a sua Força Aérea e a sua Marinha. Portanto, os objetivos de natureza militar basicamente foram batidos durante estes 40 dias. Estas eram as fases iniciais. Nós estaríamos na entrada de uma nova fase. A última fase ainda foi a parte industrial do Irão, que conduzia à capacidade de reconstruir os seus meios de natureza ofensiva. E o que Trump anunciou, enfim, como o anúncio do apocalipse, seria que agora entraríamos na fase das infraestruturas críticas e deu o exemplo das pontes e da infraestrutura energética. Entretanto, alguma coisa mudou. E o que mudou foi que, perante aquele ultimato de destruição completa do Irão, o Irão veio a jogo. Houve aqui também uma certa vitória dos Estados Unidos. Os Estados Unidos obrigaram o Irão a vir a negociar, coisa que o Irão até o momento tinha vindo a recusar. Esforços que o Paquistão não se tem poupado para encontrar uma solução. E parece que aquela solução, aqueles 10 pontos de base inicial das negociações, parece que foram sendo revistos também ao longo deste último dia do ultimato, no sentido de encontrar algo que pudesse constituir aquilo que era a base mínima para o entendimento. E agora chegamos ao ponto em que nos encontramos. É que nós não sabemos qual é essa base. Na verdade, Irão e Estados Unidos até disputam se o entendimento a que chegaram é exatamente aquele a que nós tivemos acesso através daquilo que foi publicado na imprensa. Porque se foi aquele o entendimento a que chegaram, então é porque Donald Trump estava numa fase de desespero tão grande que passadas as seis semanas, qualquer documento serve para início das negociações. E aqui é que está o grande ponto. Isto é, os Estados Unidos consideram que este documento já está perto, já está próximo daquilo que são as condições finais para transformar o cessar-fogo num acordo de paz, ou pelo contrário, os Estados Unidos entendem que é irrelevante o que está neste documento. O que interessa verdadeiramente é ter o Irão na mesa das negociações e agora o que sair é o que sair do acordo. Nós não sabemos, e eu também tenho muitas dúvidas que os Estados Unidos possam sair alegremente deste conflito, se aquele for um documento de base a ser seguido à risca, porque aquilo tem implicações globais na presença dos Estados Unidos como potencial liderança mundial, porque uma das coisas que está lá era perder as bases, sair do Médio Oriente. É difícil perceber se aquele documento tem realmente pés para andar. Do meu ponto de vista e numa análise que é possível fazer hoje, que eu faço hoje, é esta: para os Estados Unidos é irrelevante o que diz este documento. O que é relevante é estarem sentados à mesa, é trazer o Irão para as negociações. Agora, vamos ver em que é que isto vai dar. É aqui que agora entra J.D. Vance nesta equação, que é muito interessante. O Irão ficou entusiasmado com a nomeação de J.D. Vance. Por quê?

Não queria só Whitcoff e Kushner.

Não queria, e achava que esses dois eram muito perto da linha de Trump e queria um negociador um pouco mais distanciado. Esta é a grande oportunidade de J.D. Vance para ter aqui um trampolim internacional para uma candidatura pelo Partido Republicano nas próximas eleições. Mas a corda sobre a qual ele tem que caminhar é uma corda muito bamba, muito instável e muito traiçoeira. Por quê traiçoeira? Primeiro, porque ele também ajudou a construir o mito de J.D. Vance. Isto é, foi ele, alguém perto dele, que enviou certamente para a imprensa a notícia de que J.D. Vance tinha sido o único que se tinha, de alguma maneira, discordado, oposto. Tinha discordado da abordagem de Donald Trump pra guerra. Isto é, só J.D. Vance é que podia ter metido isto na imprensa. Portanto, ele ajudou a construir aqui um mito em que ele aparece como a pessoa que vai resolver a questão da guerra, satisfazendo uma parte importante do eleitorado norte-americano, que é contrária à presença dos Estados Unidos nesta guerra.

Quer ser visto como conciliador.

Como conciliador. Mas, por outro lado, há uma coisa que os americanos normalmente não perdoam: a deslealdade. Isto é, se as posições de J.D. Vance forem entendidas como sendo desleal ao presidente dos Estados Unidos, então isso também o vai prejudicar. Portanto, é por isso que eu digo que esta linha, esta corda, é muito difícil de caminhar. O Irão ficou satisfeito com esta nomeação. Eu julgo que marca presença em Islamabad, dentro desta esperança de que vai ter agora um interlocutor que está mais distanciado de Trump e, sobretudo, um interlocutor que quer acabar com a guerra. Ora, isto é importante do ponto de vista das posições negociais do Irão. Se eu quero acabar com a guerra, estou mais disposto a fazer concessões do que se eu entrar para as negociações a dizer que a guerra apenas está suspensa e vai ser retomada em qualquer altura. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma equação muito complicada, em que, em função daquilo que foi a manobra que os Estados Unidos montaram, o Irão entra para estas negociações com um conjunto de vantagens negociais interessantes, até porque o interlocutor que os Estados Unidos enviaram é contrário, ou fez sentir que era contrário à continuação da guerra. Se este acordo, se estes 10 pontos, nós não sabemos se são estes, na verdade.

São uns pontos.

Há uns pontos em que concordaram, mas provavelmente não concordaram nos mesmos pontos. E daí a enorme contenção que ambas as partes têm que fazer aqui, porque de um lado e do outro, há muita gente interessada em que nada disto resulte. Portanto, qual é a solução para aqui? Vai ser necessário engolir sapos. Ainda houve ataques ao pipeline da Arábia Saudita já depois do cessar-fogo. Afinal, a abertura do Estreito de Ormuz não se processou como estava anunciado. Isto é, nada disto, nesta fase, pode constituir um obstáculo. É preciso navegar o caos, que é uma expressão que eu gosto muito. Navegar o caos, isto é, não perder qual é o rumo, apesar de isto obrigar a contornar e a ter um percurso um pouco caótico, mas não perder o rumo. O rumo é que haja negociações, e isso vai obrigar as partes a engolir sapos, uma e outra. Portanto, é nesta fase que estamos, na fase em que as partes estão a engolir sapos, a ver se o processo negocial pelo menos arreca.

Entretanto, na quarta-feira e na sequência de muitas declarações desagradáveis por parte de Donald Trump e da sua administração sobre a falta de ajuda dos aliados da NATO, decorreu uma conversa na Casa Branca, descrita como franca e honesta entre Trump e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte. General, quão danificada está a relação transatlântica e o que é que ainda pode ser feito para salvá-la?

É que eu não sei se houve conversa. Na verdade, o que eu vejo é que numa hora e 45, talvez 15 minutos tenham pertencido a-

O resto foi troca de elogios.

O resto foi troca de elogios. Não sei se a conversa foi realmente franca. Eu quando ouço falar que houve uma conversa franca, o que eu vejo é insultos a serem disparados no ar em ambas as direções. Não na direção de Rutte sobre Trump, não. Apenas na outra. A capacidade de engolir sapos aqui também é importante. E é importante, sobretudo, porque ambas as partes têm razão. Os Estados Unidos têm razão e os europeus da NATO também têm razão. Os dois têm razão neste caso. E vão ter que encontrar agora uma saída para uma zanga que se arrisca a transformar num caso geopolítico brutal neste século. Vamos rever rapidamente as posições. Os Estados Unidos acharam que os aliados não servem apenas para aquilo que são os tratados de natureza formal. Isto é, um aliado não é apenas um documento de natureza escrita. É alguém que, em caso de dificuldade, vai ajudar o outro, independentemente do que está escrito. Portanto, o que a NATO e os países da NATO fizeram? Isto é uma operação fora da área, os Estados Unidos não foram atacados, a NATO não pode ser invocada para esta operação. Isto é, os Estados europeus da NATO foram à parte formal para se escusar de intervir nisto. Os Estados Unidos foram à parte moral disto e disseram: não é justo que nós, que andamos a sustentar a aliança e a proteger a Europa desde a Segunda Guerra Mundial, numa altura em que precisamos dos aliados, eles não estejam disponíveis e estejam a invocar termos de natureza formal. Os dois lados têm razão. Só que a razão europeia não é esta. O problema é que a razão europeia não é esta. Isto é um segredo, tem que ficar aqui só entre nós os dois, não podemos dizer isto abertamente. Não foi por uma questão de uma causa que os europeus não foram. Foi por incapacidade militar, mas isto não podemos dizê-lo. Isto é, os europeus não têm capacidade de projeção de força para o Médio Oriente a esta distância e com este tempo de aviso. Esse é que é o problema dos europeus.

E não quiseram mostrar essa fragilidade.

E não quiseram mostrar esta fragilidade. Isto é, vamos supor que os europeus diziam que sim. Ainda estaríamos a preparar forças neste momento, já depois de acabada a guerra. Nós não temos nem as forças preparadas, nem o número de militares necessários, nem os equipamentos num estado de manutenção e operacionalidade que os permite empregar, nem munições suficientes para um conflito de alta intensidade como é este.

Portanto, nem a guerra na Ucrânia serviu para nos preparar.

Nada. Lembram-se de eu ter aqui falado de Margaret Thatcher uma vez no nosso ponto de vista. Na altura de Margaret Thatcher, a Royal Navy demorou 48 horas a dizer que estava pronta para seguir. Depois dei o exemplo da fragata inglesa. Essa fragata inglesa demorou uma semana a ser preparada, demorou mais uma semana a ir pro teatro e já está em reparação. Já está em reparações neste momento.

É para não chorar.

É para não chorar. A nossa capacidade de projeção de força é uma capacidade ridícula neste momento para a Europa. Isto é, a Europa não consegue ser um ator de natureza global porque não está preparada para projetar força. Portanto, qual foi a solução simples aqui? Foi dizer que não vamos por causa de causas, quando, na verdade, nós não vamos por causa de uma incapacidade. Mas isto é um segredo, fica aqui só entre nós os dois.

No próximo domingo, dia 12, temos eleições na Hungria, depois de mais de 15 anos de poder, Viktor Orbán pode, de acordo com as sondagens, perder estas eleições por quase 10% e ainda assim manter-se como primeiro-ministro. General, que fumo é este entre sondagens e governação?

É muito interessante, e eu julgo que domingo vamos estar todos agarrados à televisão a ver os resultados da Hungria, porque os resultados da Hungria não mexem só com a Hungria. Mexem com a Hungria, claro, mas mexem em tudo. Mexem naquilo que é o destino da guerra da Ucrânia, mexem naquilo que é a capacidade da União Europeia resistir ou ter que se reformar ou encontrar um novo formato de funcionamento, mexe naquilo que é a influência da Federação Russa nas eleições e dos Estados Unidos nas eleições, ambos do mesmo lado, o que não deixa de ser extraordinário. Que Estados Unidos e Federação Russa se tenham colocado lado a lado contra a União Europeia. Isto é, o ódio à União Europeia é tão grande nos Estados Unidos, ou pelo menos nesta administração Trump, e na Federação Russa, que têm o mesmo candidato, os dois têm o mesmo candidato nas eleições na Hungria.

Apareciam imagens de J.D. Vance a cumprimentar Viktor Orbán e depois de Vladimir Putin a cumprimentar.

É impressionante.

Laço de amizade.

É impressionante. Porque isso acontece? Também é interessante perder aqui 30 segundos sobre isto. Isso acontece porque os grandes poderes mundiais, Estados Unidos, uns degraus abaixo, mas também ainda a Federação Russa, não suportam que os Estados mais pequenos possam agregar-se e constituir um contrapoder àquilo que é a sua influência. Ora, para isso é preciso destruir a União Europeia. O processo de destruição da União Europeia é um processo que é importante para as grandes potências, para poderem depois, do ponto de vista bilateral, negociar com cada um dos Estados e não estarem a negociar com uma Comissão Europeia independente e que representa 400 milhões de pessoas. Isto é importante. O que nós temos aqui Estive a olhar para aquilo que se chama um agregado de sondagens. Não é uma sondagem específica, é uma espécie de média das sondagens que vão sendo feitas no último ano, desde maio do ano passado. E a diferença entre o partido de Orbán e o partido da oposição centrista pró-europeia de Magyar tem se mantido estável, sempre na ordem dos 10%, 11% de diferença. Portanto, Peter Magyar vai com cerca de 10, 11% nesta média das sondagens à frente de Orbán, e isto já dura há um ano. Tem havido aqui uma certa persistência e consistência nestas sondagens que estão publicadas. O que é que acontece? O partido Peter Magyar pode chegar até a cerca de 50% da votação. Algumas votações independentes, portanto, não a média, algumas sondagens independentes dão até um avanço superior em que poderias atingir até os 65%. Orbán está em maus lençóis. Mas o que fez Orbán em 16 anos de poder? Esteve a corromper todo o sistema de equilíbrios existente na Hungria. Por quê? Porque em 2011 ele teve dois terços, teve uma vitória brutal. Tinha dois terços dos deputados no Parlamento, ou seja, pôde introduzir um conjunto de reformas na lei eleitoral que lhe agora permitem, mesmo perdendo eleições, eventualmente ganhar. Depende agora da diferença. E como é que ele fez isto? Fez isto de uma coisa que agora está a ser replicada também nos Estados Unidos, a nível estadual, que é: como é que nós vamos agrupar os distritos entre si, de maneira a que eu possa maximizar o número de deputados com os mesmos números de votos e que nos distritos onde o meu adversário é forte, se elejam poucos deputados? Foi isso que andou a fazer Viktor Orbán a partir desta sua vitória de 2011, porque tinha uma maioria de dois terços. Foi redesenhar os distritos eleitorais para dar vantagem nos sítios. Um exemplo: os deputados na Hungria são eleitos em duas modalidades. Há uma modalidade que é proporcional aos votos obtidos nas eleições, portanto, a percentagem dos votos aqui é importante, mas depois a maioria nem é eleita desta forma. A maioria é eleita em círculos que dependem destes distritos eleitorais. Portanto, eu quando redesenho em engenharia eleitoral estes círculos eleitorais, digo: "Não, estes já não pertencem a este círculo, agora pertencem ali. Eu aqui sou forte, ainda posso ir buscar." Ganho uma vantagem muito significativa nisto. Portanto, estes 16 anos de poder também se explicam pelo facto de em 2011 ele ter feito uma engenharia eleitoral dos distritos eleitorais. Agora vamos ver, porque isto agora depende da vantagem que o partido Tisa, que é o partido Magyar, um partido filiado no Partido Popular Europeu, portanto, um partido de centro e verdadeiramente europeu, consegue nestas eleições, se isto chega ou não, para vencer aquilo que foi o processo de engenharia eleitoral desenhada por Viktor Orbán.

Lá se foi o meu otimismo todo no domingo. Veremos. Hoje colocamos o nosso ponto de mira sobre o Conselho de Segurança das Nações Unidas e sobre o veto da China e também da Rússia a uma proposta de resolução do Bahrain sobre a livre circulação no Estreito de Ormuz. O que se passou hoje, general Arno Moreira?

Isto é um retorno àquele programa que eu fiz sobre a teoria dos dois cadáveres. Este cadáver foi mais uma vez chamado e portou-se como nós esperávamos, como um cadáver. É isso que eu dizia, a teoria dos dois cadáveres. Já está num ponto de coma tão profundo que já não há maneira de ressuscitar esse cadáver. Mas este processo é interessante, porque ele resulta de uma iniciativa de um país do Golfo. Esta proposta de resolução foi do Bahrain com o apoio da Arábia Saudita, do Kuwait, do Qatar, da Jordânia, portanto, os países ali do Médio Oriente, que nós definiríamos como sendo os países árabes. Os países árabes levaram ao Conselho de Segurança uma proposta. Essa proposta, que foi a votação, não tem nada a ver com a proposta inicial. A proposta inicial previa o emprego da força como forma legítima de abrir outra vez o estreito de Ormuz. Pois para evitar que isto fosse vetado imediatamente, andaram a retirar tudo, ficava só apenas a utilização de medidas defensivas apropriadas para isto. Mesmo assim, foi vetada. Foi vetada por quem? Pela Rússia e pela China, a quem o prolongamento deste conflito interessa até uma derrota dos Estados Unidos. Fica aqui um último número para encerrarmos este nosso programa. A alteração, o fecho do estreito de Ormuz, permite à Federação Russa encaixar todos os dias 150 milhões de dólares extra. Portanto, a economia russa, que está pelas horas da amargura, precisa muito que o estreito continue fechado. E portanto, a Rússia vetou a resolução do Bahrain para que fosse reaberto o estreito.

Porque tem muita coisa em jogo, não é, general?

É, porque tem muita coisa.

Obrigada por mais um domingo da guerra.

Um bom fim de semana a todos.

É sempre um gosto. Até à próxima.

Muito obrigado.