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Este podcast é da responsabilidade da PLMJ. Bem-vindo ao podcast da PLMJ. Damos voz ao que interessa, ao que faz mover o país para lá da espuma dos dias. Os negócios, a comunidade, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a arte. Partilhamos saber que é feito de experiência e que serve a todos. Move-nos a coragem para imaginar o amanhã e a vontade de criá-lo hoje. Juntos, a comunidade, os clientes, a PLMJ, a Fundação PLMJ, geramos impacto. Fique desse lado. Bem-vindos ao podcast da PLMJ. Às vezes abrimos o scope destas conversas e falamos só sobre coisas que nos interessam do ponto de vista quase existencial, e por nos interessarem a nós, achamos que também vão interessar aos nossos clientes, amigos e parceiros. Este é um desses episódios onde temos o enorme gosto de receber o Nuno Saramago. Podíamos dizer que o Nuno está na alta direção de um dos maiores grupos brasileiros, a Companhia Siderúrgica Nacional, há 15 anos, que é em tudo a personificação de um executivo topo. Mas hoje, o que releva mais para esta conversa é mesmo o facto de se ter dedicado a pensar a liderança através das personagens de Shakespeare. Curiosos? O livro do Nuno Saramago, que está prestes a sair, chama-se "O Que Líderes Podem Aprender com Shakespeare e o Teatro". E no podcast de hoje fazemos um sneak peek da obra. A conversa é sobre liderança com Nuno Saramago e Bruno Ferreira, managing partner da PLMJ. Nuno, muito obrigada. Muito curiosa com esta conversa. Por onde começar? Se calhar pelo processo mental. A literatura à boa, pelo menos, molda-nos sempre um bocadinho, cria heróis e anti-heróis, modelos a seguir. Foi assim para si, foi isso que esteve na génese deste livro. Agora já sei que não, porque estivemos a conversar antes, que foi uma tese, mas talvez a tese tenha começado assim.

Muito obrigado. Foi um privilégio estar aqui com vocês. Muito emocionado com este lançamento deste livro e ter a oportunidade de falar um pouco sobre ele aqui em Portugal, de onde eu saí há anos para ir para o Brasil.

Ainda se nota.

Bom, é bom saber. As minhas pessoas quando eu volto, dizem que eu volto diferente e mais difícil de entender. O livro tem muito das personagens de Shakespeare. Na trajetória que eu tive com o teatro, Shakespeare foi uma grande paixão. Foi e é hoje uma grande paixão, e os arquétipos de Shakespeare têm tudo a ver com liderança. Tendemos a achar que Shakespeare é sobre amor, sobre romance, mas Shakespeare é sobre poder. E tudo sobre poder e todos os arquétipos do poder estão em Shakespeare e ele traz uma paleta. Shakespeare traz uma paleta de caráteres humanos, da humanidade, como se tivéssemos um mapa para viver as situações do dia a dia através das histórias que Shakespeare construiu.

É um GPS. A minha segunda pergunta é exatamente nesse sentido. Ia eu dizer que não sei se o tema central de Shakespeare é o caráter, mas é muito mais o caráter do que a emoção, os vários caráteres que as pessoas têm. E por isso pergunto-lhe: o caráter é o elemento central da liderança? Para entrar um bocadinho mais naquilo que é também o objetivo do livro.

O caráter e as motivações. Você encontra em Shakespeare vários tipos de motivação, que podem levar a várias ações. E também tem uma parte psicanalítica, uma parte psicológica, do porquê leva as personagens a atuar de determinadas maneiras. Então é muito fácil quando você se apaixona por Shakespeare, depois ir encontrando os personagens de Shakespeare pelos cantos, pelas salas, nas reuniões, na rua. É muito interessante isso.

Quem é o Henrique Quinto da sua vida, Nuno Saramago?

Eu tenho um Henrique Quinto, que é o meu chefe lá na CSN. O Benjamin faz-me lembrar muito, no dia a dia, o Henrique Quinto, na maneira como ele trabalha, na maneira como ele se propõe a fazer as ações, me lembra muito o Henrique Quinto.

É difícil ser um líder virtuoso, porque é um pouco isso que é o Henrique Quinto em Shakespeare. É um líder virtuoso. Ou não é assim que o vê, se calhar não é assim que o vê.

Ele é um líder eficaz. Virtuoso, tem dias, tem momentos.

Conceito virtude.

Depende muito do conceito de virtude. Ele é um líder muito eficaz. Na obra de Shakespeare, ele é um líder muito eficaz, assim como foi na vida. Foi o único rei inglês que morreu sendo o rei de França. Ele foi extremamente eficaz, mas acho que nos negócios, muitas vezes, nós fazemos um sinônimo de eficácia e da virtuosidade.

Isso, de facto, é um tema. Há características dos líderes que em 2025 ninguém diz em voz alta que são boas, e que nos anos 80 seguramente que eram muito elogiadas. A eficácia como primazia, se calhar, sobre tudo o resto, alguma arrogância, que também era uma coisa se calhar às vezes bem vista, porque era um sinal de poder. Mudaram as características daquilo que é um bom líder considerado hoje e sacrificámos algumas que não devíamos ter sacrificado.

Enfim, eu acho que eu compreendi a pergunta. No livro eu tratei desse assunto.

Então vamos. Isto é um sneak peek do livro, tem que nos dar um cadinho. Vamos isso.

Eu trato um pouco disso porque, por exemplo, eu também falo de Ricardo III.

Sim.

Que é talvez o personagem mais malvado da obra de Shakespeare.

Manhoso.

Manhoso, invejoso, cruel. Mas também em determinado momento, pelo menos enquanto cresceu, enquanto cresceu na sua carreira, ele foi extremamente eficaz. E algumas vezes, as ferramentas de Ricardo III são importantes em alguns momentos. Nem sempre você consegue resolver as coisas que precisa de resolver.

Se não for um bocadinho manhoso?

É, se não for um pouquinho manhoso, se não tiver essa capacidade de Ricardo III. Então as ferramentas do Ricardo III podem ser úteis. Certamente não usadas indiscriminadamente. Eu costumo falar muitas vezes, quando estou trabalhando lá no Brasil, ou a trabalhar no Brasil, que para martelo tudo é prego. Então nós temos que ter essa capacidade de ser Ricardo III, de ser Henrique V. Temos que ter a capacidade de ser, inclusivamente, algumas das mulheres de Shakespeare. Eu falo muito no livro sobre as mulheres e as líderes mulheres em Shakespeare, que é um tema que alguns autores acham que o Shakespeare não foi tão benevolente, tão simpático com as mulheres quanto foi com os homens.

O homem também é o seu contexto histórico.

Mas à época também era. Mas eu tendo a discordar, porque acho que pro contexto, ele traz mulheres muito interessantes para o cenário até da liderança.

E olhando, eu acho que uma das vertentes desta questão que a Alexandra fez, tem que ver com esta flutuação entre o que é que é o gosto do dia e o que é que podemos observar como características perenes da natureza humana e que são agora reveladas. E basicamente eu acho que a tua resposta é no sentido que estas ferramentas continuam a existir desde então e há uma certa perenidade nestes modelos, nestes estereótipos. É isso. E que conseguimos aplicá-los ainda hoje em dia, apesar de terem sido construídos já com base na experiência da altura?

Exatamente, perfeitamente. Acho que Shakespeare é completamente atual.

Mas houve um tempo em que dizermos que um líder era autoritário, agressivo, que chegava e tudo era, como é que disse? Para prego tudo é...

Para prego tudo é, para martelo tudo é prego.

Para martelo tudo é prego, pronto. E houve uma altura em que isso era exatamente a definição do que é que é um líder. Em 2025, se calhar muito disso continua, mas já não se fala em voz alta sobre isso, porque ficou a ser mal visto.

Eu não sei, eu acho que já no tempo de Shakespeare, eu colocava isso tudo muito no relativo, porque os líderes também que só tinham, como o Ricardo III, terminavam de forma trágica. Na realidade, Shakespeare, todo mundo, os bonzinhos e os maus morrem. Os bonzinhos e os maus morrem. Nem os bonzinhos-

Sobrevivem

...nem os bonzinhos, que provavelmente, hoje em dia, tentamos que todo mundo seja-

Mais bonzinho

...mais bonzinho. A mensagem de Shakespeare é muito importante para o dia de hoje, porque os bonzinhos morrem todos. E os maus, os malvados, também morrem. Então são esses personagens intermédios, capazes de flutuar, não passando do limite, mas capazes de utilizar uma certa astúcia, uma certa argúcia, inteligentes na forma do trato, que sobrevivem nas peças de Shakespeare. Poucos sobrevivem, na realidade.

E nas empresas, Nuno?

Eu acho que é a mesma coisa. Então fica a mensagem que os bonzinhos morrem e que os maus também podem até ir subindo, mas um dia vão pagar a sua conta. Que é isso que acontece em Shakespeare.

Está cheio de cautionary tales para a gestão de empresas, todos estes estereótipos de Shakespeare.

É isso.

Nuno, queria lhe perguntar. Há um dos temas do seu livro que eu ainda não li, só me deu assim uns parágrafos para eu intuir o que aí estava. Vamos todos conhecer o livro em agosto. Só sai no Brasil em agosto ou sai cá também?

O livro vai estar disponível em agosto, nas livrarias, a partir de 19 de agosto, e aqui ele pode ser adquirido na Livraria da Travessa.

Ok, muito bem, ali no Príncipe Real. Então, dizia eu que um dos assuntos que vem no livro, que eu gosto particularmente, é o tema da comunicação. Da forma como a comunicação é essencial até para construir outra coisa que é mais importante ainda que a comunicação, que é a confiança entre pessoas.

Perfeitamente.

Mas depois há aqui um tema entre aquela comunicação que é bem feita ou que é genuína, não sei se genuína é a melhor palavra, e aquela, como no Otelo, que é meio manipuladora. Fale-nos um bocadinho como é que vê esse tema da comunicação shakespeariana nestas várias personagens, também na liderança.

O livro fala muito de Shakespeare, mas fala de teatro em geral.

Certo.

E fala de teatro em geral porque esse, no fundo, foi o meu mestrado. E o meu mestrado foi sobre como utilizar as ferramentas do teatro e a arte do teatro no desenvolvimento da liderança. E você entrou em vários assuntos que são tratados no livro, que têm a ver com comunicação, com a autenticidade, que é um assunto que também hoje em dia existe, na minha visão, muita confusão sobre o que é isso da autenticidade e como as ferramentas e a vivência do teatro podem ajudar a desenvolver um líder. E é nesse âmbito que depois aparecem os arquétipos de Shakespeare, que tudo isso se junta e que também são uma ferramenta importante para o desenvolvimento da liderança.

Mas o que acontece no teatro que nos pode ajudar no dia a dia?

Eu comecei no teatro por um acaso e, na realidade, numa proposta pessoal de estar num ambiente completamente diferente do ambiente que eu vivia normalmente ali na Faria Lima.

Desconfortável?

Na época, sim. Na época, eu comecei a ficar incomodado com a homogeneidade de todos os personagens, de toda a gente. Todo mundo era igual, todo mundo era muito parecido e isso estava me criando uma certa-

Solidão?

Bastante. Claustrofobia do lugar. E aí eu decidi fazer um curso de livro de teatro, que depois me equivoquei, não era, era um curso técnico, que lá no Brasil precisa de curso técnico para poder atuar, para poder dublar.

Peças ou o que for.

Peças ou anúncios, para trabalhar com artes cênicas. E acabei me afeiçoando, gostando, mas acabei descobrindo que coisas que eu tinha tentado dominar e aprender na arte da liderança, sobre as quais eu tinha algumas dúvidas, e já vou dar um exemplo muito claro, eu descobri as soluções ali no teatro por acaso, quando fui para um lugar para não estar-

A trabalhar.

A trabalhar. E o exemplo que eu acho mais claro, mais fácil de transmitir, é a questão da escuta. Nós todos que estamos nas organizações e os líderes ouvimos permanentemente ou lemos que a escuta é uma das grandes ferramentas da liderança, mas raramente somos treinados ou muito poucas vezes somos treinados para isso. Eu não tinha sido nunca treinado para isso.

E era mau a escutar?

Durante grande parte da minha carreira eu fui mau a escutar. Eu não diria que foi o teatro que me fez todo esse percurso de ser hoje considerado um líder de boa escuta, mas o fechamento e o-

A partir de uma certa altura, tudo passou a fazer sentido com essa ligação.

Foi uma epifania.

Quando nós fizemos aqui já algumas sessões e temos conversado muito sobre isso, de facto, também uma das notas que mais ficou comigo foi este tema da escuta e da perceção do que está a acontecer com as outras pessoas e da capacidade de reagir ao que te estão a dizer e não tanto de estares a pensar no que é que vais dizer à outra pessoa.

Perfeitamente.

Acho que tu conseguiste, das vezes que conversamos sobre isso, transmitir muito bem essa lição daquilo que o teatro pode trazer para a liderança. Até me lembro que tu davas um exemplo que era no teatro quando tu estás a falar com alguém que está de costas.

Ah, sim.

Essa pessoa ou tem de se virar ou tem de reagir de alguma maneira para tu conseguires haver ali uma continuação do contacto com a pessoa.

Isso é muito importante. Eu, por exemplo, sou engenheiro e normalmente os líderes são pessoas racionais e tudo isso são armadilhas para a escuta, porque o hábito é nós acharmos que escutar ativo é estar calado, mas na nossa cabeça é um turbilhão da próxima coisa que vamos falar. E no teatro a gente aprende-

Não sair de si.

A estar com o outro.

Sim.

Tem uma palavra, que eu falo no meu livro, que é pejorativa em alguns ambientes. Num ambiente corporativo, ela é pejorativa, mas que é muito importante no teatro, que é a afetação. O teatro, o bom ator, o exercício do teatro, o treino do teatro, é aprender a ser afetado pelo outro.

Que não é bem a mesma coisa que empatia, pois não?

Ela é a ferramenta.

É a ferramenta, exato.

Ela é a ferramenta, a empatia acontece depois.

Certo.

Porque ela é a ferramenta da empatia. Se eu não for afetado, como eu posso ser empático?

Certo. É um call to action, quase, não é?

É. Como nós vivemos num ambiente competitivo, os negócios são normalmente competitivos, tudo é competitivo na nossa vida dos negócios, nós achamos que ser afetado é como se perdemos a competição. Então nós estamos perdendo alguma coisa, porque muitas vezes também temos uma mentalidade soma zero. Se eu aceito o argumento do outro, eu perdi alguma coisa.

Certo.

E nós aprendemos no teatro, inclusivamente no teatro de improviso, o "Yes, and", a como aceitar a proposta do outro e construir sobre a proposta do outro. Para eu fazer isso, eu tenho que estar Muito conectado com o outro e eu tenho que me deixar afetar pelo outro, que é isso que o Bruno falou. Que através do teatro nós aprendemos a sentir os outros, e isso é uma ferramenta muito poderosa, porque se você entra numa reunião, você é capaz de sentir os outros e depois você pode escolher o personagem de Shakespeare que você quer encarar para resolver esse problema.

Porque é o que vai funcionar com aquela pessoa naquele perfil certo.

Você tem uma ferramenta extremamente poderosa de liderança.

Há uma psicóloga, psiquiatra muito conhecida que diz que nós reagimos todos a três coisas: é ao desejo de poder, ao reconhecimento e ao sentimento de injustiça. Não foge muito disto. E se nós soubermos a que a outra pessoa está a reagir a estas três coisas, é muito mais fácil resolver qualquer problema que se verifique na sala e simplifica aqui um pouquinho a coisa.

Perfeitamente. Só que nós temos que ter a capacidade de ser afetados.

Claro!

Essa é uma das palavras. No livro, nós temos vários que no livro eu coloquei "conceito difícil para gestor", que são vários conceitos, um deles é essa questão da afetação. São vários conceitos que são contranaturais de entender, mas que são extremamente poderosos, que eu aprendi na sala de teatro.

Além da afetação.

Outra coisa muito importante que nós falamos muito hoje em dia, tem a ver com a autenticidade. A nossa visão da autenticidade. Muitas vezes é uma visão cristalizada da autenticidade. A gente acha que ser assim meio teimoso, meio não mudado a opinião, que é autenticidade. E nós trabalhamos no teatro, a gente aprende ao trabalhar uma autenticidade útil, que é isso que eu falei quando nós escolhemos o personagem de Shakespeare que queremos ser, quando entramos numa determinada situação. Nós não deixamos de ser autênticos por utilizar uma outra expressão da nossa natureza. E no teatro nós descobrimos que nós somos tudo ao mesmo tempo.

Feitos de várias coisas.

É. Nós costumamos ter uma pauta, que é a pauta que por causa da nossa infância, por causa de várias coisas, nós gostamos mais de executar, de atuar, mas nós temos tudo dentro de nós. E o teatro nos ensina a descobrir quem nós somos de verdade. E quando nós somos obrigados a executar um personagem que nós achamos que não está na nossa pauta, nós encontramos janelas na nossa alma para esse personagem, e isso aumenta o colorido da nossa personalidade. Isso é muito importante. Outra coisa que eu falo muito no livro, que é extremamente importante para a liderança, são os jogos de status.

Nós sabemos o que isso é no escritório de advogados, pois não, Bruno?

Em todas as nossas interações humanas, menos nos escritórios de advogados. Só quando entramos dentro do escritório de advogados.

É que deixamos isso lá fora, exatamente.

Mas em todas as interações humanas, existem jogos de status. E nós, normalmente, por natureza, temos a tendência de utilizar o jogo que mais cômodo é para nós. Voltamos à história do martelo e do prego. Para martelo, tudo é prego. E tem pessoas que sempre atuam na posição submissa e tem pessoas que brigam sempre para estar na posição de superioridade. E isso é contraproducente, tanto para ambos os lados. Os atores aprendem a trabalhar com jogos de status, porque é na quebra do jogo de status que está a graça. Essa é a base da comédia. Essa é a base da comédia, essa é a base do stand-up. É na quebra do jogo de status que está a graça. Eles aprendem a fazer isso por causa do espetáculo. Mas se nós aprendemos a trabalhar com jogos de status, com os atores, aí nós podemos utilizar com maestria esses jogos de status para chegar a melhores objetivos daquilo que a gente quiser fazer, porque nós temos, provavelmente vocês já tiveram essa experiência, de ter que escolher um advogado certo para ir a uma reunião, porque aquele vai se comportar de uma maneira ou de outra maneira, e pode não ser a maneira mais producente para aquele ambiente. Se nós tivermos essa capacidade, e isso eu falo bastante no livro, isso é uma ferramenta de muita utilidade, a capacidade de compreender qual é o jogo de status que tu gostas mais de fazer e a capacidade de moldar à circunstância, trabalhar na circunstância, esse jogo de status. Na realidade, a forma como eu hoje vejo o trabalho, é praticamente sempre como se fosse uma peça de teatro. E eu sempre tenho o mestre Konstantin Stanislavski na cabeça, que diz que um ator tem que ser ele mesmo nas circunstâncias do personagem. Ele diz que um ator verdadeiro, um ator artista, um artista de verdade, é ele mesmo na circunstância do personagem. Então, liderança é ser você mesmo naquela circunstância daquele personagem. Se você entender qual é o personagem que você tem que ter, naquela circunstância, naquele momento, você está Muito à frente. Inclusivamente, tem a capacidade de se afastar da própria cena em que você está e poder trabalhar de uma forma muito mais imparcial.

Desemocional.

Eu não queria tirar a palavra emoção, porque a emoção existe, mas você tem que compreender a emoção.

Acessar a outra emoção.

Isso, você tem que compreender a emoção que está sentindo, inclusivamente você vai sentir aquela emoção, mas você vai compreender e trabalhar na circunstância daquele personagem. Você adequou a circunstância àquela situação de liderança, que é o mesmo trabalho do ator. É o mesmo trabalho que você tem que fazer na sala de reuniões.

Desculpa.

Não, força.

E quanto é que a preparação é importante? Ou seja, o que já é nativo em ti, por experiência ou pela tua natureza, e o que é a preparação, o que esta tua análise veio demonstrar que um treino e a preparação, que no fundo é o que fazem os atores. O que disso é relevante para a liderança no dia a dia?

Talvez eu tivesse uma facilidade inata, mas eu aprendi que tudo isso pode ser treinado e deve ser treinado. Liderar é uma profissão, como ser advogado é uma profissão. A gente estuda para ser advogado, a gente faz prova, estuda, lê livro. Muitas vezes a gente acha que, e isso é uma das coisas que o livro também tenta tratar, é aquele grande dilema de que se a liderança é inata ou treinável.

Sim.

Ela é treinável. Acho que um dos grandes exemplos disso que Shakespeare nos traz, porque tudo está lá, é o próprio Henrique V. Nas duas primeiras peças em que o Henrique V participa, que são a peça Henrique IV, ato um e o livro um e o livro dois, nós vemos que o Henrique V se prepara.

Completamente.

Se estrutura, aprende e planeja como vai ser rei. E se estrutura para ser rei.

E começa meio manhoso. No primeiro livro do Henrique IV, ele anda um bocadinho perdido da vida, não é?

Parece que perdido da vida.

Parece.

Parece que perdido da vida, mas em determinado momento, quando ele renega falsidade.

Exatamente.

Tudo se vê que tudo foi treinado.

E que é de uma crueldade esse momento, é de uma crueldade incrível.

De uma crueldade. Então não podemos falar de tanta virtuosidade.

Não, tem razão. Não, mas já estava a falar do quinto, não era antes de ele ser rei.

Antes de ele ser rei. Ele aprendeu com pessoas nos piores lugares.

Verdade.

Na taberna, no bordel, roubando, assaltando, mas ele aprendeu com pessoas. Isso foi uma ferramenta muito importante para que ele depois pudesse, por exemplo, liderar suas tropas, porque ele aprendeu com pessoas. E isso, por exemplo, é uma das coisas mais interessantes que eu também falo no livro, que é, por exemplo, nós como líderes, muitas vezes, temos uma certa facilidade em atuar num determinado nível social, que é o nível social em que nós nos movimentamos. E muitos líderes têm mais dificuldade, por exemplo, em interagir no ambiente fabril com um operário ou num ambiente com as pessoas da operação. E o teatro nos ensina a falar com todo mundo.

A democratizar a coisa.

Isso.

Nuno, mas nem toda a gente pode ser líder. Em teoria, eventualmente, sim, porque todos temos um bocadinho de cada personagem de Shakespeare, desses arquétipos e tudo mais, mas na hora que a gente chega lá nem toda a gente consegue, se calhar, abrir a tal janela para as características que não lhe são tão naturais pela vida que teve ou nasceram, etc. E há outros que sim. Qual é que é a chave? É o autoconhecimento?

Eu acho que quando nós falamos que nem toda a gente pode ser líder, é que nem todas as empresas são uma pirâmide, nem toda a gente pode ser chefe.

Não era isso que eu estava a dizer. Isso também é verdade, óbvio. Não, em teoria, como espécie humana, talvez sim, mas na prática, nem todas as pessoas têm a mesma agilidade mental, emocional, emocional, sobretudo, para conseguirem perceber como é que todas essas coisas se jogam. Há pessoas mais fechadas, há pessoas que têm tipos de personalidade. Já percebo que não está a concordar nada comigo, portanto, podem ser todos líderes, é isso?

Não, eu não conheço ninguém que tenha piorado com o teatro.

Mas via teatro, não sei o teatro, ok.

Eu não conheço ninguém que tenha piorado. E essa foi, por exemplo, a grande descoberta que eu fiz do teatro. Porque a primeira escola que eu fui estudar teatro, eu não sabia nada de teatro, ou sabia de teatro de comprar bilhete e assistir à peça. E sabia muito pouco, confesso. Hoje eu estudei muito, estudo, quero estudar o resto da vida de teatro, mas na época não sabia. E escolhi uma escola como quem escolhe um restaurante no Google. "Eu estou aqui no escritório, tem que ser perto, porque eu quero fazer, tem que ser na hora que der certo para o final do expediente e vou ver aqui as avaliações". E eu acabei indo para uma escola de quem tenho muito carinho, muito afeto, uma escola que era relativamente barata para os padrões brasileiros e tinha muita gente diferente, de várias condições sociais e até de várias condições acadêmicas, cursando essa escola. E tendo em consideração o meu preconceito que tinha quando cheguei ali, era divertido, mas eu não esperava grandes realizações. Sendo muito sincero, porque era a minha própria ignorância.

Claro.

O meu próprio preconceito na época. E quando começaram a acontecer os primeiros exercícios, e o primeiro exercício que fizemos foi: tínhamos que escolher uma música e atuar essa música. E no nosso caso, a gente fez o faroeste caboclo. E quando eu vi o resultado, aquele grupo de pessoas não podia, no meu preconceito, ter produzido esse resultado. E isso foi-

Uma epifania em si mesma

...uma epifania em si mesmo. Alguma coisa estava muito fora de jogo, estava muito fora de lugar. Aquele grupo não podia ter produzido aquilo. E então isso me levou a mergulhar de tal forma, que chegamos até aqui. Por isso mesmo, eu acredito, não conheço ninguém que tenha piorado.

Estava a falar precisamente do preconceito com que entrou e que deixou à saída, porque não lhe servia. O que descobriu sobre o líder anterior ao teatro, que deixou para trás e que não lhe serve pra nada? E que não deve servir aos outros também.

Por exemplo, a escuta. A escuta era em mim mesmo, um processo muito conturbado. Eu precisava de condições muito-

Específicas?

Específicas pra ter uma boa escuta. Qualquer desorganização, qualquer conflito, ansiedade, urgência, prejudicava muito o meu processo de escuta. Era uma das coisas. E compreender, por exemplo, hoje, que a tua melhor defesa para um processo, por exemplo, uma situação conflituosa e uma situação problemática e de urgência-

Não é o ataque

...é o processo de escuta. E ter isso na alma, foi uma coisa que eu aprendi no teatro. Ou seja, eu entendia que o processo de escuta era uma coisa importante, mas eu precisava de uma sala controlada, um ambiente controlado, pra ter essa escuta mais presente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, isso é completamente diferente. E compreender, de fato, que é a questão da afetação, que todo mundo tem uma contribuição importante. Você tem que estar disposto e aberto a interpretar, a ter o seu radar aberto. O teatro te abre o teu radar. E aí tu consegues estar muito mais preparado para atender as contribuições de todo mundo, porque algumas vezes realmente vêm de lugares inesperados. E isso o teatro fez comigo.

Olha, e como é que transportaste isso para a organização onde estás? Eu imagino que depois dessas epifanias todas, queremos que as pessoas todas à nossa volta sintam a mesma epifania. O que é que tens feito dentro da empresa, o que é que tens levado dessa tua experiência?

O livro fala da descoberta do teatro, vai tratando de todas estas ferramentas e ele fala de um turnaround que eu fiz, uma transformação organizacional, que foi, sem dúvida, o trabalho mais difícil que eu fiz na minha carreira, que foi em 2020. Eu fui nomeado para consertar uma empresa do grupo CSN, que se chama Prado Embalagens, que era uma empresa que eu achava que era irrecuperável e muitos dos meus colegas achavam que era irrecuperável. E o meu chefe, o-

Benjamim

...Benjamim, mandou arrumar. E ela era uma empresa que nós tínhamos comprado, a CSN tinha comprado em 2006. E pra você ter uma ideia, eu fui o décimo diretor que a companhia mandou pra lá e todos eles acabaram a vida deles.

Era uma trincheira.

Um cemitério de elefante. Todos iam dormir ali. Então uns duraram seis meses, outros quatro anos, mas de fato, a empresa sempre a pior e sempre piorou em todos os movimentos. E era uma empresa que realmente os prognósticos eram-

Negativos

...muito negativos. E nessa época, eu decidi utilizar toda a metáfora do diretor de teatro como diretor da empresa, e utilizar tudo isso nessa experiência. E no fundo, é isso que eu conto no livro.

Foi um use case do teatro.

Exatamente. E isso está explicado com detalhes, de como funcionou. Por exemplo, era uma empresa extremamente conflituosa no sentido sindical. Era uma empresa que tinha estado parada 15 dias em determinada época com uma greve. Era uma empresa que os funcionários desacreditavam muito da companhia e tem muitos testemunhos no livro de pessoas que participaram do processo. Então tudo isso foi utilizado e está explicado em detalhes no livro de como é que foi esse turnaround e como é que todas essas ferramentas do teatro foram sendo incorporadas e utilizadas nessa experiência muito específica, que foi o turnaround dessa empresa no Brasil.

Muito bem. Nuno, estamos ansiosos por ler. Bruno, queres dizer mais alguma coisa?

Eu queria só dar aqui os parabéns ao Nuno, porque de fato é um achievement extraordinário, e dizer que ficamos à espera dos próximos capítulos, dos próximos livros.

Dos próximos livros.

Sobre esta matéria e de que há muito na vida de um advogado em que estes temas são relevantes, porque desde logo não precisa de ser o líder da empresa, pode ser o líder de uma equipa.

Claro.

E, portanto, ter a consciência desta realidade e dos diversos registros que precisa ter na sua atividade do dia a dia é muitíssimo importante e é muito enriquecedor estarmos postos a tudo isto.

E é um alívio ouvir que todos temos várias características e quando estamos a usar umas, não nos estamos a trair com as outras. É uma coisa também boa de se ouvir. Nuno, muito obrigada. Ficamos então à espera por agosto pra ler o livro em Lisboa, na Travessa, no Brasil, à venda em todas as livrarias. Muito obrigada.

Muitíssimo obrigado pelo convite. Este podcast é da responsabilidade da PLMJ.