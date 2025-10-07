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Bem-vindo ao podcast da PLMJ. Damos voz ao que interessa, ao que faz mover o país para lá da espuma dos dias: os negócios, a comunidade, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a arte. Partilhamos saber que é feito de experiência e que serve a todos. Move-nos a coragem para imaginar o amanhã e a vontade de criá-lo hoje. Juntos, a comunidade, os clientes, a PLMJ, a Fundação PLMJ, geramos impacto. Fique desse lado. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da PLMJ. Este é o segundo episódio em que falamos com o Ateliê de Lisboa para continuar a explorar a exposição Órbitas, que está na galeria da Fundação PLMJ até o dia 23 de outubro e reúne o trabalho de sete artistas que ao longo de um ano desenvolveram percursos fotográficos muito pessoais, cada um orbitando em torno do seu próprio eixo criativo. São trabalhos que investigam o olhar, o território, a memória e o corpo, compondo um universo visual plural e em diálogo constante. Está hoje conosco Pedro Alfacinha, fotógrafo, professor do curso de Fotografia do Ateliê de Lisboa e também coordenador desta exposição, e mais três dos artistas que integram a exposição: Alexandra Cunha Vaz, Gonçalo Sequeira Silva e Miguel Fernandes Duarte. Vamos falar sobre o contexto do projeto, o papel do Ateliê enquanto espaço de aprendizagem e criação e o processo de acompanhamento dos artistas até à concretização das suas obras. Pedro, bem-vindo. Começo por ti e pergunto: este projeto resulta de um ano de trabalho intenso entre professores e alunos. Que tipo de acompanhamento foi feito ao longo deste percurso?

Olá, Susana, obrigado por nos receberem aqui mais uma vez. O curso de projeto lá no Ateliê consiste em tutorias semanais, ou seja, durante um ano, mais ou menos, nós encontramo-nos e em grupo conversamos sobre o trabalho uns dos outros. Há pessoas que já chegam à primeira aula com uma ideia muito concreta do projeto que querem desenvolver e outras talvez ainda mais à procura dessa ideia. E em ambos os casos, é em conjunto que se chega a uma solução, a um caminho. O curso chama-se Curso de Criação e Contexto, procura também trazer referências e acabamos por começar sempre as sessões com livros. O Ateliê tem uma ótima biblioteca e eu trago também da minha algumas coisas para complementar. E começamos a olhar para esses trabalhos, a falar um pouco sobre eles. Falamos também sobre exposições que possam estar a acontecer, tentar entender o contexto dessa forma. E ao longo desse ano, as coisas vão se desenvolvendo, vai se criando uma grande afinidade entre todos. No princípio, a coisa está sempre mais apoiada em mim e depois com o tempo, os colegas vão ganhando protagonismo e tendo um papel muito importante no desenvolvimento do trabalho de cada um. Basicamente, é isso. Depois culmina com uma exposição.

Pois, eu ia exatamente perguntar, porque cada autor foi seguindo um caminho muito distinto. Pergunto qual é que foi o maior desafio em coordenar um projeto tão diverso e ao mesmo tempo garantir uma coerência curatorial?

Por isso é que eu costumo recusar o rótulo de curador neste caso, porque apesar de haver funções de curador que acabam por recair sobre mim, eu parto sempre do princípio que um curador escolhe, se não os artistas, os trabalhos que vai expor. E eu não faço isso. Por um lado, claro que durante todo o ano estou a acompanhá-los e a ajudá-los a escolher e a desenvolver o trabalho deles, mas eu nunca vou decidir que peça que vai ou não vai estar na exposição. Mas é evidente que tanto ao longo do ano como depois, concretamente na produção da exposição, tem que se encontrar um caminho de coerência e que ajude os visitantes a estabelecer relações entre as coisas para que a exposição seja mais do que a soma das partes, para que seja mais do que umas fotografias na parede.

E em ti, claro, depois já vamos aos artistas e fazer também esta pergunta, mas em ti de que forma é que ao acompanhar de perto este projeto, muda o teu próprio olhar sobre a fotografia contemporânea?

Olha, eu acho que a fotografia, acho que isso é verdade de-

Até porque és fotógrafo.

Sim. Acho que isso é verdade de quase todas as disciplinas e em quase todas as áreas, mas na fotografia, olhar à volta, olhar o mundo, é fundamental. Sobretudo a fotografia que me interessa mais e que eu procuro apresentar com entusiasmo às pessoas que vão fazer o curso comigo. É o papel do fotógrafo como uma espécie de um intérprete do mundo. É muito importante o Guirri, que é uma grande referência pra mim Citava o Bob Dylan, que era uma grande influência pra ele, que dizia que acordar e abrir os olhos, no caso do Dylan, os ouvidos, era ser influenciado. E isso é mesmo muito verdade. Isto acaba por ser um concentrado, porque todas as semanas temos que olhar pro trabalho novo, temos que falar sobre ele e é óbvio que isso tem um impacto. E no meu caso em particular, o primeiro ano em que eu fiz este curso acabou por coincidir com o período em que eu desenvolvi o meu trabalho, que depois deu num livro e isso não é toda uma coincidência. Foi muito importante pra mim. Essa disciplina de obrigar-se a pensar sobre o trabalho dos outros facilita depois também a autorreflexão, que é também o que nós procuramos desenvolver no curso. Essa é a parte mais importante, saber o que andamos cá a fazer e saber comunicar, isso é o que nos interessa.

Alexandra Cunha Vaz, olá, bem-vinda. A tua série chama-se "Dissociações", um título que sugere um afastamento, uma fragmentação entre o corpo e a mente ou o sujeito e o mundo. De onde é que nasce esta ideia e como é que se traduz visualmente nas tuas imagens?

Olá, Susana, muito obrigada por nos teres aqui. "Dissociação" foi um processo bastante curioso este ano. Fui uma das que cheguei à primeira aula e disse que queria muito retratar o caos, o que não foi galhofa, mas andou lá perto. O que acabou por acontecer? Eu estava num processo que estava a deixar de fumar e tive uns certos meses que não sabia o que ia fazer com o meu trabalho. Eu estava a fazer um diário visual em que cada vez que tinha vontade de fumar, nem era bem cada vez que tinha vontade de fumar, era cada vez que eu ficava desconfortável, fazia um clique. E os primeiros meses foram com o telemóvel. E foi uma forma em que eu utilizei a dissociação pra quebrar todo o meu impulso e afastar-me do momento. Ou seja, foi uma forma de eu conseguir parar com a vontade de fumar, mas ao mesmo tempo de me ligar com o momento, porque desligava-me da cabeça, mas ficava muito conectada com o que estava a fazer. Portanto, foi um processo um bocado meio esquizofrênico, muito bipolar, de estou, mas não estou, porque a fotografia também é isso. A pessoa está muito ligada, mas também não está, porque a câmera também funciona como um filtro em que a pessoa está a viver a emoção, mas também não está, que é um bocadinho o que se passa com os repórteres de guerra. E foi um processo de um grande crescimento, porque a dissociação ajudou-me muito aqui a materializar e a entender o porquê de todo este ano. E acho que se vê muito bem nas peças, todas essas dissociações e a grande diferença de todas as peças que eu tenho, acho que demonstra muito isso.

Um pouco também já respondeste, mas olhando para a série como um todo, sentes que a fotografia te serviu como um instrumento, ao mesmo tempo de distanciamento ou de aproximação àquilo que retratas?

Muito. Foi muito. Tens até na peça do dentista, que estás deitada numa cadeira de dentista e estás a olhar pro teto e queres fugir do processo de estar no dentista a fazer uma série de tratamentos. Portanto, foges desse processo, mas depois também mergulhas na imagem que tens. Que tens também a linha temporal com a luz, com o candeeiro. Tudo isso é a tal dicotomia que no fundo também sou eu. Sou eu que estou ali retratada, que eu cresci a ir pros pioneiros e pintar murais na parede, a fazer esquina com o Chavel quando tinha 11 anos. É o que eu sou. Todas estas peças que eu tenho aqui demonstram esse meu lado.

Um bocadinho autobiográfico.

É, muito biográfico, todo o meu trabalho é muito biográfico, é muito intuitivo e não há uma persona aqui. Eu não mostro nem pretendo ser e ter um discurso coerente. Aqui sou eu, tudo que está ali sou eu, do bom, do mau e do péssimo. Até me perguntavam: "Mas vais mostrar tudo?" Eu disse: "Vou, vou mostrar tudo, são as fotografias do iPhone, é fotografia das outras câmeras boas, são os momentos bons, os momentos maus, a repetição, o cotidiano", e está ali tudo. E é esta a pessoa que eu sou. Todos nós, como o filme "Three Faces of Eve". A pessoa não é uma coisa. Nós somos um arco-íris e o meu trabalho é um arco-íris. E há pessoas que gostam de umas coisas e outras de outras. E isso é que eu acho que também é interessante e eu penso que também tem a ver com o facto de eu ser uma pessoa mais velha também. Não estou no início de formação. Quer dizer, eu estou no meu início de formação a nível de fotografia, sem qualquer dúvida, e estarei sempre, mas tenho uma maturidade que me permite ser quem sou e não ter vergonha de mostrar todos esses meus lados. Da coisa kitsch à coisa que é muito bonita, muito estética, que as pessoas hoje em dia parece que têm vergonha de dizer que gostam duma coisa bonita, ficam assim meias: "É bonito, é bonito", mas parece que é mau ser bonito. E é isto, o meu trabalho, no fundo, sou eu, com todas as minhas vertentes.

Muito bem. E agradecemos também aqui essa partilha, essa abertura. Gonçalo C. Silva, a série "Ciclone" é um título de força, de turbulência. O que te levou a escolher esta metáfora como ponto de partida para o teu trabalho fotográfico?

Olá Susana, obrigado também. Queria agradecer por termos este espaço para falar um pouco mais sobre os trabalhos e aprofundar cada um deles. O título "Ciclone" eu acho que já é bastante sugestivo, porque sugere um bocadinho aquilo que me interessava nas imagens que estava a fazer, que era esta ideia de uma certa fragilidade dos corpos quando confrontados com uma catástrofe. Quando eu estava a pensar sobre esta ideia e ao ver as imagens que estava a produzir e sentir que esta ideia de catástrofe iminente estava muito presente nelas, a ideia do ciclone veio-me logo à cabeça, porque acaba por vir de uma história também bastante pessoal, de relação com esta catástrofe e de uma história que a minha avó me contava quando eu era mais pequeno, de que a sua mãe tinha sido apanhada por um ciclone e tinha voado de uma aldeia a outra. Quando eu comecei a ver estas imagens, o termo ciclone veio-me logo muito facilmente. Eu acho que é isso que nós conseguimos ver nas imagens, que também estão na exposição, essa ideia de um corpo que é frágil quando confrontado com uma força maior, neste caso, com a força da natureza. Acho que é isso.

As tuas imagens parecem também, há outra referência que salta à vista, entre o sagrado e o carnal. Há um Cristo invertido, um cadáver, uma ferida, cria quase uma tensão ritual. Que papel é que o corpo tem nesta tua abordagem visual?

A ideia do corpo eu acho que é fundamental para mim e para a minha prática. E os corpos que aparecem são múltiplos, ou seja, temos o corpo humano, temos o corpo animal, temos objetos, temos também corpos vegetais em decomposição. Portanto, esta ideia do corpo eu acho que é muito importante para esta série, mas também para outros trabalhos que desenvolvo. E a partir dessa ideia de corpo, depois o que me interessou explorar concretamente, e eu acho que também dá para ver nas imagens, é esta prova do confronto, esta fragmentação, o corte, a dobra, o breaking point, ou seja, o ponto em que nós partimos, o ponto em que nós dobramos. Esta quebra não é só física, é também psicológica, no sentido em que quando eu penso nessa ideia de corpo e dessa fragmentação, eu não a vejo apenas como uma fragmentação física. Também me interessa explorar como é que a partir das imagens, daquilo que nós vemos da realidade, como é que nós conseguimos extrair também outros significados, outras leituras, mais no nível mental e mais no nível psicológico, e da psicologia que pode estar ali por trás de uma imagem. E eu acho que os nomes trazem essa dimensão. Quando eu chamo àquela rede cortada "Fantasma", eu acrescento uma outra dimensão para além daquilo que está visível. À primeira vista, é uma rede cortada, mas para mim é um fantasma, porque esse corte esconde outras coisas e esconde esses outros fantasmas. Sim, mas a ideia de corpo eu diria que é bastante importante na minha prática e nesta série ela está muito presente ao longo das imagens. Vou só pegar num ponto que é aquela questão do carnal, ou seja, haver também aqui um lado. Depois daquilo que eu estava a fotografar, porque nós temos, lá está, o Cristo invertido, as asas, havia muitos elementos de iconografia que eu depois trazia, e depois de imagens que eu também comecei a procurar, alguns elementos que me interessavam procurar e que remetiam para o ciclone. As asas, os anjos, mas também os troncos partidos ou as árvores caídas. Portanto, havia aqui uma série de imagens que depois eu procurava e que me ajudavam a contar mais sobre esta ideia do ciclone, o que é que era este ciclone.

Obrigada. Miguel Fernandes Duarte, o título da série "Periférico", onde tens várias obras. Periférico leva-nos também a pensar em limites geográficos, sociais, psicológicos. Que periferias é que procuraste explorar?

Olá, Susana, bom dia. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui. O território que é explorado ao longo deste projeto é, no fundo, o território que se situa à volta do Aeroporto de Lisboa. Periférico vem literalmente do nome da estrada que existe dentro do aeroporto a circundar o terreno do aeroporto e a própria rede que existe para com o exterior, ou seja, é o caminho que circula à volta da rede que separa o interior do aeroporto com o exterior do aeroporto. O nome veio literalmente daí, mas interessava-me com esse nome, claro, falar de periferia na medida em que, se por um lado era para explorar aquele território, era também para falar, se calhar, do país onde vivemos, que é sempre um pouco periférico em relação ao que se passa no mundo e das grandes coisas que vão acontecer, em relação à própria cidade de Lisboa, que sendo o centro da vida portuguesa, vamos pôr isso assim, comparado com outras grandes cidades mundiais, é sempre uma cidade um pouco periférica. Mas claro que me interessava, acima de tudo, explorar aquele território, porque eu trabalhando no Aeroporto de Lisboa, profissionalmente Dava de caras com um território que era muitas vezes esquecido, diria eu. É um território muito vasto e diverso, vai desde as zonas mais modernas como Telheiras, o Lumiar, a Alta de Lisboa, até zonas que já estão numa mistura entre urbano e rural, que existe ali na zona de Camarate e no Prior Velho. Pareceu-me sempre interessante como o aeroporto é considerado como estando no centro de Lisboa, mas o território que está à volta do aeroporto não tem um ar muito central. E era a minha ideia também explorar esse território e ajudar-me até a mim próprio a relacionar-me com a minha cidade e com o sítio onde vivo.

Há outro aspeto também que está patente, é que as imagens mostram o espaço onde o humano está ausente, mas a presença de certa forma é insinuada. Que relação é que procuras estabelecer entre o território e a identidade? E a palavra identidade também ganha especial relevância se pensarmos nos temas que acabaste de falar também do aeroporto.

Sim. Quando comecei a fazer fotografia nesta zona, a minha principal ideia era fotografar o território, ou seja, estava numa coisa mais documental, de explorar aqueles espaços, aqueles sítios. Claro que ao longo do percurso, fui pensando sobre como é que isso falava também sobre mim próprio, sobre como é que eu próprio me relacionava com aqueles espaços. Pegando no que estava a dizer há pouco, eu trabalhando dentro do aeroporto, nunca tinha contacto com aquilo que estava à volta e foi isso que me levou a percorrer esse território mais vezes. Sobre a questão da identidade e até da presença humana não tão direta, nas fotografias que eu apresento aqui nesta exposição, nenhuma penso que mostra diretamente a presença humana. Mas é isso. Eu acho que também parte um pouco da ideia que eu queria passar relacionada com um certo território esquecido, ou seja, ao não estar a presença direta de humanos nas fotografias, eu acho que realçava também um pouco mais essa ausência de atenção que existe com aquele sítio.

É um sítio de passagem, sobretudo.

É um sítio de passagem, exato. E a verdade é que nós aterramos e descolamos de Lisboa ou vamos para o terminal e nunca perdemos tempo a olhar para aquilo que está para além disso. Se calhar no avião olhamos, vemos a vista e pensamos: "Olha, que giro, há coisas aqui", mas passa-nos completamente da cabeça passados poucos segundos. E era isso que interessava, explorar essa zona.

Eu tenho aqui duas questões, uma em particular que queria fazer a todos e se calhar até começo por ti, Pedro, porque para além da tua presença enquanto coordenador professor, também és fotógrafo. Que importância é que para um fotógrafo, a informação, qual é a importância de apresentar o seu trabalho num contexto expositivo como este?

Toda, máxima importância. Das primeiras coisas que eu falo no curso, logo nas primeiras aulas, não por missão, mas porque é das primeiras coisas a surgir, é a ideia de comunicação. O trabalho não existe se não for comunicado. Porque muitas vezes há quem chegue com uma ideia muito romântica de que produz as coisas porque adora fotografia e adora criar e não interessa muito bem como é que isso é comunicado.

Feito ao público.

E para mim isso não existe. Nós queremos sempre comunicar, criar um objeto artístico é um ato de comunicação. E portanto, a exposição é fundamental. E partindo dessa premissa, desde o dia um que todo o trabalho é direcionado para a exposição, no sentido em que eu muitas vezes digo: "Se já vêm com uma ideia do que é o vosso trabalho, em geral, mas têm dificuldade em fixar esse trabalho, esqueçam isso e comecem uma coisa nova, que saibam que vão conseguir delimitar e produzir para a exposição. E sobretudo, comecem desde o dia um a pensar um trabalho que é para as paredes de uma exposição e não para um livro ou para alguma outra coisa qualquer." A exposição é o nosso farol, é o nosso objetivo. O farol evita-se. Aqui nós queremos mesmo chegar à exposição, é a nossa meta com o curso.

Alexandra, faço a mesma pergunta, sendo que no teu caso, ainda por cima, tem aqui o tema também muito biográfico, como falámos há pouco. Já desde o dia um que pensavas que aquele trabalho iria ser para partilha com o público? De que forma é que isso influenciou o trabalho ao longo do ano?

O trabalho, não. Por acaso, este trabalho que eu comecei a fazer, eu já estava a fazê-lo quando começámos o curso. Eu já estava a fazer esse trabalho porque era o meu diário audiovisual e era uma forma de eu chegar ao fim do dia e refletir no porquê de tudo. Não foi nunca pensado. Passou a ser projeto em dezembro, num jantar Com o Gonçalo e com outro nosso colega, o Pedro, antigo colega. E a partir desse momento passou a ser projeto, e eu comecei a encarar o trabalho de uma outra forma. Mas pegando no que o Pedro disse, e para mim então neste processo foi muito desafiante, que foi que eu desenvolvi o meu trabalho ao longo de um ano e meio para uma parede, que eu achava que tinha uma parede de quatro metros, que podia fazer o que eu quisesse nessa parede. E desenvolvi todo um trabalho para esses quatro metros onde eu iria expor 12 peças e de repente não tens essa parede. Foi muito interessante esse processo, porque obrigou-me a repensar em todo o meu trabalho e como é que eu encarava o trabalho e como é que eu iria apresentá-lo. Foi extremamente desafiante para mim. O Pedro foi uma peça fundamental ali, porque foi me dando uma baliza, uma à esquerda, outra à direita. Desenvolvi um novo projeto com as mesmas imagens, porque eu tinha seis mil e tal imagens. Foi repensar no projeto todo e no fundo foi reolhar também para mim e a maneira como eu comunico isso foi muito interessante. Se não tivesse havido todo este trabalho e todo este desafio, eu não teria chegado onde cheguei, com certeza. E foi muito gratificante e muito transformador e acho que é fundamental. O fotógrafo está a comunicar. Uma imagem fala por si? Não fala, quer dizer, fala um bocadinho, mas pode ser altamente manipulada. Eu acho que é muito importante e é uma grande mais-valia para o espetador ouvir o autor a falar sobre o seu trabalho. E isto aplica-se a tudo, eu acho.

Gonçalo.

Sim, concordo um bocadinho com o que a Alexandra e o Pedro já disseram. No meu ponto de vista, acho que a exposição é sempre muito importante em qualquer processo de trabalho e no nosso foi, porque foi no fundo o culminar de um processo muito grande de trabalho e de pensar esta exposição. Primeiro, através dos projetos, das séries fotográficas que nós desenvolvemos, que imagens, que fragmentos é que iriam estar na exposição e depois pensar todo o projeto, também sempre em conjunto com o Pedro e com todos os colegas, do que é que iríamos apresentar no final, qual seria este momento culminar. E depois, para mim é uma importância também no ato de expor fotografia, que eu acho que tem a ver também com os tempos que vivemos e um bocadinho com a forma como a imagem é vista hoje em dia, muito por culpa ou por razão das redes sociais, onde as imagens e os fotógrafos partilham muito o seu trabalho. Mas eu acho que a importância do momento expositivo e de pensar a imagem no espaço vai muito para além desse momento de postar algo nas redes sociais. E por isso também, para mim é muito importante, e acho que foi para todos, pensar como é que as nossas imagens iriam estar num espaço e que espaço seria este, neste caso a PLMJ. Acho que aprendemos muito nesse processo e foi fundamental esse momento.

Miguel, a mesma pergunta.

Eu concordando com tudo o que os meus colegas disseram até agora, queria acrescentar que para mim, eu penso que foi importante também separar os dois momentos, ou seja, separar o momento da produção das imagens do momento da produção da exposição. Enquanto estava a fotografar, a exposição não era uma coisa que me interessava. Eu estava interessado em fazer aquelas imagens, continuar aquele projeto, onde quer que isso levasse. Após isso, pensava no que é que ia pôr na parede. Não era uma coisa que me ocupasse a mente até ser efetivamente altura de pensar como fazê-lo. Tanto que durante muito tempo eu não fazia ideia do que ia pôr na parede, não sabia se eram poucas imagens em tamanhos maiores, se eram muitas imagens em tamanhos mais pequenos, porque há muitas fotografias para além daquelas que estão apresentadas nesta exposição aqui na PLMJ. Portanto, é isso. Acho que é super importante expor, pôr na parede, até porque, como o Gonçalo disse, vivemos numa época em que quase que as imagens são mais digitais do que físicas.

O que torna tudo também muito efêmero, porque há essa questão das redes sociais versus expor e estar alguns meses o trabalho exposto faz de facto toda a diferença.

Claro, e torna a fotografia não só naquela imagem, mas no objeto exposto na parede, que é mais do que a imagem que lá está inserida.

Eu acho que há uma velocidade e uma aceleração na forma como nós consumimos imagens que eu acho que não abona a favor das imagens. E acho que aqui a exposição surge também como contraponto disso.

Pedro, tenho uma pergunta final e também para deixar aqui o repto de duas formas. Primeiro, o que é que esperas que cada visitante leve consigo depois de percorrer a exposição? E aproveito também para relembrar que a exposição fica ainda aberta ao público até ao dia 23 de outubro e é visitável, pedimos só que nos contactem para poder fazer essa marcação. E também, de que forma é que este projeto também é uma boa forma de chamar mais alunos para este curso, para as próximas edições?

O que eu espero que as pessoas levem, eu não tenho controlo sobre o que as pessoas podem levar, obviamente. O que eu acho que tem graça é eles já terem pegado nesse

Nesse ponto, porque é mais ou menos o que se aplica aqui, de certa forma. Eu acho que a fotografia permanece uma disciplina muito incompreendida no mundo das artes. Em parte por ser a mais democrática e a mais fácil de entender, complica muito a vida. E há uma tendência histórica para nos meios artísticos se privilegiar o fotógrafo que cria o seu próprio universo através das imagens. Basta pensar que o grande fotógrafo da história deste país é a Helena Almeida. A Helena Almeida não olha o mundo através da fotografia. A Helena Almeida apresenta o seu mundo através da fotografia, que é muito diferente e que tem imenso valor. No caso dela, nem se fala, mas em geral, nós todos apreciamos esse tipo de fotografia, mas a mim interessa-me mais, como eu já disse anteriormente, a fotografia que olha o mundo. E eu acho que nos tempos de hoje, em que há uma crise da verdade gigantesca, em que há uma obsessão com entretenimento gigantesca, uma exposição que apresenta o trabalho de artistas que olham o mundo através das imagens é muito enriquecedor, porque eu acho que a alfabetização fotográfica devia ser uma coisa que todas as pessoas deviam ter, porque acho que nos ajuda a decifrar o mundo e isso é cada vez mais importante.

Obrigada.

Em relação aos alunos, essa é a pergunta com a resposta mais fácil. Estar aqui com a Fundação PLMJ é mais ou menos o sonho. O curso começou por se chamar "Criação e Contexto", ainda não estava definido que iríamos expor aqui na fundação. E eu acho que não há melhor contexto do que poder expor aqui numa instituição que tem uma tradição enorme de apoio às artes visuais e à fotografia em particular. E portanto, eu acho que existindo a possibilidade de podermos continuar a fazer as coisas aqui, acho que um candidato ao curso tem que perceber a responsabilidade que vem com esta oportunidade e isso é muito aliciante, porque esse é o tipo de aluno que nós queremos neste curso. Este não é um curso para ensinar a tirar fotografias, é um curso para pessoas que já têm um grau de alfabetização elevado na fotografia e, portanto, o que se quer é comunicar e este é um excelente lugar para poder fazer isso.

Ótimo, ficamos também muito contentes que seja esse o resultado. Obrigada a todos por terem aqui estado. Alexandre?

Obrigado.

Alexandre, quer-- Claro que sim.

Quero fazer um bocadinho de humor, que é pegar um bocadinho aqui no nosso colega, o João Chinico, e dizer: tudo o que nós dissemos não é válido, portanto venham ver a exposição.

Está bem. Obrigada.

Este podcast é da responsabilidade da PLMJ.