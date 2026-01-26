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Como bem sabem, há coisas que fecham sempre à segunda-feira, já nós abrimos sempre a loja e damos sugestões. Sorte a nossa, sorte a vossa e do Bruno Vieira Amaral, que vai começar este desfile. Para já, tens aqui um nome absolutamente clássico, sobre o qual acho que já falámos, mas nunca é demais.

Qual?

Este documentário que viste na Filmind.

Sim, claro.

Sobre?

O Rutger Hauer.

Ora, cá está

Um dos grandes actores.

Grandes ponto.

Sempre.

És muito fã.

Sou muito fã, apesar de ele ter, de facto, uma filmografia estranha. É um pouco estranha.

Estranha como o quê? Desequilibrada?

Desequilibrada. Prometia muito.

E só entregou parte.

Por exemplo, ele foi revelado nos filmes do Paul Verhoeven, ainda na Holanda.

Arranja sempre maneira de voltar ao Verhoeven.

O Verhoeven, que é uma das personalidades que fala, obviamente, neste filme. O "Delícias Turcas" e o "Soldado da Rainha" são dois filmes que foram grandes sucessos nos Países Baixos, filmes do Paul Verhoeven. E eu não sabia, mas ele participa numa série meio medieval. No final dos anos 60, na Holanda, e alguns dos episódios dessa série foram realizados pelo Paul Verhoeven. Foi assim que eles se conheceram, mas o Paul Verhoeven não dava muito por ele. E, aliás, nem queria que ele fosse o protagonista do "Delícias Turcas", e ele depois convenceu. E tem esse primeiro grande momento. Ele depois vai para uma carreira em Hollywood, nos Estados Unidos. Faz aquele filme com o Stallone, "Nighthawks". Não sei se será mesmo "Falcões da Noite" em português, acho que não deve ser. Ele tinha um rosto muito expressivo, é aquilo em que pensamos, sobretudo, eu pelo menos quando penso nele, penso sobretudo nos olhos, no rosto dele, que é aquilo que faz o sucesso da personagem dele, secundária, mas que acaba quase por ser principal, no "Blade Runner".

É os "Falcões da Noite".

"Falcões da Noite", pronto, então traduziram à letra, o que também não está mal. E é incrível, o documentário também anda um pouco à volta disso, como aquela cena final do Android dele rouba quase o filme inteiro. E rouba quase o protagonismo ao Harrison Ford. E é aquilo, é a cena que marca o discurso das lágrimas à chuva, que é o título do documentário. E ele, nessa primeira metade dos anos 80, tem de facto esses papéis secundários, mas marcantes. Depois também ainda tem o "Terror na Autoestrada", que é talvez o desempenho mais assustador, para mim, num filme de terror de um actor. Tu acabas de ver o filme e pensas: "Este tipo é mesmo maléfico, este tipo é mau." E acho que nem tens, ao contrário do que acontece com o Hannibal Lecter, nem tens aquele alívio, um certo alívio que te proporciona a personagem do Anthony Hopkins. Ali é mesmo quase a encarnação ou a pura encarnação do mal. E ele depois faz um filme, acho que ainda em 84, 85, com o Paul Verhoeven, que é o "Amor e Sangue". Aliás, que é o primeiro filme do Paul Verhoeven nos Estados Unidos e que foi um flop. Tem também a Jennifer Jason Leigh. E ele era o protagonista e é o filme que o impede de passar para um outro patamar em Hollywood. Ele depois faz mais algumas coisas, mas nenhuma ao nível do que parecia ser possível antes. O que não o transforma numa personagem menos interessante, que é isso que importa no documentário. Portanto, apesar de ele não ter alcançado aquela altura que poderia ser previsível, visto os personagens, os filmes em que participou na primeira metade da década de 80, ele continua a ser sempre um actor, uma personagem muito fascinante pelo trajeto que ele teve, pela história de vida, e eu acho que perceberão melhor se virem este documentário na Filmind, que é um documentário que tem dois ou três anos.

Além de Rutger Hauer, também tens aqui um moço cheio de graça, ou não achaste graça nenhuma?

Achei alguma graça. Não tanto o texto em si.

Mas a entrega.

É. Não acho que seja brilhante o desempenho. Falo de Marcelo Hernández.

Marcelo Hernández.

Peço desculpa.

Na Netflix, não é?

Na Netflix.

Netflix. É a estrela do "Saturday Night Live".

Exatamente. Eu já sou capaz de ter visto alguns sketches, mas o nome não me dizia nada. Vi o trailer e depois disse: "Deixa-me dar uma oportunidade." O texto não é genial, mas o desempenho dele, a interpretação, a atuação dele, eu acho que é muito bem conseguida. Tem muita piada fisicamente, até, e tem um ótimo timing.

Tem muito lado de ator.

É, tem. E às vezes isso não é assim muito bom no stand-up. O equilíbrio é complicado. O texto, para mim É uma coisa extraordinária. Cinco estrelas. Mas é um bom texto, brinca muito com as suas origens latinas, fazendo aquilo que quase todos hoje fazem, contar um bocadinho da infância. Tem muita graça aquele lado da mãe latina. Ele fala sobre a mãe dele, que aliás, é ela que o introduz, o apresenta no início do espetáculo. E há muitas piadas à volta da família, do modo de ser da comunidade, do modo de vida da comunidade latina. E eu acho que isso aí tem graça, mas tem mais graça pela forma como ele interpreta esse texto. Por já é também muito físico e a voz sendo um bocadinho estranha, parece que consegue chegar aos pontos cômicos pretendidos. Gostei. Para mim não é fácil gostar de especiais de stand up, mas gostei deste, dou-lhe um quatro. Um sólido quatro. Muito bem. Ó Pedro Rui Simões, e de estrelas, quantas estrelas darias ao documentário sobre os Led Zeppelin? Eu tenho imensas coisas para falar. Muito bem. Também é na Filmin este documentário dos Led Zeppelin. O que achaste? Que é o nome que eu te vou dizer, que é Becoming Led Zeppelin. Olha, gostei imenso de uma determinada parte. O documentário conta com a participação ativa e generosa, para usar uma palavra, dos três elementos sobreviventes. Temos imensas imagens e fotografias de quando eles eram garotos. E alguns áudios da voz do John Bonham também. Isso. É uma música exclusiva.

Isso é o que eu vi no cinema.

Sim. O documentário vai só até ao segundo disco deles, até o segundo álbum, que se chama Led Zeppelin II. Daí o nome Becoming. Ou não se chama. Os álbuns acho que não tinham nem sequer número. Não, mas era mesmo II. Até ao IV. Chamavam-se Led Zeppelin. Era assumido como I, II, III e IV. É como o álbum dos Metallica, o Black Album, que não se chama Black Album.

Os Beatles.

Sim. Mas esse não era black. Era white. Esse era white. Olha, gostei imenso dessa parte. Depois fica um pouco aborrecido. E eu também não sabia, e devia saber, e aqui penitencio-me, que eles eram tão bons musicalmente, artisticamente. É uma banda muito interessante, porque não é uma banda que eu sinta que a malta em geral é muito fã. Apesar de serem uma banda de um tempo e com um legado, que os tornaria fáceis de sermos muito fãs. Mais gente ser muito fã. Talvez porque nunca se tenham reagrupado e talvez porque as carreiras a solo do Jimmy Page e do Robert Plant não tenham sido aquilo que se esperava que viessem a ser. Não foram à carreira do Paul McCartney, por exemplo. Pronto, por exemplo. Ou os próprios Pink Floyd. Que vai ter agora um documentário.

Também está na Prime Video, em fevereiro.

Os próprios Pink Floyd, que vão e vêm, e que a malta em geral parece conhecer. Os Led Zeppelin são mais associados a um rock mais pesado. Isso às vezes não é muito justo, apesar obviamente terem músicas muito pesadas. Sim, mas é muito mais abrangente do que isso. Isso. E é uma banda com muita aura. É assim que se diz agora? Sim. E acima de tudo, eram quatro talentos musicais e artísticos.

Isso nota-se muito no documentário.

É isso que eu ia dizer. Musicalmente é muito rico. Mesmo que falemos só da técnica. Isso. É muito raro. Bom, esse é o primeiro. Depois, esta terça-feira, dia 27, volta o festival de cinema independente americano Outsiders, no Cinema São Jorge. É uma questão de irem ver à internet, Outsiders, ciclo de cinema independente. Ir à internet ver. Isso. Eles dizem que os filmes são inéditos em Portugal, e não há nenhuma razão para duvidar. Portanto, é uma oportunidade de ver cinema americano independente, que há imenso cinema americano independente, incluindo nos cinemas, nas plataformas e na internet. E aqui agora neste festival, Outsiders aqui em Lisboa. Mas vê-lo no cinema é sempre diferente. Exatamente. Quero ver se apanho alguns filmes, ainda vou investigar melhor. Quem nos está a ouvir, se virem o Pedro, mandem um abraço. Exatamente. Olha, deixa-me só recomendar aqui uma coisa que fui influenciado. Era uma das coisas que queria falar, não vou falar muito, mas fui influenciado pelo nosso Pedro. É, pá, eu já sabia que ia acontecer. O Pedro publicou uma coisa nas redes sociais e eu fui ver. No blog dele.

No seu blog.

E gostaste? Do blog. Gostei, ainda só vi quatro episódios de Chair Company. É ótimo. Na HBO. Estou a gostar. É aquilo a que eu costumo chamar uma fritaria, mas é ótimo. Pois, eu acho que é isso. Porque a ideia é essa. Não estar à espera de: "Isto ainda vai fazer sentido". Ou estar à espera, mas no fundo, saber, isto é mesmo assim. Eu lembro-me que a primeira vez que dei pela existência dessa série foi no ano passado quando se estreou. No final do ano. E o nosso camarada André Santos escreveu sobre a série e dizia, com uma enorme cagança, que era a melhor série do ano. E ele acabou capaz de ser. E eu disse: "Epá, André, o que se passa contigo?" Mas tu dás-te, porque eu ainda não acabei de te ouvir. Mas depois fui ver e de facto aquilo...

Mas é um underdog.

É especial. Dás-te por ti a ter vontade que aquilo ainda seja mais absurdo?

Sim. Mas ainda bem que está ali naquele limite.

Quando aquilo ameaça começar a fazer algum sentido, tu dizes: "Não, põe aí qualquer coisa."

Por favor, não faça sentido.

Diz qualquer coisa de esquerda.

Diz qualquer coisa absurda.

Parabéns.

Que é a mesma coisa.

Sim. Eu acho que a sexta-feira, dia 30 de janeiro, não é?

É isso. Confirmo.

Estará no Nimis, Medeia, "Janela Indiscreta" de Hitchcock.

Parte daquele ciclo, não é?

Sim, apressem-se a comprar bilhetes. Foi uma sugestão para aquela nossa espectadora que pedia filmes para viver com o varão.

É verdade.

Acho que se chamava Raquel. Nunca mais mandou nenhum e-mail.

É Raquel, para todos os efeitos.

Raquel, perante o nosso auditório, eu digo: recebemos muitos e-mails esta última semana e em breve darão frutos.

Qual é o e-mail? Qual é o endereço?

popup@observador.pt. Um dia eu podia escrever para o e-mail, Pedro.

Se aquela nossa ouvinte ainda for espectadora. Se aquela nossa ouvinte ainda for ouvinte, passa no dia 30 aqui em Lisboa, na "Janela Indiscreta" de Alfred Hitchcock, no ciclo que acho que tem estado a correr muito bem. Amigos meus têm tentado ir e está sempre esgotado. Essa é uma das razões por que eu saio pouco de casa.

Aliás, só um à parte para vender mais o meu peixe. Publicámos há pouco tempo, está em observador.pt, um texto. Foi a nossa colega Joana Moreira que escreveu sobre 2025, que parece que foi, pelo menos deste século, o pior ano nas salas de cinema em Portugal. E há dois cinemas em claro contraciclo, um, o Nimis, e o outro, o Trindade, no Porto.

Mais uma vez, acho que falei disso no balanço do ano, que esta é uma possibilidade para os cinemas. Não para todos, não será uma coisa massiva para cinemas de centro comercial, mas há público que quer ver filmes clássicos.

Mas atenção, estas salas dão ciclos, mostram filmes clássicos. Sim, tudo verdade, mas não fazem só isso. Mostram estreias atuais, mas conseguiram criar de facto aqui uma dinâmica.

Mas uma forma de puxares algum público, que é público que hoje está nas plataformas, que custa um bocadinho a sair de casa, é com o isco desses filmes. Filmes que as pessoas gostaram de ver, já viram, mas nunca viram no cinema.

São filmes que incentivam o namorico. A vida não é só Tinder e Bumble.

O Pedro, de facto, é um tipo lúcido.

Este é outro isco.

Não, mas ele tem toda a razão.

Podemos convidar uma amiga ou um amigo, consoante a nossa preferência.

Ou os dois.

Ou mais do que um.

Ou os dois. Um amigo e uma amiga.

"Janela Indiscreta" de Hitchcock, sexta-feira, no Nimis. Apressem-se a comprar bilhetes. E sinem vé.

Um dos atores é Raymond Burr, conhecidíssimo pelo Perry Mason.

Sim, que é aquele grandalhão.

Exatamente. E que é talvez dos poucos papéis no cinema pelos quais ele ainda é lembrado. Mas é o Perry Mason.

Finalmente, está disponível no YouTube, ou como algumas pessoas dizem, no YouTube. Como é que é?

YouTube. Eu acho que nunca conheci ninguém que diga assim.

Não, mas há pessoas que dizem.

Há algumas que dizem.

O primeiro solo da-

Algumas também dizem também.

Também.

E comigo, eu digo comigo.

Sim. E piqueno.

Piqueno. Chiclete.

Não, chiclete, não.

Tu dizes. E Lisboa.

Lisboa e piqueno. E digo croché também.

Dizes sofá?

Claro.

Luana do Bem.

Tu dizes sofá?

Sofá não digo.

Não dizes? Não.

Luana do Bem, uma humorista.

Que tu conheces por acaso.

Comediante, humorista, essas coisas. Não sei bem qual é a palavra. Colocou hoje o seu primeiro solo, que se chama "Crente", disponibilizou no YouTube ou YouTube, como queiram. Vejam Luana do Bem, Crente, YouTube, façam esse Google. É um espetáculo de comédia que eu fui ver ao vivo e que teve a sua graça, porque a Luana convidou.

Deixa-me só interromper também. Em observador.pt podem também encontrar, isto não é combinado, uma reportagem nos bastidores da primeira apresentação desse solo.

A Luana convidou-me e teve graça, porque depois a pessoa que estava à minha frente era extremamente alta. Aquelas coisas de comédia, eu achei irónico.

Então tiveste o tempo todo assim de lado?

Tive.

E no dia a seguir estavas com um problema no pescoço.

Não, isso não. Mas a Luana é uma humorista que os jornalistas adoram. Não sei se já reparaste.

Já reparei que ela tem graça.

Independentemente de ela ter graça ou não, as pessoas gostam imenso dela. E eu, incluindo, mando aqui um beijinho para a Luana. As pessoas gostam imenso dela e ela é muito inteligente em fazer funcionar isso a seu favor e a favor do seu trabalho. Este solo pode ser visto com a perspetiva amistosa. "A Luana é incrível, adoro a Luana." A Luana é daquelas pessoas, que quando é elogiada, ela acena bom dia. Ela é incrível a dizer bom dia, um pouco como acontecia com o Ricardo Araújo Pereira, não sei se ainda acontece, que bastava ele dizer olá e toda a gente se desatava a rir, a gargalhar. E a Luana é muito amistosa e toda a gente gosta dela. Mas o solo dela tem outras leituras, o texto. Mesmo que pessoas tenham ido ver, eu aconselho que vejam de novo para ver a riqueza do trabalho da Luana. A Luana é uma pessoa, além daquele lado fun, bem-disposto e saudável, o seu pensamento é interessante sobre as coisas e o humor dela reflete isso mesmo. Está a correr muito bem. Fico muito contente pela Luana, que o "Crente" esteja a correr bem no YouTube.

Nunca te ouvi falar tão bem de uma pessoa, Pedro.

Sim, mas eu acho que a Luana merece.

Ele certamente já falou contigo.

Com a Joana Marques, a Bumba na Fofinha, a Luana do Bem, e com certeza outras pessoas do sexo feminino que são humoristas, comediantes

Finalmente deixamos a conversa de: "Será que o humor é uma coisa de homens?" Que era uma coisa que havia antigamente. Portanto, são pessoas que independentemente do seu gender, conseguem ter impacto.

E conseguem ter um especial no YouTube.

YouTube.

YouTube.

Estão malucas de dizer YouTube.

É verdade. Tu não ias falar da série "Industry", que está agora na quarta temporada na HBO?

Posso falar.

Já falou e pronto.

"Industry"-

Eu gosto muito, sou grande fã

..."Industry" começou por ser uma série que ninguém via, exceto eu.

É verdade.

Como "Succession", aliás. Depois, "Succession" passou rapidamente a ser uma série de jornalistas e agora a nova série de jornalistas é "Industry".

Eu não tenho visto tantos jornalistas a falar disto.

Pronto, eu disse que era a série de jornalistas, não quer dizer que os jornalistas falem. E até aqui o Pedro gostava, agora já não gosta. Não, gosto. Esta quarta temporada tem muito mais dinheiro, portanto, há muito mais orçamento, tem muito mais deboche, muito mais álcool e muito mais drogas. Ainda mais? Eu só vi isso.

Ainda não vi, estou a acabar a terceira.

Eu vou ao meio da primeira ainda. Um dia que eu esteja na minha vida e Deus desça à Terra, se aproxime de mim e me conceda um desejo.

Porque esse dia vai acontecer.

Só um desejo. O meu desejo é poder beber champanhe pela garrafa, gin, cheirar tudo e depois no dia a seguir estar normalíssimo. Claro. Como eu estava a dizer.

Vender obrigações.

Se aos 20 não é possível.

Vender o que quer que seja, porque uma das coisas fascinantes nesta série, que partilha com o "Succession", é precisamente a gíria, o jargão.

Tem menos agora.

Mas é ótimo.

O estado de avião eu não percebo nada.

Os argumentistas explicaram isso.

Isso é meio a brincar.

É um bocado um jogo.

Tipo "Star Trek".

É um bocado um jogo.

Mas aquilo não invalida a perceção da história.

Porque no "Succession", por vezes, aquilo chegava já a um nível de paródia. Aqui não.

Aqui está a entrar na mesma coisa.

Pois, não sei.

Já viste a quarta temporada?

Não vi. Ele ainda está na primeira. Calma. Mas aquilo é fascinante, eu acho que é uma das coisas que pega o espectador.

Esta parte até é mais interessante, acho eu, do que parece, pelo menos para mim, que há um lado de grande exagero neste lado de que os ricos, no fundo, são pessoas muito infelizes, que têm que beber imenso champanhe e nunca bebem cerveja, por exemplo, só bebem champanhe.

É barato, então isso não dá. E eu gostava mesmo de um dia estar em várias orgias na mesma noite.

Já são mais dois desejos.

Há uma coisa.

O sexo travado. Let's go.

O sexo nesta série é muito bom. Como dizia a Maria Alana: "O sexo, mesmo quando é mau, é bom".

Exato.

Mas falando em termos audiovisuais, é bom. É uma cena sexy.

Se continuarmos este programa, este episódio, por mais 10 minutos.

Isto rebenta, estoura tudo.

Oh, yes. Então agora sou eu? Duas coisas muito rápidas. Um: um livro chamado "Love Songs", publicado pela Tinta da China, de Álvaro Rosendo, fotógrafo e não só, e é um retrato, são fotografias da década de 80 da cena musical. Os músicos, os produtores, os jornalistas, os sítios. Acho que é um ótimo retrato de uma época que é consequência de muita coisa que aconteceu em muito pouco tempo em Portugal e que foi causa depois de uma série de coisas também em termos sociais e que tem uma ótima companhia literária no livro sobre os anos 80.

Aliás, há fotos do Álvaro no meu livro.

E parece-me que é um extraordinário documento. Outra coisa, estreia esta semana, que dia é? Quinta-feira, 29. "Valor Sentimental", o filme de Joachim Trier, que eu já vi, sou um privilegiado e aconselho, vão ver, porque é um dramalhão familiar. Não sei se vocês apreciam dramalhões familiares. Este é mesmo valentasso.

E com atores em estado de graça.

Sim, mas não vou dizer isso.

Não?

Não, para quê? Ide ver.

Stellan Skarsgård.

O sexo não é...

Champanhe.

O cinema europeu tem sempre. Quando nós éramos miúdos, o cinema europeu tinha sempre.

Era a única coisa.

Exato.

Não é essa. Era o refúgio cómico.

O senhor Stellan está-

Assim que eu via filme italiano: "Oxê, espera aí, o que é que está a acontecer?"

O senhor Stellan está extraordinário, devo dizer.

Não é?

Extraordinário.

É uma coisa. E a Renata também.

É.

Não digo o apelido dela.

Não consigo. Maria Ramos Silva.

Vamos em frente, vamos continuar com a lista.

Eu trago duas sugestões de livros, depois só uma nota aqui de uma coisinha muito rápida na Netflix, mas primeiro, uma edição da Stallone Books, em parceria com a P-28, que é a Associação para o Desenvolvimento Criativo e Artístico. Eles lançaram um livro, monografia, que se chama "Resgate". Isto a partir de uma exposição que houve o ano passado. E é um livro que conta basicamente a vida e a obra do Mestre Zé Maria, que é um senhor com uma história incrível. Ele morreu em 99, portanto já há algum tempo. Um senhor natural de Ribolhos, em Castro Daire. Ele era oleiro de profissão. Tornou-se depois uma das grandes referências da arte popular em Portugal, quando foi um pouco mais descoberto para um público mais amplo. Mas é muito interessante, porque ele começou por, obviamente, trabalhar. Ele fazia assim um figurado negro em barro, cozinhado à porta de sua casa, assim na chamada suenga. Primeiro fazia coisas utilitárias, práticas, tachos, alguidares. Depois veio o plástico, e o plástico muda completamente as regras de produção. E ele podia ter parado, mas não, adaptou-se ao novo cotidiano e começou a fazer umas figuras rurais que representavam de alguma forma a serra de Montemuro. E com um trabalho muito naïf, muito inocente, mas ao mesmo tempo com uma grande inteligência emocional e criativa, muito primordial, mas que se calhar nos faz alguma falta nestes tempos de inteligência artificial E se estivermos um pouco mais angustiados e fartos de tecnologia, acho que é capaz de ter um caminho interessante, não só a arte em si, a arte popular, mas também este tipo de edições. Já que às vezes são tão populares aqueles livros de mesa sobre Saint-Tropez, se calhar menos Saint-Tropez e mais S. Torpes. Ou seja, apropriarmos também um pouco do que há por cá e que vale a pena ser visto. Depois, um outro livro também de mais uma editora indie, se quiserem, a Uro-Tal. A apresentação foi na semana passada.

É muito alternativa, a Nossa Maria.

Não, mas são coisas que valem muito a pena. É um livro da Irina Chitas, que eu conheço das andanças da moda, do jornalismo, da comunicação. Ela estreou-se na poesia. Na poesia, salvo seja, ela já escrevia, obviamente, estreia-se agora na publicação com um livrinho que é uma edição super cuidada, super bonita, e que se chama "Um Whisky com Duas Pedras, por Favor", que ainda por cima é um belíssimo título.

E que te fala ao coração.

E que me fala diretamente. E ao fígado também, mas é o que é. Ela consegue escrever com muita graça e também absurdo, sobre todas aquelas relações da vida que são comuns a tanta gente. Uma espécie de longo monólogo que depois vai sendo partido aos bocados nos diferentes poemas. Entre muito caos, obviamente, que faz parte, mas também a ordem ou a tentativa de repor essa ordem. Eu acho que ela vai muito bem, se a virem por aí é provável que a vejam com um cravo na lapela, que é uma das suas imagens de marca. Se não a virem, leiam-na, porque é sempre altamente recomendável e eu espero que ela continue, é o meu desejo. Depois, eu vi este "Sete Relógios" da Agatha Christie na Netflix.

Sim.

E não fiquei nada convencida.

Eu vi logo.

Eu gosto muito da Agatha Christie, cresci praticamente com a obra completa e tudo e mais alguma coisa. Não sei se ficou alguma coisa por ler da Agatha Christie, sinceramente. Acho ótimo que se aproveitem agora as efemérides para, mais uma vez, já que estamos a pegar nos clássicos no cinema, trazerem estas coisas todas para os novos públicos, mas achei aquilo muito fraquinho. Fiquei muito desconsolada com esta produção. E, portanto, se houver mais, que invistam um pouco mais na coisa.

Muito bem, sugestões entregues, estão sempre disponíveis em podcast. Nós voltamos na quinta-feira. Até lá.