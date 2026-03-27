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Bem-vindos ao "Porque Sim Não é Resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje partimos de uma frase: "Espera até seres mãe e depois vais ver." Olá, Eduardo. Esta é uma frase comum, muito dita, por vezes com um sorriso, mas outras vezes com um certo tom de superioridade, não?

Olá, Judite. Às vezes é quase como uma ameaça. Do gênero: "Não te zangues já, porque um destes dias vais perceber que farás igual." Tem sobretudo isso, não é, Judite? É aquela ideia de que há uma certa circularidade nas experiências de vida e que nós, em muitos momentos, nos damos conta de estar a replicar as asneiras dos nossos pais. Às vezes nós fazemos isso. Às vezes precisamos de fazer, não é, Judite? Porque às vezes é preciso zangarmo-nos com o filho exatamente com as mesmas palavras com que se zangaram conosco e deixando-nos naquela altura muito assustados e a dizer para nós próprios: "Nunca farei isso a um filho", para depois, colocando-nos objetivamente no lugar dos nossos pais, sermos capazes de cicatrizar alguns ressentimentos que estavam por cicatrizar. Mas também é verdade que, às vezes, quando nos colocamos no lugar dos nossos pais e finalmente somos capazes, em relação a algumas coisas, de fazer muito diferente daquilo que eles fizeram, aí, em vez de resolvermos os ressentimentos, se calhar aumentamo-los um bocadinho ainda.

Esta frase revela algo sobre a forma como olhamos para a parentalidade, e para a experiência dos outros?

Eu acho que sim, Judite, porque eu sinto isso muito mais nas mães do que nos pais. Não que os pais não queiram ser bons pais e não sejam muito ciosos de não repetirem coisas que os terão magoado muito no seu crescimento. Alguns assumem, outros guardam para si, mal, digo eu, mas guardam para si esse tipo de coisas. Mas as mães colocam sobre os ombros uma responsabilidade absolutamente sem fim. Para uma mãe, não basta ser uma boa mãe, tem que ser ainda melhor do que a sua mãe. Como se a sua mãe não fosse uma mãezona em muitas coisas daquilo que fez. Mas é muito compromisso de uma mãe e, portanto, quando se tem o primeiro filho, as mães são tremendas, são assim, com uma determinação, com uma força, com uma exigência tão grande, que de repente, serem muito boas mães, às vezes, quase não chega. Querem sempre mais e depois chegamos sempre àquele patamar, que eu acho uma ternura, mas que às vezes não tem graça nenhuma vivida sobre a pele, que quando um filho vai a correr, escorrega, dá cabo de um joelho, as mães dão sempre uma voltinha para dizer: "Se calhar a responsabilidade foi minha." Sempre naquele registo de não sendo Deus, obviamente eu tenho que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de preferência. E, portanto, sim, acho que há uma exigência muito grande em termos de parentalidade. Não acho que essa exigência seja assim tão castrante. Às vezes não ajuda, porque às vezes os piores inimigos dos bons pais são os pais que nós idealizamos ser. E aí, por melhores que estejamos a ser, parece sempre faltar uma peça qualquer e estamos sempre mais ou menos zangados e a exigir mais. Mas eu acho que nós somos tão bons pais, que às vezes só parece faltar um reconhecimento mais efetivo das asneiras que fazemos, de uma forma mais tranquila. Sim, fazemos asneiras. Sim, precisamos de fazê-las. Sim, a função de um filho é pôr problemas aos pais, como se fosse uma equação nova que eles têm que aprender a resolver, porque é à medida que fazemos asneiras que nos tornamos melhores pais. E às vezes os pais, no meio destas exigências todas, não se permitem errar tanto quanto precisam.

Mas esta frase é em si um aviso: "Olha que isto é mais difícil do que parece."

E é. Judite, é. Eu acho que é. Eu acho que é muito difícil sermos pais. Acho que é muito bonito, porque eu acho que nenhum de nós, se se imaginasse ou se quisesse fazer uma estimativa acerca daquilo que é capaz de fazer, eu acho que nenhum de nós se imaginaria a crescer tanto e a ser tão bondoso como nós nos surpreendemos todos os dias quando somos pais. E aí eu acho que um filho dá-nos uma reviravolta inacreditável, porque nos ajuda a crescer como se calhar mais ninguém. Mas é difícil, claro, sem dramas nenhuns. Eu só tenho medo daquelas pessoas que passam a vida a vender aos pais a ideia que isto tudo é fácil. Isto é meia dúzia de coisas, uma espécie de programa mais ou menos linear e vamos lá. É difícil, mas a sabedoria humana passa justamente por isto, não é? Pegarmos nas coisas difíceis, termos a humildade de errar, sermos capazes de aprender com os erros, porque é assim que com sabedoria tornamos o que é difícil, simples e mais fácil. E é por isso que às vezes os avós parecem saber muito mais coisas, porque têm um comboio de erros à frente do nós que é verdadeiramente imbatível.

Mas neste caso, é uma daquelas situações em que só reconhecemos legitimidade a quem já viveu a experiência.

Sim. Eu acho que às vezes nós temos uma espécie de preceptor alemão dentro de nós, como se não estivéssemos autorizados a fazer as coisas. E devo lhe dizer uma coisa, Edite. Eu percebo que os pais vejam tutoriais e livros, enfim, todas as propostas que têm à mão, porque é bem a prova de como os pais estão comprometidos no exercício da parentalidade. Eu percebo isso, mas a mim preocupa-me muito, porque quando eles vão à procura de soluções técnicas, às vezes inibem as competências que têm. O sexto sentido dos pais é uma coisa verdadeiramente deslumbrante. Eles não precisam de andar a fazer um cálculo matemático para irem direitinhos àquilo que um filho lhes está a pedir, mesmo que fale às vezes numa linguagem muito particular e para arranjarem uma solução. Portanto, eu acho importante que os pais escutem quem entendam ajudá-los, mas acho importante que duvidem daqueles que lhes apresentem uma espécie de fast food de soluções, porque isso leva-os por maus caminhos. Mas escutarem que não signifique inibirem o seu fantástico sexto sentido, a intuição dos pais, porque a intuição dos pais educada por mais algumas dicas, é uma coisa tão a sério que os pais aí, se já são bons, credo, ficam ainda melhores.

Mas é também uma forma de defesa para quem está a ser julgado nas suas competências parentais, não é?

Às vezes. E vale a verdade que há alguns avós que não ajudam nada, Edite, porque estão ali numa atitude que não pretende ser de sobranceria, mas que no fim da linha às vezes parece. É quase como quando fazem um comentário, estivessem a dizer nas entrelinhas: "Mas será que tu não fazes nada direito?" E isso é muito mau. É muito mau, porque eu acho ótimo que os avós tenham perspectivas diferentes e que as tragam à discussão, claro. Mas depois quando os avós se põem assim, o que é que têm da parte dos filhos? A ideia é que os avós têm uma perspectiva completamente passada, desatualizada, etc. O que está a dar é uma nova versão técnica e perdem-se oportunidades fantásticas de se trocarem pontos de vista. Às vezes os pais não ajudam, porque às vezes há pais muito difíceis, põem barreiras de proteção entre si e os filhos, como se os avós não pudessem participar ativamente em toda a parentalidade, mas também há avós que são tão ríspidos e são uma fonte, sobretudo, de censura, que em vez de serem algodão doce para os filhos e para os netos, são mais para os netos do que para os filhos, e isso dói.

Eduardo, hoje ficamos por aqui. O programa volta para a semana. Um bom fim de semana.

Também para si, Edite.

E até segunda-feira.

Até segunda-feira.