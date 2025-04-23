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Que país é este que vai a eleições? É o que temos vindo a tentar perceber com a ajuda da diretora da Portdata, Luísa Loura. Bem-vinda para mais um episódio e bom dia. Hoje falamos de um tema que nos preocupa a todos, a saúde. E quando se fala na população mais velha, a questão da necessidade de cuidados de saúde ainda se agudiza mais. Luísa, o que nos dizem os números do Inquérito Nacional de Saúde?

Luísa, muito bom dia. A saúde preocupa-nos e os números do Inquérito Nacional de Saúde, feito pelo INE, confirmam-nos o que vamos vendo à nossa volta. Começo pelos medicamentos. Na população com mais de 65 anos, duas em cada três pessoas toma regularmente medicamentos para a tensão arterial.

É verdade, eu bem vejo à minha volta, confirmo.

No entanto, até aos 44 anos, essa necessidade é residual. Vai aumentando, com alguma aceleração à medida que vamos ficando mais velhos. Mas isto são os medicamentos e muitos outros medicamentos que precisamos de tomar para conseguirmos garantir a nossa qualidade de vida. Outros dados que o Inquérito Nacional de Saúde nos traz é sobre as dificuldades em realizar as tarefas do dia a dia. E vou frisar aqui as franjas de idades em que essas dificuldades afetam mais de 15% das pessoas. E o que é que vemos? Vemos que dos 65 aos 75 anos, só as tarefas pesadas é que surgem ali a afetar um bom grupo de pessoas. Dos 75 aos 85, já aparecem as tarefas ligeiras e até o ir às compras.

Já começa a pesar mais.

E por último, a partir dos 85 anos, ainda acrescem dificuldades como preparar as refeições, gerir a medicação, até mesmo usar o telefone.

Já é precisa alguma ajuda extra.

Isto é tudo natural. Mas eu resumiria estes números dizendo que é principalmente a partir dos 75 anos que os sinais do tempo mais se fazem sentir.

Mas Luísa, também é facto que estamos a cuidar melhor de nós e que são cada vez mais pessoas a ultrapassar os 75 e até os 100 anos. O que é que nos dizem os números sobre isto?

Sobre isto, e para interligar com o próximo episódio, eu vou deixar aqui um número que é bom fixar: 230 mil pessoas a mais no grupo dos mais seniores, dos que têm 75 ou mais anos. Portanto, em 10 anos, esse universo de pessoas com 75 ou mais anos aumentou 230 mil pessoas. E isto é importante. É importante para percebermos se temos os recursos do outro lado.

E para nos dar a esperança média de vida.

Sim, isso é bom, mas nós estamos aqui a falar agora do tratamento dessas pessoas, dos cuidados de saúde. Do cuidado, do acompanhamento.

O acompanhamento, tudo.

Pronto. E isto faz aumentar muito a pressão sobre o sistema de saúde. Este aumento corresponde a 22%. E o que precisamos perceber é se esta pressão de mais 22% nesta franja etária.

Se depois tem resposta do outro lado.

Se depois tem resposta do outro lado. E será que o nosso Serviço Nacional de Saúde está a conseguir aguentar esta pressão? E falaremos disso no próximo episódio.

Luísa Loura é diretora da Portdata, onde pode encontrar todas estas informações e números. Luísa, muito obrigada por nos ajudar a perceber melhor que país é este que vai a eleições. Até amanhã, Luísa.

Obrigada eu.