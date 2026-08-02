A descoberta da "pérola imobiliária" da margem sul e o turismo "de comer em casa". O retrato estatístico da Almada que ficou sem água

Quando a água deixou de correr nas torneiras de Almada, foram muitas as tentativas de explicar como se tinha chegado a um cenário de rutura que poucos tinham equacionado até então: o recurso abastecido através do serviço público estava a faltar repetidamente em várias zonas do concelho e a autarquia não conseguia repor os níveis dos reservatórios de água — ao ponto de ter de realizar cortes noturnos programados para repor o armazenamento.

No início desta semana foi anunciado que as reservas de água em Almada atingiram 78% da sua capacidade, com o município a aliviar algumas das medidas de restrição do consumo, com um novo furo na Marisol a reforçar a capacidade do sistema público e mais quatro a caminho para antecipar as necessidades futuras. Ainda assim a Câmara Municipal de Almada prorrogou até 31 de agosto a situação de alerta pelas falhas no abastecimento de água.

Mas o ponto de rutura a que se chegou não se explica por um só motivo. Os retratos estatísticos da evolução demográfica, do turismo e da habitação em Almada ajudam a montar o puzzle de um município com uma tendência populacional crescente, uma construção acelerada com um foco acentuado numa única união de freguesias e ainda um turismo que, pela área costeira, acaba por concentrar um terço de todos os turistas do ano (portugueses e estrangeiros) em apenas três meses — de julho a setembro.

Olhando para os dados da construção nas várias freguesias do concelho, fica claro o boom de construção nas localidades da Sobreda e da Charneca da Caparica, que se juntam numa só união de freguesias com cerca de 29 quilómetros quadrados. Desde o início do ano, de acordo com dados enviados pela Câmara Municipal de Almada ao Observador, foram comunicadas 122 novas construções e pedidas 32 licenças para o mesmo efeito.

É um sinal de que mais pessoas querem viver em Almada, e isso vê-se nos dados demográficos. No espaço de cinco anos, a população nos nove concelhos que compõem a Península de Setúbal aumentou em cerca de 106 mil pessoas. Em Almada, concretamente, fixaram-se 19.562 novos residentes entre 2021 e 2025.