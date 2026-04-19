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Derby eterno em Lisboa. Vitória do Sport Lisboa e Benfica, a jogar em Alvalade, vitória por 2 x 1. Marcha do marcador: marcou primeiro Scheldrup ao minuto 27 de grande penalidade e aconteceu já depois do Sporting falhar uma grande penalidade por Luís Suárez. No primeiro tempo, o Benfica foi para intervalo a vencer por 1 x 0. Na segunda parte, Morita marcou para o Sporting aos 72 e já no tempo de compensação, Rafa Silva, aos 90+3, fez o 2 x 1 final para o Benfica. Eu sou o Miguel Cordeiro, estamos no relatório de jogo, a análise do Mário Cajica a este derby eterno a contar para a 30ª jornada. Mário, um jogo dividido, houve oportunidades, foi um jogo muito interessante, com muito futebol, com várias oportunidades e que acabou por sorrir para o Benfica com um lance capital no minuto de descontos.

Sem dúvida, Miguel. É um bom jogo de futebol, não sei se é o melhor derby/clássico desta temporada, se não é, está lá bem perto, porque acho que teve um bocadinho de tudo para o adepto que gosta de emoção, que gosta de ter vários tipos de lances. Acho que é um jogo perfeito, porque tem um bocadinho de tudo, tem pênaltis, tem gols anulados, tem oportunidades de gol. E acima de tudo, espelhou um bocadinho aquilo que esperávamos para esta partida, porque as duas equipes precisavam necessariamente de ganhar para manterem os seus objetivos intactos para esta reta final de campeonato. A verdade é que, e olhando rapidamente para os 11, o Sporting não podia mexer muito e eu acho que o Rui Borges também, de certa forma, passa aqui a mensagem de que não tem muito mais recursos nesta fase da temporada e que vai ser quase um Sporting em esforço, precisamente porque há lesões e há desgaste na equipe. Do lado do Benfica, sendo o mais honesto possível, já esperava este meio-campo e eu acho que funcionou muito bem e é um grande trunfo que o Benfica encontra aqui, este meio-campo com Rios Barreiro e Osnas, ajuda muito o Benfica, principalmente neste tipo de jogo, em que pode ter a liberdade para pressionar mais alto e condicionar o adversário. Surpreendeu-me a titularidade do Ivanovic, mas acho que fez todo o sentido, tendo em conta a abordagem que o Benfica teve de pressionar mais alto, de tentar condicionar o jogo da equipe do Sporting, que era construído a partir de trás e que forçosamente ficava um bocadinho dependente das ações do Gonçalo Inácio e do Diomande ou do jogo mais direto. E, portanto, nesse aspecto e à partida para o jogo, acho que não existiram muitas novidades nas duas equipes, mas a verdade é que depois, olhando para a partida, sentimos efetivamente que foi um jogo de altos e baixos para as duas formações. Muito rapidamente, na primeira parte, o Benfica e o Sporting criam oportunidades de parte a parte e ao intervalo até me questionavam sobre isso. Efetivamente, qual era o resultado mais justo? O Benfica estava a ganhar e eu acho que era justo. Se estivesse empate ou se estivesse vitória para o Sporting, também era justo. Portanto, o jogo podia ter caído para qualquer uma das equipes. E o Benfica e o Sporting acabaram por tirar várias oportunidades que podiam ter dado em gol. Na segunda parte, aí, sim, acho que tivemos um jogo muito estratégico dos dois treinadores. O Sporting entra muito bem, consegue efetivamente começar a empurrar o Benfica para trás. E eu acho que o Benfica se sentiu bastante confortável também nesse papel, mas a verdade é que a equipe, a certa altura, parece-me que abdica um bocadinho das transições, com o mérito do Rui Borges, quando mexe. Eu acho que o Rui Borges dá um boost também à equipe, principalmente do lado direito, com a saída do Quaresma e do Diomande e a entrada do Debast e do Vayanidis, porque era precisamente por aí que o Benfica estava a encontrar mais espaço, até pelo desgaste, principalmente do Quaresma. E acho que aí o Sporting cresce, chega ao gol, com uma bola também do Debast pra um belo gol do Morita, e depois o Benfica reage. E quando o Benfica reage com as substituições, acho que aí vimos também a faceta mais fresca do Benfica no encontro, a faceta em que o Benfica cresceu. O Lukebakio acho que entra bem no jogo e ajuda também a criar mais desconforto ali naquele lado direito. E curiosamente, e fechando aqui já a análise rápida de todo o jogo, o jogo até acaba por ser decidido. Enfim, tivemos o gol anulado, logo a seguir o gol do Benfica, na compensação, pelo Rafa, que se calhar até foi o jogador que entrou pior na equipe do Benfica, se calhar não teve tanta preponderância, mas é um lance de gênio e, como sabemos, o Rafa nesse tipo de abordagens é um jogador especial.

E de fato, olhando aqui para a marcha do marcador, o Sporting tem uma grande penalidade, falha. O Benfica tem uma grande penalidade, marca. O Sporting tem um gol nos descontos, foi anulado por fora de jogo. O Benfica tem um gol nos descontos que foi validado e em que estava tudo legal nesse lance. Mário, vamos ao melhor e ao pior deste encontro. O que destacas pela positiva?

Olha, pela positiva, vou dividir pelas duas equipes, porque há aqui jogadores que eu acho que merecem nota de destaque. Do lado do Sporting, vou dar aquiSão os quatro elementos, diria quase da praxe, tirando o Suárez, que hoje esteve outra vez apagadinho e vai para o outro lado. Mas Ullman e Morita. O Morita faz também um belíssimo jogo. Acaba esta época, se calhar, o melhor Morita outra vez. Parecia que estava longe nesta temporada.

E fez quase 90 minutos, deu aos 87.

É verdade, e faz um belíssimo jogo. E não só pelo gol. Faz um belíssimo jogo, muito interventivo nas ações do Sporting, a recuperar a bola. O Ullman igual a si mesmo, muita bola recuperada, com muita intervenção no jogo. E depois o Geny Catamo no corredor direito, não tendo sido o jogo mais exuberante do Geny, mas foi sempre o jogador, a par do Trincão, que mais desconforto gerou na equipa do Benfica, principalmente no lado esquerdo, onde estava o Dalot, que eu acho que sofreu um bocadinho com a ação do Geny Catamo e também do Trincão. E portanto, do lado do Sporting, estes quatro elementos, para mim, são os elementos em destaque. O Ruy Silva, atenção, também com boas intervenções. O mesmo se pode dizer do Trubin. Do lado do Benfica, vou destacar aqui as exibições dos três médios. Eu gostei muito destes três médios do Benfica e eu acho que José Mourinho pode ter encontrado aqui a fórmula que tanto procurava. O Rios cresceu muito nesta fase e até tem graça que muitas pessoas diziam que o melhor que tinha acontecido ao Benfica era a lesão do Rios. E a verdade está-se a comprovar que não, que se calhar o Rios é um complemento para esta belíssima dupla que o Benfica já tinha entre Ounas e Barreiro. E eu acho que é nesta fase final da época que o Benfica encontra aqui, se calhar, um meio-campo mais competente. Vamos ver como é que isto vai funcionar com blocos baixos, mas gostei muito dos três jogadores do Benfica e acho que o Schjelderup e o Prestianni estão num bom momento também, muito fortes no momento de um para um, com capacidade. E é isso que eu ia pegar. Até falávamos disso há pouco. O José Mourinho tem puxado muito pela questão do Dalot, que é o jogador que mais evoluiu com o José Mourinho. Para mim, Schjelderup e Prestianni são os jogadores que mais evoluíram com o José Mourinho, por tudo isto, pela forma como continuam a crescer ofensivamente, mas defensivamente trabalham muito, baixam muito, conseguem acompanhar os laterais, conseguem acompanhar a marcação dos oponentes e sem dúvida que foram os elementos mais da equipa do Benfica.

Estamos a tirar aqui vários aspetos positivos deste dérbi, mostra que foi rico.

Sim, fora a qualidade do dérbi.

Sim, é isso. O pior?

Do lado do Sporting, vou destacar o Suárez e o Pote, que estiveram muito apagados e nota-se que há falta de frescura, principalmente no Suárez. O Pote tem ali até uma oportunidade de gol, mas muito longe daquilo que pode dar. Do lado do Benfica, eu acabo por destacar, se calhar, o Dalot em alguns momentos, que eu acho que sentiu ali dificuldades na equipa do Benfica, principalmente no momento ofensivo, quando estava mais exposto e não tinha apoio. Eu sei que, se calhar, é até um bocadinho injusto para o Ivanović, porque ele cai aqui um bocadinho de paraquedas e eu acho que ele deu muito ao jogo, mas efetivamente é um jogador que precisa de confiança. Acho que o Ivanović é um jogador talhado para esse tipo de jogos. Não foi um jogo brilhante. Eu estou a colocá-lo no lado negativo, mas não é porque tenha feito um jogo péssimo, mas acho que ainda tem aqui muito para melhorar. De qualquer forma, creio que o Ivanović pode crescer com este tipo de abordagem neste tipo de jogo.

Análise do Mário Cajica ao grande dérbi, o dérbi eterno a contar para a 30ª jornada. Sporting e Benfica. Terminou com uma vitória do Benfica em Alvalade por 2x1.