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19ª jornada do campeonato. Na Rádio Observador, o relatório de jogo hoje faz-se com Augusto Inácio. Augusto Inácio, jogo de muito sofrimento para o Sporting depois de uma vitória de luxo na quarta-feira frente ao Paris Saint-Germain. Hoje teve de sofrer muito pra ganhar por duas bolas a uma frente à equipe do Arouca, com um gol que chegou mesmo no suspiro final.

Uma excelente primeira parte do Sporting, quando digo excelente, é porque teve o domínio completo do jogo. O Sporting tentou aqui ou acolá marcar o gol cedo e acabou só por conseguir mais perto do intervalo pelo Luís Suárez, mas diria que o Sporting jogou como quis, tentou entrar pra esquerda, tentou entrar pra direita, pelo meio, e o Arouca nunca teve argumentos para contrariar esse domínio do Sporting, ao ponto de praticamente não ter feito nenhum remate à baliza de Rui Silva. Por isso, foi um Sporting que criou aqui ou acolá essa ou aquela oportunidade, só marcou um gol, é verdade. O Luís Suárez isolou-se à frente do guarda-redes, também podia ter feito o gol. Enfim, acho que soube a pouco a superioridade total do Sporting na primeira parte com 1 x 0 e um gol de diferença, só que foi para o intervalo. Na segunda parte, as coisas foram diferentes. Foi um Sporting que se sentiu pressionado pelo Arouca, que modificou a sua forma de jogar e de se projetar no terreno. Um Sporting que pressionado não se deu bem, um Arouca que marcou um gol cedo na segunda parte, teve uma segunda oportunidade de marcar através do seu avançado, que Rui Silva fez uma excelente defesa. Eu diria que foi um Sporting que ficou completamente atarantado e atrapalhado com essa forma de jogar do Arouca. Mas depois as coisas, ou por força física ou por imposição do futebol do Sporting, que entretanto acertou mais nas marcações e teve uma intensidade diferente e melhor em relação aos jogadores que não tinham bola e a portador da bola dos jogadores do Arouca, o Sporting voltou outra vez ao domínio do jogo, respondendo depois o Arouca aqui, acolá, com este ou aquele contra-ataque, coisa que não tinha feito na primeira parte, mas que fez na segunda. E foi um Sporting já muito sofredor a marcar o gol mesmo no último segundo da partida e com o Yuriman, antes, num livre também, que podia ter feito também o 2 x 1. Enfim, é uma vitória do Sporting sofrida. Eu só digo que é justa porque na primeira parte o Arouca não fez nada pra contrariar o jogo do Sporting, nem fez nada pra incomodar a baliza do Rui Silva. E na segunda parte foi um jogo mais empolgante, mais entusiasmante, em que o Sporting, não jogando bem na segunda parte, teve o domínio do jogo e, tendo o domínio do jogo, o Sporting acabou por marcar e acaba por ganhar esse jogo, que era muito importante. Deixa-me só dizer também que o Arouca, na primeira parte, quando o Sporting tentava ligar o jogo ou não conseguia ligar o jogo através dos seus homens no meio-campo, era através de Matheus Reis, mas principalmente Gonçalo Inácio e até Yuriman, que com passe em profundidade, a rasgar a defesa do Arouca pelo ar com desmarcações do Gianluca Catano e do Maxi Araújo, o Arouca nunca conseguiu contrariar esse tipo de jogo e nunca foi retificado isso ao longo da primeira parte. E o Sporting analisou muito o jogo nesse sentido e dessa forma. Por isso, foi um jogo entusiasmante para quem gosta de futebol até ao último segundo.

Muito perigoso para quem tem problemas cardíacos.

Para quem é sportinguista, provavelmente, tinha um comprimido debaixo da língua, como se costuma dizer. E pra quem é arouquense, diria que vão pra casa e vão mentalmente com uma cacetada, e no bom sentido da palavra, mental, porque já ninguém esperava que o Sporting já chegasse à vitória.

E o Sporting acabou por chegar mesmo nos minutos finais. Resta saber o que foi pra ti neste encontro, Augusto Inácio, o pior. Sendo que foi um bom jogo de futebol, o que foi pra ti aquilo que de mais negativo se destacou no final da tarde de hoje?

Duas ou três coisas. A negativa pra mim, claramente, que foi realmente o Arouca, que não teve capacidade, na primeira parte, de poder pôr em causa e em perigo a baliza do Sporting. Raramente o fez. Isso é mérito do Sporting, mas aquilo que o Arouca fez na segunda parte, e já lá vou, esperava-se também que tivesse feito alguma coisa na primeira parte, isso não foi conseguido. Segundo, a não retificação do treinador do Arouca naqueles passes longos e em diagonais, que o Sporting fez isso várias vezes e quase sempre com sucesso e com perigo, e a coisa nunca foi colmatada, nunca foi corrigida. E claramente, os primeiros 10, 15 minutos da segunda parte da entrada do Sporting, em que realmente ia tentando tudo a perder. Não sei o que se passou, que apagão é que houve, o que é certo é que o Sporting parece que não estava em campo nesses 10, 15 minutos.

Augusto Inácio, resta saber o que foi, nesta noite de muito sofrimento pra sportinguistas e de grande desolamento para os arouquenses, o que foi o melhor na noite de hoje?

Olha, o melhor acaba por ser também três coisas. A primeira parte do Sporting, que eu acho que é boa, dentro daquilo que era a exigência do jogo e a característica do jogo, a primeira parte muito boa do Sporting. Uma segunda parte, 10, 15 minutos do Arouca, foram realmente fantásticos. E Luís Suárez, que marca o primeiro gol, marca o gol da vitória, é realmente o homem-chave da equipe do Sporting, mas também o acreditar, mesmo não jogando bem na segunda parte, o acreditar nos jogadores do Sporting foi fundamental pra chegar à vitória.

Augusto Inácio, está feito e entregue o relatório do jogo deste Sporting 2, Arouca 1. Palavras finais.

Palavras finais. Olha, que isto não seja nada daquilo que aconteceu no jogo do Sporting, nada de grave no sentido de haver aquelas escaramuças todas, sem necessidade nenhuma, o jogo acabou, o Sporting até acabou por ganhar num gol limpo. Nos gols não houve nada de especial, mas estas coisas, às vezes, tu troca de palavras e repara numa coisa: é que tão poucos jogadores portugueses em campo, aquilo é mais estrangeiros do que portugueses.

E às vezes até ressalta um certo calor sul-americano.

Exatamente, o sangue tá na gaita. E às vezes essas coisas acontecem, mas era escusado.

Augusto Inácio, relatório de jogo, Arouca 1, Sporting 2. Um grande abraço.

Um abraço também.